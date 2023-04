(Música cabecera)

"EL CASO DE LA MINIGOLFISTA MILAGROSA"

Al comienzo de las vacaciones

nos llamó un tipo

que necesitaba urgentemente nuestra ayuda.

Ava tenía un recital del coro

y mamá no me dejaba saltarme la clase de piano.

Así que Maudie y Kyle se reunieron con él,

un tal Charlie, ellos solos.

Charlie tenía un gran problema.

Creo que voy a perder mi trabajo.

¿Dónde trabajas, Charlie?

¿Conocéis el parque de minigolf?

Claro, pero responde la pregunta.

¿Dónde trabajas?

Trabajo en el parque de minigolf.

¿Trabajas en el parque de minigolf?

El parque de minigolf es una cancha de minigolf muy chula

cerca de nosotros.

Kyle no podía creerse que Charlie trabajase allí.

Trabajo a tiempo completo durante las vacaciones

y una de mis labores es hacer ofertas,

como: "Si traes a cinco amigos, uno entra gratis".

¿En serio?

Disculpa, tengo que hablarle a cinco amigos

sobre algo que no tiene nada que ver con esto.

Continúa, Charlie.

Estas vacaciones pensé en cambiarlo un poco.

El sábado inventé el 20 por 20.

¿Qué significa 20 por 20?

Si puedes completar la cancha en 20 golpes o menos,

te llevas 20 .

¿20 golpes? Imposible.

¿Tan difícil es?

Superdifícil. Hay nueve hoyos.

Tendrías que hacer una media de dos golpes por hoyo

para hacerlo en 18 golpes,

lo que te dejaría con dos golpes extra

para llegar a los 20,

pero harían falta al menos siete extra

porque no creo que pueda hacerse en menos de 25.

Kyle tiene un excelente entendimiento

de las matemáticas deportivas.

Charlie dijo que el 20 por 20 era difícil.

Pero no imposible.

Pensaba que sería algo que un profesional haría

lo que la gente conseguiría tres veces al año.

No tres veces en tres días.

¿La gente ha hecho el 20 por 20 tres veces?

Gente, no. Persona.

-He ganado, he ganado. -¿Qué has ganado?

-Ha ganado el 20 por 20.

-Lo he completado en 19 golpes.

-He llevado la cuenta, mira.

-¡Muy bien, Lexy!

-No podía creerlo.

Esta chica, Lexy,

había completado la cancha en 19 golpes.

¿Y le diste 20 ?

Por supuesto.

Pensé que sería una de esas excepciones de las que hablaba.

Eso fue el martes.

Entonces el miércoles, ayer,

vino con su amiga Ally y... -¡Lo ha vuelto a hacer!

-19 golpes. -¿Te lo puedes creer?

-No, esta vez no podía creerlo.

¿En 19 golpes dos días seguidos?

¿Pensabas que habían hecho trampa?

Claramente pensé que habían hecho trampa.

Charlie sospechaba que Lexy y Ally

estaban haciendo trampa para llevarse 20 y repartírselos.

La pregunta era...

¿Cómo puedes demostrarlo si no las viste jugar?

Porque tenemos cámaras de seguridad por toda la cancha,

así que les dije que, antes de darles los 20 ,

tenía que ver las grabaciones.

(RÍEN)

Ally estaba tan sorprendida como yo

de que Lexy lo hiciera también.

¿Y Lexy no parecía estar haciendo trampa?

Para nada. Le di otros 20 .

Y esta mañana han vuelto otra vez

y esta vez decidí no usar las cámaras.

Charlie no tenía forma de demostrarlo,

pero estaba seguro de que Lexy hacía trampa.

Necesito vuestra ayuda.

Le he dado 60 .

Mi jefe está cabreado.

Dice que no me volverá a contratar en vacaciones.

Supongo que Lexy volverá mañana. Seguro.

Entonces nosotros también.

¡Bien!

Al día siguiente nos encontramos con Charlie allí.

Ava estaba impresionada

con las aptitudes para el marketing de Charlie.

