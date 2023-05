El caso del congelador vacío

"EL CASO DEL CONGELADOR VACIO"

Hola, y bienvenidos a The Inbestigators,

hace dos jueves... Ava, espera.

Mi madre me ha dicho que tengo que acabar los deberes

antes de grabar el nuevo caso.

Y mi madre me va a recoger dentro de poco, así que tengo que empezar.

Vale, pero no vayas tan rápido.

Bueno, pues hace dos jueves... No vayas tan rápido.

... era día de pago en la oficina de The Inbestigators.

Y este es el vale para la papelería Maxi Mart

que nos dieron por encontrar las gafas del señor Henderson.

No entiendo por qué nos ha pagado. Las tenía la cabeza.

Oh, yo tengo una lista de todo lo que necesitamos

de la papelería.

Una grapadora, subrayadores con olores a fruta...

Oh, el miércoles es el cumple del señor Barker,

tenemos que prepararle algo superespecial.

¿Le compramos un "cupcake" y velas?

Maudie, eso es adorable, pero necesita algo mejor que eso

porque...

Me tenéis que prometer que no se lo vais a contar a nadie.

Mi madre va a pilates con la hermana del señor Barker

y le contó que su novia se ha vuelto a Londres porque tenía nostalgia.

¿Qué tiene que ver con lo que estábamos hablando?

Eso significa que el señor Barker tiene mal de amores.

No lo pillo.

Kyle, imagínate que tu jugador de fútbol favorito...

Louis Prestia.

Vale, imagínate que de repente se va a otro país.

Pobre señor Barker.

Por eso es por lo que estaba tan raro ayer.

Eh, señor Barker, ahí la lleva.

Creía que no le gustaba la sopa, pero supongo que tenía...

¿Cómo has dicho?

Mal de amores.

Mi madre y yo vemos un montón de comedias románticas,

por eso sé lo tristes que se ponen los mayores

cuando les rompen el corazón, pero también sé

que el secreto para solucionarlo es organizar una fiesta.

¿Os apuntáis?

Ava, ¿desde cuándo The Inbestigators nos dedicamos a organizar fiestas?

Desde hace 15 segundos.

El secreto para organizar una fiesta es empezar por lo más importante.

¿Salsa de atún?

¿Qué?

¡No!

La temática.

¿Qué le gusta al señor Barker?

La chica que se ha ido a Londres.

Eso no nos vale, Kyle.

Le gusta su perro, Crayon.

Esa podría ser la temática.

Eso suena aterrador, o sea, aburrido.

Hay temáticas mucho mejores como...

Mm...

Bueno, ¿cuándo nació?

1982.

1982.

¿Podemos hacer una fiesta temática de los 80?

¡Sí!

Espera, ¿qué cosas pasaron en los 80?

El señor Barker Nació hace mucho mucho antes que nosotros,

así que tuvimos que hacer una buena investigación

para saber qué pasó en los 80.

Chicos, no os lo vais a creer.

En 1982 no había Internet, lo he leído en Internet.

Eso significa que no os podría haber dicho que en 1982

no había Internet si estuviéramos en 1982.

¿No había Internet?

¿Entonces cómo organizaban las fiestas?

Cuando obtuvimos suficiente información sobre los 80

asignamos una tarea a cada uno.

¿Podríais ver cómo resuelvo un cubo de Rubik?

Maudie, es una fiesta, no una feria de ciencias.

Tú me ayudarás con la decoración.

Oh, Ezra, tú te encargas de la piñata.

Oh, ¿qué os parece un radio casete lleno de caramelos?

Sí, y fluorescentes.

Kyle, tú te encargas de hacer una tarta helada.

¿La tarta puede ser un cubo de Rubik?

Nos romperíamos los dientes.

Una tarta helada con forma de cubo de Rubik.

¡Sí, azúcar y ciencia!

Al señor Barker le va a encantar.

Perfecto, yo hago la tarta.

Ah, bueno, en realidad tengo un problemilla.

¿Cuál?

Que no sé hacer tartas.

Podemos encargarla.

Pediré algo de dinero del fondo para fiestas del cole,

solo tienes que ir a la tienda a recogerla y traerla al colegio.

Aburrido, ¿no hay otra cosa que pueda hacer?

Pues claro que sí.

DJ Kyle Kilmson en directo en la sala.

Muy bien.

Todo salió según lo planeado y todos se lo pasaron superbién,

pero quien quería que se lo pasara bien de verdad era el señor Barker.

Señor Barker, ¿le gusta la fiesta? No.

Me encanta.

Pues verá cuando vea la última sorpresa.

¿El señor McGillick cantará en el karaoke?

No.

¿Va a cantar la señorita Tan? No.

¿Va a cantar la señorita Parides? Nadie va a cantar en el karaoke,

es una tarta. ¿Me habéis hecho una tarta?

