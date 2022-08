(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE NO QUERÍA ENFADARSE NUNCA MÁS"

(Música suave)

¡Ya está! Oh, gracias, Lobo.

Me encanta la infusión de arándanos.

(SOPLA)

Está deliciosa.

Estos arándanos son del huerto de Félix.

¡Oh! Ag... Esto gotea. ¡Ay, cómo quema!

(DOLORIDO) ¡Oh! ¡Ah!

Lobo, ¿estás bien? ¡Ah!

Ou...

(ENFADADO) Ya no puedo más. Voy a estallar.

Pero, a ver, Lobo, cálmate.

No sirve de nada enfadarse de esa forma.

¿Eh?

Tienes razón.

Pues claro. Por todos mis pelos de lobo...

¡Eso es! ¡Ya sé!

¡No quiero volver a enfadarme nunca más en la vida!

(Música)

Has hecho bien en venir a verme.

En el Himalaya tenemos un método para no enfadarnos.

A ver si consigo encontrarlo...

Aquí está.

Es un viejo pergamino que proviene de mis antepasados.

Ah...

La postura del loto.

(LEE) "Para estar tan en calma como una flor de loto

que se posa en la superficie de un lago...".

A ver... Ah...

"Hay que mantener el equilibrio con los pies en el aire...,

luego se cruzan las patas...".

¡Ya lo siento! ¡Da resultado! Bien hecho, Lobo.

Ahora solo tienes que unir las manos como dos pétalos de loto.

¿Tú estás segura de esto?

¡Ah!

(ENFADADO) Ah... Tití... Estoy más enfadado que antes.

Oh, vaya, lo siento, Lobo...

Es que tenía el dibujo al revés.

A ver... La respiración del viejo sabio Yeti.

Inspiras y le soplas a la pluma. (INSPIRA Y SOPLA)

A ver, venga, hay que inspirar una bocanada grande.

(INSPIRA)

(TOSE)

(JADEA)

¿De veras? No puede ser... ¿Lo haces aposta o qué?

Fíjate... Tampoco es tan complicado.

(SOPLA) (GRITA)

¡Ah! ¡Muy bien, sí! Esto da resultado siempre.

El masaje relajante. Pues haber empezado por ahí. Hm.

A ver... Te paso delicadamente el brazo por detrás de la cabeza

y masajeo suavemente, muy suavemente.

(RÍE)

¡Ah!

(JADEA)

Lobo, vas a dejar que te relaje, ¿sí o no?

Hm... Un truco para no enfadarse, ¿eh?

Ah, pues sí. Hacer bricolaje. No hay nada mejor.

Ah, pues claro. Es cierto. Además, a mí me gusta mucho.

¿Me prestas tus herramientas? Coge lo que quieras.

Además, yo me voy a probar mi patinete.

¡Gracias, Valentín! Hasta luego.

(RÍE)

(Música)

¡Ah!

(RÍE)

¡Ya está! ¡Una superbutaca de relajación!

¡Oye! ¡Que esa butaca es mía!

(RÍE)

¡Ah! ¡Ay!

¡Lobo! ¡Devuélveme mi butaca!

Eh, hola, Lucho.

¿Eh? (SORPRENDIDO) ¡Ah!

Oh... Qué bien...

Y ahora voy a "relascarme".

Ah... A relajar... A remar...

Ante todo no puedo enfadarme.

(RESPIRA PROFUNDO)

Y menos delante de este magnífico paisaje.

(Música)

(ENFADADO) ¡Dame eso!

(GRITA)

Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Cuidado, Lucho!

¡Mi libro!

(GRITAN)

¡Lobo! ¡Mi libro!

(TARAREA) Caramba, cuánto has crecido desde la última vez.

Ah, ¿sí? ¿Tú crees?

No hablaba contigo, Lobo. El manzano.

Me encanta hablar con los árboles. Me hacen sentir tranquilo y alegre.

Pequeño manzano, me encantan tus manzanas.

Tranquilo y alegre...

(RÍE) Pero eso es genial.

Oye, mira, manzano, tírame una manzana y rapidito.

¡Au! ¡Oye, que no te he hecho nada!

¡Oye! ¡Que no te servirá de nada tomarla con el árbol!

(GRUÑE)

(GRITA)

Esto no es justo...

¡Ah! ¡Me enfado! Venga, venga. Largo. Fuera de aquí.

(TARAREA)

¡Lobo! ¿Qué estás haciendo aquí?

¿Qué hago aquí?

Pues intento calmarme, pero no puedo, y eso me enfada más.

Oh, mi pobre lobo...

Me enfada, me enfada, me enfada, me enfada.

(Música suave)

(SORPRENDIDO) Vaya, ya no me siento nada enfadado.

Entonces, lo que te calma es...

¡Ahí estás! ¡Mira lo que has hecho con mi butaca!

¡Por tu culpa no me quedan más manzanas que estas!

-¡Y mi libro está hecho trizas!

¡Eh! ¡Ya está! ¡He encontrado el secreto del pergamino!

Escuchad todos. El gran secreto para mantener la calma

es el abrazo de un amigo.

Perdóname, Lobo, es que lo leí mal la primera vez.

Ah, es cierto que eso funciona. Gracias, Lupe. Gracias, Tití.

Venid, amigos.

Qué bien... (RÍEN)

Caray, yo diría que aún sigo un poquito enfadado.

(RÍE)

(Música créditos)