Charlie, tengo que decir que la campaña de 20 por 20

es una maravillosa idea de negocio.

Ava, ¿pero qué estás diciendo?

Es una idea terrible.

Está perdiendo dinero como yo estoy perdiendo tápers.

Kyle, era buena idea.

No, es verdad.

Ojalá nunca lo hubiera hecho.

Charlie, ¿puedo mirar los marcadores, por favor?

Charlie le dio a Maudie los marcadores

y le preguntó que si podíamos mirar por la cancha

antes de que Lexy llegara.

Charlie le dijo... Por supuesto.

Coged unas pelotas y palos. Vale, genial.

Ezra, tú y Kyle podéis...

¿Dónde está Kyle?

Charlie había dicho las palabras mágicas,

"pelotas" y "palos",

que hicieron que Kyle se teletransportara al primero hoyo.

Buenos días, señoras y señores.

Bienvenidos a una espectacular mañana

con perfectas condiciones atmosféricas,

cálida y un poco de humedad,

mientras vemos a Klimson situarse...

Kyle, ¿qué haces?

¿Qué te parece que estoy haciendo?

Parece que estás jugando al minigolf

cuando deberías estar investigando.

Puedo hacer ambas cosas.

Kyle apenas puede hacer una cosa.

Ava y yo pensábamos que Kyle estaba retrasando las cosas,

pero Maudie dijo...

En realidad me gustaría ver a Kyle

demostrar un par de hoyos. ¡Toma!

Quiere ver lo difícil que es

para alguien con una excelente coordinación mano ojo natural.

Te lo puedo demostrar.

Sé que no soy bueno con los deportes,

pero el minigolf no es tan difícil.

Dejé que Kyle lo hiciera.

Este hoyo es par 2.

¿Qué es par 2?

Es el término técnico para cuántos golpes necesitas.

Es un hoyo sencillo.

Por lo que creen que necesitas dos golpes.

¿Oyes eso?

El suave clinc de la pelota dando en el plástico

al fondo del hoyo.

El plástico no hace cling, Kyle.

¿Cómo vas a saberlo?

Tú nunca has oído el sonido de una pelota de golf

entrando en un hoyo de plástico. Ja, ja.

Chicos, Maudie intenta pensar.

Lexy hizo este hoyo

en un golpe los tres días.

Conseguirlo en un solo golpe parecía imposible.

Especialmente para mí.

Lexy solo había necesitado usar más de dos golpes en dos hoyos.

Este es el primer hoyo

para el que necesitó más de dos golpes.

Hay que hacer pasar la pelota por una tubería

y que, con suerte, acabe cerca del hoyo al salir.

Este depende de la suerte,

por eso es un par 5.

¿Cuántas necesitó Lexy?

Cinco los dos primeros días

y seis el tercero.

No es tan raro viendo que depende de la suerte.

¿En cuál más necesitó más de dos golpes?

En el último.

Fuimos al último hoyo,

en el que Lexy había necesitado más de dos golpes,

lo cual era raro.

Un momento. No lo entiendo.

¿Este tiene truco?

Parece fácil. Lo es. Par 2.

¿Por qué necesita Lexy

cuatro golpes el martes,

cuatro el miércoles

y cinco el jueves?

¡Sí!

¿Puedo intentarlo yo?

Creo que con este puedo.

No tengo la pelota. Este es el último hoyo.

¿Qué quieres decir?

Te llevas la pelota de un hoyo al otro,

pero en el último hoyo te la quitan

para que no te la lleves a casa.

Desaparece por aquí. ¿Ves?

Entonces Charlie nos llamó.

Lexy está aquí.

¿Habéis encontrado algo?

¿Hace trampa?

¿Qué vamos a hacer?

Charlie entró en pánico

y ni siquiera esperaba las respuestas,

lo que nos vino bien porque no teníamos ninguna que darle.

Gracias.

¿A quién le toca?

-Vale, no empujéis.

Todos vais a tener un turno.

Lexy se había convertido en una famosa del minigolf.

Su amiga Ally estaba superorgullosa.

Hola, chicos. ¿Queréis un selfi con Lexy?

