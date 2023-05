(Música cabecera)

"EL CASO DEL EXTRAÑO DÍA DE LA MASCOTA"

Un detective tiene que estar siempre alerta,

porque a veces se cometen crímenes delante de tus ojos,

que es lo que pasó la semana pasada en el colegio,

cuando la profe Tan... ¿La profe Tan cometió un crimen?

Te he dicho que podías escuchar si estabas callada.

Perdón. Pero, ¿lo hizo? No.

La profe Tan no cometió ningún crimen,

lo único que hizo fue decir...

Recordad que mañana vendrán del refugio de animales

para grabar un anuncio.

¡Bien!

Que levante la mano quien vaya a traer su mascota.

Genial. Aseguraos de que vuestros padres firman la autorización.

¿Sí, Ezra?

¿Puedes quedarte en casa si eres alérgico a los animales?

¿A perros o gatos?

Sí.

No eres alérgico, es que los perros te dan miedo.

Esta historia no va de mí y los perros,

va de otra gente y sus perros,

y de lo locos que están por ellos, como Amelia.

Profe Tan, mi madre me ha firmado la autorización para Luppie.

Ya lo verás, profe Tan, es el galgo más mono, cuqui y adorable del mundo.

-Bueno... -¿Lo usarán para el anuncio?

-No lo sé, porque... -Pues deberían,

porque es del refugio.

-Sí, pero... -Tenía seis años y estaba solo.

-Sí, pero... -No sabía qué hacer

después de ser perro de carreras y... -¿Puedes dejar de hablar?

(Música)

Gracias.

La profe Tan tuvo que recordar a todos que el refugio de animales

solo elegiría algunos chicos y sus mascotas y...

No habrá hueco para todos en el anuncio,

así que algunos perros y gatos y... -¿Ajolotes mexicanos?

-Vale. No... podrán salir.

Lo cual fue decepcionante para la clase,

porque todos querían salir en la tele.

¡Profe Tan! -¡Profe, profe!

¿Querrán un conejo? Profe Tan, ¿querrán dos conejos?

¡Nuestras conejas son hermanas! ¡Profe Tan!

¿Crees que podría traer un ajolote dentro de un táper?

Bueno, es tu mascota, no tu almuerzo, Kyle, así que no creo.

-Profe Tan, ¿nos proporcionarán P y M?

-¿Qué...? ¿Qué es P y M, Miranda?

-Peluquería y maquillaje.

Miranda sabe mucho sobre peluquería y maquillaje.

Porque ha salido en la televisión y...

¡Salió en el anuncio de Mimitos!

Que Miranda preguntara eso

fue la gota que colmó el vaso de la profe Tan.

¡Oh, por Dios, Miranda!

A ver, os estáis viniendo todos demasiado arriba con lo del anuncio.

Maudie, ¿tienes mascota?

A veces juego con el gato

que ronda la oficina de mi padre en el hospital

porque se le olvida comerse sus sándwiches,

y el gato los huele en la bolsa, así que...

Sí, pero quiero saber si vas a traer a tu mascota mañana.

No. Genial.

Tú y Ezra seréis coordinadores...

de mascotas.

No podía creer que la profe Tan

ignorara mi horrible alergia a los perros

y me obligara a ser coordinador de mascotas.

Tiene suerte de que me encante llevar un organizador.

¡Hola, Miranda! ¿Quién es este?

Es Cookie, mi galgo.

¡Hola, Cookie!

Ezra, ¿puedes comprobar su placa y yo apunto el número?

No.

Los galgos son muy buenos, Ezra.

No, los galgos son muy grandes.

Y la alergia ya estaba molestándome, porque no había uno, sino dos.

¡Miranda! ¡No sabía que tuvieras un galgo!

Deberías venir al club de galgos conmigo los jueves.

-Oh... Los jueves tengo teatro.

Amelia, tienes que esperar en la cola fuera con todo el mundo.

No queremos una revolución canina.

Perdón.

¿Dónde está la correa de Cookie?

Oh... Bueno, es que pensé que un lazo quedaba mejor para el anuncio.

