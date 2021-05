Lazy Town - Las últimas sportchuches

"Sportacus". Buenos días.

"Necesitas más 'sportchuches'". ¿Ah, sí?

Tienes razón. "La despensa está vacía".

Yo sé lo que hacer.

¡Je, je!

Ah. Ja, ja, ja.

¡Ja, ja!

¡Ya está!

¡Je, je!

¡Ja, ja!

¡Ja, ja! Siempre es bueno tener muchas "sportchuches".

# Ponte en marcha, Villa Pereza,

# porque el día empieza ya.

# Si algo en Lazy Town te causa extrañeza,

# un rato nada más durará. #

"LAS ÚLTIMAS SPORTCHUCHES"

Chicos, ¿estáis preparados?

Listos. Sí. Vamos allá.

Recordad: cuando diga "luz roja", os paráis.

Vale. Sin mirar.

Sí, sin mirar.

Vamos allá. Vale. ¿Preparados?

(TODOS) Sí. Y luz verde.

Luz roja.

Ziggy, cuando dice "luz roja",

tienes que quedarte inmóvil. (RIENDO) Sí.

No he entendido bien las reglas.

No importa. Reiniciaremos y a empezar.

La próxima vez lo haré mejor. No.

Voy ganando. Voy primero. No quiero empezar.

Vuelve aquí, Stingy. ¿Por qué siempre tengo

que sufrir yo por los errores de Ziggy?

No volverá a pasar. Y luz verde.

Luz roja.

No os mováis.

¿Dónde está?

¿Dónde está Sportsaltitos?

Bueno, probablemente esté por ahí comiendo "sportchuches".

Pues yo le daré "sportchuches".

Una manzana falsa hecha con mejunje azucarado.

¡Ja, ja, ja! Así tendrá un colapso por azúcar.

Ay, qué listo soy.

"Fabricachuches" 3000.

Perfecto.

Ah, un poco más.

¡Ja, ja, ja, ja!

¡Oh!

¡Eh!

(TARAREA)

No, no, no. Ahí viene.

Sí.

(TARAREA)

(PIXEL) Perfecto. Eso.

(STINGY) Otra vez. ¿Eh?

Luz verde.

Luz roja.

¡Oh!

Están jugando a uno de esos jueguecitos de jugar fuera.

Hola, niños. (ALGUNOS) Hola.

Os he traído "sportchuches".

Buagh, "sportchuches".

Las comeremos luego. Ahora, estamos jugando.

Sí.

Pero no lo olvidéis, o puede que luego ya no estén aquí.

Nunca se sabe.

Oh, señor alcalde,

siempre hay muchas "sportchuches" por todas partes.

Sí.

Siempre. -Eso no es verdad.

(ALGUNOS) ¡Oh!

Os contaré una historia.

(STINGY) Una historia.

En otro tiempo, aquí no había "sportchuches".

¿Eh?

Y este fue el primer árbol de "sportchuches".

¡Caray! ¡Guau!

¿Este?

Lo plantó

Johnny Semilla de Sportchuches.

¿Johnny Semilla de Sportchuches? ¡Vaya!

Sí. Y las "sportchuches" de este árbol

nos dieron semillas para hacer crecer

todos los demás árboles de "sportchuches".

¡Oh, caray! ¡Oh!

Sí. Tiene más de 100 años. -Ajá.

¿A que molaría ver cómo se vivía hace más de 100 años?

Sería guay.

El único modo de hacer eso sería inventar una máquina del tiempo.

¿Una máquina del tiempo? Máquina del tiempo.

Si el señor Semilla de Sportchuches no hubiera venido a Villa Pereza,

quizá no tendríamos ninguna "sportchuche" ahora.

¡Ah! ¿Villa Pereza sin "sportchuches"?

¿Qué?

¿Sin "sportchuches"?

Ay, sería una Villa Pereza muy rara.

Sin energía y sin "sportchuches".

Y quizá sin Sportacus.

¿Qué? No puedo creer que esté oyendo esto.

Sería una maravilla.

Ni Sportpuag ni Sportsaltitos.

Eso me da una idea.

¡Ja, ja, ja, ja!

