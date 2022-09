Yo sorprendí al mundo 1ª Parte

"Yo sorprendí al mundo". 1 parte.

(RÍE)

Spencer, he cortado un poco de sandía, ¿quieres?

¡Shh! es el show de Jimmy Fallon.

Gracias algodón de azúcar,

por hacer que el pelo de mi abuela se vea delicioso.

(RÍE) El algodón de azúcar es como el pelo rosa dulce.

No, no, es Jimmy Fallon. -¡Qué!

¿Prefieres ver eso a juguetear conmigo?

Sí, ya te lo he dejado claro.

-Gracias, pañuelos de papel, por ser la forma elegante de decir;

"llevo dos semanas con mocos en el bolsillo".

(RÍE) No, no, no quiero. -Qué.

Mmm, hueles a melón.

Gracias internet, por darnos iCarly.

(GRITA)

Porque iCarly nos hace reír.

¡Oh Dios mío, oh Dios mío!

¡Carly, Carly!

-Te espero aquí en el suelo.

¡Carly, Carly, Carly!

¡Carly, Carly, Carly, Carly! (GRITA)

¡Despierta, despierta, despierta, despierta!

¿Qué? ¡Jimmy Fallon, Jimmy Fallon,

es Jimmy Fallon! ¡Spencer!, ¿qué haces?

¡Vamos Carly, Carly, Carly! ¿Qué estás haciendo?

Spencer, bájame. No vas a creértelo.

¡Por qué estás tan histérico, bájame!

¡Carly!, ¿has engordado? ¡Qué!

No vas a creértelo. Estaba durmiendo tranquilamente...

Es alucinante, tienes que verlo, no vas a creerlo.

¡Bájame, bájame! Kirsten, esta es Carly.

Carly, esta es Kirsten, de la hamburguesería.

¿Quieres decirme qué...? ¡Freddie!

¡Rápido, Freddie, Freddie, Freddie!

¿Así que trabajas en la hamburguesería?

Sí. ¡Freddie tienes que venir!

¿Y de qué? De hamburguesas.

Spencer, quieres soltarme, casi matas a mi madre.

¿Estás loco o qué? Olvídate de tu madre,

pásame el mando. ¿Quieres decirme qué está pasando?

¡Escuchad! ¿Tú trabajas en la hamburguesería?

(ASIENTE) Bueno chicos, mirad.

Gracias internet, por darnos iCarly.

¡Oye, somos nosotros! ¡Qué!

Porque iCarly nos hace reír, demostrando que Internet.

¡Jimmy Fallon ve iCarly! Dijo que le hace reír.

¡Sabes lo difícil que es hacer reír a Jimmy Fallon!

(Móvil)

Es Sam.

Sam, ¿lo has visto? Claro que lo he visto, ¿y tú?

Sí A Jimmy Fallon le gusta iCarly.

Lo sé. No puedo creer que vea el programa.

Mamá, deja de probarte bikinis, todos te quedan fatal.

(TOSE IRÓNICAMENTE)

Te llamo luego. Vale.

(SIN ALIENTO)

¿Lo habéis visto?, ¿habéis visto a Jimmy Fallon?

Yo lo he visto. Sí.

Gibby, no lleva zapatos. Bueno, no me daba tiempo.

Estaba en la bañera viendo a Fallon, y salí lo más rápido que pude.

¿No eres la chica de la hamburguesería?

-Sí, trabajar es divertido.

Chicos, felicidades pero debería de volver a casa.

Vale, oye, ¿quieres que te acerque en mi moto?

Creo que ya no llueve, iré andando. -¿Hacia dónde vas?

-A Barlett Square. -Genial, te acompaño.

-Gracias.

Te acompaño. -Ya lo hago yo, adiós.

Chao. No le pongas el brazo alrededor,

esa mano, ¡eh!

En 5, 4, 3, 2 y...

"iCarly".

(Música pop)

Hola. A todos.

Hoy, haremos un iCarly especial,

en honor a uno de los presentadores de televisión más grandes,

James Thomas Fallon, Jr.

(Aplausos)

Jimmy, esto es para ti.

Desde el apartamento 8C de Batchwell Plaza,

el amplio mundo de la web, le ofrece el programa de iCarly,

con Carly Shay y Sam Puckett.

Late Night con iCarly.

Esta noche, la estrella invitada es Baggles,

con el legendario, Gib-Love.

(Batería)

Diálisis.

Y aquí están, Carly Shay y Sam Puckett.