Estaba a punto de decirle a Miranda que los dueños responsables

utilizan correas de verdad en lugar de lazos,

cuando la profe Tan la llamó para la audición.

(Música animada)

No hemos podido escribir todos sus detalles, Ezra.

Tendremos que ser más rápidos con los demás.

Vale. Kyle va ahora. Yo lo llamo.

Traje a Kyle con gusto porque no tiene un perro.

No me han dejado traer a Freddy porque es muy viejo.

¿Dónde está tu ajolote? Mi madre dijo:

"No, Kyle, no voy a poner la pecera grande en un carrito".

Así que las he traído a ellas.

¿A quiénes?

A mis hormigas.

Dejé un corazón de manzana cubierto de miel por la noche,

y he recogido 26.

He de reconocer que fue muy inteligente

que se le ocurriera un cebo así.

No se me ocurrió, es que no limpié la caja del almuerzo.

Silencio, por favor, las audiciones han empezado.

-Este es mi perro, Cookie.

Lo recogimos del refugio porque era un perro de carreras.

(EXAGERANDO) Estaba muy solo.

Esas clases de teatro están dando resultado.

Maudie tenía la razón, Miranda dijo sobre su galgo Cookie

exactamente lo mismo que Amelia había dicho sobre su galgo Luppie

el día anterior.

Pero... la forma en que lo dijo...

Bueno, hizo buen efecto.

(Música)

Mi madre y yo vivimos solas en un apartamento,

y saludo a Cookie desde el balcón cada mañana.

-Quieres decir "En el balcón", ¿no, Miranda? No "Desde el balcón".

(NERVIOSA) -¡Sí! ¡En el balcón!

Cuando estoy en la calle yendo a la escuela.

¡Adiós, Cookie, vuelvo pronto!

-¡Oh! Fantástico.

Oye, ¿por qué Cookie se llama Cookie?

-Ah...

Le encantan las "cookies".

Si hay una galleta cerca, hay que tener cuidado,

porque se la come de inmediato.

Miranda estaba dándolo todo por salir en el anuncio,

lo que no facilitaba las cosas para Amelia y su galgo.

Y, entonces, fuimos al... al...

Eh... ¿Cómo se llama? ¡El refugio!

Y la señora nos enseñó una cosita.

Era un perro. Y cuando fuimos a...

Pobre Amelia, se emociona mucho cuando quiere algo.

¿Uhm?

Amelia nos dio mucha pena.

No estudiaba teatro, así que le faltaba esa chispa

que tenían Miranda y Cookie.

¿Quién era el siguiente?

Ava y Pixie.

Después, hubo más perros, algunos gatos,

dos cobayas y un geco.

Este es mi geco, Jurásico.

Lo rescaté de una carretera después de que perdiera su cola.

Los gecos desprenden su cola cuando se ven amenazados,

y Jurásico se vio amenazado por el quad de mi padre.

Pero le volvió a crecer, y ahora vive feliz en su tanque.

¡Ay, Señor!

¿Alguien ha visto un geco?

-¡Oh! ¿Fue ese el crimen?

¿Qué?

Alguien había robado el geco de Justin.

No.

Dijiste que sucedió un crimen delante de vuestros ojos,

y el geco de Justin desapareció.

Sí, pero eso no fue un crimen,

eso fue que Justin no le puso la tapa a su caja.

Justin recuperó a Jurásico

mientras Maudie y yo esperábamos para ver quién recibía el papel.

Maudie, Ezra, ¿podéis estar pendientes de Cookie un momento?

Necesito un poco de P y M antes de grabar.

Todavía no han anunciado al seleccionado.

Bueno, solo por si acaso.

Gracias, chicos.

¡Salió corriendo y nos dejó con un perro enorme

sin una correa en condiciones!

¿Por qué tengo que sujetarlo yo?

Porque la profe Tan quiere que rellene los formularios.

¿Por qué me he está oliendo? Le caerás bien.

Tú me caes bien, y no por eso te voy oliendo.

Quizá tenga hambre.

¡Eh, dale una galleta!