¡Oh, Dios míos, sí!

Lexy es maravillosa.

20 por 20 tres días. Es increíble.

Lo es, ¿verdad?

Ha mejorado muchísimo en solo unos días.

¡Es un milagro!

¿Mejorado?

¿A qué te refieres?

Volverse más bueno haciendo algo.

¿Desde cuándo?

Creo que siempre ha significado eso.

Me refiero a que cuánto lleváis Lexy y tú viniendo aquí.

Em... El domingo fue el primer día.

Oh, Lexy. Le toca a esta chica.

De repente Ava estaba haciéndose una foto con Lexy

y nos vino muy bien

porque Maudie tenía que decirnos a Kyle y a mí

un detalle crucial sobre el caso.

Lexy estuvo aquí el domingo y el lunes.

No veía cómo eso podía ser crucial.

Ganó el 20 por 20 el martes,

pero estuvo aquí el domingo y el lunes,

así que podríamos averiguar si está haciendo trampa y cómo.

¿Qué? ¿Cómo?

Mirando las grabaciones de seguridad.

Vale, ahora entiendo que era crucial.

Ava y yo miraremos las grabaciones y...

Muy bien. Tengo que ir a la pista.

Rápido.

Vosotros dos, adelantaos para jugar los hoyos antes que ella.

No dejéis que lo complete.

Tenéis que pararos.

¿Cómo íbamos a pararnos?

Teníamos que encontrar la manera de ir más lentos.

Y no fue tan difícil.

Mientras nos estancábamos,

Maudie y Ava hicieron que Charlie

les enseñara las grabaciones del domingo.

Tardaron un poco en encontrar a Lexy y Ally,

pero cuando lo hicieron les sorprendió.

Es malísima.

Como Ezra de malo.

No le digas que le he dicho eso.

¿Sabes qué, Ava? Me lo dijo.

Lexy necesitó nueve golpes para ese hoyo.

Dos días después, lo consiguió en dos.

Nadie mejora tan rápido.

El reloj indica las 11:10.

Charlie, ¿cuándo pusiste el cartel del 20 por 20?

Sobre las 11:30.

Debió verlo después, pero eso no explica cómo me está estafando.

No, pero quizá las grabaciones del lunes lo hagan.

Las grabaciones del lunes

fueron aún más sorprendentes que las del domingo.

Vale, ¿por qué lleva un bolso en el hombro?

Es un modelito mono,

pero se lo está poniendo más difícil.

Por eso. ¿Qué es?

¿Qué ha puesto ahí? No puedo verlo.

Maudie, ¿qué está haciendo?

Espera, Kyle dijo que la bola hizo un clinc al entrar al hoyo.

Debía ser algo metálico.

Creo que sé lo que es.

¡Vamos!

Ava y Charlie fueron corriendo detrás de Maudie

mientras Kyle y yo

estábamos junto al hoyo con las montañitas y tuberías.

Vale, Ezra. Las hemos retrasado.

17 golpes es fingir suficiente.

No estoy fingiendo, Kyle.

Lo hago lo mejor que puedo. Oh...

Dejad a Lexy en este hoyo.

Hemos descubierto algo.

Todo vuestro, chicas.

Fuimos al siguiente hoyo,

pero Maudie se escondió junto al hoyo difícil

con las tuberías.

Ezra, dame tu pelota de golf.

Avísame cuando Lexy vaya a golpear.

Tras unos golpes,

la bola de Lexy salió de una de las tuberías

y acabó en un pequeño saliente.

Antes de que pudiera caer en el hoyo,

Maudie la cogió

y la cambió por mi pelota.

Ninguno sabía qué estaba pasando,

pero nos dimos cuenta cuando Lexy pasó al siguiente hoyo.

Oh, tengo ganas de ver esto.

¿No conseguiste este hoyo en un solo golpe

tres días consecutivos?

A ver si puedo hacerlo otra vez.

-Lexy, ¿qué pasa?

-No lo sé. Creo que le pasa algo a mi pelota.

¿Qué le va a pasar a tu pelota?