(Aplausos)

¡Percusión, batería!

De eso estamos hablando. Escuchemos a Love.

¡Sí, muchas gracias!

Y bienvenidos, a un iCarly muy especial.

¡Sí!

¡Que rendirá un homenaje especial a...Jimmy Fallon!

¡Oh Dios mío! Jeagens, ven aquí, hablan nosotros en iCarly,

-¿Qué pasa? -iCarly.

-Dios mío, el sabor de hoy es mantequilla de nuez.

-¡Shh, iCarly!

Bueno pues en este iCarly,

nos pondremos al día en temas personales.

Y escribiremos agradecimientos a quienes amamos.

-Mira, es nuestra sección. -Está bien, llamaré a los abogados.

No, creo que es un homenaje cariñoso.

Oye, Gib-Love, música de notas de agradecimiento.

(Piano)

Gracias, Jimmy Fallon.

Por mencionar iCarly, en tu increíble show.

Bueno, venga.

Y por desmitificar, la calvicie masculina.

Y también el vello femenino.

(RÍEN) -Señoras peludas, señoras peludas.

Gracias, canción del abecedario.

Por engañar, a generaciones de niños,

convenciéndole de que hay una letra gigante llamada "LMNO".

(RÍEN)

(TOSEN) Y ahora, nuestro primer invitado.

Baggles. Baggles.

¿Qué pasa Baggles? ¡Agh! Vaya.

¡Baggles, solo en iCarly!

-No voy a llamar a los abogados, llamaré a mi agente.

-Mira esto.

Baggles. Baggles.

Baggles, tiene sinusitis. Pobre Baggles.

Solo eso. ¡Mocos!

(TELEVISIÓN) Lo que nunca había sido tan difícil.

¿Ey, qué es esto? Almejas.

Llevé a Kirsten a la playa y estuvimos recogiendo almejas

toda la tarde. ¿Fue divertido?

No. Sí.

No puedo abrir esta almeja.

Tienes que... ¡es una piedra!

¡Ohh, todos son piedras!

-Llega el hombre.

¿Qué es eso? Zumo Guasu.

¡Oh mola! ¡No!

Vale, me quedaré con sed. Sí.

Kirsten. -Hola.

¿Recuerdas cuando te acompañe? -Sí.

(RÍEN)

¡Sí! -Sí.

¡Qué!

Tengo que irme a trabajar. -¡Guay, te acompaño!

-¡Vale! No, no, no, la acompaño yo.

Gibby puede hacerlo. Te acompaño yo.

Vale.

(TELEVISIÓN) Y podemos ver otro ejemplo de cómo salieron...

Adiós.

Benson, ¿cómo se llamaba el video de la chica de los pulgares raros?

Pulgares raros. Busca pulgares raros.

No, estoy intentando encontrar una...

¿Una video llamada? ¡Ajá!

¿De quién?

Pues de Jimmy Fallon. ¿En serio?

¡Cierra el pico!

No es el auténtico Jimmy Fallon, ¿verdad?

Lo sabré en un clic.

¡Ohh! -Hola chicos.

Eres Jimmy Fallon. Lo sé, y vosotros, los iCarly.

Sí, es verdad.

Muchísimas gracias por mencionarnos en tu programa.

Gracias por mencionar mi programa en el vuestro.

(HABLAN A LA VEZ)

Es muy divertido.

-Escuchad, no sé si os apetece, pero,

¿os gustaría venir a Nueva York, a mi programa?

A Nueva York. ¿Nosotras?

¿Nos estás invitando a todos a ir a tu programa?

Eso es, ¿os apetece o no? (TODOS) Sí.

¡Guay!, mi productor se pondrá en contacto con vosotros,

para arreglarlo. Estupendo.

Gracias. ¡Allí estaremos!

De acuerdo y ahora desconecto.

Espera, ¿cómo se desconecta esto?

-Pincha en esa caja.

Esa es Tina Fey, estoy loco por ella.

Qué culta eres.

¡Ohhh! Dios mío, Dios mío.

Esperad, esperad, es Jimmy otra vez.

¿Necesitas algo? Perdón chicos,

pero pinché donde no era y... ¡Tina!

(Claxon)

¿Cómo pueden haber perdido mi equipaje?

Puede que esté camino a Brasil. No digas eso.

Mira que perder mi equipaje.

¡Uhh! Nueva York, tíos.

(INSPIRA) Adoro Nueva York.

Mirad, un mensajero en bicicleta, ¡Hola!

