Yo sorprendí al mundo 2ª Parte

Anteriormente, en "iCarly"...

Gracias, Internet, por darnos "iCarly".

A Jimmy Fallon le gusta "iCarly".

Lo sé. Higgins, ven aquí,

hablan de nosotros en "iCarly".

¿De quién? Pues de Jimmy Fallon.

¿Qué? ¿En serio?

Cierra el pico.

¿Os gustaría venir a Nueva York a mi programa?

(TODIS)¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto!

De acuerdo. Y ahora desconecto.

Espera, ¿cómo se desconecta esto?

-Pincha en esa caja.

(Risas) ¡Nueva York, tíos!

Adoro Nueva York.

"iCarly" bailando aleatoriamente, sin sombrero ni guantes.

(Música)

(Risas)

-¿Qué?

(Risas) ¡Oh!

¡Gibby!

-Lo sé, lo sé, lo siento.

No sabía que se le iban a caer los pantalones al chico.

(Risas)

Lo sé, ya sé que es comedia barata.

No lo hemos planeado.

(Risas) -60 segundos.

-Vale.

Mira, Lone, tengo que dejarte.

No, te quiero.

(Risas)

-Vale, vale, ya es suficiente.

No, no, usar mucha cinta de esa. Mucha más.

(Risas) Vale, de acuerdo.

Pegarle esos pantalones para siempre.

Tranquilo. ¡Voy a estallar!

(RÍE) Buen trabajo, chicos.

Todo iba bien hasta que Gibby se quedó sin pantalones.

(Risas)

No tiene gracia. Lo sé.

Ninguna gracia.

Estoy de acuerdo.

Ha sido una auténtica pasada que...

que toda América haya visto la zona oscura de Gibby.

(Risas)

Soy niño.

(Risas)

Hablaré con usted. Hola.

Hola. ¿Quién eres tú?

Jason, uno de los productores de Jimmy.

Ah, hola.

¿Había alguna razón para que este chaval se bajase

los pantalones en medio del show?

Fue sin querer.

-Soy una víctima de la gravedad.

(Risas) Y de los pantalones flojos.

Compró los pantalones en la calle.

¿Cuando se le bajaron los pantalones seguro que estaba en cámara?

¿Queréis ver lo que ha visto la audiencia?

(TODOS) No, no. ¡Sí!

(Risas)

Ponedme el incidente. -¿Lo que salió al aire?

Sí. Lo que la gente vio en casa en el televisor.

(Música) -Esos guantes fuera.

(RíE)

Difícil no verlo.

(Risas)

Un Gibby desnudo.

(Risas)

Eso es un insulto.

¿Dónde está vomitando?

En el sombrero de West Love.

"YO SORPRENDÍ AL MUNDO" - Segunda Parte

(Aplausos)

Bueno, estamos de vuelta.

Si habéis visto el programa justo antes de los anuncios

habréis presenciado el bochornoso incidente.

(Risas) Mis disculpas

por el mal funcionamiento de los pantalones de Gibby,

pantalones traicioneros o como queráis llamarles.

Pero así es, así es el directo, ¿no? -Sí.

-¿Qué opinas tú? -Solo quiero ponerme

mi sombrero nuevo esta noche. -Oh, sí, tienes razón.

Se ha comprado un sombrero nuevo. ¡Qué divertido!

Nos vemos mañana con invitados que no se sacan la ropa.

Buenas noches a todos.

(Aplausos) (Música)

Sí señor.

No, los pantalones no tenían que haberse caído.

No, no tengo ni idea de por qué no llevaba ropa interior.

(Risas) ¿Estás bien?

Sí. Creo que sí.

Ojalá pudiese vomitar esa imagen.

No puedo creer que esto fuese un bocata de atún.

(Risas)

Entiendo. Sí, me aseguraré.

Eran los de la NCC.

Sí, pero no somos muy fans del baloncesto.

(Risas)

La NCC es del gobierno. Se encargan de lo que se puede

o no se puede ver en televisión e Internet.

¿Hemos metido a Jimmy en un lío?

Lo sabremos mañana.

La NCC quiere vernos al mediodía.

¿Tengo que levantarme antes del mediodía?

(Risas)

Allí estaremos.

Yo, me siento un poco mal.

¿Un poco?

Gibby, ven conmigo. ¿A dónde?

A disculparnos ante Jimmy Fallon. No, no quiero.