Oh, ¿quieres decir que no tiene un imán como esta?

Así es como Lexy estaba haciendo trampa.

Hizo su propia pelota con un imán superpotente dentro.

Y escondió imanes redondos dentro de los hoyos,

que es lo que se veía en las grabaciones.

Maudie dijo que se dio cuenta de que Lexy escondía algo

cuando vio el último hoyo.

Pensó que...

Era raro que Lexy no pudiera conseguirlo

en menos de cuatro o cinco golpes

siendo de los más simples.

Eso es porque también es el hoyo

donde desaparecen las pelotas.

Lexy tenía que usar una pelota de minigolf real

y no la suya con el imán dentro.

¡No puedo creer que hayas hecho trampa todo el tiempo!

-Alguien tenía que conseguir el dinero.

No pensaba que fuera tan importante.

-¿Estás de broma?

Me van a despedir por tu culpa.

Charlie, estoy segura de que no perderás el dinero

cuando Lexy devuelva el dinero

y le explique a tu jefe y sus padres lo que ha hecho.

¿Verdad, Lexy?

Lexy no podía decir que no.

La habían pillado con las manos en la masa

por cámara y por Maudie,

que es aún peor.

Lexy se metió en un lío.

Charlie y su jefe estaban muy agradecidos.

Nos dieron un pase ilimitado para el resto de las vacaciones.

Ha sido una pesadilla.

Tengo una coordinación excelente entre el ojo y la mano,

pero no con las pelotas.

"EL CASO DE LA FIESTA PROBLEMÁTICA"

Si hay algo que entusiasma a la gente es...

Cachorritos, arcoíris,

fresas bañadas en chocolate...

Eso son tres cosas.

Poppy, ¿recuerdas lo que hablamos?

¿Antes de que papá dijera

que tenías que jugar conmigo o después?

Hablamos de que no me interrumpirías por una vez

mientras contaba el caso de esta semana.

Bueno, si hay...

Vale, no te interrumpo.

Algo que entusiasme a la gente

es que los inviten a una fiesta,

que es lo que pasó el miércoles en el almuerzo.

(LEE) "Estás invitada a la fiesta de cumpleaños de Toby

con pistolas láser y pizza".

Ruby había sido invitada a la fiesta de Toby

de pistolas láser y pizza

y no solo Ruby.

(Murmullos)

Todos habíamos sido invitados

a la fiesta de pistolas láser y de pizza de Toby.

¿Toda la clase?

Qué simpático. Eso dijo Ruby.

Toby, qué simpático eres. -¿Qué?

-Me has invitado a tu fiesta de cumpleaños.

Ni siquiera somos buenos amigos.

Eres muy generoso.

-Me encantan las pistolas láser, Toby.

-Y a mí la pizza.

-Esto va a ser genial. No puedo esperar.

-Eh, Diet. Tienes la tuya.

Genial.

-¿Has invitado a toda la clase?

Pero esta mañana dijiste...

-Que mi fiesta de pistolas láser y pizza

sería la mejor fiesta del mundo.

Es justo lo que dije.

Mario parecía un poco confuso.

Porque sabía que la mejor fiesta del mundo

no tendría pistolas láser,

sino ponis y castillos hinchables.

No estaba confuso por eso.

Oh. Bueno. Entonces Diet dijo...

¿Puedo estar en tu equipo, Toby?

-Pues claro.

-¿Vas a coger tu almuerzo?

-Mm...

No me encuentro muy bien.

Voy a ir a la enfermería. -¿Estás bien?

-Pobre Toby.

Se debió emocionar demasiado por las pistolas láser.

¿Recuerdas cuando esto te pasó a ti, Ezra?

¿Qué? No...

Fuimos a la fiesta de pistolas láser de nuestro primo Jack.

Fue muy divertido. Muy divertido.

Teníamos unas pistolas grandes

e íbamos corriendo a oscuras. Fue genial.

Teníamos que tirarnos por el suelo. Qué maravilla.

Y Ezra se puso un poco enfermo de la barriga

porque le gustaba mucho.

Me encantan las pistolas láser.