¡Cuidado!

(APLAUDEN) Sí. Ayudadme.

¡El campeón de Nueva York! Levántate anda, ¿estás bien?

(GRITA EN OTRO IDIOMA)

¡No sé en qué idioma me estás chinchando, no lo sé!

¡Me hablas muy raro!

(GRITANDO EN OTRO IDIOMA)

(GRITAN)

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

¡Fuera de aquí!

¡Oiga, deje de hacer fotos, pare ya!

¿Estás bien? Sí.

Esa es la mía. Y esa la mía.

La mía es la verde. La amarilla es mía.

¡Ohh!

Y nada para mí, estúpida aerolínea, perder mi equipaje.

No te preocupes Gib, te llevaremos de compras.

Vale, vale.

¿Y este bulto del cuello? ¡Ah!, lo llamo pequeño Gibby.

(SORPRENDIDA) No da grima tocarlo. Gracias.

Bueno, no tenemos que ir a la NBC,

hasta dentro de 8 horas, podemos ir a registrar...

¡Guay! y nosotras nos llegamos a Gibby.

Pero yo no puedo con todo, ¿qué? Gracias.

Rápido.

Voy a subir al Empire State Building con mí muñeco G.I. Judo

y lo lanzaré en paracaídas hacia la calle.

¡Guay, pero primero podrías...!

Vale.

¡Uau!

Tío, porque no miras por dónde... ¡Apártate chaval!

No debería pisar la carretera.

Mirad, ese tío vende ropa. ¿Y?

Vayamos a una tienda de verdad.

Sí, no se puede comprar ropa de calidad a un tío en la calle.

Ese tío, ¿vende carne?

Gibby, no puede comprar ropa en la calle,

pero tú puedes comprar carne. Me gusta la carne de la calle.

Sam, ¿ya te has olvidado de lo que del año pasado

en la feria de Seattle, cuando le compraste

una chuleta a un tipo con un brazo?

Sí, tenía debería haberme zampado el otro brazo.

Vamos a ver qué tiene.

Disculpe, señor. -Sí, ¿qué quieres?

-Acabo de llegar de Seattle y han perdido mi equipaje así que...

...necesito ropa.

Saldremos con Jimmy Fallon hoy.

Todos nosotros.

Hacemos un show, se llama iCarly.

Bonita bovina.

Necesito pantalones.

-Mira. Oiga, ¿qué hace Mel el gritón?

Aprieta botón.

(MUÑECO) ¡Argh, estoy enfadado!

¡Me has mentido!

¡Dónde está mi guión!

¿Y quién compra esto? -Nadie compra.

¡Eh!, mirad chicas, unos pantalones explosivos.

Gibby, son horrorosos. Son impresionantes.

-Sí, como hija mía, Fuklá.

Ostras, lo siento mucho. Es duro.

Bueno, quiero los pantalones. -10 dólares.

Le damos 3 dólares. -De acuerdo.

Págale. Vale.

¿Una camiseta? No, iré con esta camisa.

¿Vende cinturón o ropa interior? -No, ¿y tú?

-¡No! -¿Por qué iba a venderlo yo?

¡Hola, chicos! Spencer.

¿Has lanzado a G.I. Judo paracaídas del Empire State?

Sí. ¿Y dónde está?

No sé, estaba viéndolo bajar, pero entonces sopló

un viento muy fuerte y lo perdí. Qué mal.

Gracias por los pantalones. -Sí, sí.

Venga, vamos. Muy bien.

Pobre Fuklá.

¡Eh!, oiga caballero!

Creo que su amigo acaba de aterrizar.

Mí muñeco G.I. Judo, pensé que te habías perdido

pero nos hemos reunido amigo.

¡Ay!

(GRITANDO EN OTRO IDIOMA)

¡Vale, sí, no entiendo tu idioma!

(GRITAN A LA VEZ)

(TELEVISIÓN) ¡Oh Dios mío!

-Bueno, aquí tiene su batido, ahora siéntese.

-¿Le has puesto estímulo femenino?

Me olvidé, pero Jimmy Fallon está a punto de presentar a iCarly.

Necesito estímulo femenino,

me están empezando a salir pelos en lugares nuevos.

-¡Eh, Jimmy está presentando a iCarly!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Silencio, silencio!

Silencio, mi hijo está a punto de salir en la tele.

-Si nunca habéis oído de iCarly, es que nos pasa algo,

porque estos adolescentes de gran talento

han arrasado en Internet.

