Un caballero en el jardín del bien y del mal

(Sintonía de la serie)

¡Escuadrón!

Escuchadme antes de que os hagáis daño.

Solo he oído "haceros daño".

Tengo una misión muy especial para vosotros.

Esta semana debéis recuperar

un medallón antiguo del jardín secreto de los gnomos.

Los medallones son geniales. Y hacen que nuestros ojos brillen.

Sí.

Ojalá los míos se apagaran para no veros más.

Bien, este medallón tiene el poder de convertiros en gnomos de jardín.

Mono, pero aterrador.

¿Monos y aterradores? Igual que mi Sage.

Yo diría solo aterradora.

Pero de acuerdo.

Deberéis aprender a trabajar juntos.

Así que voy a formar dos grupos.

Kripan, Lucky, con el Escuadrón Unicornio.

Sage, Buttercup, vosotras iréis... Con el escuadrón glotón.

El escuadrón glotón. ¿Qué?

El Escuadrón Fénix. (TODOS) No podemos ir con ellas.

(AMBAS) No queremos ir con ellos.

¿Veis? Ya estáis todos de acuerdo.

No pongas a Sage en nuestro grupo, siempre intenta sabotearnos.

Ella es... ¿Cómo lo diría con delicadeza?

Una gamberrilla malvada.

Perdón por la palabrota.

Como un sabio caballero dijo una vez, trabajar con tu rival

es la clave para sobrevivir.

Y ese sabio caballero era yo.

Eso salía en una galleta de la fortuna.

Tenías que dejarme en mal lugar.

Bueno, quien se niegue a trabajar en equipo

pasará el día en mi jaula de castigo.

Ah, ja, ja, ja.

¡Pero si todavía tiene grabadas mis iniciales!

Sí, pasas tanto tiempo ahí que debería cobrarte el alquiler.

Ahora, a trabajar.

Bueno, ahora estoy al mando, perdedores.

No somos perdedores. Eso pone en vuestras espaldas.

Sí. ¿Qué?

Yo soy un perdedor.

Estoy de acuerdo.

Quería colgaros de un acantilado, pero Buttercup me lo impidió.

No quería ningún herido. -Así que me conformé

con herir vuestros sentimientos.

¡Y ha funcionado!

¿Cómo vamos a sobrevivir a esta misión con Sage?

Podríamos insultarnos como lo haría Sage.

Así, cuando lo haga, no podrá afectarnos.

Empezad conmigo.

Andas raro. Qué horrible.

Metes un ojo. No os paséis.

Esperad, tengo un plan mejor.

Sage tiene un problema de actitud, así que lo que necesita

es un gran impacto.

Oh, oído, alto y claro.

No, me refiero a que utilicemos el gran impacto,

es un espray para el aliento

que cambia la actitud de una persona.

Buena idea.

Mi madre intentó usarlo para hacerme menos encantador, pero...

era imposible.

Eso es mentira.

¡No os paséis!

Me encantan los puestos de comida de los viernes, así luzco mi corona

para salsas.

Salsa ranchera.

¿Le importa si pruebo?

Claro, si alcanzas. -Solo un poquito.

Vamos, más bajo.

No me canso de esto.

Disculpe, majestad, ¿debo usar un casco para la bici?

Me estropeo mi fantástico pelo.

Tu pelo es normal.

Lo dice el tipo sin pelo.

La regla del casco es injusta.

Lo siento, pero, como rey,

mi trabajo es proteger a todo mi pueblo

y también deleitarlo con mis coronas festivas.

Mmm..., mayonesa de chipotle.

Muy cerca.

Vale. Sus coronas son geniales,

pero sus reglas no. He hecho una lista de las peores.

No se puede comer pastel con cada comida.

Horrible.

Cepillarse los dientes dos veces al día.

Esa es peor. -No hurgar la nariz a un amigo.

¿Quién te pediría que le hurgaras la nariz?

Uno sin dedos y muchos mocos.

(RÍE)

Deberías ir al médico.

(RÍE)

Por suerte para ti, hoy es el día de ser rey por una semana.

Si ganas, podrás cambiar la regla que quieras.

El rey Fizz. Me encanta cómo suena.

Vámonos, Sir Gareth.

