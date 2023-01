Kid-e-Cats - Gatos asustadizos

con su familia y sus amigos.

(Narrador)

En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado "Cookie"

su hermano mayor llamado “Pudding"

y su hermana pequeña "Candy".

Además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candyy Pudding ¡Kid-e-cats!

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo, más! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

¡GATOS ASUSTADIZOS!

(Narrador)

Era la noche de terror anual de los Kid-e-cats.

Cookie, Candy y Pudding estaban muy emocionados

mientras se ponían disfraces espeluznantes para asustarse.

¡Yo voy de monstruo!

¡Y yo voy de bruja!

Y yo voy de... eh... esqueleto. ¿Veis?

(Todos)

¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

¡BU! ¿Asustamos? ¡BU! ¿Asustamos? ¡BU! ¿Asustamos?

¡Me habéis asustado tanto que me habéis dejado gatidifusa!

¡Mamá tiene razón! ¡Estáis superespeluznantes!

(Ríen)

Hemos asustado a papá y mamá,

pero ¿quién nos va asustar a nosotros?

Eh... Nadie nos asustará. Somos demasiado valientes.

¿Por qué no invitamos a algunos amigos?

Puede que alguno nos asuste.

(Narrador)

La primera amiga aterradora fue Cupcake.

¡Vale, Cupcake, asústanos!

No soy Cupcake... ¡Soy la princesa spider cupcake! ¡BU!

Cupcake no da mucho miedo.

Bueno, pero estoy preciosa.

(Narrador)

El siguiente amigo terrorífico fue... Smudge,

a quien le encantaba asustar a sus amigos.

¡Uuuuh! Soy una criatura de la noche probando...

¡Soy un vampiro aterrador!

¿Qué tal?

Lo siento, Smudge, tampoco ha funcionado.

¡Creo que es imposible asustarnos!

¿Qué? ¿Disfrutáis de la noche terrorífica?

¡No nos han asustado ni un poco!

Ni un poco dices ¿eh?

De acuerdo, bueno, nosotros vamos al jardín.

Mientras no estamos ¿por qué no decoráis la casa?

Con cosas terroríficas.

¡Decoraciones terroríficas! ¡Eso necesitamos!

(Narrador)

Emocionados, los gatitos y sus amigos se pusieron manos a la obra.

Cookie dibujo las caras de unos feroces monstruos,

Cupcake cortó un montón de arañas de papel

y los demás hicieron fantasmas y murciélagos con pañuelos.

A la de tres, nos damos la vuelta

para ver lo terrorífico que ha quedado.

¡Una, dos y tres!

(Todos)

¡Ohhhh!

La verdad es que está muy bonita.

¡Lo sé y se supone que debería ser terrorífico!

¿Y si contamos cada uno una historia de miedo?

(Narrador)

El vampiro Smudge sabía un montón de historias de miedo.

Era una noche fría y tormentosa...

No da nada de miedo.

Sé cómo hacerla terrorífica.

(Todos)

No está mal...

¡De acuerdo! Era una noche fría y oscura y tormentosa...

Vale, tengo miedo. ¡Pues yo no!

¡No ha hecho nada terrorífico aún!

¿Ehh?

Candy, eh...¿cómo has apagado la luz del pasillo desde aquí?

Yo no he sido... ¡Oh, no!

Debe de haber alguien fuera....

A lo mejor ha sido el viento.

O... ¿podría ser un fantasma de verdad?

O un murciélago negro gigante.

Bueno, sea lo que sea yo sé cómo manejarlo.

(Narrador)

Cookie tenía una gran idea...

¡Ánimo, Cookie! ¡Eres supervaliente!

¡Ahhhhhh!

¡Chicos! Hay dos murciélagos... ¡tan grandes como dos gatos!

(Gritan y lloran)

¡Hola, chicos!

¿Alguien ha dicho algo de murciélagos gigantes?

¡BU! ¿Os hemos asustado?

(Ríen)

Tenías razón, Cookie,

los murciélagos eran tan grandes como los gatos.

(Ríen)

¡Los disfraces son alucinantes!

¡Pensaba que erais murciélagos de verdad!

¡Madre mía! ¡Vuestras decoraciones son muy creativas!

De hecho, son tan bonitas, que casi dan miedo.

¿Listos para una sorpresa?

Candy, cielo ¡Las luces!

(Narrador)

-¿Qué podrá ser?

¡Genial! ¡Miau! ¡Remiau! ¡Remiau! ¡Remiau!

(Narrador)

La tarta de la noche de terror estaba terroríficamente deliciosa.

Los gatitos compartieron una noche terrorífica deliciosa y divertida