Mommy's little flower

Kid-e-Cats en inglés

Visitors from far away

Un amigo de papá, que vive en un país muy lejano, viene a casa de visita con su hija Mochi. Sus tradiciones y cultura son muy diferentes y, algunas, muy difíciles de imitar por los gatitos. Sin embargo, aprender a hacer cosas diferentes es muy divertido.

4 min, 46 sec

13-07-2023 01:00:00

en