Te dejo que cojas salsa...

si puedes atraparme.

Vale, cuando Sage y Buttercup vengan a hablar de la misión,

nos aseguraremos de que Sage toma un montón de comida con ajo.

Y cuando le diga que le apesta el aliento,

le ofreceré el espray de cambio.

¿Alguna pregunta? Sí.

¿Y si no queda nada de comida para cuando lleguen?

Oh, ¿esto es para ellas? Sí.

Ahí vienen. Muy bien, que sea rápido.

No quiero que me vean con vosotros.

Oh, eso duele, pero no es lo más cruel que me han dicho hoy.

Hemos hallado el jardín secreto de los gnomos.

¡Oh, genial! Ya que soy vuestra líder,

me llevaré el mérito. ¿Dónde se encuentra?

Justo aquí. ¡Sage, lo lograste!

Sí.

Antes de irnos podríamos comer algo.

¿Prefieres patatas fritas con ajo, pan de ajo

o ajo bañado en ajo?

Sé por qué queréis que comamos todo ese ajo.

¿En serio? Sí,

pero a pesar de los rumores, Sage no es un vampiro.

Duermes boca abajo una noche y ya eres un vampiro.

Vaya,

Sage, me parece que te apesta mucho el aliento.

¿Sí? ¡Qué casualidad! Llevo encima un espray para el aliento.

¿Quieres un poco?

No. Si mi aliento os tiene alejados, mejor.

Yo sí quiero. (TODOS) ¡No!

Si el espray convertía a Sage en encantadora,

¿crees que volverá cruel a Buttercup?

¡Limpieza, al pasillo 2!

Eso responde a mi pregunta.

¿Queréis saber un secreto?

Soy una princesa y mi padre no me deja ser caballera.

Papi, déjame ir a la academia, ¡porfi!

Así que tengo un anillo mágico para convertirme en Ciara.

Yo soy Arc, un ladrón encantador que comparte el mismo sueño.

Mi destino es ser caballero. Pero quien ha nacido

fuera del reino no puede entrar. Así que finjo ser de aquí.

Ahora cada uno guarda el secreto del otro.

Para alcanzar nuestro sueño de ser caballeros.

"KNIGHT SQUAD: ACADEMIA DE CABALLERÍA"

Chicos, hemos convertido a Buttercup en malvada.

Verla portarse mal

es como ver a un conejito pegarle a un unicornio.

Mira, la Moneda bailando.

sOh, sí, sí.

Voy a atravesarlo en un estante.

Será ponerlo sobre un estante.

-¡Oh! ¡Ah!

¡Buttercup!

No, era atravesarle.

¿Sabéis qué le pasaba a Buttercup?

Ni idea. Yo la veo normal.

¿Has cambiado de peinado? Estás preciosa.

¿Qué le habéis hecho?

Bueno, queríamos hacerte amable para trabajar juntos en la misión.

Pero Buttercup usó el espray mágico para el aliento.

Y tu peinado es... Espectacular.

Dejad de hablar de mi pelo

y arreglad a Buttercup.

Chicos, aquí dice que solo tenemos

que hacer que use el espray de nuevo

para que vuelva a la normalidad.

Hagámoslo antes de que haga daño.

¡Oh! -Vuelve aquí.

No he terminado con mi solo de batería.

REY POR UNA SEMANA

Atención, mis compatriotas astorianos,

Su Majestad está a punto de elegir al rey por una semana.

(VITOREAN)

Tenemos que asegurarnos de ganar el concurso.

Crea una distracción.

(ERUCTA)

¡Oh, supereructo, todo el mundo a cubierto!

(Música disco)

¿Quién quiere ser rey?

(TODOS) ¡Uh!

No oigo a nadie.

(TODOS) ¡Uh!

Esto es muy emocionante.

Tan solo un recordatorio.

El ganador no puede bañarse en mi fuente de chocolate.

Creed que lo sabré.

No pierdas más tiempo.

Veo que alguien no ha dormido siesta.

Y el ganador es...

¡Fizzwick!

¿He ganado?

¡Qué enorme sorpresa!

Traed la corona de rey por una semana.

(Música disco)

Yo te proclamo a ti, Fizzwick, Rey de Astoria.

No te pongas cómodo.

