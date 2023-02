Kid-e-Cats - Tesoros

(Música)

En esta pequeña ciudad, vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding ¡Kid-e-cats!

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más!

¡Miau! ¡Miau!

TESOROS

Un hermoso día, Mamá y Papá llevaron a Cookie, Candy y Pudding

a ver a su abuela.

-Hola, mis preciosos gatitos.

(TODOS) Hola, abuelita.

(TODOS) ¡Adiós mamá y papá!

¡Adiós! ¡Adiós!

-¡Qué ganas tengo de que pasemos el día juntos!

¡Haré que os lo paséis requetebién!

(TODOS) ¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

Pero, pero, pero, nada de correr o saltar.

Pero...

Pasaréis calor, empezaréis a sudar y enfermaréis.

Veamos...

Temperatura normal, gracias a dios.

Jugad tranquilos un ratito,

que tengo cosas que hacer en la cocina.

-Los gatitos habían llevado una cuerda de saltar

y unas raquetas de bádminton para jugar,

pero ¿cómo podían usarlas,

si no se les permitía ni correr ni saltar?

¿Qué vamos a hacer ahora?

¡Vamos a trepar a un árbol!

¡Buena idea! ¡Buena idea!

-No, no, no. No es seguro.

Nada de escalar árboles tampoco.

Podríais quedaros enganchados en una rama

o atascaros la cabeza en un agujero...

¡O caeros! ¡No es seguro!

Mejor quedaos quietos, tesoros míos.

¿Cómo nos vamos a divertir si no nos dejan hacer nada de nada?

¡Ya sé!

¡Vamos a jugar a tirar las bellotas al árbol!

¡Parece divertido! ¡Yo primero!

¡Mirad cómo va!

No, no, no es seguro. Nada de tirar bellotas.

¿Y si una rebota y os da en la nariz, tesoros míos?

(TODOS) ¿Y cómo nos vamos a divertir?

Creo que sé un juego seguro.

¡Vamos a esconder tesoros por ahí!

A ver si Abuela puede encontrarlos.

Parece algo seguro y tranquilo.

-Una vez el tesoro estuviera escondido,

los gatitos jugarían a “frio o caliente” con la abuela

hasta que lo encontrara.

Pero, ¿dónde podrían esconderlo?

¡Mirad!

¡Eh!

¡Eh!

¡En ese arbusto!

¡Listo, Abuela!

La abuela empezó a buscar el tesoro.

(TODOS) ¡Caliente!

(TODOS) Frío!

¿Qué? ¿Tenéis frío? A lo mejor os estáis poniendo malos.

Así es el juego, Abuela, no nos referimos a nosotros.

“Frío” significa que estás lejos del tesoro.

(TODOS) ¡Frío, Abuela!

¡Frío como el hielo!

¡Ahora tengo frío de verdad!

(TODOS) ¡Caliente!

(TODOS) ¡Más caliente!

(TODOS) ¡Te quemas!

¡Encontré el tesoro, gatitos!

Pero... em... ese no es nuestro cofre.

El nuestro es más pequeño y azul.

¡Esto es maravilloso!

Es mi viejo cofre que daba por perdido.

Cuando yo era una pequeña gatita, llené esto con mis cosas favoritas.

¡Vaya!

¿Fuiste una gatita divertida, como nosotros?

¡Claro! Por aquel entonces, el bádminton era mi deporte favorito.

¡Y la verdad es que se me daba muy bien!

Y esta cuerda era mi otra cosa favorita.

¡Vaya! ¡La abuela saltaba y jugaba sin preocuparse de ponerse enferma!

Esta bellota es de la punta de un gran árbol

que decían que era imposible de escalar.

¡Les demostré que no!

Pero lo que más me gustaba era lanzar flechas.

Eh... Pero, ¿y si una rebotaba y te daba en la nariz?

Usaba flechas con ventosa.

Así que, incluso si te daban en la nariz,

no pasaba nada.

(Pitido insistente)

¡Ah! Eso que pita es mi horno. ¡Mis galletas ya están listas!

¡Resulta que la abuela es muy divertida!

Entonces, ¿por qué no nos deja divertirnos?

Mis gatitos bonitos.

Vamos a divertirnos, pero, primero, un tentempié,

para coger fuerzas para jugar.

-La abuela había cocinado galletas doradas con forma de doblón

y había llenado el cofre con ellas.

¡Eres el mayor tesoro de todos, abuela!

¡Vosotros sois mi mayor tesoro también!

Bien, ¿quién quiere aprender tiro con arco?

(TODOS) ¡Oh! ¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

-Encontrar los tesoros de su gatez le recordó a la abuela

lo que era ser joven...

y ella y los gatitos corrieron, saltaron y rieron