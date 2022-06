"EL CASO DEL PARTIDO DE FÚTBOL"

El domingo pasado Kyle jugó su último partido de fútbol

antes de la final y quería que lo grabáramos,

pero yo tenía que ir al almuerzo de aniversario

de mi tío Keith y mi tía Jean

y sí, fue tan aburrido como suena,

pero Maudie y Ava fueron a echar una mano.

Mientras Maudie preparaba todo, Kyle comenzó a actuar

de una forma muy particular.

(Música)

Maudie, ¿por qué vas a utilizar un trípode?

Tienes que ir moviendo la cámara para ir pillando

mis mejores ángulos. Bueno, si colocamos

la cámara aquí podemos grabar el partido completo.

No quiero que grabes todo el partido,

quiero que me grabes solo a mí.

Maudie estaba confundida porque pensábamos

que Kyle quería grabar el partido para preparar la final.

¿No quieres el vídeo para que podáis preparar el próximo partido?

No, quiero subir este vídeo para que lo vean

los cazadores de talentos. ¿Cazadores de talentos?

¿De dónde? De los grandes equipos de fútbol

de todo el mundo. Así es cómo fichan a los jugadores.

¿Y fichan a niños de 11 años?

No pueden si no tienen un vídeo para verme.

Venga, grábame mientras estoy calentando.

Resultó extraño que Kyle solo quisiera

convertirse en una estrella de fútbol

en lugar de pensar en ganar el partido,

pero tenía una buena razón para ello.

Somos los primeros de la clasificación,

así que ya estamos en la final.

¿Ah, sí? Qué bien.

Pero seguramente ganaremos hoy también.

El otro equipo es muy malo.

¿Ya habéis jugado contra ellos? Un montón de veces,

son nuestro equipo B.

El equipo de Kyle tiene dos equipos sub 13.

Kyle juega en el A, los que iban a ganar la competición.

El equipo B no era tan bueno.

(Pitido)

Son los sextos de la clasificación así que tienen que ganarnos

para llegar a la final. ¿Os vais a dejar ganar

para que puedan llegar a la final?

¿Te has vuelto loca? Claro que no.

Pero si ya estáis en la final. Maudie, vamos a esforzarnos

al máximo para ganar, como hacemos siempre.

En realidad, nos esforzaremos más porque no tenemos a Owen.

¿Quién es Owen?

Ese es Owen.

Owen es el jugador estrella del equipo de Kyle, es...

Un delantero dinámico y muy eficaz,

pero también es muy bueno en defensa porque hace muy buenas entradas.

No, le prometí a Kyle que leería esto en voz alta,

pero aún le quedan cuatro párrafos más.

La cosa es que Owen es un delantero muy, muy bueno.

Desafortunadamente se cayó cuando iba al partido aquella mañana.

Se ha torcido la muñeca y no puede jugar hoy.

Vaya, qué pena. Kyle...

¿Puedes escribir la alineación en la pizarra

mientras yo te la dicto? Entrenador, ¿tengo que hacerlo?

Mi amiga Maudie me está grabando para mi vídeo de presentación.

¿No puede hacerlo Owen? Claro, ¡Owen!

Ven aquí, chico.

Maudie no sabía cómo iba a escribir Owen

teniendo una muñeca torcida, sin embargo...

Vaya, ¿eres zurdo? ¿Qué?

Te has torcido la muñeca derecha, pero puedes escribir

de todas formas, así que eres zurdo, como yo.

Por eso es tan buen jugador, porque puede chutar con la zurda

y con la diestra.

Yo no sé chutar con la izquierda.

Ni con la derecha. Vale, ¿estás listo, Owen?

Pon a Dylan de lateral izquierdo.

Lateral derecho, Seth.

Centrocampista izquierdo... Maudie, deberíamos grabar

mis movimientos desde dos ángulos diferentes.

¿Dónde está Ava?

Kyle le pidió a Ava que fuera al partido a grabar,

pero Ava fue al partido para hacer otra cosa.

¡Ava, deberías estar ayudándome a grabar mí vídeo de presentación!

Y lo haré, cuando venda todos los cupcakes y la naranjada.

¿Naranjada? Es como limonada,

pero con naranjas, porque eso es lo que coméis en el descanso.

¿Para esto querías que te dejara mi camiseta?

Siempre estás diciendo que tu equipo no tiene dinero

para las equipaciones, así que he pensado en ayudaros. ¿Ves?

Todas las ganancias van para el equipo.

Kyle no se pudo enfadar con Ava

sobre todo cuando le prometió que le guardaría un cupcake,

así que Maudie volvió sola con Kyle para grabarlo mientras calentaba.

Oh, lo siento.

¿Ya tienes la muñeca bien?

¿Por qué llevas esa equipación?

¿Qué? Ese no es Owen, Maudie, es Evan.

Ese es Owen.

Son gemelos, Owen juega en el A y Evan en el B.

Owen y Evan eran gemelos idénticos,

Maudie no podía diferenciarlos.

