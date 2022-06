Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Oye, Freddie tarda, ¿te preocupa?

¿Si no me preocupara estaría bebiendo con esta cara?

¿Eh?

Perdón, estaba viendo ese programa...

¡Eh! Muchas personas se conectan ahora.

Coge la cámara y empieza.

Vale. En cinco,...

...cuatro, tres, dos y...

"¡Bienvenidos a 'iCarly'!".

(AMBAS) "¡Hola!".

"Hoy tendremos una de nuestras secciones favoritas".

"La llamamos...".

(AMBAS) "'¿Quién es el rarito de mi barrio?'".

RARITO

"Fred". "El técnico".

Productor.

"Montó una cámara secreta".

"La dirigió a la parada del bus".

"Y tenemos al más rarito".

Vamos, Freddie. Ahí va.

Pela un plátano mientras espera.

"¿Pensáis que se lo comerá?". "Volved a pensarlo".

Ahí está. Comiéndose la piel.

Qué friki.

"El campeón de '¿Quién es el rarito de mi barrio?' es...".

(AMBAS) "¡El pirado de la fruta!".

"¡Felicidades, pirado!".

"Y demos las gracias a...".

"Al anterior campeón".

"La ancianita de pelo verde". "Que chupa un chupete".

Imitan bocina

En cinco, cuatro, tres, dos...

VIGILANCIA POLICIAL

Cascar dos huevos en un cuenco.

Pero solo las yemas.

¡Oh!

Venid aquí, yemitas.

Hola. ¿Qué pasa?

Hola, hermanita y sus dos amigos que no tienen casa.

¿Qué haces?

De todo.

Mi amigo Soko celebra su cumpleaños y me encargo de toda la comida.

Timbre

Voy. Freddie, coge las yemas.

No, espera.

Sí.

Hola. Hola.

Detective Tragg.

Freddie, coge mi mochila.

¿Qué quiere? Hablar con ellos.

No puede probar nada.

Tranquilos.

No estáis en ningún lío. Mi hija es fan de vuestro programa.

(TODOS) Ah, vale.

-Ayer vi en él a un hombre que buscamos.

¿Al pirado de la fruta?

No, el tipo que estaba detrás del pirado de la fruta.

Entraba...

...en una tienda. ¿Grabáis todo?

Sí, todo queda archivado.

¿Le hago un mpg? ¿Qué es?

Un archivo de vídeo.

"Galería electrónica de megapíxeles".

No, "grupo de expertos en películas conmovedoras".

"Galería electrónica".

"Grupo de expertos".

¿No podría ser "muchas personas enganchadas a las gangas"?

¿Puedo mirar por la ventana? Deseaba que lo pidiera.

Tengo razón. Déjalo ya.

¿Apostamos? No.

Sí. Nadie me escucha.

Vale.

Es una apuesta.

Y el perdedor...

...se tatuará la cara del ganador.

Oh, acepto.

Pero te fastidiará cuando tengas que tatuarte mi cara en tu...

EXPERTOS EN PELÍCULAS

He perdido.

Y ahora mi cara formará parte de tu cuerpo para siempre.

¡Ah! ¡Ah!

Desde esta ventana se ve bien la tienda.

Haremos un seguimiento desde aquí.

"iCarly" ayuda a coger a un delincuente.

¿Detrás de quién vais?

Del empleado de la tienda.

Hace DVD piratas, copias ilegales de películas.

-"Stimbler al aparato".

"¿Qué apartamento es?".

-Stu, es el 8C. Mi compañero.

Espere.

¿Se llama Stu Stimbler?

Stuart Stimbler.

Voy a por él. Ajá.

Oh, no.

¿Qué pasa?

Fui a un campamento con un Stu Stimbler.

Era el matón más malo de mi cabaña, me hizo la vida imposible.

Igual no es el mismo.

¿Qué probabilidades hay de...?

Oh, ¡Spencer!

Oh, no.

Soy yo, "Azotes" Stimbler. Ya lo veo.

¿Por qué "Azotes"?

Ya verás por qué. No.

Cojo esto y verás. No.

No, por favor, no.

¡Vamos, no!

Gracias por preguntar.

No veo ninguna actividad delictiva.

Pero uno que hace footing debería llevar sujetador, pobre chico.

¡Ah! "Grupo de expertos en películas conmovedoras".

¿Sam me hará tatuar su cara?

No sé, pero tu madre flipará.

Flipó cuando me cayó mostaza en el pantalón del domingo.

¿Qué? ¿De los domingos?

¿Qué pasa, gente?

Saludad a mi prima Annie. Hola.

Estaba en la cárcel.

La condicional.

¿Listo, Freddie?

¿Para qué?

Annie hace tatuajes.

Has apostado y has perdido, ¿verdad?

No me metáis, voy a ver al que hace footing.

Pero, Sam, por favor.

Haré otra cosa.

El trato era ese.

Ya, pero... Siéntate.

¡Sam!

No te quejes, tatuarse no es malo.