Si viajo en el tiempo en una máquina del tiempo,

puedo librarme de ese Johnny Semilla de Sportchuches...

y ya no habrá "sportchuches" nunca más.

¿Qué?

Ya no necesito esto.

No habrá más Sportacus

y Villa Pereza será perezosa otra vez.

(ECO) Otra vez, otra vez.

Espera.

¿Qué estaba haciendo? Ah, sí.

Acabar con los árboles. ¡Chispas!

¡Ah!

¡Au!

Muy marcado.

¡Ay!

Muy malvado.

Muy delgado, siempre apropiado. ¡Ah!

Perfecto.

Es el momento disfraz.

¡Ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

(TARAREA)

Ahora, construiré una máquina del tiempo.

Por eso es bueno disfrutar de las cosas especiales cada día,

porque nunca sabes lo que pasará mañana.

Sí, eso es verdad. Tienes razón, tío.

De hecho, yo voy a comer unas "sportchuches" ahora mismo.

Sí, sí. ¡Sí, sí!

Yo también, yo también.

¡Chispas! Gracias, tío. De nada.

Yo quiero. Estas manzanas, sí.

Tienen buena pinta.

Gracias.

(PIXEL) Eso, eso.

Chicos, y además, podemos jugar con este saco.

Oh, sí. Sí. Vamos a jugar.

Y tengo más sacos.

¡Hala! ¡Qué bien!

Podemos jugar al pilla, pilla manzana.

Eh, Ziggy, ¿te sabes las reglas de pilla, pilla manzana?

No me las sé. No importa.

Oh, ya tienes saco. Quiero uno, señor alcalde. Lánceme uno.

Ahí va otro. -Aquí, a...

¡Je, je!

Ay, estos niños siempre están jugando.

(RÍE) Eh, Pixel.

¿Eh? -Te la ligas.

¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!

Adiós, tío.

No, a mí no me pillas. -Te pillé.

Oh, Pixel, no puedes pillarme. Yo te pillé a ti.

Y yo a ti. -¿Y me la ligo yo?

Ajá. -No, yo no.

Stephanie. ¡Ja, ja, ja!

(TODOS RÍEN)

¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola.

¿Qué estáis haciendo? Jugando al pilla, pilla manzana.

Sí. Te la ligas tú.

¡Oh! ¡Ja, ja, Ja!

¡La liga Sportacus! Os voy a pillar.

¡Ven a por mí!

Me lo paso de traca.

¡Ja, ja, ja, ja!

# Hoy, fuera vamos a jugar

# a juegos por inventar. #

# Yo subo y bajo así. # ¡Ja, ja!

# Yo el columpio ya me pedí. #

# Tanto hay que hacer por ti y por mí.

# Todo es energía, porque sí. #

(ALGUNOS) # Hay "sportchuches" por aquí. #

(STINGY) Venga, vamos.

(ALGUNOS) # Pa, para, para, pa. Pa, para. #

# Lo paso de traca. #

(MUCHOS) ¡Lo paso de traca!

# Pa, para, para, pa. Para, pa, pa. #

¡Lo paso de traca!

Un, dos, tres.

(CANTA EN INGLÉS)

Me lo paso de traca. Muchas gracias.

¿Qué?

Época equivocada.

# Me encanta esto de brincar. #

¡Sí! # Y el ruido que haces va a sonar. #

# Servirá de trampolín. # ¡Guau!

Limpiémoslo un poquitín.

# Pruebo cualquier juego y juego así.

# Todo es energía, porque sí. #

(MUCHOS) # Hay "sportchuches" por aquí. #

¡Venga, vamos!

(MUCHOS) # Pa, para, para, pa. Pa, pa, para. #

¡Lo paso de traca!

(MUCHOS) ¡Lo paso de traca!

# Pa, para, para, pa. Pa, para. #

¡Lo paso de traca! (MUCHOS) ¡Lo paso de traca!

¿Qué?

Ten cuidado con eso redondo.

Aún no sé para qué sirve.

(AMBOS) ¿Eh? Perdón.

Uy, he vuelto a fallar.

# Hay "sportchuches" por aquí. #

(TODOS) # Pa, para, para, pa.

# Pa, pa, para. # ¡Lo paso de traca!

(MUCHOS) ¡Lo paso de traca!

