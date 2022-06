Knight Squad: Academia de caballería en inglés A knight to remember + más info

A knight to remember

Prudence descubre que Arc no es quien dice ser y que Ciara y la princesa de Astoria son la misma persona. Como no sabe guardar un secreto, para no delatar accidentalmente a sus amigos accede a que le borre la memoria un elfo gigante que vive en la Senda de los Recuerdos.