¿Ah, no?

Solo duele mucho y dura para siempre.

Oh, vaya, ahora empieza con los saltos.

¡Oh!

¡Por favor, no me des más azotes con ese pepino!

¡Oh!

¡Tienen Pepi-Cola!

Es de Carly. ¡Una!

¡Ah!

¡Ah!

Sam tatuada en mi brazo.

Es horrible.

¿Cómo lo ocultarás a tu madre? No será fácil.

¿Sigue con esas inspecciones corporales semanales?

No, le dije que era mayor para eso. ¿Ayer?

Puede.

Hola.

Tenía pastel de cerdo en tu nevera y un poli se lo ha comido.

Se han tomado mi Pepi-Cola. ¿Ah, sí?

¿Parezco feliz? No.

¿Entonces?

¿Cuánto tiempo se van a quedar?

Aún no tienen pruebas del tipo que vende los DVD piratas.

10 segundos.

Hora del espectáculo. Cinco,...

...cuatro, tres, dos y...

"Estás viendo 'iCarly.com'".

"Si buscas humor...". "Pulsa uno".

"Si buscas mi pastel de cerdo, se lo ha comido un poli".

"Bueno".

Si os preguntáis...

...cómo huele el cerebro...

¿Qué hacéis?

"Actividad sospechosa". -"Un camión nos nos deja ver".

"Puede que penséis...". "Apaga esa cámara".

-"Apaga eso". "Cierra la investigación".

"Hacemos un programa". "Ya no, apágala".

¡Eh!

¿Qué hace?

Hablan todos a la vez

"Hablan todos a la vez"

Estúpidos polis, dejan todo tirado.

Interrumpen nuestro programa y hacen que no deje de quejarme.

Los hay que no tienen educación.

¿Cuándo lo arrestarán y se irán?

Que sea pronto, estoy harta.

¿Crees que lo estás? Sé que lo estoy.

Yo también.

Pensé que me había deshecho de Stimbler hace años.

¿Sabes lo que es ser acosado por un niño a diario?

¿Dónde están ahora?

Arriba.

Guau, ¿has hecho tú el pastel?

Sí, para Soko. Tiene una compañía de calcetines.

Y le he hecho el pastel con forma de calcetín.

Increíble. ¿Cómo lo has hecho?

Combinando mis habilidades de escultor y culinarias.

¡Y ya podéis aplaudir!

Llaman

¿Se puede? Ya estoy dentro. Es hora de nuestra clase.

Spencer.

Te has manchado la camiseta. Cámbiala.

No eres mi madre.

Me pondré otra.

Lo había olvidado. ¿El qué?

La natación sincronizada madre e hijo.

¡No os riáis!

Me verá el tatuaje.

Me matará. Freddie.

No tengo bañador.

Te he comprado este en el centro comercial.

Escucha...

Vamos.

Oh.

Pasadlo bien. Nadad sincronizadamente.

Papá, me aburro.

-¿Qué quieres que haga?

-¿Crees que soy un repelente?

-Jamás lo he dicho en voz alta.

¿Por qué hay un niño?

-Es su hijo.

-Esta botella está vacía.

-¡Oh!

Su niñera se ha puesto nerviosa.

Trae una lata de Pepi-Cola.

¿Habéis comprado? Sí.

Bien.

Vete, vete.

¡Oh!

¿Ya habéis conseguido las pruebas? ¿Ya os podéis ir?

-Aún no.

-Llevará dos o tres semanas.

¿Qué? Sí.

Bajad y arrestad a ese tipo.

-No tenemos pruebas de que venda DVD.

¿Se ha ido la señora Benson? Sí.

¿Para qué me hace cambiarme?

Spencer.

Se lo ha comido.

¿Para qué es esto?

¿Por qué te has comido mi pastel calcetín? No te conozco.

¡Oh!

-No os queda Pepi-Cola.

-¡Ah!

Esos polis han ido demasiado lejos.

"Azotes" le ha dejado a su hijo usar mi iPod.

Venga ya.

Me ha borrado la mitad de las canciones.

Hola.

¿Qué tal en natación? ¿Te vio el tatuaje?

No, no me quité la camisa.

Le dije que temía tener quemaduras por niebla.

Muy buena.

Y hemos ido a siete farmacias buscando crema para la niebla.

Ayudadme a deshacerme de esos polis.

¿Por qué tardan?

Necesitan pruebas de que el tipo vende DVD piratas.

Nosotros las conseguiríamos antes.

Sí.

¿Qué dificultad tiene pillarle?

Nos metemos en la tienda.

¿Y si el tío es peligroso?

La mitad de mi familia lo es.

¡Freddie!

¡Freddie!

¿Qué haces aquí? He encontrado la crema.

Nunca he ido de incógnito. ¿Cómo vamos?

No sé, Freddie va con un disfraz de robot.

Ja, ja.

Llevo camisa para esconder esto.

Voy normal pero combinado.

¿Qué es eso?