Le encantan las galletas, ¿recuerdas?

Cookie se llamaba Cookie porque le encantaban las "cookies".

Estaba dispuesto a sacrificar una de mis galletas

para que dejara de olerme con la nariz.

Solo que... no la quiso.

¡Comete la galleta! (GIME)

¿Qué te pasa? ¡Esta deliciosa!

Maudie, necesito esos formularios.

¡Oh! ¡Tenéis a Cookie! Bien. ¿Dónde está Miranda?

Los del refugio de animales decidieron a quién iban a grabar,

y para sorpresa de nadie, iban a empezar con Miranda y Cookie.

La autorización de Miranda, por favor.

¡Oh! ¡La de Miranda! No la terminamos.

No tenemos el número de su madre.

¡Espera! ¡Debe estar en la placa de Cookie!

¡Gran idea, Maudie! ¿Ezra?

¡Magnífica idea, Maudie!

Ahora no solo tenía que sujetarlo,

sino que tendría que tocarle por debajo de la boca.

¿Te refieres al cuello?

Que está debajo de la boca.

(LADRA) ¿Y bien?

¡Oh, Miranda!

Danos el número de tu madre para que puedas salir en el anuncio.

Vale, lo tengo. ¿De verdad? Vaya.

0432... 0419...

Ese no es el número de la placa de Cookie.

¡Oh! No, es que mi madre ha cambiado de teléfono.

-¿Va a necesitar mi autorización también, profe Tan?

Pobre Amelia. ¡Pobre Luppie!

No podrían sacar a dos galgos en el anuncio,

y Miranda era perfecta para el papel.

Pero Cookie no tanto.

(Música animada)

La profe Tan le pidió a los seleccionados

que se prepararan para subir al escenario.

Y Miranda y Cookie fueron los primeros.

Bueno, fue Miranda.

(Música)

Cookie no quería subirse al escenario.

No le gustarán las escaleras. A Luppie también le pasaba.

Como han estado en jaulas de carreras toda su vida,

no saben qué son las escaleras. Así que tienen que acostumbrarse.

A Luppie te costó mucho.

(SUSPIRA) No mires la grabación, Luppie, te pondrás triste.

-Vale, Ava y Pixie, ¿por qué no vais primero?

Miranda, después volvemos a ti y a tu perro.

No lo harán.

Porque ese no es el perro de Miranda.

¿Qué?

Dejamos a Cookie con la profe Tan

y Maudie sacó a Miranda al recibidor.

¡Maudie! ¿Qué estás haciendo? Ahí dentro me necesitan.

No te necesitan, necesitan a gente con mascotas.

¿Perdona? ¿Y qué es Cookie?

Es un perro robado.

¡Ah!

-¡Dios mío! ¿Ese era el crimen? ¿Cookie era robado?

No. No respondas. Sigue.

-¿Cómo te atreves a acusarme de...?

Ni siquiera sé qué se supone que he hecho.

Miranda era muy convincente proclamando su inocencia.

Dime cómo he robado mi propio perro.

Vale.

La primera sospecha fue cuando cogiste todo lo que dijo Amelia

ayer sobre Luppie en clase.

Lo rescatamos del refugio

y estaba muy solo tras ser un perro de carreras.

Y le diste la historia a Cookie en la audición.

Lo cogimos del refugio porque era un perro de carreras

y estaba muy solo.

¿Y qué? Son galgos, claro que tienen historias parecidas.

Me pareció raro que Cookie

tuviera un lazo en lugar de una correa

y que dijeras que le encantaban las galletas,

pero no quisiera comerse una.

Pero supe que no era tu perro cuando no quiso subir las escaleras.

¡Venga ya! ¿Qué pasa porque no quiera subir las escaleras?

Dijiste que vivías en un apartamento.

¡Adiós, Cookie, vuelvo pronto!

Si Cookie también viviera ahí,

tendría que subir escaleras todo el rato.

¡Qué tontería! ¿De dónde se supone que lo he sacado?

Eso también nos lo has dicho.

Cada mañana saludo a Cookie desde el balcón.