# Pa, para, para, pa.

# Pa, pa, para. # ¡Lo paso de traca!

(MUCHOS) ¡Lo paso de traca!

# Pa, para, para, pa. # ¡Sí!

# Pa, pa, para. #

(RÍE)

# Pa, para, para, pa.

# Para, pa, pa. #

(ALGUNOS) ¡Sí!

¿Eh?

¿Eh?

¡Extra, extra! Lean las noticias.

¡Extra, extra! Lean las noticias.

(Relincho)

(TARAREA)

¡Oh!

Eli.

Ah.

Oh, buenos días.

Vote por mí.

Oh, sí, por supuesto.

(Canción silbada)

Buenos días días. -Buenos días.

¿Cómo se llama y qué le trae por este pueblo?

Soy Johnny Semilla de Sportchuches

y vengo a plantar árboles de "sportchuches".

Ese es el hombre.

Vote por mí. -Oh.

(SILBA UNA CANCIÓN)

Eh, espere, espere.

¡Oh!

Usted... Yo... Usted...

Bonito disfraz. Je, je, je.

Señor, bueno.

Vote por mí. Sí.

Faltaba... Claro.

(SILBA UNA CANCIÓN) Perdón.

¡No, no, no, no!

¡No puedes plantar árboles!

¡Je, je, je!

(Música instrumental suave)

¿Dónde estoy? Sí.

¡Suélteme! Lo conseguí.

¡Sí! (RÍE)

¡Lo conseguí!

Lo conseguí.

Se acabaron los árboles de "sportchuches" en Villa Pereza

en el pasado y en el futuro. (RÍE MALVADAMENTE)

Voy a ver cómo todos los árboles de "sportchuches"

de Villa Pereza desaparecen.

(RÍE)

Ahora veréis.

Ha sido genial.

Ahora veréis.

¡Oh! ¡Oh!

¿Qué pasa?

¡Ja, ja, ja!

(Pitido)

Alguien está en apuros.

He venido todo lo deprisa que he podido.

Sportacus, nos alegramos mucho de verte.

Sí. Todos los árboles han desaparecido.

Se han esfumado. Evaporado.

¿Dónde?

¡Ja, ja, ja!

Sí.

Funciona.

Todos los árboles de "sportchuches" de Villa Pereza

están desapareciendo. ¡Ja, ja, ja!

¿Qué?

¡Oh!

Me había olvidado de él.

Tú. Hola.

¿Hola?

¿Dónde estoy?

¿Dónde estás?

Estás aquí.

Oh, tengo trabajo.

No, no. Plantar árboles de "sportchuches".

No, no, no, no, no, no. Árboles, no. Trabajo, no.

Tu trabajo ha terminado. ¿Por qué no te jubilas?

¿Jubilarme?

No.

Aquí no hay árboles de "sportchuches".

No, no nos gustan.

Aquí hay mucho sitio para plantarlos.

No, plantar no. Plantar no. ¡No!

¡No!

¡No!

¡No!

Más "sportchuches".

¿Qué?

Tengo que echarlo de aquí.

Creo que mi trabajo ha terminado.

Vamos a otro sitio.

Hombre semillas, espera.

Tengo que volver a meterlo en la máquina del tiempo

y librarme de él.

Qué raro es esto.

¿Qué ocurre?

Las cosas desaparecen.

¿Quién es ese?

Lleva un cazo en la cabeza. Mirad.

(SILBA UNA CANCIÓN)

Tengo que pararlo.

¡Eh, no!

¡No, no, no, no!

No puedes plantar árboles.

Eh, mirad. Él también lleva un gorro raro.

Lleva una chimenea en la cabeza. -¡No quiero irme!

Pero ¿quiénes son?

Ven conmigo.

Se han caído.

Vamos a ayudarles. Sí.

Vamos a ayudarles, sí.

¡Oh, no!

Está cerrada.

Vosotros ayudadle a él. Yo me ocupo del otro.

No veo nada. ¡Oh!

Gracias. ¿Quién eres tú? ¿Y...

por qué llevas un cazo?

¡Oh! Eso.

Soy Johnny Semilla de Sportchuches.

¿Tú eres Johnny Semilla de Sportchuches?

