(NARRADOR) "En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding,

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-E-Cats".

(TODOS) ¡Somos adorables!

Pero yo más.

(TODOS) ¡Miau!

"EL VIAJE EN TREN"

"Un día los gatitos y sus padres decidieron tomarse unas vacaciones

en el sur.

Para llegar allí los gatitos iban a montarse por primera vez

en un gran tren".

-Oh, creo que ese es nuestro tren.

(SE ESFUERZAN)

¡Es ese!

(Bocina)

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

(Música)

Hola, buenas. -Buenas tardes, señor.

-Aquí tiene nuestros billetes. -Por favor, suban.

(Continúa la música)

Esta es mi habitación. Vamos a ver.

¡Ay, perdón!

Cookie, las habitaciones de un tren se llaman compartimentos

y el nuestro es el número cinco.

(Continúa la música)

¡Mirad esto! Me pido la litera de arriba.

Mirad lo bien que se me da subir.

¡Ay! ¡Ah!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Este sitio no es para hacer el mono.

¿Entonces qué se puede hacer aquí?

Tenemos revistas, juegos, una libreta y rotuladores.

(Continúa la música)

"Los gatitos se lo pasaron muy bien en su compartimento.

Les gustaron mucho los minicepillos de dientes

y minitubos de pasta que regalaban a todos los pasajeros".

(RÍE)

(Continúa la música)

(ALTAVOZ) "Acabamos de llegar a la estación Campo de Gato.

Pararemos 5 minutos".

(Continúa la música)

(RÍEN)

Vamos a bajar a comprar unas manzanas y a tomar el aire,

no despertéis a papá. Le dejaremos descansar.

¿Nos da una bolsa de manzana?

(ALTAVOZ) "El tren con dirección sur saldrá en un minuto".

Es hora de subir, gatitos. ¡Oh! ¿Dónde está Cookie?

¡Allí, está allí!

Cookie, ¿por qué has salido corriendo?

No he salido corriendo, solo quería ver este tren tan chulo.

Podrías haberte perdido. Nuestro tren está a punto de irse.

(RÍE) ¿Cómo se va a ir el tren sin nosotros?

(Silbato)

¡Dios mío, esperadnos!

(Música tensión)

¡Oh, no! El tren se ha ido y se ha llevado a papá.

(SOLLOZA)

No pasa nada, gatitos, tranquilos, se nos ocurrirá algo.

Alcancemos a papá con otro tren, mamá.

¿Pero y si va a un sitio diferente?

(Música)

Podríamos subirnos a esa tresina.

Entre dos hay que bajar y subir la manivela para desplazarse,

lo leí en un libro.

Con una tresina no hay manera de alcanzar un tren.

No he podido evitar escuchar que han perdido el tren.

Si les parece puedo llevarles en mi coche

hasta la siguiente estación, pero debemos darnos prisa.

¡Oh, gracias! Sería de gran ayuda.

(Música)

"Los trenes de larga distancia son muy rápidos.

Mamá y los gatitos alcanzaron su tren justo antes de que se fuese".

(Continúa la música)

Casi no lo conseguimos. ¡Gracias, señor!

Que tengan un buen viaje.

-Bien.

Papá estará muy preocupado.

(Ronquidos)

La verdad es que no parece que esté muy preocupado.

Qué siesta más agradable y reparadora.

Quizás deberíamos bajarnos del tren en la siguiente estación

y tomar el aire. Bueno, sinceramente, cariño,

me preocuparía si uno de los gatitos se perdiera.

Oh, no, entonces no podremos comprar más manzanas.

Acabo de tener una idea, cuando nos bajemos del tren

nunca nos separemos de vuestro lado. No lo haremos, os lo prometemos.

Bueno, si lo prometéis, podemos bajar.

Me parece perfecto. Bueno, creo que es la hora de comer,

vamos al vagón restaurante.

¿El tren tiene un vagón restaurante?

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

"Y así los Kid-E-Cats descubrieron que viajar en tren

es muy divertido.

Sobre todo si te quedas cerca de tu familia