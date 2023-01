Kid-e-Cats - Gato-misión: mermelada

Subtitulado por Accesibilidad TVE

En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado “Cookie”,

su hermano mayor llamado "Pudding"

y su hermana pequeña “Candy”.

Además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding

¡Kid-e-cats!

¡Somos adorables! ¡Somos adorables!

¡Pero yo más!

TODOS:¡Miau!

Gato-misión: Mermelada.

Papá siempre trae dulces a casa de la fábrica de dulces,

pero hoy será algo especial.

-La fábrica ha empezado a hacer un nuevo tipo de deliciosa tarta.

Con un relleno de chocolate especial.

TODOS: ¡Genial!

¡Parece deliciosa!

¿Por qué no la probamos?

La tomaremos con una taza de té.

Mamá llevó la tarta a la cocina para preparar el té.

TODOS: ¡Maaami!

Nos gustaría ayudarte.

Por favor, Mamá.

Claro que sí.

¿Sabéis lo que podéis hacer?

Traer la mermelada de frambuesa.

TODOS: ¡Genial! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

El tarro de mermelada está en una estantería en el sótano.

TODOS: ¡Oh! ¿El sótano?

Mamá guardaba todos los pepinillos, mermeladas y gelatinas en el sótano.

¿A qué esperamos?

¡Vamos!

¡Estoy bien!

¡Vaya! ¡Hay un montón de cosas guays aquí!

¡Eh!

¿A ver qué es esto?

¡Agrio! ¡Muy, muy agrio!

¡Demasiado salado!

Tengo que quitarme de este sabor.

¡Me quema la boca! ¡Fuego! ¡Pica, pica, pica!

¡Vaya! No pienso probar nada más.

No hemos venido a probar, hemos venido a por la mermelada.

¡Exacto! Mamá nos ha enviado

para que le llevemos la mermelada de frambuesa.

¿Y cómo se supone que vamos a encontrarla?

Los tarros tienen etiquetas.

Hay que encontrar la que ponga “frambuesas”

En esta pone “cereza”

¡Esquí de sótano! ¡Jajaja!

¡Arre maletita! ¡Jajaja!

En esta pone “zanahorias”

Eh, los de abajo ¿qué pone en esta?

Me parece que repollo.

Y este es...

No son frambuesas, son superpicantes

Por supuesto que son picantes, la etiqueta dice “guindillas”

¡Eh, mirad! ¡Ahí están!

¡Sí! ahí dice “frambuesa”

¡Sí! ¡la hemos encontrado!

¡Pero la etiqueta no tiene tarro!

Eh... entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un tarro

al que le falte la etiqueta ¿no?

No, no, no, no, no, no, no

¡sí!

¡Caramba!

¡Cuánta mermelada!

Ahora hay que encontrar la manera de llevársela a Mamá.

Pero el tarro resultó ser demasiado pesado.

Y si lo ponemos de lado y lo hacemos rodar?

TODOS: ¡Oh!

¡Decidme que no se ha roto! ¡Está bien!

¡Lo único que nos queda es subirla por las escaleras!

Lo único ¿eh?

¡Somos unos ayudantes geniales! ¡Ya casi hemos llegado!

TODOS: ¿Eh?

¡Genial! Hay que empezar otra vez.

A lo mejor podemos comer la mermelada aquí...

y luego subir a tomar el té.

Pero si te comes toda la mermelada, ¿cómo van a comerla papá y mamá?

Papá y mamá: ¡Oh!

Entonces, bajemos aquí mesa y tomaremos el té y la tarta

en el sótano.

¡Un plan excelente!

¡Qué ganas tengo de comerme la tarta!

Pero la mesa resultó ser demasiado grande.

Necesitamos una puerta más grande.

No vamos a poder tomar té, ni mermelada ni tarta.

Creo que acabo de tener una gran idea.

Ponemos la mesa en el salón y subimos un poco de mermelada

en esta copa.

Cookie, Candy y Pudding,

habéis encontrado la mermelada en el sótano vosotros solos

y habéis tenido la gran idea de subirla en esa copa.

¡Sí! Esa copa de mermelada queda de maravilla en la mesa

junto con nuestra nueva tarta.

TODOS: ¡Hemos ayudado!

¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

- Los Kid-e-cats abrieron el apetito tras su aventura en el sótano

y la mermelada de frambuesa y la tarta de chocolate