Tenemos que hacerlo. ¿Y si está enfadado conmigo?

Es que me da miedo.

Vamos a pedirle disculpas.

Eso debe ser lechuga.

(Risas)

Gibby, Gibby, venga.

Perdón, Jimmy.

Hola Carly.

Hola, ¿qué tal?

Nada, por aquí, limpiando el viejo escritorio.

(Risas)

Señor Fallon. -¿Sí, Gibby?

-Siento mucho lo que ha pasado con mis pantalones.

-Vale, no pasa nada.

Pero una pregunta ...

¿y tu ropa interior?

(Risas) Es que perdieron su equipaje.

Y no me dio tiempo a comprarla.

-Oh, toma. Unos calzoncillos de "Late night con Jimmy Fallon".

(Risas) No sabía que hacíais esto.

Los hago yo. Tengo mi propio telar.

¡Guau! Mola.

-Sí, bueno, tenemos que irnos.

Tengo que cerrar este sitio, apagar las luces...

chicos, no os preocupéis.

Gracias Jimmy. Buenas noches.

-Lone, ya salgo para casa.

-Me siento fatal por lo ocurrido.

Al menos no has vomitado en el sombrero de West Love.

¡Eh! ¿Qué tengo en el sombrero?

¡Vamos, vamos!

¡Eh!

¡Eh!

¿Queréis saber que estoy haciendo?

Mirad, compré uno de estos y ¿veis? Ahora se parece a mí.

(Risas)

Lo he "Spencerizado".

(Risas) ¿Recordáis que no paraba de chillar?

Pues le he arreglado el audio.

¡Qué asco!

Y le he puesto mi voz y ahora dice cosas que suelo decir yo,

como ... Carly, ya estoy en casa.

¿Quién quiere tacos de espagueti?

¡Rápido! ¡Llama a los bomberos!

(RÍE) ¿Puedes conseguir que diga

"tengo que dejar de jugar con muñecos y trabajar"?

(Risas)

¿Sabéis? Estos calzoncillos de Jimmy Fallon

me estrechan las caderas.

(Risas) Carly, ¿tú qué dices?

No quiero ni pensar en tus caderas.

Alucino. ¿Por qué?

"iCarly" todavía tiene tres de los 10 trending topic mundiales.

(GÁRGARAS)

¿Cúal es?

Como molan los pantalones de Gibby.

Pantalones "iCarly", que guays.

Y la culpa de es de Fallon.

¡Qué injusto!

Jimmy no tiene la culpa de lo de los pantalones de Gibby.

Sí, pero la gente dice que fue culpa de Jimmy

y por eso vamos a disculparnos públicamente.

Podemos estar en directo en "iCarly" en 30 segundos.

No veo por qué tenemos que disculparnos.

Fue Gibby quien enseñó su pirulí a la nación.

(Risas)

Sí, pero todos somos "iCarly", así que vamos a disculparnos.

Siempre me trago las llaves. (RÍE)

Idiota.

¿Listos, chicos? Sí.

Adelante. Pantalones arriba.

Le apretaré el cinturón. Ya lo llevo bien apretado.

(Risas)

¡Oh, Dios! ¡Me ha estallado algo!

Bien, adelante con esto.

En 5,4,3,2 y ...

Hola a todos, soy Carly. Y yo Sam.

Si nos visteis ayer en "Late-night con Jimmy Fallon"

habréis visto más de lo que necesitábais ver de Gibby.

O de lo que queríais.

(Risas) No compréis pantalones en la calle.

Comprar pantalones en los distribuidores autorizados.

Lo que pasó en el programa de Jimmy Fallon ...

fue completamente por nuestra culpa. No fue culpa de Jimmy Fallon.

Jimmy ni sabía que Gibby llevaba pantalones defectuosos.

Él no lo sabía.

Así que si estás molesto o nauseabundo por lo que viste ayer,

cúlpanos a nosotros. O más concretamente, culpa a Gibby.

Y ahora el pequeño Spencer dice: Soy el hermano de Carly.

(GRITAN)

¡Apaga eso!

¿Y su nombre?

Jason Gibbs, productor de "Late―night con Jimmy Fallon".

Yo solo quiero decir que estudié Derecho,

en pocas palabras... entonces.

Esto no es un tribunal.

-La NCC es una agencia gubernamental.

(Risas)

Si ya hemos terminado, buen día a todos.

(Risas) Siéntate.

