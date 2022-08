LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA DAR SUERTE"

(Música suave)

Tranquila, Lupe. Seguro que encontramos tu sortija.

Oh, mirad, chicos. ¡Un trébol de cuatro hojas!

(LOS TRES) ¿Eh?

¡Oh, menuda suerte! ¿Sabías que trae felicidad?

Ah, ¿sí?

Toma, Lupe. Quizá te ayude a encontrar tu sortija.

Oh, gracias, Lobo.

Eres adorable, pero yo no creo en esas historias de la suerte.

Hay que mirar por todos lados. Estad muy atentos.

(GRITA DOLORIDO) ¡Au!

¡Vaya! ¡Ahí está!

Gracias, Lobo.

(RÍE) Entonces... quizá soy yo el que trae la felicidad.

¡Por todos mis pelos de lobo! ¡Eso es! ¡Ya sé!

¡Quiero dar suerte a todos mis amigos!

(Música)

Oh, no puede ser...

¡Malditos pájaros! ¡Se comerán toda mi cosecha!

Tienes suerte. Estoy aquí, Félix. Soy tu amuleto.

Ahora tus tomates ya están seguros. Yo espantaré a los pájaros.

Gracias, Lobo. Voy a ir a vaciar la cesta.

Félix tiene suerte de ser amigo mío, ¿verdad?

(Trinos)

¡Eh! ¡No! ¡Esperad un poco!

(RÍE) ¿Y ahora qué?

No osaréis acercaros a estos tomates. ¿Me equivoco?

(Trinos)

(RÍE)

¡Alto! ¡No! ¡Parad! ¡No! ¡No tenéis derecho!

¡Ay, no! ¡Mis tomates!

¿Qué? ¡Oh...!

¿Tú estás seguro de que das buena suerte, Lobo?

Eh... Lo siento mucho, Félix.

Creo que me hace falta encontrar amuletos de verdad.

(SE ESFUERZA)

¡Yuju! ¡Valentín! ¡Ven a ver! Mira lo que te he encontrado.

Una herradura que da buena suerte. Oh, gracias, Lobo.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay... Ay...

Pero eso es porque está toda oxidada.

Lo siento mucho, Valentín. (GRUÑE)

Hasta luego.

(OLFATEA) Hm... Huele superbién por aquí.

Oh, no. No es buen momento, Lobo. ¿Por qué?

Tengo que estar concentrado

para que me salga bien la receta de caramelos de miel.

¡Ah! ¡No! ¡Mis platos!

Tranquilo. Todos sabemos que romper platos trae felicidad.

Caray, parece que tus caramelos están perfectos ya.

Oh, vaya. Mis platos.

(GRITA) Ay...

¡Fuego!

¡Ya vamos, Lucho!

Fiu... Salvados...

(RÍE NERVIOSO) Qué suerte hemos tenido, Lucho.

¿Qué? ¿Tú has visto el estado de mi cola?

¡Oh, y mi pobre casa!

(Música triste)

(LLORA)

Y para colmo mis caramelos estarán completamente estropeados.

Eh, pero, espera... ¿Qué es esto que tienes pegado en el pelo?

¡Au!

Oh, un caramelo de miel. ¡Y yo también tengo muchos!

(SABOREA) Pues no está nada mal, la verdad.

(GRUÑE) ¡Esto ya es demasiado, Lobo!

Estoy harta de estas historias de buena suerte.

Deja de querer darnos suerte.

(TRISTE) Jo... Amigos míos, tenéis razón...

Es cierto que más bien doy mala suerte.

Será mejor que me vaya.

(Música triste)

¡Lobo, vuelve!

(Continúa la música)

Bueno, esa gruta parece cómoda...

Aquí al menos no le daré mala suerte a nadie.

(SE ESFUERZA)

¡Lobo! ¡Lobo! ¿Dónde estás? ¡Socorro!

(SORPRENDIDA) ¡Oh! (GRITA) ¡Ah!

¡Lobo, aguanta! ¡Ya voy! ¡Oh, no!

¡La mala suerte no me dejará!

¡Oh, fabulobo! Creo que esta piedra es un amuleto.

(SE ESFUERZA)

(GRITA)

¡Lobo!

(RÍE)

(ALIVIADO) ¡Menuda suerte!

¿Eh?

(RUGE)

(GRITA ATERRADO)

(TIEMBLA)

Oh, no... Tranquilo, osito. Tranquilo...

(GRITA)

¡No! ¡A Lupe ni la toques!

Uh...

Hm...

¡Yia! (GRITA)

(GRITAN)

¡Lobo, haz algo rápido, por favor!

(TIEMBLA)

¡Eh! ¡Sí, desde luego!

¡Los osos adoran la miel! Es un hecho.

(RÍE) ¡Ah! ¡Los caramelos de Lucho!

¡Ay!

(OLISQUEA)

(SUSURRA) Vamos ahora...

(Música)

Me alegro de verte de vuelta, Lobo.

Tienes que disculparme por lo de antes,

pero en la vida no siempre se puede contar con la suerte.

Además, los amuletos de la suerte no existen.

(RÍE) Sí, tienes toda la razón, Lupe.

(Lluvia fuerte)