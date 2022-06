The Case of the Soccer Saga

The Case of the Triple Inbestigation

142891

The Inbestigators en inglés

6235364

The Case of the Triple Inbestigation

The Case of the Triple Inbestigation

15 min, 56 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6235364/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/inbestigators-ingles/video/the-case-of-the-triple-inbestigation/6235364/

https://www.rtve.es/v/6235364/

The Inbestigators en inglés - The Case of the Triple Inbestigation