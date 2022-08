(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE NO QUERÍA DIVERTIRSE MÁS"

La fiesta de cumpleaños de Lupe de esta tarde va a estar superbién.

Además, vamos a disfrutar de tu charlota de cerezas. ¡Ñam!

También voy a ponerle naranja, limón y... ¡Ah!

¡Cuidado! Oh...

¡Ay!

(RÍE)

(RÍE)

¡Una acrobacia graciosísima, Lucho! Lobo, pudo haberse hecho daño.

(RÍE)

Te has puesto una nariz roja de payaso para la fiesta de esta tarde.

(RÍE)

¡Oh, no! ¡Tengo alergia a las cerezas!

¡Rápido! ¡Agua!

Ya está, se me ha pasado. Gracias, Tití.

Oh... Te pido perdón, Félix. A veces, me paso con las bromas

y eso no está nada bien. Por todos mis pelos de lobo...

¡Eso es! ¡Ya sé! A partir de ahora mismo,

voy a dejar de divertirme.

(RÍEN)

(SUSPIRA)

Aquí estás, Lobo. Te esperábamos

para echar un partido. Lo siento,

pero los juegos y las bromas se han acabado.

Además, os regalo todos los juguetes con los que tanto

me he divertido. Ya no los necesito.

¿Ah, sí? Eso ya lo veremos.

(GRITA COMO TARZÁN)

(RÍEN)

(SOLLOZA)

¿Ah?

Mucho cuidado, Valentín. Como no te hagas daño,

no te hará ni pizca de gracia. ¿Eh?

Hasta luego, Lobo, en la fiesta de Lupe.

Ah, sí, claro. La fiesta... Sí, es cierto.

Espero que no haya demasiado jolgorio, animación,

ritmo, ritmo, chachachá... porque, si no, menudas risas.

Lo siento, amigos, pero ya no tengo ganas de jugar.

Venga, le recordaremos que es un día muy especial

y que debe hacer un esfuerzo por Lupe, ¿de acuerdo?

(Timbre)

¿Eh?

(Chirrido)

Ah... Sois vosotros. Pasad.

¡Cucú, Lobo! Queríamos hablarte de...

¡Oh!

Guau...

(Música tensión)

Sí. La he redecorado justo antes de que llegaseis.

Está divertida. En fin, divertida es un decir.

(Portazo)

Lobo, ¿dónde se han metido todos tus bonitos colores?

¡Se acabaron los colores alegres!

Acababan por darme ganas de divertirme.

(A LA VEZ) ¿Eh?

Puaj... ¿Pero qué es eso de ahí?

¿Acaso no se ve? Es el pastel de cumpleaños de Lupe.

Ya está, venga. Lobo,

¿no pensarás llevar esa masa desagradable al cumpleaños de Lupe?

No, la llevaréis vosotros. Lo he estado pensando

y me quedaré en casa solo conmigo mismo.

Oye, tienes que estar de broma, digo yo.

De todas formas, está decidido. Suspendo mi fiesta.

Venía a ver si habías recuperado la sonrisa,

pero ya veo que esto va a peor. Oh, no...

Es tu cumpleaños, Lupe. Soñaba con una fiesta

con todos juntos divertida y alegre, pero parece ser...

que no va a ser como esperaba.

Eh, eh...

(Portazo)

Escuchad, ¿soy yo o Lupe está un poco rara?

(GRUÑE) ¡Acabas de estropearle su cumpleaños!

¡Es cierto! ¿Te parece el día más indicado

para ser el lobo más triste del mundo?

¿Eh?

(Música)

Pero... si lo hago porque no quiero molestar a nadie.

¡Pues resulta que has molestado a Lupe!

Así que vuelve a ser como antes. Oh, ya me gustaría.

Pero de tanto no divertirme, ahora ya no sé cómo se hace.

Mirad, por ejemplo, intento sonreír con fuerza...

Ah, ay...

¡Ah! ¡No lo conseguiré jamás!

(SOLLOZA)

(Música animada)

Ah, ah, ay...

¡Tachán!

(Continúa la música)

(Portazo)

Oh, Lobo, la pradera nunca volverá a ser la misma sin tu risa.

(LLORA)

Y pensar que deberíamos estar divirtiéndonos

en la fiesta de Lupe... Ah...

(SOLLOZA)

Sí, un invento...

¡La diversión! ¡Ah! Valentín, te necesito.

(RÍE)

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Feliz cumpleaños!

Tengo algo mejor. ¡Feliz cumpleaños, Lupe!

(RÍE)

(AMBOS) Qué gracioso, Lobo.

Qué magnífica sorpresa, amigos, con todos estos colores...

Además, tú vuelves a ser como antes, Lobo.

(RÍE) Porque soy el rey de la diversión.

Fiesta, fiesta, ritmo, ritmo, chachachá, hurra, hurra...

He aquí un poco de dulzor de cumpleaños para ti, Lupe.

Oh, vaya... Pero si es preciosa,

es casi tan apetitosa como la tuya, Lobo.

(RÍE)

(Risa falsa)

¿Eh?

(RÍE) El bueno de Lobo... Oh.

Ah, ah.

(Risa falsa)

Lobo, ¿has hecho eso por mí? Haría cualquier cosa

para que no estuvieses triste, Lupe.

(RÍE)

(RÍEN)

¡Ya vuelvo a ser como antes! ¡Puedo divertirme a lo loco!