-Quieres decir "En el balcón", ¿no, Miranda? No "Desde el balcón".

(NERVIOSA) -Sí, en el balcón.

Sí que saludas a Cookie cada mañana desde tu balcón,

lo que significa que debe estar en el jardín de la casa del lado.

Tengo que volver a...

Entonces, si llamamos al número de la placa de Cookie,

no nos van a responder tus vecinos, ¿verdad?

(Música)

Por favor, no llaméis.

-¡No puedo creerlo, Ezra! ¡Robó a Cookie!

Bueno, lo tomó prestado de los vecinos.

Maudie tenía razón.

Iba a devolverlo después del cole, lo prometo.

Pensé que le gustaría salir, porque siempre está solo.

Y pensé que no lo echarían de menos.

No vi ninguna correa,

así que le puse un lazo y lo traje a la escuela.

Miranda, has cogido el perro de otra persona sin preguntar

y has fingido que era tuyo.

Lo siento.

Les diré a mis vecinos que lo pasearé durante un mes.

¿Vais a decírselo a la profe Tan?

Maudie y yo decidimos no decírselo a la profe Tan

porque no salir en el anuncio sería suficiente castigo para Miranda.

¿Entonces, no salió?

Le dijo a la profe Tan que no pensaba que le viniera bien el papel

y que había alguien mejor para él.

Y entonces, Luppie nos miró desde la jaula, y mi madre...

No, mi padre.

No recuerdo quién estaba.

¿Puedo hacer una llamada?

No, un momento, mejor empiezo otra vez.

-Ese es un final feliz, Ezra.

Y has superado tu alergia a los animales.

Bueno, sigo siendo alérgico a los perros.

Puede que no sea tan alérgico a todos los animales,

como los peces.

A los peces no soy alérgico.

(Música)

"EL CASO DEL COPIÓN"

Hola, soy Maudie Miller y este es Kyle Kilmson.

Bienvenidos a la agencia de The Inbestigators.

Donde la semana pasada resolvimos un caso.

Gracias por vernos. Adiós.

¡Kyle! Vuelve aquí.

Es que Mario está haciendo un maratón de balonmano en su casa,

y necesito estar allí.

Ezra está en el dentista haciéndose una extracción,

y necesito que me ayudes a contar esta historia sobre Ava.

Vale, yo la cuento.

Fue un invierno de hace tres años... Fue el lunes pasado por la noche.

¡Oh, esa historia sobre Ava!

Ezra, Kyle y yo fuimos al ayuntamiento

porque Ava iba a hacer algo muy especial.

Iba a representar a la escuela

como futura líder de nuestra comunidad.

Habían escogido a Ava

para formar parte de este programa especial sobre liderazgo,

y cuando la vimos hablando con la alcaldesa,

parecía una auténtica líder.

Y cuando ella nos vio...

(GRITA)

Parecía una auténtica niña de 11 años.

Entendíamos por qué gritaba, era una noche muy emocionante.

Porque había mucha comida.

Minirrollitos de salchicha, miniquiches y sushi.

Pero, sobre todo, porque había gente muy importante,

y Ava iba a dar un discurso.

¡Ah! ¡Estoy muy nerviosa!

Y emocionada. Pero, sobre todo, nerviosa.

¿Y si se me olvida el discurso?

Para eso lo tienes escrito en tus tarjetitas.

¡Ah! ¡No me he traído las gafas!

No usas gafas.

¿Y si me dan problemas de visión repentinos y...?

Oh, Maudie, he imprimido una copia de mi discurso

para que puedas ayudarme por si pierdo el hilo

o me da laringitis o me parto una pierna.

Ava, respira profundo.

(INSPIRA)

(ESPIRA)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Te sientes mejor?

(A LA VEZ) Sí, la verdad...

-Gracias, estas noches importantes son muy estresantes.

¡Hasta el camarero estaba nervioso! Y él no era el futuro líder.

¿Lo era? No.

Los futuros líderes eran niños

seleccionados de las escuelas locales,

y cada lunes durante todo un trimestre,

se reunieron en el ayuntamiento para un taller de liderazgo.