Eso me hace sentir muy especial. Gracias.

Señor Barker estaba muy contento.

Parecía que por fin se le había pasado el mal de amores.

Estaba deseando que viera la tarta porque eso iba a ser

la guinda del pastel, ya sabéis a lo que me refiero.

Kyle y su padre compraron una tarta helada de seis sabores.

Con forma de cubo de Rubik.

Este cuadro es de plátano.

Este es de vainilla.

Este, sorbete de fresa.

¿O era este el sorbete de fresa?

No. Este es de moras de boysen y este es...

Kyle, siguen andando, se va a descongelar.

Date prisa y métela en el congelador.

Una tarta de cumple no es una tarta,

viene con todo el pack,

se necesitan platos, cucharas, servilletas bonitas

y tres personas para llevarlo todo.

¿Dónde está la tarta?

Debería estar en alguna parte.

Pues no, el congelador está vacío.

Salvo por los arándanos.

Y las bolsas de hielo.

Y el marisco.

Pero no hay tarta.

Alguien se la ha tenido que llevar.

O se la ha comido.

(A LA VEZ) Kyle.

Kyle.

Buen temazo, ¿verdad?

¿Te has comido la tarta del señor Barker?

¿Cómo? Claro que no.

La última vez que me comí una tarta entera

me dio un subidón de azúcar y me pasé todo mi cumpleaños

durmiendo, no se me ocurriría volver a hacerlo.

Bueno, ¿y dónde está?

En el congelador de la sala de profes.

¿Seguro que la pusiste allí?

Claro que sí, la puse en la balda del medio.

Dejé espacio para poner la tarta allí.

Nos creímos que Kyle había puesto la tarta en el congelador

y no se la había comido principalmente

porque no estaba dormido, pero la tarta había desaparecido,

y, sin exagerar para nada, la felicidad del señor Barker

dependía totalmente de que encontráramos esa tarta.

Necesitamos una distracción mientras buscamos la tarta.

Kyle, da un discurso.

Vale, ah...

Puedo dar el discurso sobre Louis Prestia,

mi jugador de fútbol favorito.

Se come tres platos de pasta para desayunar.

El discurso tiene que ser sobre el señor Barker.

Pero no sé qué es lo que desayuna el señor Barker.

Ah, haz el que memorizaste en clase sobre Freddy.

¿El de Freddy?

Sí, cambiarle el nombre y di señor Barker.

Sí, vale, puedo hacerlo.

Un aplauso al señor Ben.

Voy a decir unas palabritas por su cumple.

Hace cinco años mi familia rescató a Fred...,

al señor Barker del refugio de animales.

Creo que no me pensé muy bien el tema del discurso

porque Freddy es el perro de Kyle,

pero lo importante es que nos dio algo de tiempo.

Tenemos que interrogar a todo el mundo

para encontrar la tarta desaparecida.

Si interrogamos a cinco personas, no, a seis a la vez,

la encontraremos antes.

Vale, ese es un plan, pero sería mejor hablar

con quien sepamos que ha ido al congelador.

La comida preferida del señor Barker son las las galletas de hígado.

Vamos.

No sé si al señor Barker le gustan las galletas para perros,

pero lo que sí sabemos todos es que a la señorita Tan

le gustan los batidos de arándanos y Maudie recordó que sus arándanos

estaban en el congelador.

Al señor Barker también le encanta bañarse en el fregadero.

Lo que más le gusta hacer al señor...

Señorita Tan.

¿Se ha hecho un batido de arándanos esta mañana?

Sí. Ah, señorita Tan,

no me puedo creer que se haya comido la tarta del señor Barker.

¿Cómo ha podido?

Lo que Ava está tratando de decir es que cuando fue

a por los arándanos al congelador de la sala de profesores,

¿vio la tarta helada del señor Barker?

No, no había ninguna tarta.

Fui muy torpe al acusar así a la señorita Tan.

Lleva todo el trimestre sin comer azúcar

y se autocontrola muy bien, la verdad.

Sabíamos que la tarta había desaparecido

antes de la hora del recreo, así que teníamos que averiguar

quién más pudo ir al congelador.

Todos lo amamos, aunque se esté haciendo viejo,

le fallen las patas de atrás y se le caiga la baba.

Otro aplauso para el señor Barker.

Kyle acabó su discurso.

Necesitábamos una distracción rápida.

¡La piñata!

Tenga, señorita Tan.

Oh, vale, vamos allá.

A la izquierda.

¿A la izquierda?

Dirás a la derecha.

He tardado mucho en hacer esa piñata,

no quiero que la rompan.

Es una piñata, el objetivo es romperla.

A la izquierda, señorita Tan. (A LA VEZ) Oh.

Ups.

