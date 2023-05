"EL CASO DEL CUADERNO SUPERPERDIDO"

(Pitidos)

Vale, preparado.

Hoy ha sido un día histórico para The Inbestigators. Resulta...

Que estamos en el aula de Plástica a la hora de almorzar.

Para no olvidarnos de ningún detalle ni nos distraigamos con nada.

Ezra, no me digas que es un bocata de salchichón.

Me flipa el salchichón. Y el jamón.

Todo lo que acabe en "on". Kylie, te estás yendo por las ramas.

Perdona. Sigue contando el día prehistórico que hemos tenido, Ezra.

¿He hablado yo de dinosaurios? He dicho "histórico".

Significa que será un día que pasará a la historia

porque hoy ha sido el primer día que Maudie no pudo resolver un caso.

Es porque la persona que necesitaban que lo resolviera era...

(TODOS) Maudie.

Esta mañana, Maudie ha llegado tarde.

Y, en cuanto entró, fue directa a su cajonera

y empezó a buscar algo.

Buenos días, Maudie.

Maudie, ¿va todo bien?

Maudie ni siquiera le respondió, siguió buscando en su cajonera.

Lo dejó todo patas arriba.

Y, al no encontrar lo que estaba buscando,

fue a su mesa y empezó a buscar allí.

Maudie, ¿qué estás buscando?

Pero Maudie seguía sin contestar.

Hemos visto a Maudie hacer cosas bien raras, pero nada como esto.

Estaba triste, y yo me estaba empezando a preocupar,

y también la profe Tan.

Si nos dices lo que estás buscando, quizá podamos ayudarte a encontrarlo.

¿Maudie?

¿Adónde ha ido?

La profe encontró a Maudie debajo de la mesa.

¿Qué te pasa?

¿Por qué estás tan triste?

He perdido mi cuaderno.

¿Que has perdido tu cuaderno?

Nadie se podía creer que Maudie hubiera perdido su cuaderno.

Le tenía mucho cariño.

Era como una parte más de ella, como los pulmones o el hígado.

O una mantita gris con elefantes sin la que no puedes dormir.

Lo leí una vez en un libro sobre un niño que... no era yo.

Maudie utilizaba el cuaderno para escribir todos los detalles

de cada caso.

También metía cosas especiales dentro,

como las primeras tarjetas de visita de investigadores que nos hizo Ezra.

Y, a veces, solo tiraba de la goma elástica para pensar

mientras resolvía un caso.

¿Sabes quién ha sido ya?

¿Lo sabes ahora?

¿Lo sabes...? ¡Kyle!

(SUSURRA) ¿Puedo tirar de la goma yo también?

Maudie lleva el cuaderno en el bolsillo

con la cremallera cerrada, no tengo ni idea de cómo lo perdió.

A lo mejor tenía un agujero en el bolsillo,

se le ha escurrido

y se le ha quedado escondido en la ropa interior.

¿Qué pasa? A mí me pasó con los cromos.

Nunca habíamos visto a Maudie sin su cuaderno,

ni siquiera la profe Tan. Sabía lo importante que era.

Vale, ¿por qué no vas con Ezra a Objetos Perdidos?

Ye miré allí.

Vale, ¿y si Ava te acompaña a la oficina

y preguntas si lo entregó alguien? Ya lo hice, y no hay nada.

Profe, mire en el elástico de la ropa interior,

porque una vez... No está en mi ropa interior.

No está en ninguna parte. Ha desaparecido.

No. En alguna parte tendrá que estar.

Chicos, arriba. Vamos a buscar en las mesas y en las cajoneras.

Lo encontraremos.

Pero no lo hicimos.

La profe dice que, a veces, dejar de recordar ayuda a recordar,

así que nos olvidamos del cuaderno un rato

y nos concentramos en la tarea de clase.

Pero, sin el cuaderno, Maudie no podía pensar nada de nada.

Octágono.

Maudie, ¿cuántos lados tendría un octágono?

Turquía.

¿Qué? No, a ver...

Si un pentágono tiene cinco lados, un octágono tendría...

3000 lados.

Un octosílabo tiene ocho sílabas, así que un octágono tendría...

Las pirámides.

Estaba claro que a Maudie se le había caído un tornillo.

Se mordía las uñas, y nunca lo hace. Y estaba agobiada.

Estaba exactamente igual que mi hermana mayor

cuando se fue de campamento y no encontraba la funda

del saco de dormir. Casi le da un ataque.

Y mi madre le decía: "Por el amor de Dios, Alice,

cálmate, lo encontraremos". Así que le dije a Maudie...

Por el amor de Dios, Alice, cálmate, lo encontraremos.