Al final de cada sesión,

los futuros líderes pasaban media hora

preparando su discurso de cómo van a cambiar el mundo.

Y ahora, por fin, había llegado el momento de oírles.

Yo cambiaría el mundo haciendo que los niños

no tuvieran que pasar tanto tiempo

escribiendo discursos sobre cómo cambiarían el mundo.

Hubo un sonido de gong

que nos indicaba que era hora de entrar en la sala.

(Gong)

(Música animada)

No, no estoy lista.

Ava, has trabajado en esto

media hora cada lunes todo el trimestre,

que son nueve semanas.

No todos los lunes, uno fue festivo.

Vale, ocho semanas para escribir un discurso. Eso...

No es suficiente. ¡Es demasiado!

No es suficiente, los escribimos sin ayuda.

Nadie ha leído el mío.

¡Oh! Creo que no puedo hacerlo.

Sabíamos que esa noche era importante,

pero era raro ver a Ava tan asustada.

Y entrar en esa sala del Consejo tan pomposa la asustó aún más.

¡Vaya! ¡Mirad a todos esos tipos viejos!

No, Kyle, son del pasado.

Y nosotros estamos mirando al futuro, que es Ava.

¿Verdad, Ava?

Que los futuros líderes tomen sus asientos delante, por favor.

(Música suave)

Vale.

Ava, ¿recuerdas el primer día lo emocionada que estabas?

Es verdad, lo estaba.

(Vítores)

Hice "cupcakes" para todos los futuros líderes.

¿Y te acuerdas de cuando tuviste el seminario de negocios?

¡Fue genial!

(Vítores)

Hice camisetas de "Futuros líderes de negocios" para todos.

(Música)

¿Y cuando tuviste la charla científica?

¡Me encantó!

Hice bolsas de "Futuros líderes científicos" para todos.

¿Tú cuándo duermes?

Ava, el taller de liderazgo ha sido increíble para ti,

así que sal ahí y disfruta de tu discurso.

Maudie, eres la mejor.

Ava se sintió mucho mejor después de la charla de Maudie.

Se sentó con los otros futuros líderes

y nosotros, entre el público.

Había mucha gente.

Mucha gente importante.

Como la señora con la capa de Gryffindor

que hablaba todo el rato.

No era una capa de Gryffindor, y esa era la alcaldesa,

que llamó a Ava la primera.

Estoy deseando escuchar

cómo nuestra primera futura líder quiere cambiar el mundo.

Es una estrella muy brillante, Ava Andrikides.

(Aplausos)

(Música)

Ava parecía supernerviosa y...

Luego, abrió la boca...

Y, entonces, fue...

(AMBOS) Increíble.

Señora alcaldesa, honorables consejeros

y distinguidos invitados.

(SUSURRA) Somos nosotros.

¿Qué significa "Distinguidos invitados"?

(CHISTA)

Realmente, no me interesa cambiar el mundo,

me interesa cambiar las mentes.

Porque los que estamos aquí dentro

podemos hablar de todo lo que queramos,

pero el verdadero progreso

solo ocurre si la gente de ahí fuera nos escucha.

(Música animada)

El discurso fue muy inteligente.

Lo sé porque Maudie me lo dijo.

Qué inteligente.

¿Sí?

Sí, se lo ha pensado muchísimo.

Todos parecen muy impresionados.

Quizás no todos.

(Música animada)

Es cierto,

una de las futuras líderes parecía preocupada.

Yo creía que estaba nerviosa por dar el discurso.

Como Ava.

Pero ese no era su problema.

Lo más importante que he aprendido en estos últimos dos meses

es que todo es posible cuando trabajamos juntos.

Gracias.

(Aplausos)

¡Me ha robado el discurso!

Ese era su problema.

(TODOS) ¡Oh! ¿Qué?

¿Cómo has podido?

Sa... Savannah, no sé de qué hablas.

Acabas de leer mi discurso.

¿Por qué has hecho eso?

Ah... No... No es verdad. Es era mi discurso.

