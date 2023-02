Kid-e-Cats - Diente de leche

En esta pequeña ciudad, vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor llamado Pudding y su hermana pequeña Candy.

Además de muchos otros gatitos.

Cokkie, Candy y Pudding...

(Los dos) ¡Somos adorables! Pero yo más.

¡Miau!

Diente de leche

Una mañana, desayunando, Candy notó algo extraño...

¡Oh, vaya, mi diente está moviéndose.

¡Genial! ¡Se te están empezando a caer los dientes, Candy!

¿Qué? Mamá, ¿se me van a caer los dientes?

No te preocupes, se te van a caer los dientes de leche, cariño.

Pero cuando se te caen los dientes de leche

te salen otros nuevos y esos te van a durar mucho tiempo.

A Cookie y a mí nos pasó también cuando éramos pequeñitos.

Entonces, ¿me van a salir dientes nuevos?

¡Qué guay!

(Los tres) ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Remiau!

Candy tenía muchas ganas de enseñarles el diente a sus amigos.

¿Veis? ¡Mirad!

-¡Qué chulo tu diente! Qué divertido.

-Pues a mí no me gustó cuando se me cayeron los dientes de leche.

Me hacían muy fea.

-A mí cuando se me cayeron,

tenía muchas ganas de que me saliesen colmillos muy grandes y afilados.

Pero no sucedió, claro.

Pero cuando se te cae un diente,

puedes ponerlo debajo de la almohada.

Después viene el hada de los dientes para llevárselo

y dejarte un regalo a cambio.

¡Genial! Quiero un regalo del hada de los dientes,

¡que ilusión!

¿Hay alguna manera de hacer que se me caiga más rápido?

Puedes probar a morder una manzana.

El diente se te quedará clavado y se te caerá.

Pero ¿qué pasa si me trago el diente sin querer al morder la manzana?

El hada de los dientes no me traería nada...

Puedes atar tu diente a una cuerda

y enganchar el otro extremo a un coche.

Así cuando arranque, te arrancará el diente.

¿Sabes qué? También podrías probar con un avión.

Pero ¿y si el diente no se suelta, qué hago?

(Ríen)

Si el diente no sale por sí solo, ve al dentista.

Yo lo hice una vez.

Era una clínica muy siniestra

y el dentista llevaba una máscara negra.

Y tiró, y tiró y tiró del diente de leche y me lo quitó.

Ya está Smudge otra vez con sus historias de miedo.

Los dentistas no llevan máscaras oscuras ni son siniestros,

en realidad son muy amables.

No me dan miedo, pero aún así no iré a ninguno

porque quiero que mi diente de leche se caiga solo.

Espera.

Es la hora de comer. ¡Ven, Candy!

Candy no ha comido nada en todo el día.

Su tambaleante diente aún sigue ahí.

Ya está bien, voy a llamar al dentista,

estoy segura de que lo resolverá en un pispás.

Hola, me gustaría pedir cita, por favor.

Pero es que no quiero ir al dentista, mamá.

¡Me da mucho miedo!

No te preocupes Candy, iremos contigo.

¡Sí!

Muy bien Candy, abre bien la boca.

Aaaah.

¿Ves? Ya está tu diente de leche.

¿Ya está? Sí.

Y dentro de poco tendrás un diente nuevo en su lugar.

Pero debes recordar lavarte bien los dientes,

usar el hilo dental y venir a verme.

Gracias, señor. ¡Ya puedo dejarle mi diente al hada!

(Los tres) ¡Genial! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Remiau!

-Eh.

Un segundo...

Deberías hacerte una revisión, papá, tu diente no está muy bien.

¿Comes muchos dulces?

-Bueno, trabajo en una fábrica de chuches, así que...

Todo el mundo tiene que cuidarse los dientes

y no comer muchas chuches.

Hay que cepillarse y pasar el hilo dental dos veces al día,

y así estarán muy sanos y fuertes.