Kid-e-Cats - Inventando aventuras

En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado "Cookie",

su hermano mayor llamado "Pudding" y su hermana pequeña "Candy".

Además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding.

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más! ¡Miau!

"¡Inventando aventuras!".

Un día los Kid-e-cats estaban en el faro de su abuelo

y no se les ocurría nada que hacer.

¡Eh! Veo gatitos tristes en el horizonte.

¿Por qué estáis así, jovencitos?

Se nos han olvidado todos nuestros juguetes.

Y yo no me he traído ningún libro. Y estamos muy aburridos.

Je, je. Pues ha llegado el momento

de contaros mi increíble aventura con el globo aerostático.

¡Se os va a quitar el aburrimiento!

(Todos) ¡Genial! Miau, remiau, remiau, remiau.

Venid, voy a enseñaros todos los países que he visitado

y lo que vi allí.

Sí, he visitado Sudamérica,

Islandia, África, China,

Indonesia, Bostwana, Túnez e incluso el Polo Norte.

(Bostezan).

¿Qué pasa, no os interesa?

No, eh... sí.

Lo sentimos, pero para nosotros solo es una larga lista de nombres.

No es muy divertido verte señalando un mapa con un palo.

Eh... Vale, ¡pues os contaré mi viaje usando las fotos de los libros!

Para empezar, aquí, en este libro sobre Sudamérica,

veréis la cascada más grande del mundo que vi al ir.

No parece tan grande en la foto, abuelo.

Y... en Islandia pasé por encima de un volcán activo.

La lava y el humo que había era...

No veo la lava saliendo de ahí.

No la ves porque el volcán no estaba activo cuando sacaron la foto.

Venga, ¿una foto pequeña en blanco y negro?

Hablas de cosas muy emocionantes, pero aquí no lo parecen,

Sí, a mí me gustaría ver estas cosas tan chulas en la vida real.

¡Tengo una buenísima idea!

Abuelo, tenemos que irnos de viaje de verdad.

¡Si! ¿Cuándo nos vamos?

¡En globo! ¡Será genial!

Me encantaría, gatitos,

pero el faro tiene que estar atendido por el guarda todo el tiempo.

(Todos) ¡Oooh!

Pero ¡eh! Aun podéis iros de aventura en globo,

solo necesitáis vuestra imaginación.

(Todos) ¿Imaginación?

El abuelo preparó el globo aerostático de los gatitos.

Vamos, a la barquilla.

Y ahora, cerrad los ojitos

e imaginaos que estáis en un globo volando por el cielo.

(Todos) ¡Aaah!

Oh, ¿qué es eso? Es un bonito cuervo!

(Grazna).

Y ahora ¡se está levantando el viento!

(Ríen).

¡Es como volar en un huracán!

Y ahora se acerca una tormenta, ¡empieza a llover!

(Todos) ¡Aaah!

¡La tormenta no nos detendrá!

¡Somos valientes aventureros en globo con una misión!

Ahora usad vuestra imaginación y ¡volad, volad, volad!

(Todos) ¡Aaaaah!

# Tu imaginación te llevará a viajar,

sobre una cascada, tú podrás volar.

# Sobre los volcanes, cenizas verás, por si queréis ir a algún lugar.

# ¡Imaginad, imaginad! Imaginando viajarás.

# La diversión no acabará,

¡imaginad, imaginad! #.

(Ríen).

¡Ha sido una aventura en globo chulísima!

¡Sí! ¿Podemos ir en globo a otro sitio ahora?

Pues claro que sí. ¡Pero ahora hay que comer!

¿No son un poco aburridos estos sándwiches?

Bueno... supongo que sí.

Me parece que habrá que volver a usar la imaginación.

¡Vamos a pensar que son sándwiches cósmicos riquísimos!

(Todos) ¡Genial! Miau, remiau, remiau, remiau.

(Todos) Hmmmm...

Los Kid-e-cats descubrieron que con su imaginación

pueden ir a cualquier lugar, incluso hasta la Luna.