Así que despertad a vuestros hijos y apagad el control parental,

porque aquí están, Carly Shay, Sam Puckett,

Freddie Benson y Gibby.

(Aplausos y música)

Hola. Me alegro de verte.

Bienvenidos al programa. Hola, ¿cómo te va?

Hola, Jimmy. ¿Cómo te va?

Hola, qué tal.

iCarly.

(GRITANDO) -Ese es mi hijo, vamos Freddie.

-Escuchadlos, os adoran chicos, os quieren.

Hola. Es alucinante.

Supongo, que no es ningún secreto

que soy un gran seguidor de iCarly en Internet.

Gracias. Muchas gracias.

iCarly mola. Nos encanta tu programa.

Lo dices por decir. No, lo vemos siempre.

¡Eh Jimmy, mira!

Lo compré, en las calles de Nueva York.

Muy chulos, te quedan bien. -Siéntate.

-Chicos, ¿habéis comprado a "Mel el gritón".

Pues no.

"Mel el gritón", ¿no lo habéis comprado?

No. -Mirad quién lo ha comprado.

(Pulsa botón)

(MUÑECO) ¡A currar!

Enfadado en vano.

Una de mis secciones favoritas de iCarly, es,

"El vaquero y la boba granjera",

que cree que el bigote, es una ardilla.

¿Lo conocéis?, me encanta. (APLAUDEN)

Gracias. Nos gusta mucho.

¿Os importaría hacerle al público un trocito?

Por favor, por favor.

No he traído el bigote. Qué casualidad, aquí tengo uno.

Venga, por favor.

Vale, estoy listo.

(VOZ GRAVE) Bueno, gracias señor Fallon.

Ahora como vaquero, reconozco que esta debe de ser

una boba granjera. (RÍE)

Holaaa. (RÍE)

¿Tu ardilla habla idiomas?

Dios mío, no puedo creer que esté viendo esto.

No tengo una ardilla en el labio, estos de aquí es un bigote.

(RÍE)

¿Cuando la ardilla hace pipí, te entra pipí de ardilla en la boca?

Maldición. Vale, suficiente,

no me lo estropeéis, devuélveme el bigote.

Freddie.

-¡Le va a hacer una pregunta a Freddie!

Freddie, me han dicho que tu madre es un plomo.

Puede ser un poco pesada, pero tanto como un plomo, no.

Lo es. Un plomazo.

Lo siento Freddie, tus amigos han hablado.

Ahora chicos, si estáis preparados

estaba pensando, que...

(Risas)

-¿No es Spencer?

Hola.

¡Ah!

¿Sabe alguien quién es? ¡Spencer!

¡Jimmy Fallon gente, sí!

(Aplausos)

Cosas del directo.

A veces las cosas salen mal y, ¿qué hacemos? Oímos a Mel.

(MUÑECO) Estás poniendo a los niños en mi contra.

¡Uau, relájate Mel!

Bueno, si los iCarly queréis divertiros, venid con tío Jimmy.

Vale. Se hace lo que sea.

Estupendo, digamos que en iCarly hacéis mucho baile aleatorio,

¿verdad? (TODOS) Sí.

Y en este programa, hacemos la sección

"Baile sin sombrero ni guantes". ¡Qué guay!

Hemos pensado, que sería divertido,

combinar las dos, en una súper sección llamada,

"Bailando aleatoriamente sin sombrero ni guantes".

¿Lo hacemos? (TODOS) Sí.

(Música)

-¡Aleatorio!

-Por favor, bajad la bola.

Despacio.

Coged vuestros sombreros y los guantes, vale.

Ya sabéis las reglas, no podéis tocar ni los sombreros

ni los guantes.

Tenéis que sacarlos, moviendo los brazos y la cabeza

como maniáticos, mientras suena una canción.

Eso es lo que hay que hacer.

¿Listos?, ¿todo el mundo a bordo?

(TODOS) Sí. De acuerdo, iCarly.

"Bailando aleatoriamente sin sombrero ni guantes".

¡Baile aleatorio!

(Música)

-Vale, dos puntos.

Muy bien, sí.

Sacaos esos guantes.

¡Guantes fuera, muy bien!

(RÍE)

¡Así se baila!

-¡Menea ese cuerpo Freddie, menéalo!

(Música)

(TODOS) ¡Ohh!

¡Dios mío!

(Para la música)

¿Qué?

¡Oh!

¡Gibby!

Gracias por traernos a tu programa.

-Volvemos enseguida.