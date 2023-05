The Inbestigators. - El caso del robot robado

The Inbestigators.13 min, 58 sec

The Inbestigators. - El caso del acertijo de Rosemary

The Inbestigators.13 min, 10 sec

The Inbestigators. - El caso del copión

The Inbestigators.13 min, 55 sec

The Inbestigators. - El caso del extraño día de la mascota

The Inbestigators.12 min, 40 sec

The Inbestigators. - El caso del partido de fútbol

The Inbestigators.14 min, 59 sec

The Inbestigators. - El caso de la excursión emocionante

The Inbestigators.13 min, 12 sec

The Inbestigators. - El caso del cuaderno superperdido

The Inbestigators.14 min, 19 sec

The Inbestigators. - El caso del sistema solar desaparecido

The Inbestigators.14 min, 2 sec

The Inbestigators. - El caso de los envíos desaparecidos

Ezra, Ava y Klyle conocen a su nueva compañera de clase, Maudie. Congenian a la primera y montan la agencia de detectives The InBESTigators donde se les puede contratar para resolver todo tipo de crímenes y misterios. Hoy resuelven su primer caso, el de "Los envíos desaparecidos".

The Inbestigators.13 min, 50 sec

The Inbestigators. - El caso de la curiosa niña nueva

The Inbestigators.16 min, 31 sec

The Inbestigators. - El caso de la superadivina

The Inbestigators.14 min, 41 sec

The Inbestigators. - El caso de la recaudación sospechosa

The Inbestigators.13 min, 23 sec

The Inbestigators. - El caso del detective distraído

Los InBESTigators participan en una competición de pequeños negocios jóvenes pero Ezra no se siente capaz de dar su discurso

The Inbestigators.14 min, 43 sec

The Inbestigators. - El caso de los bolsos robados

The Inbestigators.13 min, 45 sec

The Inbestigators. - El caso del trimatlón problemático

Kyle se apunta a un campeonato de matemáticas por equivocación. Ya no puede borrarse y le toca hacer equipo con Ezra.

The Inbestigators.15 min, 12 sec

The Inbestigators. - El caso de la frecuencia extraña

The Inbestigators.14 min, 11 sec

The Inbestigators. - El caso del becario entrometido

The Inbestigators.12 min, 19 sec

The Inbestigators. - El caso de los almuerzos equivocados

The Inbestigators.15 min, 12 sec

El caso de la catástrofe del concierto The Inbestigators.15 min, 14 sec