¿Quién es Alice? No sirve de nada agobiarse

porque no nos ayuda a encontrar antes la funda de tu saco de dormir.

Digo, tu cuaderno. Así que tranqui.

Kyle lo hizo genial.

Se le da muy bien animar a un equipo.

Le dijo a la profe que teníamos que salir de la clase

para organizarnos y encontrar el cuaderno de Maudie.

Bueno, Maudie,

¿cuándo viste el cuaderno por última vez?

No lo recuerdo.

¿Estás segura de que lo perdiste en el cole?

No lo recuerdo.

¿Y fue ayer por la mañana o por la tarde?

No lo recuerdo.

Que Maudie no fuera capaz de recordar

era como si yo no fuera capaz de...

¿Decir los números primos hasta 1000?

Era lo peor que podía pasar.

Nosotros tendríamos que recordar por ella.

Le dije a Maudie que necesitábamos desandar sus pasos.

Ayer, cuando llegaste al cole, ¿viniste por aquí,

por aquí o por aquí?

Kyle tenía un método para desandar los pasos muy literal.

Tú lo llamas literal; yo, riguroso.

Por suerte, Ava nos ayudó a acelerar el proceso.

¡Las brochetas de frutas! ¿Os acordáis?

Ayer, en la clase, la profe nos enseñó formas divertidas

de comer fruta e hicimos brochetas tropicales.

"Okey makey", mirad esta. ¡Chúpate esa!

Kyle, son para comer, no para hacer esgrima.

Yo terminé la mía.

Maudie.

Y empecé a hacer nombres en la sandía.

Una sandía con mi nombre. Me encanta, Ava.

Te encantó tanto que, ¿qué hiciste?

¿Me la comí? Escribiste la idea en el cuaderno.

Le haré una igual a mi padre.

Porque, la verdad, no suele comer fruta,

pero se le da genial leer.

Ava tiene razón, seguía teniendo mi cuaderno en clase.

Quizás te lo dejaras en la mesa. Vamos a comprobarlo.

Si sobra tiempo, ¿me haces una sandía

con el nombre de Maudie a mí? Te llamas Kyle.

Pero con "Kyle" no queda tan bien.

Fuimos corriendo a la clase, pero no encontramos nada.

Al mirar a mi banco, de pronto me acordé de algo.

Hubo un simulacro de incendio. ¡Ezra, es verdad, el simulacro!

Sí, la profe pensó que yo hice saltar los detectores de humo.

(Alarma)

Kyle, ¿ese plátano ha salido volando de tu espada de frutas?

No he sido yo, lo prometo. Es un simulacro de incendio, profe.

El señor McGillick lo puso en la pizarra

de la sala de profesores. ¿Qué hacías en la sala de profesores?

Bueno, qué más da. Chicos, poneos en fila

y salid por la puerta sin empujaros, ¿de acuerdo?

Un momento, profe, quiero terminar mi cohete tropical.

Luego, lo que dijo Ezra me ayudó a recordar lo que pasó después.

La profe se impacientó porque tardábamos mucho

y puso la voz de seria.

(VOZ GRAVE) ¡Niños!

El simulacro de incendios es muy importante.

Dejad todo lo que estáis haciendo y venid a la puerta.

Maudie guardó el cuaderno en el bolsillo del delantal.

Te sorprendió tanto la voz seria de la profe

que no te lo metiste en el bolsillo del uniforme.

¿Ah, no?

Entonces, ahora solo tenemos que buscar en los delantales.

Los padres de los delegados se turnan para lavarlos.

¡Vaya hombre! ¿Así que el cuaderno ha acabado en una lavadora?

¿Todavía? Dije que lo sentía.

Tienes que dejar de meter la pata, Ezra Banks.

¡Toma! Eso es lo que dice mi madre cuando me meto el pie en la boca.

Maudie estaba a punto de llorar,

así que seguimos desandando sus pasos

por si sacó el cuaderno del delantal y lo dejó en otra parte.

Cuando salimos de la clase,

fuimos al punto de encuentro de simulacros de incendios.

O sea, al patio.

La simulacros de incendios son lo peor

porque nos tenemos que quedar allí sin poder jugar al fútbol

ni a nada.

¡Kyle!

¡Devuélveme el casco!

No sé qué esperaba el señor McGillick que hiciera

si no tenía nada con que jugar. Estaba aburridísimo.

¿Y? ¿Qué hiciste?

Pues no sé, solo hablar y eso. No, qué va.

Recordaste lo que estaba haciendo Maudie. ¿Se te ha olvidado?

Oh, sí. Le dije que estaba aburrido como una ostra

porque no tenía pelota.