Como ya no soy el rey, creo que me voy a pescar.

¡Guardias!

Podéis llamarme ciudadano corriente que va

hasta el lugar donde viven los peces.

Leales súbditos, tengo algunas reglas nuevas.

Cepillarse los dientes es ilegal.

(TODOS) ¡Uh!

Los cascos están prohibidos. (TODOS) ¡Uh!

Puedes hurgar en la nariz de tu amigo.

¡Es asqueroso!

Me he pasado.

Las golosinas son verduras.

(TODOS) ¡Uh!

Un poco de mantequilla nunca ha hecho daño a nadie.

Yo cambiaré eso.

Ahí está Buttercup.

Tenemos que detenerla.

Recordad que ahora le gusta tirar de la ropa interior.

Fue muy rápida.

Buttercup, tenemos que hablar.

Hola, chicos.

¿Cómo te sientes, Work pardillo?

Solo siento mi ropa interior.

Ahora el calzoncillo forma parte de mi amigo.

Buttercup, cometimos un error y para arreglarlo tienes que usar

el espray de aliento otra vez.

Tranquilos. Sage me lo ha contado todo.

Vale. Todos queremos que vuelvas a ser normal.

No, no todos. Dale, Buttercup.

¿La jaula de castigo de Sir Gareth?

¿Por qué haces esto?

Al principio, que fuera mala era raro, pero ahora me encanta.

Es como una hermana malvada. ¡Ja! -¡Ja!

Oh..., nuestro primer ja juntas.

Después de esto, está claro que sois unas gamberrillas.

Sí, eso es un insulto.

Hemos decidido que no trabajaremos con vosotros.

Conseguiremos el medallón solas. Mientras vosotros fracasáis.

Entonces se lo diremos a Sir Gareth.

Y lo de mis calzoncillos.

¿Vais a contarle que intentasteis cambiarme?

¿Que habéis transformado a Butter en mala?

Eso es completamente cierto.

Pero haces que suene mucho peor de lo que es.

¿Sabéis qué?

Olvidad la verdad.

Voy a usar mi ganzúa de la suerte para poder salir de aquí.

Oh, dame eso.

Voy a ponerla aquí, fuera de vuestro alcance.

¡Buttercup, eres un monstruo!

Mi pastel de cena está delicioso.

Sí, majestad, como los del desayuno, almuerzo

y el del segundo almuerzo. -Sí.

Mire, no lleva casco, como dije.

¡Oh!

Y ahora se arrepiente, igual que todos los demás.

Nueva regla. Nada de accidentes.

Ya está arreglado.

Rey Fizz, sus golosinas verduras hacen que nos duela el estómago.

Son vuestros estómagos diciendo: "Te queremos, rey Fizz".

Nos dijo que debíamos hurgar la nariz de nuestros amigos

y ahora todos están enfermos.

Y por no cepillarme los dientes me he quedado así.

Ya se te habían caído.

Sí, pero los de ellos no.

No nos gustan sus reglas.

¡A por él!

Debe protegerme. Soy el rey.

Deténgalos.

Obligó a reemplazar mi espada por una flauta.

¡Abajo el rey Fizz!

¡Ah!...

Ahí está el medallón.

Vamos a ganar la misión.

No corras tanto.

Cojamos el medallón.

Lo tengo.

Baile feliz malvado.

# Qué malas. ¡Qué bueno!

# Qué malas. ¡Qué bueno! #

¿Por qué nosotros nunca hacemos eso?

Porque sois perdedores.

Deberíamos convertiros en gnomos.

Uh, buena idea.

¿Se puedes saber por qué has hecho eso?

Se te ha ocurrido a ti.

Sí, pero tú me frenas y luego nos vamos a comer un helado.

Es lo que hacemos.

Es lo que solíamos hacer.

Ahora soy mala.

Acostúmbrate.

No debiste convertirles en gnomos.

Tienes razón.

Creí que te habías vuelto loca.

Debemos convertir a todo el reino. -Sí, como una cabra.

Si no estás de acuerdo con mi alucinante y malvado plan,

puedes unirte a ellos.

Buttercup, ¿qué estás haciendo? Soy tu mejor amiga.

Y solo por eso te voy a dar diez segundos de ventaja.

Te mentí.

