Kid-e-Cats - Médicos

(Música)

En esta pequeña ciudad, vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding ¡Kid-e-cats!

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más!

¡Miau! ¡Miau!

MÉDICOS

Un día Mamá y Papá les dieron a Cookie, Candy y Pudding

un regalo para jugar a ser médicos.

Mirad lo que os hemos traído.

¡Un maletín de médicos! ¡Yujuuu!

¡Un termómetro!

Y vendas.

¡Y gorros de médicos!

Todo lo que necesitáis para abrir vuestra propia clínica de mentira.

(TODOS) ¡Superguay! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

¡Yo seré la médica!

¡No, yo quiero ser el médico!

¡Y yo!

Bueno, si todos vamos a ser los médicos,

¿quiénes serán los pacientes?

Nuestros amigos serán los pacientes.

(TODOS) ¡Miau!

Estamos jugando a ser médicos. ¿Alguno está enfermo?

(TODOS) ¡Oh, sí! ¡Muy enfermos!

Hacemos visitas a domicilio.

Dejad que cojamos las medicinas.

¡La mermelada!

El primer paciente de los tres gatitos era Cupcake.

A ver, dinos qué te pasa.

Creo que le ha pasado algo a mi cola.

No está igual de preciosa que siempre.

Tranquila, no te preocupes, puedo cortarte la cola

y coserte una de un precioso pavo real.

¡Fácil!

No necesito una cola nueva.

¡Quiero una segunda opinión!

Bien...

¡No oigo nada!

A lo mejor si le doy con el martillo...

¡Ni hablar!

Deberíamos envolver la cola con vendas.

Vale. Mientras sean bonitas...

¡Gracias, doctores!

Espero que se recupere,señorita.

Y recuerda, come manzana...

... y estarás más sana.

-Ahora que Cupcake se sentía mejor,

era hora de que los doctores visitasen a Chase.

La verdad es que hizo mucho viento durante el camino.

(TODOS ESTORNUDAN)

A ver, ¿qué es lo que le pasa?

¡Doctora! ¡Creo que me estoy convirtiendo en alien!

¡Hasta hablo como uno!

¡Ajá! ¡Parece que tienes fiebre alienígena!

Tenemos lo que necesitas: mermelada de frambuesa cósmica.

Cura todos los males alienígenas.

Pero ¡parece que me he comido toda!

No pasa nada, porque te podemos dar un pinchacito.

Te encontrarás terrestre enseguida.

A no ser...

que te convierta en una sandía o en una regadera.

No, no, no quiero pinchacito.

¡Cálmese, señor!

Por ser tan buen paciente, tengo esta piruleta para usted.

Y asegúrese de descansar.

¡Ya me siento mucho mejor!

-Aunque Chase también se encontraba mejor,

a nuestros pequeños doctores aún les faltaba curar a Boris.

Así que corrieron bajo la lluvia.

(LOS TRES ESTORNUDAN)

¿Qué es lo que le pasa, señor?

Que me pongo muy muy triste en los días de lluvia,

cuando el cielo está gris.

A lo mejor necesitas rizarte los bigotes.

¡NO! ¡No es por mis bigotes!

Es mi tripa lo que me duele

¡Ah, sí! (ESTORNUDA)

¡Suena raro! (ESTORNUDA)

¡Sí! Suena como si te hubieras tragado una hélice...

¡No! ¡Creo que incluso algo más grande!

Eso es tu barriga, Pudding,

por haberte tragado toda esa mermelada.

¡Eh! ¡Tienes razón! ¡Era la mía!

(ESTORNUDA)

Su tripa estará como nueva

después de tomar un té y unas tortitas de avena.

Y este libro de payasos le animará.

¡Oh! Siempre me han gustado mucho los payasos.

Me gustan mucho sus narices rojas.

¡Madre mía! ¡Vuestras narices sí que están rojas!

(TODOS) ¡Ooooh!

(TODOS) ¡Mami!

¡Hemos curado a nuestros pacientes! (ESTORNUDAN)

¡Estáis empapados!

¡Gatitos, quitaos estos gorros mojados

e id en seguida a la cama!

Bebeos ese té de limón y a dormir para no poneros enfermos.

Tras un profundo sueño, los gatitos se sentían fenomenal.

¡Buenos días!

¿Alguien ha llamado al médico?

Os he traído naranjas para que empecéis bien el día.

-Y yo he traído canicas para que podamos jugar.

-Y yo, este juguete para que os animéis.

-Y una clínica no está completa..

sin una ambulancia.

¡Mirad, soy una ambulancia!

A ver, ¿qué hacen las ambulancias?

(TODOS IMITAN EL RUIDO DE AMBULANCIA CON MAULLIDOS)

A los gatitos les encantaba jugar a ser médicos,

pero les gustaba aún más