Esto es un micrófono. El portátil donde grabaré todo.

Y auriculares que recibirán la señal de vuestras cámaras.

¿Cuáles? He traído...

...la gorro...

...y la cámara-gafas.

Mejor. Ya.

Bueno, ¿qué tal estoy? Lleno de bultos.

Como mi tía Judy antes de que la operaran.

Podría ser nuestro tipo.

-Tiene la bolsa. -La veo.

-¿Crees que lo es? -Sin duda lo es.

¿Tenéis al de los DVD?

No, al chico de la pizza.

La hemos pedido hace media hora.

-¿Te importa? Hemos usado tu tarjeta.

No, son buenas noticias.

-Creo que se le ha caído a alguien una lentilla.

¿Dónde? ¿Ahí?

Ahí mismo.

¡"Azotes" vuelve a la carga!

¡Yepa!

¿Podemos salir?

Vale. ¿Y por qué...?

Jesús.

No he estornudado.

¡Has hecho otro pastel!

Sí, está saliendo bien.

¿Dónde está ese niño?

Hice un pacto con su padre. Está en ese tubo de plástico.

Bien.

¿Adónde vais? Eh...

No nos queda y vamos a comprar...

Unas cosas.

Yo necesito... No esas cosas.

Adiós.

Adiós.

Pasadlo bien.

¡Eres tonto!

¡Guau, sí que tiene cosas esta tienda!

¿Te ayudo?

¿Conoce la película "La web de Scarlett"?

¿La de la araña? Sí.

Me encanta, pero es muy cara si la compro en una tienda autorizada.

¿Y?

¿Sabría dónde podría encontrar una copia más barata?

¿Hum?

No.

Oh, vale.

¿Ahora qué?

Dejadme, dirigid las cámaras hacia mí.

Oye, tío,...

...estoy buscando entretenimiento barato.

¿Me sigues?

¿Si te sigo en qué?

Entretenimiento barato.

Mira esta pasta.

Muy bien.

Canta en inglés

¡Todo el mundo!

¡Déjelo ya!

Bueno...

Sé que vende películas, baratas, ¿es eso cierto?

Sí, es cierto.

Así que vende películas.

Claro, imagino que se ha corrido la voz.

Sí, de que vende películas piratas.

Piratas.

Sí, piratas, copias ilegales.

No, vendo películas de piratas.

Películas sobre piratas.

Las hago yo mismo.

Con mis colegas.

Esta es la primera que hicimos, "Botín escalofriante".

Y esta la hicimos el año pasado.

Se llama "Piratas de Lima Bee".

Y este...

...es nuestro último lanzamiento.

Se llama "¡Aaarrrg!".

¿"¡Aaarrg!"?

Es una palabra pirata.

Significa...

..."hola", "adiós", "paz".

Es como "shalom", para piratas.

Interesante.

Siempre se aprende algo.

Hoy hemos aprendido el significado de "arg".

Y que esos polis son imbéciles.

(TODOS) Arg.

-Oh, ¿quién quiere hacer una película?

¡Arg!

"Camina por la tabla". -"No".

-"¡Arg!".

"¡Arg!".

"Canta una canción".

-"¡No!".

-"¡Arg!".

-"¡Arg!".

-"¡Baila!".

-No es ilegal ser un mal actor.

-Deberíamos recoger las cosas.

-Bajaré a acercar el coche.

Llaman

-"Pasa". Paso.

No sabía que estabas acompañado. Es hora de...

¡Fredwal Benson!

¡Tienes un tatuaje!

Eh...

Le dijimos que no estaba bien.

¿Fredwal?

Mamá, yo no...

Ven. ¿Adónde?

¡Al médico, a quitarte eso!

¡No! Quitarlos duele mucho.

Seré la madre de un delincuente.

¡Ven! ¡Mamá!

¡Vamos! ¡Mamá!

¡Mamá!

¿Cuándo le dirás que es de mentira?

Ya se lo dirá el médico.

¿Es de tu prima?

Sí, temporal con dolor de verdad.

¡Qué mala!

Vayamos a planificar el siguiente "iCarly".

No quiero.

¿Cecina? Ya voy.

Oye, muy guay lo de ser poli.

Gracias.

Con esposas y eso.

Ah, sí. Hay un truco para sacárselas.

¿Qué? Qué va.

¿Te lo enseño? Puedes intentarlo.

Ven aquí. De acuerdo.

El truco consiste en estar muy relajado. Agáchate.

Vale, de acuerdo.

Se pone una...

...en esta muñeca.

Vale. Así.

Y...

...ya está.

¿Y ahora cómo me las saco?

No puedes.

Espera, ¿qué vas a hacer?

¡Devolvértela, "Azotes"! ¡No!

¡Ya! ¡Spencer, no!

¡Sí! ¡Ah!

¡Toma!

¿Quieres ver cómo azoto a tu papi?

¡No sigas!

¡Toma!

¡Toma!

¡Otra más!

¡Ah!