Jovencita, la NCC tiene una responsabilidad:

asegurar que el entretenimiento por televisión e Internet

sea adecuado a su audiencia.

-Ayer había muchos niños viendo el programa de Jimmy Fallon

cuando ocurrió.

-Los compré en la calle.

(Risas)

-No le echamos la culpa a los pantalones.

-Si no a lo que ocurrió sin ellos.

(Risas) -No hay más preguntas.

-¿Qué le pasa a este chico? Nadie lo tiene claro, señor.

(Risas) ¿En estas reuniones no ponéis nada?

Aperitivos, zumos, ¿nada?

¡Sam!

¿Qué les costaría poner unas galletitas?

¡Para!

Chupa este azúcar.

(Risas)

Escuchen, lo que pasó en el programa de ayer

no fue culpa de Jimmy Fallon.

No fue culpa suya.

(Risas) Gib, no hay micrófono.

Yo no me llevé el micrófono.

(Risas)

-Lo siento pero no podemos ignorar lo que pasó.

¿Por qué no?

Porque ese joven mostró su desnudez en una televisión nacional.

-Y la sanción por hacer eso es una multa de 500.000 dólares.

¡La culpa fue de Jimmy Fallon!

(Risas) ¡Sam!

Sí, sí. Antes del programa Jimmy se nos acercó y dijo:

"oye, ¿sabéis que sería gracioso? Que el idiota se bajase

los pantalones". Y todos le dijimos:

"vale, señor Fallon, lo que usted diga".

Porque, ya saben, respetamos a los adultos.

(Risas)

Eso no es verdad.

Es falso.

Y no es una buena impresión de Jimmy Fallon.

-Tranquilícese, señor.

La impresión no era una maravilla, no está mal,

yo le daría un notable alto.

Y sabemos que el incidente de los pantalones

no es culpa del show de Jimmy Fallon.

¿Cómo lo sabe?

Lo que pasó en el programa de Jimmy Fallon...

fue completamente por nuestra culpa. No fue culpa de Jimmy Fallon.

Jimmy ni sabía que Gibby llevaba pantalones defectuosos.

Él no lo sabía.

Así que si estás molesto o nauseabundo por lo que viste ayer,

cúlpanos a nosotros.

Supongo que vamos a tener que pagar esos 500.000 dólares de multa.

De lo contrario, tendríamos que cerrar "iCarly".

Se pronuncia "iCarly".

¡Oh! Perdón, "iCarly".

(Risas)

Ese es mi sombrero.

¡500.000 dólares!

¿De dónde vamos a sacar ese dinero?

¿De dónde?

Entérate, de ningún lado.

Pues entonces la NCC nos cierra, así que adiós a "iCarly".

No, ese programa es mi vida, mi vida, Carly.

¿A qué sabe este pepinillo? A eneldo.

No es eneldo. Yo creo que es eneldo.

¡No es eneldo!

(Risas) Perdón, perdón por haberos gritado.

Estoy muy nervioso.

Tú y tus estúpidos pantalones. Tuviste que comprarlos en la calle.

¿Cuántas veces quieres que te pida perdón?

5000 veces.

(Risas) Vale.

Perdón, perdón, perdón, perdón ... ¡Basta! ¡Basta!

Perdón, perdón, perdón, perdón ... ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!

(Risas)

Es eneldo. ¡No es eneldo!

(Risas)

(Risas)

Estamos aquí.

¡Ah! ¿Qué?

¿Sabes cómo conseguir el dinero? No.

Llamé a papá, al abuelo, a Socko, al padre de Socko y nada,

¡nada de nada!

(Risas) ¡Qué bien sabe esto!

¿Le habéis preguntado a Jimmy si pagaría la multa?

Sí. Dijo que nos ayudaría pero

que perdió mucho dinero en el álbum navideño que no compró nadie.

¿Qué álbum es ese?

"Pero mira cómo bebe Fallon en el río."

(Risas) ¡Vale!

Mirad, seamos sinceros.

Vale, una vez usé la caja del gato.

(Risas)

Mi gato se volvió loco.

Me refería a que nunca conseguiremos el dinero para pagar esa multa,

así que se acabó "iCarly".

¿Queréis más pepinos al eneldo?

¿Qué? ¿La caja del gato?

(Risas)

¿A qué hora tenemos que estar en el aeropuerto?

Nuestro avión no sale hasta las dos, pero mejor llegar temprano.