¡Socorro!

Johnny, necesitamos tu ayuda. Sí.

Los árboles de Villa Pereza han desaparecido.

Sí, sí. ¿Puedes ayudarnos a plantar árboles de "sportchuches"

para recuperar nuestra energía? Me gustaría.

Pero ese hombre del sombrero

me ha robado las semillas y se ha metido con ellas

en esa máquina rara. -Debe de ser una máquina del tiempo.

Ah. ¿Qué?

Sí. Sí.

¿Cómo se abre esto?

¿Qué?

¿Está usted bien? No puedo abrir la puerta.

Espere.

Se va la máquina.

¡Oh, no!

¡Hala!

¡Cuidado!

¡Oh!

¡Cuidado!

¡Está encerrado ahí!

¡Auxilio!

(GRITA)

¡Pasarela!

¡Ayuda!

¡Socorro!

¡Estoy aquí abajo!

¡Socorro!

Está bien. Deme la mano.

¡Oh, no!

¡Me da miedo la altura!

¡Ah!

¡Oh, no!

Enseguida estoy ahí.

Vale.

(GRITA)

¡Sí! ¡Sí!

¡Déjame salir!

¿Está bien?

Está bien. Sí. Vamos.

Esperad.

¡Oh, no!

A ver, a ver. ¡Oh!

La máquina del tiempo.

(TODOS) ¡Robbie Retos! -¡Ay!

¿Sabes qué ha pasado con los árboles de "sportchuches"?

Eso. ¿Lo sabes? ¿Qué pasó?

¡Ay!

Bueno, creo que volví atrás en el tiempo

e impedí que Johnny plantara todos esos árboles.

¡Oh!

Se me caería la cara de vergüenza de hacer eso.

Sí, es verdad.

Si queremos devolver a Johnny, debemos arreglar la máquina.

Y ahora, ¿qué? ¡Oh, no!

Está destrozada.

No podré volver nunca.

Primero tenemos que levantar esta cosa.

Vamos a hacerlo. Sí.

Vamos, chicos. Podéis hacerlo.

Sí, sí.

Sí, sí. Muy bien.

Ánimo, Sportacus.

Bien hecho. Sí.

No está muy bien. -¿Qué hacemos?

Está lista.

Tenemos que devolver a Johnny a su época

y todo volverá a la normalidad.

Pixel, ¿puedes arreglarla? No sé.

Espero que sí.

(STINGY) Él puede hacerlo.

Tengo que reconfigurar esto e invertir la polaridad.

Vamos a ver, solo debo calibrar las coordenadas.

Yo creo en ti. Solo tengo que saber de qué año es.

Johnny, ¿en qué año vives?

Para vosotros no sé, pero para mí es el 3 de abril de 1840.

Oh, 1840. Haz que vuelvan los árboles.

Bien, vamos a intentarlo. -Ha sido un placer conoceros.

Igualmente. Sí.

Hasta la vista. Adiós.

Espero que funcione. Todo el mundo atrás.

¡Vamos, chicos!

No funciona.

(STINGY) ¿Por qué no funciona?

Solo tenemos que darle más tiempo.

¿Y si no funciona?

Todavía no funciona.

Tenemos que recuperar los árboles de "sportchuches".

Sí. ¿Ha funcionado?

(LLORANDO) Oh, se han ido para siempre.

Es inútil.

No hay "sportchuches".

¡Bien! ¡Bien!

¡Bien!

Sí. Lo ha conseguido.

¡Oh, están por todas partes! ¿Qué?

¡Sí, muy bien!

¡Sois...!

Ahora, todo vuelve a ser normal.

¡Sí!

¡Sí!

# Bin, ban, dibi, dibi, dan.

# Palabrejas que al bailar yo canto, yo canto.

# Bin, ban, dibi, dibi, dan.

# Quién sabrá lo que querrán decir. #

¡Pasarela!

# Venga ya, que empieza el baile.

# Moved los pies y os podréis divertir.

# Y arriba, va, va, salta ya.

# Una vueltecita y la palmada, palmada, palmada. #

# Lanza, salta ya. Lo más importante es disfrutar. #

¡Ja, ja, ja!

¿Qué?

¿Qué?