Al ver que golpeaban al señor McGillick

con un micrófono hinchable nos hizo recordar

que había otra cosa en el congelador.

Había una bolsa de marisco con su nombre escrito,

Herny.

(RÍE) Venga, señorita Tan, creo que le toca el turno a otro.

¿Ha metido una bolsa de comida en el congelador hoy?

No, no tengo nada en el congelador.

Sabemos que está mintiendo.

Se ha comido la tarta de cumpleaños y estaba tan lleno

que guardó el resto en la bolsa de gambas congeladas.

Puede que estuviera un poco desesperada.

Ava, no entiendo nada de lo que...

Espera, ¿has dicho gambas?

Oh, ahí estaban.

Eran para la barbacoa de Navidad.

Tengo que llamar a mi mujer.

¿Entonces no ha abierto el congelador desde el año pasado?

No.

¿Sabéis si las gambas están caducadas?

-Bien, se ha roto la piñata.

-Yo también quiero.

-¿Hay otra piñata?

No, no hay otra.

La piñata estaba rota, como el corazón del señor Barker,

y la tarta seguía desaparecida,

así que necesitábamos otra distracción.

Ava, creo que deberíais traer la tarta ya,

va a sonar el timbre.

Claro, señor Barker, pero todo el mundo está esperando

a que hagas un baile del robot. Oh.

No sé si podré hacerlo en mi propia...

(IMITA ROBOT) "Fiesta.

Kyle, ponme algo de funky".

-Oh, vamos, señor Barker.

Cuando yo diga "señor", vosotros decís "Barker".

Señor. (A LA VEZ) -Barker.

Señor. (A LA VEZ) -Barker.

-Guau.

Al ver a la señora Parides tan emocionada

Maudie recordó lo último que quedaba en el congelador,

sus bolsas de hielo.

Señora Parides, ¿ha ido hoy al congelador

de la sala de profesores a por sus bolsas de hielo?

Y que para hacer hueco para sus bolsas de hielo

se haya comido una tarta preciosa.

¿Cómo ha podido, señora Parides?

Lo siento.

Soy muy buena investigando

y también lo soy organizando fiestas,

pero no todo al mismo tiempo.

Ava quiere saber si ha estado en el congelador antes del recreo.

¿Lo decís en serio?

Tengo que ir al congelador cada 10 minutos a por hielo.

Hoy he ido a las 9:15, cuando Jason se lastimó el codo.

A las 10:45, cuando Harry se dobló el tobillo.

A las 10:55, cuando Harry se dobló el otro tobillo.

¿Y ha visto una caja de tarta?

¿Te refieres a una caja blanca de una casa de tartas?

(A LA VEZ) Sí.

No la he visto, no había tarta.

El congelador estaba casi vacío.

La señora Parides dijo que el congelador estaba casi vacío

y Maudie puso su cara de estar pensando.

Fue entonces cuando oímos algo.

Oh, oh, oh.

Parad la música, no es un paso.

No es un paso, me he hecho daño en la espalda.

-Y a las 20:58 voy a por hielo para la espalda del señor Barker.

No, nosotros vamos, señora Parides.

Ava, ve a por Kyle.

Me quedé en plan: "¿Por qué tiene que venir Kyle?".

No hacen falta cuatro para ver un paquete de hielo,

pero Maudie me dijo que tenía que venir

para decirnos dónde había puesto la tarta.

Lo sé.

¿Qué?

¿Cuántas bolsas de hielo...?

¿Cómo no la habéis encontrado?

Kyle, ese no es el congelador, has puesto la tarta helada

en la nevera.

La nevera enfría mucho.

Pensé que la tarta podría haber aguantado.

¡Ah!

Me equivocaba.

No es un cubo de Rubik, es una montaña de Rubik.

Lo siento mucho, en casa tenemos la nevera en este lado.

Creía que había hecho un gran trabajo metiendo la tarta

porque no rompí ni un huevo.

Los huevos no van en el congelador.

Si quieres que duren más, sí.

La fiesta del señor Barker se ha arruinado sin su tarta.

¿Tiene que ser una tarta?

# Le deseamos, señor Barker,

# cumpleaños feliz. #

-Hip hip. (A LA VEZ) -¡Hurra!

-Hip hip. (A LA VEZ) -¡Hurra!

-¿Esos son mis arándanos?

-Hip hip. (A LA VEZ) -¡Hurra!

-Ava, este es el mejor cumpleaños de mi vida.

-Sí. Bravo.

Felicidades. Felicidades, Barker.

Aunque al final no tuvo su tarta con forma de cubo de Rubik,

sí que tuvo un batido de Rubik,

así que fue un final feliz.

Acabé.

Justo a tiempo, igual que yo. Oh, qué graciosa, Ava,

como si hubiera termi...

