Kid-e-Cats - El ladrón con plumas

En esta pequeña ciudad,

vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-e-cats.

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más! (Los tres) ¡Miau!

EL LADRÓN CON PLUMAS

Un día,

los Kid-e-cats estaban jugando en su habitación, como de costumbre,

cuando empezaron a notar algo raro.

(Música)

¡Eeeehh!

¡Pudding! ¿Has visto mi silbato nuevo?

¿Lo has cogido?

Yo no lo tengo.

Candy, no encuentro mi silbato por ningún sitio.

Espera, primero, tengo que buscar mi pasador.

Nada.

Tú no lo habrás cogido, ¿verdad?

Chicos, mi lupa ha desaparecido.

Candy, ¿la has cogido tú?

¿Para qué querría yo tu lupa?

Pero seguro que uno de los dos ha cogido mi pasador.

¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido!

Yo no he visto ni tu pasador ni tu lupa,

pero yo quiero mi silbato.

Pero, ¿quién ha cogido mi pasador?

¡Devolvedme ahora mismo mi lupa! ¡Venga!

A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta pelea?

¿Quién de vosotros me puede decir dónde está mi otro pendiente?

(Los tres) ¡No lo hemos cogido!

¡Ah! ¡Eso significa que hay un ladrón en casa!

¡Ja, ja, ja! Si hubiese un ladrón en casa, yo ya lo habría visto.

¡¡¡Eeeeeh!!! ¿Qué está pasando?

Mi cuchara estaba justo aquí.

¿Dónde está?

¡Aaaah! ¡Ya lo tengo!

¡Hay un ladrón en casa!

Tenemos que averiguar qué quiere el ladrón,

pero, primero, tenemos que averiguar

por qué se ha llevado los objetos que se ha llevado:

Una cuchara, un pendiente, una lupa, un pasador y un silbato.

Se ha llevado una cuchara de mermelada,

así que le gusta la mermelada. Jo, jo, jo, jo.

A todo el mundo le gusta la mermelada así que eso no ayuda mucho.

Se ha llevado uno de mis pendientes.

Y mi otro pasador.

Lo que significaría que el ladrón es una chica ¿no?

Y, a lo mejor, se llevó mi lupa porque no ve muy bien.

Y le gustan los deportes,

porque también se llevó mi silbato de árbitro.

Vale; entonces, ¿La abuela es el ladrón?

Je, je, je, je.

-Ja, ja, ja, ja. ¡Por supuesto!

Bueno, la abuela es muy inteligente.

¡Espera un momento!

No podemos acusar a nadie sin pruebas.

Tenemos que dejar un cebo para el ladrón, ¿no os parece?

¿Qué tienen en común todas estas cosas?

Para empezar, son todas brillantes.

Las llaves de papá eran brillantes, así que las usaron como cebo.

Todo el mundo aguantó la respiración y esperó a ver quién era el ladrón.

Parece que el ladrón es una urraca, chicos.

¡Oh! ¡No dejéis que ese pájaro se vaya con mis llaves del coche!

¡Ooooh!

¡Ooooh!

¡Genial! ¿Cómo voy a ir a trabajar ahora?

Espera, cariño.

No te preocupes,

creo que sé dónde están nuestras cosas perdidas.

¡Fíjate!

¡Es como un cofre del tesoro!

Parece que no éramos

las únicas víctimas de este ladronzuelo.

-Los Kid-e-cats llamaron a sus vecinos,

que vinieron corriendo cuando supieron

que el ladrón del vecindario había sido encontrado.

Todos habían perdido cosas brillantes.

-Ahora sólo queda lo nuestro, ¿listos?

Tu pendiente, querida.

Lupa...

Tu pasador...

Silbato...

Mis llaves y mi cuchara. ¡Sí!

Entonces, ya está. Volvamos a casa.

¡Oooh!

Me siento mal por el pajarito;

le gustan mucho las cosas brillantes,

pero ya no le queda ninguna.

¡Eh! ¡Tengo una idea!

¿Y si buscamos cosas bonitas brillantes

para dárselas al pajarito?

Así tendría cosas brillantes que serían suyas

y nadie se las quitaría nunca.

(Los tres) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau!

Y, así, los Kid-e-cats dejaron

una chapa muy brillante para la urraca,

y, gracias al ladrón con plumas,

aprendieron algo muy importante:

que se necesitan pruebas, antes de acusar a alguien.

Sobre todo, si es tu abuela.