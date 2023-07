(NARRADOR) "En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding,

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-E-Cats".

(TODOS) ¡Somos adorables!

Pero yo más.

(TODOS) ¡Miau!

"GACHAS PARA DESAYUNAR"

(NARRADOR) "Un día, mamá despertó a los gatitos

antes de lo habitual porque el abuelo los iba a llevar a navegar en barco".

Vamos, arriba, marineros, el abuelo lo tiene listo el velero.

¡Ah! ¡Oh!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau!

Navegar gasta mucha energía.

Os he preparado unas gachas de desayuno.

(BOSTEZA)

Eh, mirad, este podría ser nuestro velero.

Que se encuentra una ballena.

¡Gatitos! ¿Ah?

Os espero en el coche.

Cuando os terminéis el desayuno, iremos directos a casa del abuelo.

Ya hemos terminado, papá. ¡Sí, estamos listos para partir!

(Música)

"Mamá había echado la comida de los gatitos en sus mochilas".

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Hola, abuelo!

Buenos días, bienvenidos a bordo. Meted vuestras mochilas en la bodega.

(Música)

Atención, que toda la tripulación se ponga el chaleco salvavidas.

(Pitidos)

¡Levad el ancla!

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Oh!

"Guarden la pasarela".

Y ahora, izad la vela.

Oh.

Tripulación, todos a la cubierta, es vuestro trabajo levar el ancla.

Dad un par de vueltas a la manivela.

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

(RÍE)

Y ahora tirad de la cuerda.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(GRITAN)

Ay.

(Gaviotas)

"El abuelo quería ir a Puerto Pájaro

para hacer fotos a los nidos y añadirlos a su mapa".

-¡Oh!

(RÍE) Bien.

Estoy un poco cansada, Cookie. Yo también.

¿Por qué Pudding tiene tanta energía?

No veo Puerto Pájaro, solo veo el mar.

Ya, tienes que subirte al mástil.

Podrás ver Puerto Pájaro desde ahí arriba.

(A LA VEZ) ¿Oh?

¡Ah! ¡Ay! ¡Ah!

(SUSPIRA)

Estoy demasiado cansado para subir, mejor me quedo aquí.

Yo también estoy cansada y, además, tengo hambre.

Abuelo, ¿cuándo vamos a parar para comer?

Tenemos un horario que cumplir.

Tenemos que llegar a la costa antes de hacer cualquier otra cosa.

(Música)

¡Oh! ¡Tierra a babor, Puerto Pájaro!

(RÍE) Excelente trabajo, marinero Pudding.

(RÍE)

¡Todo a babor!

(Música)

Ya no puedo caminar más, no me queda energía.

Ah, yo estoy agotado y me rugen las tripas,

voy espantar a los pájaros.

(Música)

(Tripas)

(Graznidos)

Cookie, Candy, ¿no habéis desayunado?

(NIEGAN)

¿Por qué no me lo habéis dicho, gatitos?

Vamos a comer ahora mismo.

Espero que mamá haya echado mucha comida,

tengo hambre para comerme una ballena.

Oh, las gachas de mamá son deliciosas

con nueces y cereales. ¡Fantástico!

Os darán energía que durará mucho tiempo.

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau!

"Los gatitos comieron hasta saciarse

y subieron hasta la cima de Puerto Pájaro,

donde intentaron mantener distancia para no asustar a los pájaros".

Acabo de tener una gran idea. Ya la sabemos,

tenemos que comernos todas las gachas, ¿no es cierto?

Para poder tener mucha energía. La suficiente

para un superimpresionante viaje en barco.

(RÍEN)

"Y así los Kid-E-Cats aprendieron que las gachas son muy saludables.

Tener energía gracias a un buen desayuno