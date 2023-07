(NARRADOR) "En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding,

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-E-Cats".

(TODOS) ¡Somos adorables!

Pero yo más.

(TODOS) ¡Miau!

"GATITOS ENCARGADOS DEL PARQUE"

(NARRADOR) "Un día los Kid-E cats y mamá fueron al parque.

Los gatitos estaban volando una cometa".

Gatitos, ¿qué tal vais?

¿Os apetece un descanso?

Vuestro zumo favorito.

(A LA VEZ) ¡Genial!

¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

Cuando acabéis de beber, tirad los vasos en esa papelera.

(SABOREA)

Lo ha volado el viento.

Porque el vaso pesa muy poco.

Voy a intentar que pese más.

(Música)

Deberías haber tirado el vaso a la papelera

porque ahora has dejado basura en el parque.

No pasa nada, el encargado del parque lo limpiará.

El encargado del parque tiene mucho trabajo,

tiene que recoger todas las hojas.

¿Por qué recoge hojas?

Se supone que tiene que recoger la basura.

Al igual que la basura,

las hojas también pueden crear obstáculos

o te puedes resbalar con ellas.

Así que es importante mantener el parque limpio de basura y hojas.

Eso no es mucho. Yo podría dejarlo todo limpio en un santiamén.

Muy bien.

¿Por qué no vas donde el encargado del parque

y le pides otra escoba para ayudarle?

(AMBOS) ¡Queremos ayudar!

"El encargado del parque se puso muy contento de que los gatitos

le quisieran ayudar a barrer.

Cogió tres escobas y bolsas de basura".

(RÍE) ¡Oh!

¿Ves, Cookie, por qué tienes que tirar la basura?

Tienes que encontrar tu vaso y recogerlo.

Pero todavía no veo qué daño puede hacer un pequeño vaso.

"Los gatitos trabajaron duro limpiando toda la basura que veían,

pero las cosas se torcieron cuando...".

¡Ayuda!

Oh, no. Está siendo un desastre por culpa del viento.

Si sigue así, nunca encontraré mi vaso.

Entonces vamos a dividirnos.

Pudding y yo recogeremos las hojas y Cookie, mientras tanto,

buscará su vaso y recogerá basura.

(Música)

Hemos limpiado todo.

Pensaba que las hojas no se acabarían nunca.

Gracias por ayudarme hoy, gatitos.

Creo que seríais encargados de parques excelentes.

Ya, pero no he encontrado mi vaso y he buscado mucho.

Igual el viento lo ha llevado muy lejos.

Mirad, el vaso está ahí.

Oh, mirad. Una paloma tiene la cabeza atascada.

Tenemos que rescatarla ya.

(Música)

Gatitos, no persigáis al pájaro. Está demasiado asustado.

Acabo de tener una gran idea.

Hola, pajarito. Pajarito bueno, ven aquí.

Ahora, quítala el vaso, Cookie.

No puedo quitárselo. Está demasiado atascado.

Eh, mirad, es mi chicle.

Pobre pájaro.

Si no lo hubiéramos ayudado,

habría estado con un vaso pegado la cabeza el resto de su vida.

No sabía que un vaso y un chicle podrían ser tan peligrosos.

Oh, no, parece que vamos a tener que limpiar algo más que hojas y basura.

Sí.

Pero esto es fácil. Con un poco de agua...

(A LA VEZ) ¡Genial!

¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

"Los Kid-E-Cats aprendieron a recoger la basura,

a dejar las cosas limpias, y también a ayudar a las pequeñas criaturas