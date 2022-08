(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA CULTIVAR FLORES EN LA LUNA"

(Música suave)

Vaya, la Luna está preciosa. ¿No crees, Lobo?

Toma, Lupe. Para ti. ¡Ah!

¿Eh? Oh...

Oye, déjanos tranquilos, abejita.

(GRITA) (RÍE)

Es normal que una abeja quiera libar una flor.

¿No te parece? "Caramba. Caramba...".

Caramba, caramba.

Mis pobres flores están muy feúchas últimamente.

Fijaos en esto...

Si las flores desaparecen, ¿qué va a ser de mis abejas?

¡Se marcharán!

¡Ah! ¡Por todos mis pelos de lobo! ¡Eso es! ¡Ya sé!

¡Voy a hacer que crezcan flores en la Luna!

(Música)

Pues claro, así siempre habrá una reserva para tus abejas, Félix.

Y, además, estará superbonita.

(RÍE)

(Música)

Ay, ¿no puedes tener más cuidado con ese martillo, Lobo?

Perdón, Valentín...

¡Mis queridos amigos! Tengo el honor de presentaros...

el primer macetero lunar.

Eh... Más exactamente es una bañera hidropónica lunar

y la he fabricado yo. Sí... En fin...

Pero yo fui el que tuvo la idea.

(RÍE) ¿Y cómo funciona?

Esto es la reserva de aire para que las flores respiren

y esto la reserva de agua para regarlas.

Gracias a este motor hiperpotente podré enviarlas a la Luna,

donde crecerán. Genialobo, ¿no? ¡Guau!

(APLAUDE Y RÍE) Pero... ¿Pero qué?

Y, dime... ¿Cómo piensas hacer para recogerlas?

Fácil. Haré que vengan aquí gracias a este mando a distancia.

Demostración.

(Música)

(GRITAN)

(RÍE NERVIOSO)

Lo siento mucho. Aún tengo que hacerle unos ajustillos.

Y se va en busca de aventuras.

(Música)

(Explosión)

¡Lobo!

Uy... Oh, oh...

(Música)

Muy bien. La suerte está echada.

¡Hurra! ¡Viva lobo!

(RÍE) Es magnífico.

Lo hemos conseguido, Lobo. (RÍE) Gracias, amigos.

Fabulobo. Muy bien. Sí, pero, a ver...

¿Quién se ocupará de las flores cuando estén allá arriba?

(LOS DOS) Eh...

Espera, tengo una idea.

Hay que enviar abejas al mismo tiempo que las flores.

¿Qué? Ah, no, no, no, no, no. No, no. De eso nada.

De eso nada. No enviarás a mis abejitas queridas a la Luna

sin preguntarles antes. Oye, venga... Piénsalo...

Las primeras abejas en la Luna. ¡Y serán las tuyas, Félix!

¡No!

¡Qué sí, ya verás! ¡Va a ser algo genial!

Lobo...

Oh... ¡Qué lástima...!

(Música)

(RÍE)

Uh...

(RÍE)

(ENFADADO) Cuando te digo que no, es no, Lobo.

¿Estás seguro? Vale, de acuerdo.

(RÍE INCÓMODO)

Mejor así.

(RÍE)

¡Ya me darás las gracias luego!

¡Lobo! ¡Vuelve aquí ahora mismo!

¡Pero si es por el bien de la ciencia, Félix! ¡Ah!

(Zumbido)

(GRITA ATERRADO)

¡Socorro!

¡Socorro! ¿Eh?

¡Lobo! ¿Qué es lo que pasa?

Mis abejitas queridas... ¡Volved aquí!

¿Eh? Oh...

(RÍE)

(BURLÓN) No me pillaréis... Ya no podréis picarme nunca más...

(RÍE)

¿Eh?

¡Pero...! ¿Qué estás haciendo tú aquí?

¡Ah! ¡No! ¡No me piques! ¡Por favor, no!

¡Soy un lobo muy bueno! ¡Ah!

Oh, no... ¡Lobo! ¡Sal de ahí! ¡No toques el botón rojo!

¿Cuál? ¿El botón rojo?

(Música)

Oh, no... Que yo no quiero ir a la Luna.

¡Ah!

¿Tú tampoco, abejita?

(Música triste)

No. No tenemos derecho a enviar abejas a la Luna

sin preguntarles antes...

(Música suave)

Bueno, mira... Una pena. No tenemos paracaídas...,

pero tampoco iremos a la Luna, abejita. Te lo prometo.

¡Eyección!

(LOS TRES) ¡Lobo!

(Música)

¡Mirad!

¡Vaya! ¡Yija!

Oh, oh... Oy...

Ay... Oh...

(Golpe)

Lobo... (SE QUEJA) Ah...

Uh...

(RÍE)

Y, además, nos hemos hecho amigos.

¡Guau!

(RÍEN)

¡Oh! ¡Las semillas de flores que estaban en la bañera!

No merece la pena enviarlas a la Luna.

Germinarán y luego darán flores

y mis abejitas podrán quedarse en su casa.