Maudie, odio las pistolas láser.

¿En serio? Por supuesto.

Está oscuro, hay pistolas láser enormes,

hay que tirarse al suelo,

te ensucias los pantalones...

Sí, está muy fuera de tu zona de confort.

Voy a decirle a Toby

que iré a pescar con mi padre ese día

y que no puedo ir a su fiesta.

Ezra, la última vez que fuimos a pescar

no parabas de quejarte.

Es una excusa.

Para no herir los sentimientos de Toby.

Oh.

Fuimos a buscar a Toby a la enfermería.

Malas noticias, Toby.

Tengo una excursión de pesca de emergencia.

Toby, ¿estás bien? Sí, estoy bien.

No lo parece,

a menos que bien signifique realmente terrible.

En ese caso, estás bien.

¿Puedo contaros algo?

¿Es que no tienes suficiente espacio para mí en tu fiesta

y, lo sientes mucho, pero no puedo ir?

Sí.

-¿Cómo lo adivinaste

y qué quería decir Toby?

-No te he invitado a mi fiesta, Ezra.

¡Bien!

Digo: "Oh".

A ti tampoco, Maudie.

Lo siento.

Solo he invitado a cinco personas.

¿Cinco personas?

Pero toda la clase ha recibido una invitación

y no sé cómo.

Todas esas invitaciones en nuestras mochilas...

No las puse yo.

Por favor, no le digáis a Diet que no estaba invitado.

-¿Diet no estaba invitado?

Pero Diet y Toby son mejores amigos.

Lo sé.

Era raro que no estuviera en la lista de invitados.

Quería que viniera, de verdad,

pero las pistolas láser y la pizza son supercaras

y mi padre dijo que solo podía invitar a cinco amigos

y mi madre, que solo podía invitar

a los que me hubieran invitado a su cumple

y Diet no celebró su cumple.

Seguir todas esas reglas sobre invitaciones de fiesta

era complicado.

Necesitábamos a un experto en celebraciones.

Quiero deciros que me siento honrada

de ser vuestra experta en celebraciones.

También quiero decir que tendría que empezar a planear

mi fiesta de cumpleaños.

Ava, para tu cumple faltan 10 meses.

Lo sé.

Espero no ir muy tarde.

Bueno, Toby.

Tu madre pensó que sería grosero

no invitar a los que te habían invitado.

Sí. Así que Diet se quedaba fuera.

Sí. Y solo podías invitar a 5 amigos.

Sí. ¿A quién invitaste?

A James, Mario, Justin, Archie y Kyle.

¿Planeabas tener bolsitas de chuches?

Para Ava,

la línea entre investigar y planear celebraciones

es muy fina.

¿Hiciste muchas invitaciones

o te sobraron algunas?

No, solo imprimí cinco en casa.

¿Y esta no es una de ellas?

Las mías tenían letras rojas.

Así que el resto deben haberlas copiado

con un escáner o una impresora.

Quizá Diet se sintió desplazado

y las copió para poder venir también.

Eso es imposible.

Él no lo sabía.

Solo puedo decíroslo a vosotros,

así que tenéis que prometerme mantenerlo en secreto, ¿vale?

-Vale, no se lo diremos a nadie.

-¿Qué no le diréis a nadie? -Mm...

Tranquilo, yo me encargo.

No le diremos a nadie

sobre nuestro club de estudios matemáticos de este finde.

Solo vamos a hacer deberes

y después iremos a jugar con pistolas láser.

Comeremos pizza y, quizá, le cantemos el "Cumpleaños feliz".

¿Entonces Ruby y Max sabían lo de la fiesta?

Supongo.

¿Crees que las copiaron para gastarte una broma?

Bueno, fueron los primeros en sacarlas de la mochila antes.

Ah...

-Pobre Toby.

No estaba demasiado emocionado, si no preocupado.

Por eso le dolía la barriga.

Toda su preocupación estaba dando vueltas en su interior.

Exacto.

Estábamos a punto de decirle que le ayudaríamos

cuando su preocupación se puso peor.

Hola, Toby.

¿Estás bien?

