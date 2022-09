Kid-e-Cats - Una ballena única

Subtitulado por Accesibilidad-TVE

En esta pequeña ciudad; vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor llamado Pudding y su hermana pequeña Candy.

Además de muchos otros gatitos.

¡Cookie, Candy y Pudding!

'KID-E-CATS!'

(TODOS:) ¡Somos adorables!

¡Pero yo, mas!

'Una ballena única'

Un día, papá quería fotografiar una gran ballena,

para un concurso de una revista de naturaleza.

Así que toda la familia se subió al barco del abuelo.

- A ver ¡una sonrisa!

- ¡Marineros!

¿Listos para una aventura oceánica?

(TODOS:) ¡Oh,sí! ¡Miau, remiau, remiau, remiau!

- ¡Vamos, ballenas, es hora de un reportaje!

¡Oigo algo!

¡Ah!, no me encuentro muy bien.

¡Oh, Pudding!, creo que tienes la enfermedad del mar.

¿Eso qué quiere decir?, “Enfermedad del mar”

¿Qué le va a salir una cola como la de un pez?

O a lo mejor Pudding se va a convertir

en un vaso de agua de mar.

No me quiero convertir en agua de mar, me encuentro mal.

¡Cookie!, ¡Candy!, dejad de asustar a vuestro hermano.

La enfermedad del mar es cuando alguien se marea

por el movimiento de las olas.

¡Eh, Pudding!, ¡solo necesitas distraerte!

¿Por qué no intentas pescar algo rico para la cena?

- Pero, si pescas una gran ballena, ¡acuérdate de avisarme!

Pescar le ayudó a encontrarse mejor.

- ¡Ballena, ballena!, he llegado tarde.

Candy estaba ayudando a mamá a preparar la comida.

(Graznidos)

Me parece que vas a tener que alimentar a las gaviotas

o nos vamos a quedar sin comida.

- ¡Sí!, ¡he llegado tarde otra vez!

Cookie fue al puente de mando para ver al abuelo

manejando el barco.

- Hay que mantener el timón firme,

para que el barco vaya por buen camino.

¡Venga, Cookie!, ¡inténtalo tú!

¡Esto es genial!, ¡estoy conduciendo el barco, abuelo!

(RONCA)

Tienes que mantener el timón firme,

para que el barco vaya por buen camino.

De repente, cambió el tiempo y el viento sacudió el barco.

(GRITAN)

¡Madre mía!

(GRITA)

- ¡Otra vez se me ha ido!

¡Cookie!

¡Tú mantén el timón firme!, ¿vale?

¡No lo soltaré!, ¡Uy!

(RÍEN)

Al poco tiempo, el viento paró y el barco dejó de balancearse.

(BOSTEZA)

- ¡Qué siestecita más tranquila!

¡Eso quiere decir que el mar ha estado en calma!

- ¡Hurra por el capitán Cookie!, ¡menuda manera de navegar!

Muy bien, ¡sonreíd!

¡Oh!, ¡Creo que han picado!

¡Eh!, ¡papá ha encontrado por fin su ballena!

(TODOS:) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau!

- ¡Sonreíd todos!

(RÍEN)

Sacar la foto a la ballena resultó más difícil

de lo que papá había pensado, pero con la ayuda de toda la familia,

consiguió la fotografía más bonita que jamás