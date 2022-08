(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA DECIR SÍ A TODO"

Escucha, Félix,

¿no te parece que Gertrudis tiene mucha hambre?

Ah.

Ay.

(RÍE)

Hola, Valentín.

¿Un partidito de baloncesto, Lobo?

Oh, no, no no.

Ahora no, Tití.

Mm...

¿Te acordarás de venir a merendar a mi casa como habíamos dicho?

No, no voy a ir,

es que tu casa está muy lejos, pero gracias igualmente.

Oh, me dices a todos que no.

No quieres jugar conmigo, no quieres que merendemos juntos...

¿Mm?

Perdóname, Tití, no quería enfadarte.

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé,

desde ahora diré a todo que sí.

(RÍE) No eres capaz.

Sí, y además Valentín me grabará para demostrarlo.

(RÍE)

(RÍE)

(Música)

Oye, Lobo, ¿podría sustituirme para dar de comer a Gertrudis,

que yo estoy cansado?

(RUGE)

Eh...,

sí.

A mí me gustaría que me dieses tu opinión

sobre mi nueva tarta.

Oh. Sí.

La verdad, está muy bien decir a todo que sí.

A propósito, Lobo, ¿podrías ayudarme a montar mi telescopio?

Sí, Lucho, pues claro.

Así que no soy capaz de decir que sí a todo, ¿no?

Pues ya lo veremos, Alfredo.

Vale, a ver, ¿dónde lo ponemos?

Vamos a ponerlo al final del cañón.

Caray, eso es lejísimos.

Es el mejor sitio para observar las estrellas.

Mm...

Bueno, pues en marcha.

A ver, voy a necesitar esto,

esto,

esto también

y esto. ¡Ah!

(RÍE)

(HACE ESFUERZOS) Ah, ah, ah.

Muchas gracias, Lobo, eres un amigo de verdad.

Aquí será perfecto.

¡Ah!

Ay, madre, es superagotador decir que sí a todo, la verdad.

Mm...

Pero, a ver, Lobo, ¿ya no puedes más?

¿Qué?

¿Serías capaz de echarme una carrera?

Eh, un, dos. Un, dos. Un, dos.

Un, dos. Un, dos.

Sí, pues claro, andando, venga esa carrera.

(HACE ESFUERZOS) Ah, ah, ah.

¡Ah! Ah, ah, ah. (RÍE)

Alfredo, es que vamos directos al pantano.

¿Y eso te asusta?

Di mejor que estás cansado,

no eres capaz ni de llegar a los árboles.

¡Sí!

(HACE ESFUERZOS) Ah, ah, ah.

¡Ah! ¡Socorro!

¡Lobo!

Espera, agárrate al dron.

¿Mm?

Oh, oh.

Ay.

Gracias, Valentín.

Mi dron, vaya.

(Música)

Eh, ¿a dónde se va ahora?

(HACEN ESFUERZO) Ah, ah, ah.

Jo, lo siento mucho, Valentín.

¿Tú irás a recuperarlo?

¿Harías eso por mí, Lobo?

Sí.

(HACE ESFUERZOS) Ya, ya, ah.

Mm...

¡Ah!

Muy bien, ya casi estoy.

Ah, Lobo, qué bien me vienes,

¿puedes dar de comer a Gertrudis mientras voy a buscar zanahorias?

Eh, no, no, no, no, no, no. Primero tiene que recuperar mi dron.

Chicos, ¿habéis visto a Lobo?

Mm...

(HACE ESFUERZOS) Ya.

¡Genial!

Lobo, ¿te vienes? Ya es la hora de mi merienda.

Me lo habías prometido, ¿te acuerdas?

Ah. Anda, baja, Lobo,

Gertrudis tiene hambre.

¿Y qué pasa con mi dron?

¡Ah!

Alto, alto, parad ya.

Digo que no, no, no y no.

¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Eh? Oh.

(Música)

(RUGE)

¿Mm? Oh.

(A LA VEZ) ¡Cuidado, Lobo!

¡Ah!

Tranquilo, ya voy a buscar más.

Sálvate, Lobo.

Ah, ah.

Ah, piedad, que no soy una zanahoria.

Ah, ah.

¡Ah!

(TARAREA)

¿Mm?

(RÍE)

(TARAREA) Tatara tata ta ta tan.

Se mira el espectáculo, pero no se toca,

es el baile de la zanahoria.

Tatara tata ta ta tan.

Increíble, has conseguido calmar a Gertrudis.

Está bailando.

(Música)

Debo reconocer que quizás nos hemos pasado un poquito, Lobo,

pero no estás enfadado, ¿no?

Es cierto.

Para que nos perdones puedes coger otro trozo.

(LE SUENAN LAS TRIPAS) Oh, no te enfades, Tití,

por favor, pero tengo que decir que no.

Mira, tranquilo.