Está bien, Diet.

El desayuno le ha sentado mal.

Quizás leche caducada, ¿verdad, Toby?

Un momento.

Pensaba que se encontraba mal porque estaba preocupado.

Claro, pero no podíamos decírselo a Diet porque...

O porque pensara que Toby no le había invitado a su fiesta.

Teníamos que averiguar qué había pasado

antes de que Diet se emocionara aún más

y Toby empeorara,

así que me inventé una excusa para salir de la enfermería.

Bueno, Maudie y yo

tenemos que responder una llamada del presidente

porque quiere contratarnos como guardias de seguridad.

Admito que tengo que mejorar mis excusas.

Ezra quiere decir que nos vamos a jugar.

Puedo quedarme contigo, Toby.

¡Yo me quedo también!

Hice un curso de primeros auxilios en las vacaciones.

Estoy cualificada.

Ava se quedó

para que Diet no se enterara del lío de las invitaciones

y Maudie y yo

fuimos a investigar cómo se había producido el lío.

¿Le preguntasteis a Ruby y a Max

si habían copiado las invitaciones?

Eso queríamos,

pero primero teníamos que averiguar

cómo las habían copiado.

Hay una impresora en la clase,

un escáner en la biblioteca,

fotocopiadoras en el pasillo y el despacho...

Ruby usó la fotocopiadora esta mañana.

Voy a fotocopiar esta página para mi proyecto.

La profe Tan se enfada

si presentas partes fotocopiadas del libro.

Bueno, mi mano se enfada

si tiene que escribir demasiadas palabras.

Ruby había oído a Toby hablar sobre la fiesta

y había usado la fotocopiadora.

Era la principal sospechosa.

No he usado la fotocopiadora.

No era nuestra principal sospechosa.

Pero fuiste a copiar la página del libro.

Pero cuando llegué el señor McGillick

estaba copiando la revista porque...

-La que tengo en el despacho está atascada.

-¿Va a tardar mucho?

-Pues una hora o así.

-Y no fotocopié nada.

Ahora sabíamos que Ruby no copió las invitaciones

y que, quien lo hizo,

no podía haber usado ninguna de las fotocopiadoras,

lo que nos dejaba el escáner de la biblioteca

y la impresora de la clase.

¿Qué hacía Ava con Toby?

¿Te sienta bien esto, Toby? Sí...

Pero es que no me pasa nada en la muñeca.

Sí, pero te he hecho olvidarte de tu barriga.

Tienes razón. Me siento mejor.

-Eso está bien porque tenemos que inventar un nombre

para nuestro equipo de pistolas láser.

Podríamos llamarnos Equipo Ultra.

-Ah...

Me siento peor.

Ava necesitaba que volviéramos con respuestas,

así que tendríamos que hacer unas preguntas.

¿Quién ha usado la impresora de clase esta mañana?

Max.

Max ha usado la impresora de clase.

Lo recuerdo porque estaba esperando a que terminara Ava.

Y aquí salgo sorprendida.

Oh, y aquí parece que tengo un secreto.

¡Oh!

Está la hice cuando la profe Tan

me dijo que dejara de hacerme selfis.

Max había escuchado a Toby hablar de la fiesta

y había usado la impresora.

Bueno, pensábamos que había usado la impresora..

La impresora no tenía tinta. ¿No tenía tinta?

Sí. Ava había imprimido tantos selfis

que, cuando llegó mi turno para imprimir,

mi relato salió a rayas.

¡Ava!

Has gastado la tinta. Ups.

Así que Max tampoco podía haber copiado las invitaciones.

Pero Max y Ruby eran las únicas que habían oído

lo que dijo Kyle

a no ser... Exacto.

A no ser que Kyle

se lo hubiera dicho a alguien más sin querer.

¿Le has contado a alguien más lo de la fiesta de Toby?

¿Perdona?

Eso me ofende mucho, Maudie.

No, claro que no lo hice.

Jamás traicionaría a Toby así.

Por cierto, ¿has visto mi invitación a su fiesta?

La he perdido esta mañana.