Que yo he escrito. (TODOS) ¡Oh!

(Música)

Todos estaban confusos.

La alcaldesa intentó calmar las cosas.

Estoy completamente segura de que habrá habido un malentendido.

Los discursos pueden ser muy parecidos a veces.

-Parecidos sí, no palabra por palabra.

-¡Oh!

Disculpadnos todos, vamos a necesitar una pequeña pausa.

Ava, Savannah, ¿podéis salir conmigo?

(Música)

No podíamos creer lo que estábamos escuchando.

Ava no roba.

Una vez se llevó la chaqueta de Pixie a casa sin querer,

y se sintió tan mal, que le hizo magdalenas de disculpas.

¡Estaban buenísimas!

¿Te comiste las magdalenas de Pixie?

Solo una.

Dos.

Vale, cinco.

Oír a Ava acusada de robar fue horrible.

El señor McGillick pensó lo mismo.

Ah... Quedaos todos aquí.

Claramente, ha habido una especie de confusión.

(Música)

El señor McGillick es un director excelente

y se le da genial lidiar con problemas él solo.

Así que cuando nos dijo que nos esperáramos...

(Música)

Le seguimos afuera. Os he dicho que me ocupo yo.

-Ha dicho las palabras exactas que he escrito.

¿Cómo lo has hecho?

¿Por qué lo has hecho?

La chica que acusaba a Ava de robarle el discurso

se llamaba Savannah y estaba muy enfadada.

Sabía que haríamos los discursos en orden alfabético

y que iría la primera.

Y así podría hacer mi discurso antes que yo.

¿Qué? ¡No!

Mirad, no sé lo que ha pasado,

pero pongo la mano en el fuego por la honestidad de Ava.

(RÍE) Me resulta imposible creer

que Ava haya podido coger algo que no le pertenece.

-¿Y cómo me explicas esto?

(Música tensión)

Savannah sacó su diario de la mochila y decidió abrirlo.

Aquí es donde iba escribiendo mi discurso cada lunes en el taller.

Teníamos media hora cada día.

Aquí escribí mi copia en sucio.

(Música)

El diario Savannah tenía el discurso de Ava

dividido en trozos que había escrito en cada semana.

Lo que creíamos que era el discurso de Ava.

Sí, era el mismo discurso que había dado Ava. Exacto.

Lunes, 29 de mayo.

Realmente, no me interesa cambiar el mundo,

me interesa cambiar las mentes.

Porque los que estamos aquí dentro podemos hablar todo lo que queramos.

(Música)

Y no era solo el lunes, 29 de mayo.

Era el siguiente lunes.

Y el siguiente lunes.

Y el siguiente lunes.

Y el siguiente lunes. Y el siguiente...

¿Hay una forma más rápida de decir eso?

Oh, sí, perdón.

Era el siguiente lunes y el siguiente lunes

y el siguiente lunes y el siguiente lunes...

Me refería a decir: "Todos los lunes del trimestre".

¡Oh!

Porque es cuando Savannah había escrito el discurso de Ava.

Tiene que haberme cogido el diario cuando no miraba, y lo ha copiado.

¡No! ¡Lo prometo! ¿Y dónde tienes tu copia en sucio?

¡Tú sabes dónde está! Hice todo el trabajo en mi "tablet".

(RÍE)

Emma, he terminado mi discurso.

¿Ya? ¡Vaya! ¡Buen trabajo, Ava!

¿Puedo mandarlo a imprimir a la oficina desde mi "tablet"?

¡Claro! -¿Y no tienes tu tableta aquí, Ava?

No.

¿Cuántas copias hiciste?

Solo una.

¿Le enseñaste a alguien lo que había en tu "tablet"?

No. No podíamos.

Nadie lo había visto antes de esta noche.

El señor McGillick parecía preocupado.

Todos parecían preocupados.

Ava estaba muy nerviosa por lo del discurso.

Y puede que ahora supiéramos por qué.

Ava,

¿hay algo que quieras decirnos? No.

Creo que entendemos que estás bajo mucha presión esta noche

y que hacer un buen discurso es muy importante para ti, pero...