Casi la tengo.

Casi la tengo.

Llevas un buen rato diciendo lo mismo.

Eso no es verdad.

Casi la tengo.

Casi la tengo.

Déjame usar mi fuerza.

Ay...

Casi lo tienes.

Casi lo tienes.

Está hecho a prueba de gigantes.

Pero no creo que a prueba de magia.

¡Mutatio var y doblar!

No pasa nada, chicos.

Mi medallón me ha salvado.

Bien, veamos si es a prueba de princesas.

Vaya, princesa, ¿qué tal?

Perdóname. Es la costumbre.

Está bien.

Los guardias reales están adiestrados para acudir

cuando grite socorro. ¡Atentos!

¡Socorro!

Eso es.

Ahora diles que me acerquen la ganzúa para que puedan sacarnos

de aquí.

Oh, chicos, ya la tengo.

Gracias. Retiraos.

Mola, ¿verdad?

También vienen cuando grito "pizza".

Venga, ahora, a por Sage y Buttercup.

Vale, pero deberías volver a ser Ciara.

Lo haría, pero es que adoro este vestido.

Sí, ese color te queda ideal.

No estoy en desacuerdo.

Como vuestro rey, os ordeno a todos que me soltéis.

Prepárate para ir directo a la luna.

¡El casco, no! ¡Mi precioso pelo!

Mirad esto, lo he atrapado mientras pescaba.

Un momento.

¿Qué pasa aquí?

Fizz cambió un montón de reglas, la gente sufrió

y ahora quieren catapultarlo fuera del reino. Lo siento.

Han pasado muchas cosas mientras no estaba.

Por este motivo realizo el sorteo,

para recortar a la gente de Astoria

que las reglas que impongo son útiles y buenas.

Entonces ¿sabía que esto saldría mal?

Sí, porque todos los años hacéis lo mismo, todos los años.

Empiezo a preocuparme.

¿Podría volver a ser nuestro rey?

Cumpliré todas las reglas que me pida.

Bien.

A partir de ahora,

no se le hará ningún daño a este chico.

¿Ni siquiera un poquito?

¡No! Ya ha sufrido suficiente.

¡Ah!

Ahora lo entiendo, los cascos son útiles.

Vale, ya veo a Butter. Pero no hay señales de Sage.

Estoy aquí, perdedores.

Es una trampa.

Proteged vuestra ropa interior.

Silencio, Buttercup se ha pasado. Los ha convertido en gnomos

y planea hacerlo con todos.

¿Y por qué está ahí, tomando el té?

Es malvada. Pero el té es su pasión.

¡He pedido un bollo, no una piedra!

Esto no habría pasado si no lo hubierais convertido en malvada.

Sí, bueno, solo lo hicimos porque nosotros decidimos y...

Y luego tú...

Vaya, tiene razón.

Sí, deberíamos haber encontrado

una forma de trabajar contigo en vez de cambiarte.

Bueno, como vuestra líder, acepto las disculpas.

Y dejaré de ser vuestra líder.

Pero tal vez podamos trabajar juntos.

Sigo teniendo el espray mágico.

Sé exactamente qué hacer.

Seguidme y no haced ruido.

Buttercup, te traigo un regalo.

Oh, gracias.

Y, bien, ¿cuál es el regalo?

¿Es un cachorrito malvado?

No, el regalo era el Escuadrón Fénix.

Oh... Prefería un perrito.

¿Significa esto que has entrado en razón y que te unes a mí?

Sí, convertiremos el reino en piedra.

Practiquemos los jas. Tú primero.

¡Ja!

Bien. Quiero ver más desprecio.

¡Ja!

¿Eh? ¿Qué ha pasado?

Mi cabeza está dando vueltas...

¡Uh!

Has vuelto. -(RÍE)

¡Guau!

Éramos gnomos.

Por fin teníamos barba.

¡Estábamos genial!

¡Sí!

No me gusta que nos usaras como cebo,

pero por fin Butter es normal.

¡Uh!

Normal no es la palabra exacta.

Al menos conseguimos el medallón.

Esperad. ¿Dónde está?

¡Baile feliz!

Tirémoslos por un puente.

O podemos abrazarlos hasta que se rindan.

Oh..., esa es mi buddy But. Vamos.