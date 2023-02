(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE NO QUERÍA ABURRIRSE NUNCA MÁS"

(RÍEN)

¡Ay, ay, ay!

(BALBUCEA)

¡Fabulobo! ¡Ya hemos llegado!

Sí, genial, pero, ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora?

Lupe, creo que ya empiezo a aburrirme.

Pero si hemos hecho todas las actividades que querías.

Sí, pero sigo aburriéndome.

(SUSPIRA) Es insoportable. Me aburro muchísimo.

¡Ah, pues claro! ¡Por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es, ya sé! ¡No quiero aburrirme nunca más!

Pero es que no sé qué hacer. (RÍE)

Solo tienes que recoger tu cuarto. Así te entretienes.

Vaya, buena idea. (GRITA)

Ah, ya está. Mi cuarto está recogidito.

(TARAREA)

¡Ajá!

Tenía razón Lupe. Se me ha pasado el tiempo volando.

Pero ahora ya no sé qué más hacer.

"Lobo, corres un grave peligro. Ten cuidado.

Vuelve ya a tu casa".

¿Un peligro?

(GRITA ASUSTADO)

Pero ¿qué tipo de peligro?

(GRITA)

¡Una trampa! ¡Alguien quiere hacerme daño!

Pero ¿quién es?

¡Yuju, Lobo! ¿Estás ahí?

Tengo una sorpresa para ti. ¿Lucho? ¿Una sorpresa?

Pero las sorpresas son peligrosas... (GRITA)

¡Ah!

"Si quieres saber más, quedamos en la vieja mina".

Tienes que venir vestido de vaquero.

(RÍE)

Lupe, ¿sabes qué le pasa a Lobo? ¿Será que ha visto indios?

¿Cómo que ha visto indios?

(GRITA)

¡Oye, ya podías ir con más cuidado, hipopótamo manazas.

¡Oh!

Oh, ¡pero si es mi amigo Lobo!

¿Qué te pasa? ¡Venga, dime qué te pasa!

Un bandido enmascarado.

Cuando yo era sheriff en el lejano oeste

metí a más de uno en prisión. ¿Tú fuiste sheriff?

En realidad era sheriff adjunta.

Eso es ser casi sheriff.

Monta, Hipoleta. Tienes que meter a ese bandido en prisión.

Tengo algo más rápido que tu caballo, vaquero.

(GRITAN)

¡Ah!

¡Un cartel de búsqueda! ¿Qué? ¿Mi cabeza tiene precio?

Ajá.

Pues el que quiera hacerme daño

no sabe todavía quién es Lobo el vaquero.

(Música)

Cuidado, Lobo, seguro que es una trampa.

Sí, el sitio ideal para una emboscada.

¡Socorro!

¡Ayuda!

¡Tití!

Ese bandido ahora ataca a mis amigos.

¡Da la cara, pedazo de coyote!

Manos arriba, Lobo.

Ríndete si no quieres que Tití acabe espachurrada.

¡Socorro!

Oh, bandidos, seréis vosotros quienes os rindáis. Os lo aviso.

Tengo un sheriff de verdad conmigo. Eh, sheriff... Casi.

(RÍEN)

Liberad a Tití o tendréis que véroslas con Lobo el vaquero,

el tirador más rápido del oeste.

Cúbreme, Hipoleta, voy a darles una lección.

Pero... ¿cómo? (RÍE)

(Música)

(GRITAN)

Ahora veréis, rendíos. Manos arriba.

Para, Lobo, nos rendimos.

(GRITA) ¡Bravo, Lobo, bien hecho!

Descubríos y liberad a Tití.

(SORPRENDIDO) ¿Alfredo, Lucho y...? ¿Eres tú, Lupe?

Pero, entonces...

(RÍE) Sí... Solamente era un juego. Lo hemos pasado muy bien.

¿Tú también, Tití? Pero ¿por qué?

Como te aburrías tanto, Lobo, se me ocurrió esta idea.

Oh... Oh, sí, es cierto.

No me he aburrido ni un solo momento desde el primer mensaje.

Oh, gracias, Lupe. Gracias, Tití, gracias, amigos.

¿Y qué? ¿Qué os he parecido como vaquero?

(Cuerda)

(SORPRENDIDOS)

¡Cuidado! ¡Ah, mi pie!

(SUSPIRA)

(Vítores)

Has estado fabuloso.

Te has ganado tu estrella. Sí, me has salvado.

Gracias, Lobo.

Amigos, ¿y si jugamos a la época de los caballeros?

(DUDA) No, gracias...

Ya he tenido bastantes aventuras por hoy.