¡Señor McGillick, no!

Savannah debe haber cogido mi discurso de la "tablet".

¡Mentira!

¿Y cuando salí dos veces de la sala para ir a la impresora?

¿Dos veces? Creía que solo lo habías imprimido una vez.

Sí, pero la primera vez no se imprimió,

así que tuve que hacerlo otra vez.

Así que salí dos veces de la sala

y dejé mi "tablet" al lado de Savannah.

No es verdad, yo ni siquiera estaba allí.

(Música)

Savannah le dijo a todo el mundo que otra chica, Dionne,

tenía que ir al baño,

y Emma, la señora que dirigía el taller, dijo...

¿Puedes ir con Dionne, Savannah?

¡Yo voy! En cuanto se conecte la impresora.

No aguanto más.

-Oh, esa impresora es complicada y creo que Dionne no puede esperar.

Gracias, Savannah.

-No estuve cerca de tu "tablet".

Te cruzaste conmigo en el pasillo, ¿recuerdas?

¡Hola, Savannah! ¡Hola, Ava!

Dos veces.

No se ha imprimido.

¡Oh! Esa impresora es complicada.

-¿Es eso lo que pasó, Ava?

Sí.

No sé qué ha pasado, pero yo escribí mi discurso.

(Música)

¡Es verdad!

¿Lo hizo?

Bueno...

¿Y el diario de Savannah?

-Ava, el discurso está ahí, durante todo el trimestre.

Y por eso sabemos que Ava lo escribió.

(Música)

(RÍE) Lo hizo.

Es, claramente, el discurso de Ava.

¡No, es mío! ¡Lo escribí cada lunes!

Ese ha sido tu error.

Escribiste esta parte: "Depende de los líderes del futuro

que todos aceptemos nuevas formas de pensar"

el lunes, 12 de junio.

¿Y qué?

El lunes, 12 de junio, fue...

(A LA VEZ) Día festivo.

Ese día no había taller.

(Música)

Savannah robó el discurso de Ava

y lo copió en su diario para que pareciera que era suyo.

Qué retorcida.

Maudie explicó cómo lo había hecho, que fue... Eh...

Ah...

¿Cómo lo había hecho?

Ava pensó que la impresora

solo había imprimido una copia del discurso,

pero, en realidad, imprimió dos.

Mientras Dionne fue al baño,

Savannah fue corriendo a la impresora de la oficina

y cogió la primera copia del discurso.

Y volvió corriendo adonde Ava la vio en el pasillo.

¡Hola, Savannah!

McGillick y la alcaldesa estaban muy enfadados.

¡Mm! Pero no tanto como Ava.

¿Cómo has podido hacerme eso?

¡Les has dicho a todos en la sala que te he robado el discurso!

¿Por qué?

Es la favorita de todos.

Haces "cupcakes" y camisetas y bolsas.

¿Cómo puedo competir con eso?

No es una competición.

Savannah, tienes que entender

que hacer que alguien quede mal no va a hacerte quedar bien a ti.

Quedas bien actuando bien.

-Lo siento.

Creo que Savannah lo sentía de verdad.

Y lo sintió aún más

cuando la expulsaron de los líderes del futuro.

La alcaldesa fue muy maja con Ava, y cuando volvimos a entrar,

anunció que Ava era la autora real del discurso que había dado.

Y les pidió a todos que volvieran a felicitarla.

¡Muchísimas gracias!

Quisiera lanzar un agradecimiento especial a mis amigos:

Maudie, Ezra y Kyle.

¡Uh!

(Música)

No tenía que agradecernos nada.

Es una de las dos cosas que hacen los amigos,

siempre demuestran que dices la verdad.

¿Y cuál la otra cosa?

Hacer gelatina cuando te sacan un diente.

¡Oh! Gracias, Kyle.

Ezra volverá pronto. Ya puedes irte con Mario.

¿Estás de broma?

Como si fuera a ir con Mario cuando hay gelatina que comer.

Quiero decir: "Cuando hay que cuidar de un amigo".