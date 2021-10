Kid-e-Cats - Tenis con Papá

En esta pequeña ciudad

vive un gatito llamado Cooky

su hermano mayor llamado Puddington

y su hermana pequeña Candy.

Además de muchos otros gatitos.

Cooky, Candy y Puddington: Kid-E-Cats.

TODOS: Somos adorables.

Pero yo más.

TENIS CON PAPA

Un día, mami estaba hablando con alguien por teléfono.

Ajá. Muy bien.

Oh, esa es una idea maravillosa.

¿Cuándo quieres ir a jugar?

Ah, genial, nos vemos entonces.

¿Y a qué vas a ir a jugar, mi vida?

Bueno, más bien jugaremos tú y yo juntos.

Dobles de tenis.

Con el papá y la mamá de Chase.

¡Hala! ¿Vais a ir a jugar un partido de tenis?

TODOS: ¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau!

Pero, cariño, espera.

A mí no se me da demasiado bien jugar al tenis.

Es verdad, pero yo compenso tu torpeza.

Jugaremos solo unos sets.

Pero un solo set, ¿vale? Tengo cosas que hacer.

Vale, un set y se acabó.

Me voy al gimnasio.

Tengo que ponerme en forma para mañana.

Vamos a perder, ya lo veréis.

Todo será culpa mía.

Eh, tranquilo, papá.

Tienes un montón de tiempo para practicar.

Es verdad. Nosotros podemos ayudarte.

El jardín era el mejor sitio para practicar.

La clave de los dobles de tenis es no entorpecer a tu compañero

y devolver la bola.

Papi, tú imagina que todas estas cosas son mami.

Yrecuerda no acercarte a ellas.

¿Esto es mami?

Vale...

Umm

Gatita, lo siento.

Perdóname.

¡Oh! Ha sido un accidente.

Eh, uh. Esperad, esperad.

Oh, no.

¿Qué ocurre?

Papi no ha acertado a una sola bola.

No se mueve rápido para llegar a ellas.

Sería muchísimo mejor si llevara patines.

Pero nunca he sabido frenar con patines.

Oh, oh, oh.

¡Noooo!

Atropellaría a mami cada dos por tres.

Oh. Tal vez podrías quedarte quieto en un sitio

y esperar a que a bola vaya a ti.

Si haces eso, no entorpecerás a mamá.

¿Y qué pasa si nunca se le acerca una bola?

Entonces sería como si mami jugase sola.

Me temo que es lo que va a pasar.

Jugando al tenis, soy el peor.

-Para animarles un poco,

papi les ofreció a los gatitos un té junto con su tarta estrella.

Puede que no seas el mejor jugador de tenis del mundo, papi,

pero eres el que haces los postres más ricos.

Es verdad. Y los que mejor pinta tienen.

Mirad qué relleno.

Aprender a hacer repostería solo requiere un poco de práctica.

Primero tuve que aprender cosas básicas, como montar nata.

¡He tenido una buena idea!

Ya sé cómo enseñar a papi a jugar al tenis.

Pensé que habíamos terminado con este rollo del tenis.

Papi, no tienes de qué preocuparte.

Te prometo que esta vez lo harás genial.

En el tenis, igual que en todo lo demás,

es mejor empezar por lo más básico.

Y poco a poco, hacer cosas más complicadas.

Ah, ajajá

Eeey. Ajajá

TODOS: Ajá, ajajá

-Bueno, vecinos, podríamos haber ganado el set,

pero habéis jugado fenomenal.

Menuda sorpresa.

Sí. Has jugado de maravilla, cariño.

Una pena no poder jugar más.

Sería genial echar unos sets más.

Podemos jugar otros diez sets.

Estoy totalmente libre hasta por la noche.

TODOS: ¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

- Y así fue como unos simples ejercicios

ayudaron a papi a creer en sí mismo.

Porque siempre sienta bien dar lo mejor de uno mismo.