Siempre hay que contar con no poder contar con Kyle.

Bueno, eso explica cómo alguien

había encontrado una invitación para copiar.

Y explica cómo cualquiera

podía haberse enterado de la fiesta.

¿Cómo averiguamos quién lo hizo?

Y entonces Maudie dijo algo muy inteligente.

No estabas allí.

Pero en esta parte de la historia

Maudie siempre dice algo muy inteligente.

No siempre.

Entonces Maudie dijo algo muy inteligente.

Tenemos que pensar por qué alguien haría esto.

Quizá no ha sido una broma.

Quizá alguien tenía muchas ganas de ir a la fiesta de Toby.

¿Pero quién haría algo así?

Sabía que había sido Diet desde el principio.

¿En serio? Pues claro que no, Ezra.

¿Es que no me conoces?

Yo solo digo cosas.

Sabemos por qué Diet habría copiado las invitaciones,

pero no sabemos cómo.

Pero Diet no le haría eso a Toby, Ezra.

Es su amigo. Ava pensó lo mismo.

Diet no le haría eso a Toby.

Ha sido un amigo genial

durante todo el rato del almuerzo.

Ha jugado a piedra, papel o tijera con nosotros.

(LEE) "'Tú', dijo Stuart el Tejón".

Y le he leído el libro que ha sacado hoy de la biblioteca

y ha jugado a las pantomimas,

aunque él no sabía jugar.

Espera, ¿qué has dicho?

No lo sé.

Creo que se suponía que era una película,

pero no paraba nunca. No, antes de eso.

¿Diet leyó el libro de la biblioteca?

Diet fue a la biblioteca.

Pudo haber usado el escáner.

Ava estaba enfadada.

¿Hiciste copias de las invitaciones de Toby en la biblioteca?

¿Qué?

Diet, ¿eso es verdad?

-Mm... Sí.

-¿Por qué lo has hecho?

-Porque encontré una de tus invitaciones durante el recreo

en la zona junto a la biblioteca.

¡Oh!

Ahí es donde estaba yo también en el recreo.

Estaba haciendo karate con James

y lo estábamos dando todo.

Oh, ahora entiendo lo que ha pasado.

Sí, y a mí no me la habías dado,

así que sabía que no me habías invitado.

-Porque solo podía invitar a cinco.

-Lo sé.

Sé que esas cosas pasan a veces,

así que pensé que, si invitabas a todos por accidente,

tus padres no podrían negarse,

así que fui a la biblioteca

e hice copias para toda la clase con el escáner

para no dejar a nadie atrás.

¿Te has enfadado conmigo? Claro que sí.

Hablaba con Toby. Oh...

Pero estoy muy enfadada.

Has hecho que le duela la barriga.

Estaba tan preocupado por herir tus sentimientos...

Y meterse en líos en casa que... Se ha puesto enfermo.

Lo siento. No quería que enfermaras.

-Siento no haberte invitado, pero las pistolas láser son caras

y mi madre puso muchas normas.

Y a veces te quedas atrás.

No puedes estar invitado a todo.

Y creo que todos hemos aprendido algo hoy.

Vacíate los bolsillos antes de hacer karate.

Diet se sintió fatal

y le dijo a todo el mundo lo que había hecho

y que no estaban invitados.

Eso fue muy valiente.

Sí, lo fue porque todo se enfadaron,

especialmente los padres de Toby.

¿Sus padres se enteraron?

La profe Tan los llamó porque Toby estaba en la enfermería,

así que tuvo que contarles todo.

Se enfadaron con Diet, obviamente.

Sé que hizo algo egoísta, pero me siento mal por Diet.

Pues ya no tienes por qué.

¿Qué quieres decir?

Cuando los padres de Toby vieron

que no poder invitar a su amigo

y tener que mantenerlo en secreto hizo que Toby se enfermara,

se preguntaron si habían cometido un error

e invitaron a Diet a unirse.

¡Qué bien!

Sí.

Quizás al final sí que fue la mejor fiesta del mundo.

No, esta es la mejor fiesta del mundo,

con ponis y castillos hinchables.