Entonces vi a las niñas de la clase haciendo el pino

y una de ellas era Maudie.

Kyle le dijo a Maudie que él quería unirse.

Y queríamos ver quién aguantaba más haciendo el pino.

Es verdad. A ti se te dio muy bien,

pero no tanto como a mí. No puedo recordarlo todo, Kyle,

pero sí recuerdo que eso no es verdad.

Vale, era horrible. Tú aguantaste y yo me caí.

Pero, estando en el suelo, vi una cosa.

¡Se te había caído el cuaderno! ¿Y qué pasó luego?

¿La cogí yo? ¿La cogiste tú?

¡Kyle!

Ojalá hubiera podido decirle a Maudie qué pasó,

pero la verdad es que no recuerdo nada después de eso.

Eso es porque se quedó dormido.

¿Quién se queda dormido en un patio lleno de gente?

A las diez y media de la mañana.

El césped estaba sorprendentemente blandito.

Cuando terminó el simulacro, todos se fueron,

y Kyle no se despertó hasta que la profe Parides

sacó a los de 4 para jugar al sófbol.

¡Kyle!

Qué bien, me has traído la almohada.

Son las bases de sófbol. Gracias, mami.

¡Soy la profe Parides! ¡Oh!

Creo que estaba babeando. Qué vergüenza.

Pero la parte buena es que encontramos a alguien

que podría haber visto el cuaderno de Maudie.

Puede que la profe Parides lo viera. Puede que se lo llevara.

Puede que haya estado en su despacho todo este tiempo.

¡Vamos!

De pronto, nos sentimos muy optimistas,

porque todo empezaba a tener sentido.

A Maudie se le cayó el cuaderno en el patio.

Y la profesora que hubiera estado allí

seguro que habría visto... O entregado.

El cuaderno.

Seguro que la profe Parides se llevó el cuaderno.

Estoy segura de que no tengo el cuaderno.

Lo siento, Maudie. ¿Has buscado en Objetos Perdidos?

Ver a Maudie tan triste nos hizo sentir fatal.

El cuaderno no estaba perdido, estaba superperdido.

Nos dijimos: "Se le pasará,

los niños perdemos cosas todo el tiempo".

Y aunque Maudie es increíble, solo tiene 10 años,

y los niños de 10 años olvidan cosas.

Yo sigo olvidando cosas y tengo 11.

Sentimos que la habíamos decepcionado.

Deberíamos volver a clase.

Sí. Es verdad.

Ojalá supiéramos lo que pasó cuando los de 4 jugaron al sófbol.

Kyle salió pitando al patio,

así que nosotros salimos detrás de él.

No teníamos ni idea de adónde estábamos yendo.

¡Maudie, vamos!

Maudie empezó a correr con nosotros y seguimos a Kyle hasta el...

(TODOS) ¡Almacén de gimnasia!

La profe Parides llevó a los de 4 a jugar a sófbol, ¿no?

¿Y si el cuaderno de Maudie estuviera bajo una base de sófbol?

Los niños recogen el material de cualquier manera,

y me molesta un montón.

Les habría dado igual recoger algo que no fuera de gimnasia.

¡Como el cuaderno de Maudie!

Kyle encontró el cuaderno. Lo había averiguado.

Fue el mejor día de mi vida.

Y luego el peor.

Maudie, qué repelús. Suéltame.

Gracias, Kyle.

Maudie estaba supercontenta porque el cuaderno no era lo único

que había perdido.

Maudie, esta eres tú. ¿Cuántos años tenías?

¡Eres una monada! Espera, ¿esa es tu madre?

Es guapísima.

Sí, ¿verdad que lo es?

Me da rabia porque yo no me acuerdo muy bien de ella,

pero sí recuerdo este día. Fue antes de ponerse enferma.

Fuimos al cine y después fuimos a un fotomatón.

Y empezamos a hacer poses divertidas. ¿Ves?

(Música emotiva)

Kyle, vamos a ver al señor McGillick y pedirle que te dé un premio

al mérito por resolver este caso.

Bueno, ha sido trabajo en equipo.

Entonces lo entendí todo.

Cuando le preguntábamos a Maudie cómo había perdido el cuaderno,

estaba triste y solo decía: "No me acuerdo".

Puede que se refiriera a su madre.

¿Qué?

Tal vez pensaba que, si perdía la foto que tiene con su madre,

perdería el recuerdo que tiene de ella.

Pero es imposible. No podría.

Claro que no. Me alegro de que encontraras su cuaderno.

Bueno, ha sido trabajo en equi...

Vale, este día se está poniendo raro.