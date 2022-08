(Música)

LOBO

"EL LOBO QUE NO QUERÍA PERDERSE NADA"

(COREAN) ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo!

¿Qué está haciendo Alfredo? Hace mucho que debería estar aquí.

(Teléfono)

Oh, no... Y ahora me suena el teléfono.

Vuelvo ahora. Voy a cogerlo. No, Lobo. Espera, no vayas.

Alfredo quiere que le veamos hacer su... ¿Hm?

Me da tiempo a cogerlo. Rápido, rápido, rápido.

Uf... ¿Digalobo?

(Voces de ánimo)

Oh, vaya. Ahí estáis, amigos. Fijaos, viene mi salto.

Adiós y hasta luego. ¡Ya estoy aquí!

Oh, no... Oh, de verdad... Qué mala suerte.

Si hubieras visto a Alfredo... Qué pena que te lo hayas perdido.

Ah... ¿Otra vez?

Es que no puede ser. Siempre me lo pierdo todo.

Pues claro. ¡Por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es! ¡Ya sé! A partir de ahora mismo no me perderé nunca nada más.

(Música)

Muy bien.

Desde aquí veo perfectamente mi jardín y el de Félix

y por ahí veo tu casa y la de los demás amigos.

Ay, deja de moverte, Lobo. Si no, no lo lograré nunca.

Es genialobo. Incluso veo a Tití que está haciendo kárate-lobo.

¡Ah... yaju!

Oye, Lobo, ¿me atiendes?

Con tu teléfono de cintura

es imposible que puedas perderte nada.

Bien pensado, Lobo. Tu idea es realmente genial.

"¡Hola!". ¿Eh?

¿Qué tal, Lobo? Acabas de perderte mi pirueta de ahora mismo.

Venga, la hago otra vez solo para ti.

¡Ah, hola, Alfredo! No, espera...

Atiende y no me pierdas de vista...

(GRITA) No está mal, ¿eh?

Si con eso no consigo la medalla al mejor acróbata en patinete...

Pero... ¿Dónde está?

Estoy aquí, Alfredo.

Otra vez ha desaparecido. Que no...

Peor para él. Me voy al concurso.

Caray. Me lo he perdido...

Pues trabajo hecho.

No te preocupes, está bien apretado. No podrás perderlo.

Espera, haré una prueba.

(Vibración)

(GRITA ASUSTADO)

¿Digalobo? Digalobo, soy Lobo...

Muy bien. Ya está. Ahora tienes un lobofono

que puede llevar a todas partes.

¿A todas partes? ¡Esto es fabulobo!

(Música)

Digalobo, Valentín, ¿me oyes desde aquí?

"Cinco sobre cinco".

¿Y desde aquí? "Sí. Alto y claro".

¿Y desde aquí también me oyes?

"Sí, te oigo perfectamente, pero, ¿dónde estás?".

No lo sé, pero creo que estoy totalmente perdido.

¿Lo habéis entendido, amigos?

De veras, no dudéis en llamarme, ¿eh? ¿De acuerdo?

Ahora gracias a esto nunca volveré a perderme nada.

(GRITA ASUSTADO)

¿Sí, Alfredo?

¿Un partido bádminton? Pues claro que sí.

Hasta luego, amigos.

(RÍE)

(Música)

(Vibración)

¿Una merienda en honor de Tití?

¡Eh! ¡No me la puedo perder! ¡Ya voy, Lucho!

¡Ou!

Feliz fiesta del yeti, Tití.

¡Caray! ¡Muchas gracias, amigos!

(Vibración)

Hola, Lupe.

¿Qué? ¿Que vas a batir tu récord?

Pues voy enseguida. Lo siento, amigos.

1128, 1129, 1130... ¡Ah! ¡Ah! ¿Digalobo?

¡1130! ¡No te muevas! Lobo, vuelve. ¡Ayúdame!

Pero, a ver, ¿qué está haciendo Tití?

Si habíamos quedado...

(Vibración, ruido)

(JADEA)

(Vibración)

(Grito ahogado)

(Gallo)

Es que es imposible dormir con este dichoso reloj.

No tienes porque contestar siempre.

Sí, sí que tengo si no quiero perderme nada.

De acuerdo, vale, ya lo entiendo.

Ay...

(Vibración)

¿No lo ves? Es que no para de sonar...

Ay... Además no consigo quitármelo.

Pero... Pero... ¡Mi jabón!

Ahora sí, porque resbalará solo.

(Vibración)

(Música)

¡Yia!

(RONCA)

Despierta.

¿Eres tú, Lupe?

¿Entonces qué? ¿Vienes o no? Alfredo ha ganado un trofeo.

Te vas a perder el mejor momento. Pues, no sé...

De tanto no querer perderme nada me lo pierdo todo al final.

Sí, pero esto es diferente.

Todos nuestros amigos están esperando.

¡Ah! ¡Ay!

¡Por Alfredo! ¡Hip, hip...! (TODOS) ¡Hurra! ¡Hurra!

Y hurra también por Lobo. Oh, gracias, Lupe.

Una cosa es segura.

Jamás serías capaz de quitártelo tú solo.

Y no tengo ganas de volver a ponérmelo.

A partir de ahora me da igual si me pierdo algo.

Eh, amigos, mirad. Mi nueva pirueta.

(Vibración)

(RÍE) Estilo campeón del mundo.

(Vítores)