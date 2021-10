Kid-e-Cats - La agencia de los buenos propósitos

Subtitulado por Accesibilidad TVE

(Narrador)

En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado “Cookie”,

su hermano mayor llamado “Pudding” y su hermana pequeña “Candy”

Además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding.

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más! ¡Miau! ¡Miau!

LA AGENCIA DE LOS BUENOS PROPÓSITOS

(Narrador)

Un día, papi fue a sacar la basura y los gatitos quisieron ayudarle.

(Risas)

Gracias, gatitos.

Sois unos mininos adorables por ayudar a vuestro padre.

¿Sabéis qué? Mola mucho que la gente te dé las gracias.

Sí que mola.

¿Queréis que sigamos ayudando a más personas?

Deberíamos montar una agencia de buenos propósitos.

Podríamos ayudar a la gente. Les va a encantar.

¡Súper guay! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

(Narrador)

Los gatitos convirtieron la casa del árbol

en la Agencia de los Buenos Propósitos.

Ya solo necesitaban a alguien a quien ayudar.

No parece que haya ningún gato que necesite nuestra ayuda.

Es porque nadie sabe lo que hacemos.

Vamos ayudar a la gente.

Así correrá la voz sobre nuestra agencia.

(Todos)

¡La Agencia de los Buenos Propósitos ha llegado !

Oh, no. Mami no está aquí para ayudarlos.

Es verdad.

Pero podemos poner estos botones en tarros

y le dejamos a mamá una tarjeta.

Así sabrá lo que hemos hecho y nos dará las gracias. Será genial.

-¡Ohh! -¡Ahh!

-Oh, no. Ahora tendré que ir a por más dientes de león.

¿Eh? ¡Ahh!

Se nos da muy bien ayudar a los demás.

Nuestra Agencia de los Buenos Propósitos es la mejor.

Vienen los gatos a los que hemos ayudado.

Preparaos para que nos den las gracias.

¿Qué tal?

¿Qué ocurre?

Queridos gatitos, entiendo que solo intentabais ayudar,

pero, por desgracia, parece que solo habéis causado problemas.

¿Quéee? ¿Quéee? ¿Quéee?

Habéis ordenado mis botones por color,

pero yo los necesitaba por forma.

Las formas de los botones son lo primordial para mí.

Queríamos plantar unas flores nuevas, pero habéis inundado... nuestro jardín.

-Y ahora la tierra se ha convertido en un barrizal.

-Oh, niños, no habéis entendido mi visión artística,

y además habéis mezclado todas mis pinturas.

El amarillo es verde y el azul ahora es morado.

Oh, no... hemos montado una Agencia de los Buenos Propósitos,

y han salido todos fatal.

No os sintáis mal, mis queridos gatitos.

Intentar ayudar es una idea maravillosa.

Solo hay que pensar cómo hacerlo bien.

Acabo de tener una gran idea.

Podríamos haber evitado los errores de la agencia

preguntando primero en qué podemos ayudar, y cómo hacerlo.

(Narrador)

Los gatitos subsanaron sus errores y fueron de gran ayuda,

tanto que se corrió la voz sobre la Agencia de los Buenos Propósitos

entre los vecinos.

-¡Gatitos!

Algunos vecinos han oído hablar sobre la Agencia y necesitan ayuda.

(Todos)

¡Súper guay! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

(Narrador)

La Agencia de los Buenos Propósitos se convirtió en una idea estupenda.

Es genial hacer felices a amigos y vecinos

ayudándoles en lo que necesiten.