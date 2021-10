Kid-e-Cats - Fantasmas

En esta pequeña ciudad

vive un gatito llamado "Cookie", su hermano mayor llamado "Pudding"

y su hermana pequeña "Candy", además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding. ¡Kid-e-cats!

(TODOS) ¡Somos adorables! ¡Pero yo, más!

(TODOS) ¡Miau!

FANTASMAS

Un día, mami y papi

decidieron limpiar cada rincón y recoveco de la casa.

Mientras tú aspiras a fondo todas las alfombras de la casa,

yo limpiaré todas las ventanas.

Luego iremos al sótano juntos.

Además, tenemos que cambiar las sábanas de toda la casa,

lavar las cortinas y quitar el polvo.

Oye, nos gustaría ayudaros a limpiar la casa.

¿En serio? ¿Seguro que no os distraeréis y empezaréis a jugar?

No nos distraeremos. Queremos ayudar.

Por favor, mami.

Muy bien.

Pues Candy, tú puedes quitar con un paño el polvo de las estanterías.

Mientras, Cookie y Pudding

cambiaréis las sábanas de vuestro cuarto, ¿vale?

(TODOS) ¡Genial! ¡Miau! ¡Miau! ¡Remiau!

¿No sería superalucinante

hacer una carrera de fundas de almohada?

Claro que sí...

Pero primero tenemos que terminar de limpiar, ¿recuerdas?

Oye, Pudding, estás increíble.

Pareces un fantasma de carne y hueso.

(RÍE) tú también. Puedo verte a través de las sábanas.

Yo también.

(TODOS) ¡Bu! (RÍEN)

Mami. Acabo de ver dos fantasmas en el comedor.

No tengas miedo, Candy.

Recuerda que no existen los fantasmas.

¡Pero yo los he visto!

¿Crees que viven en el sótano

y los hemos perturbado con la limpieza de primavera?

Te lo estás imaginando, cariño. Que no te asusten los fantasmas.

Lo que a mí asusta

es no tener tiempo para tender las sábanas para que se sequen.

Candy quería hacer una foto de los fantasmas y enseñársela a mami.

Oh, no están aquí.

(TODOS) ¡Bu! (RÍEN)

¿Cookie Y Pudding?

¿Os estabais haciendo pasar por fantasmas?

Así es. Oh, lo admito, te hemos tomado el pelo.

(AMBOS) Bu. (RÍEN)

¡Qué horror! Mami, ¿te dan miedo estos fantasmas?

No, me da miedo no poder sacar las manchas de mis sábanas.

Ha sido culpa de Cookie y Pudding.

Estaban por ahí haciéndose pasar por fantasmas en lugar de limpiar.

Tú tampoco estabas limpiando.

Se te olvidó quitar el polvo de las estanterías

porque has estado persiguiéndonos a nosotros.

Sí. Y por eso hemos terminado en el charco y manchándolo todo.

Sabía que acabaríais jugando y olvidándoos de limpiar.

Oye, ya sé lo que podemos hacer.

Terminaremos todas las tareas que empezamos,

pero sin distracciones, ni fantasmas.

Esa es muy buena idea, Candy.

Vamos... a por otras sábanas limpias para las camas.

Mami, lo hemos terminado todo.

Genial, gatitos, solo queda por limpiar el sótano.

Después de eso,

habremos terminado las tareas de limpieza.

¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma!

Ay... Gatita, he encontrado estas antiguas cortinas blancas

en el sótano.

¿Qué hago con ellas?

(TODOS) ¡Papi!

(RÍE) Creo que estas sábanas viejas

serían perfectas para disfrazarnos de fantasmas.

(TODOS) ¡Genial ¡Miau! ¡Miau! ¡Remiau!

- ¡Buuuuuu!

-Así fue como los kid-e-cats

aprendieron que jugar es mucho más divertido

cuando has terminado tus tareas.