(NARRADOR) "En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding,

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-E-Cats".

(TODOS) ¡Somos adorables!

Pero yo más.

(TODOS) ¡Miau!

"EL ESCARABAJO PERDIDO"

(NARRADOR) "Un día de primavera, hacía mucho calor fuera".

¡Oh!

Oh, qué calor más sofocante.

Nos vendrá bien aire fresco.

¡Oh, mucho mejor! ¿No creéis?

¡Oh!

Eso es un escarabajo.

Ahora hay muchos escarabajos fuera.

Se ha debido de perder y ha entrado por accidente en nuestro salón.

Sí, debería poner mosquiteras en las ventanas,

así que iré al sótano a por ellas.

Mientras tanto, podéis ayudarme

a encontrar la manera de sacar el escarabajo.

Podría ser muy díver.

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

(Música)

Nuestra misión es coger el escarabajo

y llevarlo sano y salvo fuera de casa, chicos.

¿Y no podemos abrir la puerta y dejar que se vaya él?

(Música)

(Zumbido)

Pero ¿y si no se va y entran otros escarabajos en casa?

(Música)

¿Oh? ¡Oh!

Es hora de iniciar la operación Trampa de Escarabajo.

(Música)

Usaremos un delicioso caramelo como cebo.

(Continúa la música)

"Los Kid-E-Cats observaron y esperaron

a que el escarabajo volara a la trampa".

(Zumbido)

(SUSURRA) Pósate en el caramelo, vamos.

Ya está, ahora tirad.

Bueno, ¿lo volvemos a intentar?

No, no funciona.

Hora de iniciar la operación Caza del Escarabajo.

(Música)

¡Ajá!

(RÍEN)

(Música)

(JADEA)

(Continúa la música)

¡Oh!

(SE ESFUERZA)

¡Estoy atascado!

(Aleteo)

(TODOS) ¿Mm?

Chicos, ahí.

(RÍE)

Ups, perdón.

(Música)

(LOS DOS) Uy.

(LOS DOS) ¡Uh! ¡Uy!

¡Cógelo, Pudding!

¡Lo tengo!

¿Ah?

¡Ese escarabajo es imposible de cazar!

(Zumbido)

¡Ah!

(Zumbido)

¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Candy!

¿Mm? Se ha callado. ¿Se habrá dormido?

¿Oh?

Escarabajo tonto... ¿No ve que la ventana está cerrada?

Mirad, creo que no se puede dar la vuelta.

Eso es lo que pasa cuando se caen de espalda los escarabajos.

Me siento mal por él. Yo no quisiera estar en su lugar.

No me gustaría que alguien me cazara.

(RÍE)

Acabo de tener una idea.

Es hora de iniciar la operación Rescate de Escarabajo.

Le ayudaremos a volver afuera sano y salvo.

"Entonces, lo único que los gatitos tuvieron que hacer

fue liberar al escarabajo fuera de casa".

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

(Música)

"Si un escarabajo se pierde y acaba en tu casa por accidente,

en lugar de cazarlo,

es mejor ayudarle a salir para que pueda volar en libertad".

(Música créditos)