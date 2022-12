(NARRADOR) "En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie,

su hermano mayor, llamado Pudding,

y su hermana pequeña, Candy,

además de muchos otros gatitos.

Cookie, Candy y Pudding, Kid-E-Cats".

(TODOS) ¡Somos adorables!

Pero yo más.

(TODOS) ¡Miau!

"ANIMANDO A MUSTARD"

(NARRADOR) "Un día, los Kid-E-Cats y mamá fueron a visitar a Mustard".

"Pero Mustard estaba ocupada.

Tenía que ordenar y emparejar un montón de calcetines".

-Tardaré todo el día en ordenar estos calcetines.

-Mustard, cariño, han venido unos invitados.

-¿Qué dices?

¿Y cuándo voy a ocuparme de estos calcetines?

¡Hum!

(A LA VEZ) ¡Hola, Mustard!

Hola.

-¿Por qué no vienes conmigo y te enseño mi colección de platos?

Los gatitos pueden jugar en el jardín y luego tomaremos té.

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

Bueno, venid, vamos a sentarnos en el quiosco.

¿Ah?

"Parecía que Mustard no estaba muy contenta".

Venga, vamos a jugar a la pelota.

De acuerdo, ¿por qué no?

(Música)

¡Oh!

¡Podríamos romper algo!

Dejemos de jugar a la pelota.

¿Quieres jugar a bádminton?

La verdad es que no, gracias. ¿Quieres jugar con mi comba?

Tampoco me apetece jugar a la comba.

Creo que deberíamos cantarle a Mustard

nuestra canción superespecial. Será muy divertido.

# Tres gatitos, # tres colitas.

# Tres colitas, # tres gatitos.

# Tres... #

¿Por qué solo tres gatitos? ¿Yo no cuento o qué?

Eh... Una cosita, ¿cuándo tomaremos el té?

Espera, le voy a preguntar a mi mamá.

¿Por qué creéis que Mustard está tan cascarrabias hoy?

(Música)

¿Eh?

(GRUÑE)

¿Mm?

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Oh! ¡Uy!

¿Y si somos nosotros la razón por la que está enfadada?

Acabo de tener una idea.

Si nosotros somos la razón por la que está triste,

deberíamos irnos de aquí, seguro que eso le animará.

¡Mm! Pero qué bonitos son estos platos.

Mamá, ¿a qué hora vamos a tomar el té?

-Pues prepararé el té en unos minutos.

Mientras, llévales a tus amigos unas galletas.

(Música)

¿Mm?

¿Mm? ¿Mm?

¡Oh! Este también es precioso.

(TRISTE) Mamá.

(A LA VEZ) ¿Mm?

Tenemos que decirte una cosa.

¡Eh! ¿Dónde está todo el mundo?

Oh, no.

A los gatitos les preocupa haber disgustado a Mustard,

así que mejor me los llevo a casa.

Oh, cielos, no son los gatitos,

mi pequeña se pone así de vez en cuando.

-Hablando de estar triste, si os vais a casa ahora,

yo me sentiré el doble de triste.

Pensábamos que nosotros éramos los que te poníamos triste.

No, es que hay una tarea aburrida que todavía no he hecho.

Siempre me pongo triste

cuando hay algo que tengo que hacer y no termino.

¡Oh, Mustard, haberlo dicho, nos encantaría ayudarte!

Es un poco raro ordenar calcetines con invitados.

No te preocupes, será divertido.

Soy un calcetín negro. Colócame en mi cajón.

Soy un calcetín blanco y estoy buscando mi pareja.

(RÍE)

Hola, señorita, ¿nos conocemos?

Pues sí, somos pareja, tonto.

(RÍEN)

No sabía que los calcetines te podían animar si estás triste.

¡Oh! Un calcetín no tiene pareja, se ha quedado solo.

¡Esperad, yo sé dónde está su pareja!

¡Oh! Oh, oh.

Mi amor, me preguntaba dónde estabas.

Ya pensaba que no te volvería a ver, mi amor.

Uh, uh, uh.

(RÍEN)

Cariño, parece que ordenar calcetines te ha animado.

-No son los calcetines, son mis amigos.

(A LA VEZ) ¡Genial! ¡Miau, remiau, remiau, remiau, remiau!

"Y así fue como los gatitos animaron a su amiga

ayudándole con su tarea y haciéndola más divertida".

(Música créditos)