Nadie puede diferenciarlos,

sobre todo cuando jugamos todos en el mismo equipo

y llevamos las mismas equipaciones.

Por eso Owen lleva botas amarillas y Evan las lleva rojas.

Es increíble que se parezcan tanto.

Lo sé, son exactamente iguales,

pero Owen es zurdo y Evan es diestro.

Además Owen es alérgico al huevo

y Evan es muy alérgico al marisco.

Y Owen es muy bueno jugando al fútbol

y Evan no lo es tanto.

Muchas gracias, Kyle. Perdona, Evan.

Oh, ten cuidado, Kyle, no has jugado contra él

desde que comenzó la temporada, ha mejorado mucho.

¿En serio? En serio, ha entrenado un montón.

Bueno, no entrenes tanto, Evan, porque entonces

no podremos distinguiros.

Era una broma.

Kyle se sintió mal por lo que le dijo a Evan

e intentó solucionarlo. Bueno, Evan,

que tengas un buen partido. Espero que ganes.

Voy a jugar contra ti. Ah, sí, es verdad.

Entonces espero que juegues bien, pero que no ganes.

Lo empeoró aún más.

Por suerte el entrenador interrumpió a Kyle

y así no pudo seguir insultando a Evan.

Bien, chicos, vamos a ver la alineación

para la primera parte. Vale, lateral izquierdo es...

¿Qué pone ahí? -Ese es Dylan.

-¿Ahí pone Dylan? Bueno, Dylan, lateral izquierdo.

Lateral derecho es... ¿Qué pone ahí?

Ese es Sam, no, Seth. -Seth de lateral derecho.

En el medio... No entiendo nada de lo que pone, Owen.

-Lo siento, entrenador, es que los ha dicho tan rápido...

Owen es muy bueno jugando, pero muy malo escribiendo.

(Silbato)

El partido comenzó.

Maudie tenía instrucciones muy claras

sobre cómo grabar a Kyle, pero estaba distraída.

Debe ser increíble tener un espejo idéntico a ti.

¿Qué? Tú eres zurdo y Evan es diestro,

es como si fuerais un espejo.

(Vítores)

¿Has grabado el cabezazo, Maudie? Sí.

No lo hizo.

¿Hay más gemelos en tu familia? Porque he leído que los gemelos...

(Silbato)

¿Has grabado la entrada, Maudie?

Sí.

No lo hizo.

¿Es cierto lo que dicen de que cuando un gemelo está triste

el otro gemelo también lo está?

Sí, supongo que sí.

¡Sí!

¿Lo has grabado, Maudie?

Oh, oh.

Maudie no grabó el gol de Kyle,

tenía que conseguir concentrarse.

¿Y los dolores de muelas, los tenéis a la vez también?

Pero no lo hizo. Los gemelos son algo

con lo que Maudie suele obsesionarse,

lo cual es muy molesto si eres uno de ellos.

Sí. Mira, estoy tratando de ver el partido.

Ah, sí, claro, lo siento.

¿Puedo preguntarte otra cosa sobre las marcas de nacimiento?

(Gritos)

Oh, espera, tengo que grabar esto.

(Silbato)

No grabes eso, Maudie. Oh...

Al final lo único que Maudie grabó en condiciones

fue cuando el otro equipo marcó un gol.

Y Evan fue quien lo marcó.

Lo que Owen le había contado sobre Evan era cierto,

había mejorado.

El partido iba empate y se volvió emocionante.

(Música)

El equipo A casi marca.

El equipo B casi marca también.

Después casi vuelve a marcar.

Y al final marcó el equipo B.

(Aplausos, vítores)

Por primera vez el equipo B le iba ganando al A.

Kyle se olvidó del vídeo de presentación

y se acordó de las ganas que tenía de ganar el partido.

¡Vamos, chicos, a por ellos!

(Música)

Kyle había subestimado lo bueno que se había vuelto Evan,

lo que lo alegró bastante.

Perdona por decir que no eras bueno, Evan,

me equivoqué. No pasa nada.

Es muy bueno, me lo estoy pasando muy bien jugando contra ti.

Kyle comenzó a jugar mucho mejor cuando Ava estaba llegando.

He guardado cupcakes para nosotros.

¡Oh, mira, Kyle!

(Continúa la música)

¡Gol!

¡Bien hecho, Kyle!

Ava y Maudie se alegraron cuando Kyle consiguió marcar,

pero Owen no parecía muy feliz. Maudie explicó por qué.

Owen quiere que gane su equipo, pero también quiere que gane

el equipo de su hermano porque no jugarán la final

sino ganan este partido.

Yo me sentiría fatal si fuera su gemela.

Exacto, sentirías como si hubieras perdido tú.

(SUSPIRA)

Ava se sintió mal por Owen,

pero se le ocurrió algo para animarlo.

¿Quieres probar un cupcake? Claro, gracias.

Qué amable eres.

¡Oh, espera! ¿Qué?

Nada.