Sí, quiero irme a casa.

Este viaje sido tan...

(Risas)

Sam, no puedes robar los apliques.

Enséñame una señal que ponga que no podemos robar cosas.

Vale, ¿qué te parece esa de ahí?

Has robado el cartel de "No roben nuestras cosas".

(Risas)

(GRITA)

¿Cómo has podido provocar un incendio en la ducha?

Dímelo tú.

¡Caray!

(Llaman a la puerta)

¿Quién es? Alguien llamando a la puerta.

(Risas)

Hola. Sí, estoy con ellos.

Hola, qué bien que os haya encontrado.

¿No deberías estar con Fallon? Ya debe haber empezado.

Lo sé, pero después del programa, Jimmy quiere hablar con vosotros.

¿Será por la vomitona de Carly en el sombrero de West Love.

(Risas) ¡Ah! Lo olvidaba.

West Love quiere hablar contigo por lo de el sombrero.

Gracias por recordárselo.

(Risas)

Venga, bien, vamos a ver a Jimmy.

(Ruido) Pero...

¡Estúpida toalla inflamable!

(Risas)

¿Vamos?

Jeff, ¿qué es eso?

¿Una especie de pato loco?

(Risas) -No, no, es un pingüino.

-Pingüino, vale, también conocido como el pato del norte.

(Risas) - No, no es verdad.

-¿Es verdad que los pingüinos comen sopa?

-Les encanta la crema de champiñones.

-Es un clásico.

Sí, sí, y a veces... -Jimmy, están aquí los chicos.

(Risas) Deshazte de él,"iCarly".

-Genial. Hasta luego, Jeff, cuídate.

-Tengo más información de pingüinos. -No tengo tiempo para pingüinos.

Hasta luego, amigo. - Pero es que yo...

-Adiós.

Amigos, mirad quién está aquí de nuevo, "iCarly".

(Aplausos) (Música)

Hola.

Hola, bienvenidos.

Gracias, gracias. Gracias.

Nos dijeron que ibas a hablar con nosotros después del programa.

Sí, era mentira.

(Risas)

Ah ... Y estamos aquí para...

Bueno, he estado pensando en vuestro pequeño problema

con la NCC y ayer por la mañana puse esto en Twitter:

Hola, "iCarly" está en un lío y necesita dinero.

Si os sobra dinero, no lo ahorréis para el futuro de vuestros hijos,

traerlo aquí y dárselo a "iCarly".

¡Guau!

Gracias, pero... ¡Callaros!

(Risas) No os vais a creer esto,

pero desde mi tuit niños y padres no han parado de venir,

día y noche, trayendo todo el dinero que pudieron reunir

solo para vosotros.

(Aplausos) ¿En serio?

Es genial.

Echad un vistazo.

Este bote contiene 87,45 dólares.

(Aplausos)

¿Sí? ¿Sí?

Eso ni se acerca. -Cállate, otra vez.

Este no es todo el dinero que ha traído la gente.

West, música de final feliz, por favor.

(Música)

Ahora abramos el telón.

(Gritos) ¡Dios mío!

¡Qué pasada! ¡Pasta!

¿Cuánto hay? Higgins, Jimmy,

estáis viendo 576.094 dólares.

(Aplausos) (Gritos)

¡Dios mío! ¿Es todo para nosotros?

Es todo para "iCarly".

(Suena campana) Espera, espera.

¿Habéis oído sonar una campana?

Yo sí. Y Jimmy dice:

si suena una campana, un pingüino está comiendo su sopa.

(Risas)

Jimmy, muchísimas gracias.

¡Has salvado a "iCarly"!

No he sido yo. Han sido vuestros fans...

y yo.

(Risas) Bueno, "iCarly" se ha salvado.

Un pingüino ha comido sopa.

West Love ha limpiado el vómito de su sombrero y es todo por hoy.

Buenas noches.

(Risas) ¡Lo hemos conseguido!

¡Pasta! ¡Pasta!

(Risas)

¡Pasta! ¡Sí!

Cuando crezcas, ¿sabes que será muy importante?

Asegurarme de deshacerme de toda la porquería

que acaba en mi barriguita.

No. No es eso.

Es aprender a comer la comida adecuada.

Yo quiero comer comida apropiada.

Es que te mato.

(Risas)

¿Qué?

No he dicho nada.

Yo creo que sí.

Freddie, ven.