Cuando Maudie dice: "Nada",

os puedo asegurar que hay algo,

pero en aquel momento sonó el pitido del descanso

y Owen fue corriendo a llevarles las naranjas a sus compañeros.

(Música)

No puedo imaginarme cómo sería tener una hermana gemela.

¡Oh, madre mía! Haría un montón de cosas. ¿A que sí, Maudie?

¿Maudie? ¿Qué estás viendo? Un gol.

Tenemos que hablar con Kyle.

Maudie fue corriendo a la zona en la que el equipo de Kyle

se había reunido con el entrenador y su pizarra.

Cuando Sam suba por la banda necesito que le guardes el sitio.

Perdona, Kyle. Ahora no, Maudie.

Espera, tengo que contarte... Me da igual el vídeo de presentación

tengo que concentrarme en el partido.

Por eso quiero que veas una cosa.

Chicas, estamos en una charla de equipo.

Creo que Owen es Evan y Evan es Owen.

Maudie creía que Evan y Owen se habían cambiado de equipo.

Kyle no lo pensaba.

Maudie, eso es ridículo, ese de ahí es Owen.

Es el que se ha torcido la muñeca. El de allí es Evan,

quien está jugando muy bien al fútbol hoy.

Espera, ¿crees que ese de ahí es Owen

y este de aquí es Evan?

Pero, Maudie, cómo sabes que... Vale, chicas,

fuera del campo, ahora.

El entrenador de Kyle se estaba enfadando,

así que Maudie no tuvo tiempo para explicaciones.

Tenía que actuar rápido.

Lo siento, ya nos vamos, ¿pero me puede dejar

el rotulador de la pizarra? Gracias, ahora se lo doy.

Vamos, Ava. ¿Qué haces quitándome el rotulador?

Maudie cogió el rotulador y llevó a Ava a la parte

donde estaba Evan con todo su equipo.

Hola, Evan. Nos da un poco de vergüenza,

pero Ava es tu fan número uno y se preguntaba

si podías firmarle un autógrafo.

¿En serio? ¿Tenéis algún papel?

Puedes firmarle la camiseta.

Espera, ¿qué? Os voy a sacar una foto, Ava.

¡Eh, eh! ¿Qué hacéis pintarrajeando la equipación del club?

Maudie, ahí pone Evan. ¿Has intentado engañarlo

para que escriba su nombre de verdad?

No, he intentado engañarle para que escribiera

con la mano izquierda. Y lo ha hecho.

Owen es zurdo.

¡Tú eres Owen! ¿Qué es lo que está pasando aquí?

Owen y Evan tenían muchas cosas que explicar.

Al igual que Maudie.

Evan se ha hecho pasar por Owen

y ha fingido que se ha torcido la muñeca.

¿Entonces no te has torcido la muñeca, Owen?

-Soy Evan. -Yo soy Owen.

Y no, ninguno nos hemos torcido la muñeca.

-Pero vuestras botas... Se han cambiado las botas.

No puedo creer que hayas intentado que el equipo pierda.

No lo he hecho, solo quería que ellos ganaran.

Eso es lo que mi padre llama hilar fino.

Solo quería que Evan jugara la final. Pero eso no es justo.

¿Sabes lo que no es justo, Kyle?

Que nadie juzga a Evan como jugador de fútbol,

sino que siempre lo comparan conmigo, eso sí que no es justo.

Kyle sabía que no llevaba razón,

no decía que el resto de los jugadores del equipo B

fueran malos jugando al fútbol, pero siempre lo decía de Evan

porque siempre lo comparaba con Owen.

Lo siento, Evan. Soy Owen.

Lo siento, Evan. Yo siento haberos engañado.

-Y yo también lo siento, pero quiero hablar con vuestros padres.

-¿Cómo lo has sabido? Te has comido el cupcake de Ava.

Espera... ¿Qué?

Los cupcakes llevan huevo,

y Owen es muy alérgico al huevo,

él sabría que no puede comer cupcakes.

Claro que lo sé, igual que tú, Evan.

-Se me olvidó, tenían buena pinta. Gracias.

Después recordé el gol que Evan había marcado.

Grabé por accidente el primer gol, así que lo revisé

y Evan había marcado el primer gol con la zurda.

Sabía que Owen era Evan y que Evan era Owen,

eso también explicaba que hubiera escrito tan mal en la pizarra

del entrenador. No entiendo nada de lo que pone.

Al hacerse pasar por Owen, Evan tuvo que escribir con la zurda.

Estoy muy confundido.

Kyle estaba confundido y los entrenadores enfadados,

Evan y Owen no pudieron jugar la segunda parte

y sin Owen haciéndose pasar por Evan,

el equipo B no llegó a la final.

Kyle me pidió que editara la grabación de Maudie

para el vídeo de presentación.

(Canción en inglés)

¿Has grabado el cabezazo, Maudie?

¿Has grabado la entrada, Maudie?

¿Lo has grabado, Maudie?

Oh, no grabes eso, Maudie.

Sí, será mejor que grabemos otro partido.

(Música créditos)