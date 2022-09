Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

¿Qué?

¿Estás desayunando en clase?

Ajá. ¡No puedes desayunar...!

¿Beicon de pavo?

iCarly.

Freddie.

Sam. Estoy comiendo.

Clase, sentaos.

¿Por qué me huele a beicon?

Es de pavo. ¡Guárdalo!

Perdón. Vale.

Ya lo he guardado.

En mi mochila.

Bien.

Hoy tenemos un festín especial. -¡Ortografía!

-¡Cállate Gibby! Ya que los jóvenes...

...de hoy no sabéis nada del buen arte,...

...preparaos para ser estimulados por un profesional.

-¡Ryan Secret!

-¡Gibby!

Algunos quizá sepáis que mis antepasados son de Escocia.

La de las falditas.

Así que,...

...por favor, dad la bienvenida al bailarín escocés...

...Benjamin Gibb.

¿Qué tiene que ver el baile escocés con...?

Música escocesa

¡Buuuu! -¡Fuera!

Abucheos

-¡Es un rollo!

-¡Fuera! -¡Parad!

¡Tú no!

¿Cómo osáis abuchear a un bailarín escocés?

¿Quién ha empezado? Gibby.

-¡Yo no he sido, fue Sam!

No seré tu nueva víctima.

-Sam, estás castigada.

Sí, lo imaginé.

Señor Gibb, por favor, vuelva a bailar.

(TODOS) ¡Oh, no!

-¡Niños!

(TODOS) ¡Sí!

Música escocesa

En cinco, cuatro, tres, dos...

SUEÑA CON EL BAILE

Gracias por dejarme venir, no puedo estar con mi madre.

¿Os habéis peleado?

No. ¿No oliste su perfume asqueroso? Se haría pis tu gato.

Ojalá.

Hola. Hola.

Te perdiste un viaje oloroso.

Sí, bueno,...

...tuve que comprarme una mochila porque echó su desayuno en la mía.

Suerte de que no lo eché en tus pantalones.

¿Alguien quiere té con hielo?

Yo. Y yo.

Coge tres vasos.

¿Qué os ha parecido lo del baile?

Sí, ¿quién quiere ver eso?

A vosotros no os ha obligado a estar con ella.

Ten. Carly ha puesto...

...una rodaja de limón en mi vaso, ¿qué opinas?

Que Carly tiene clase.

¿Y yo no?

La gente con clase no se limpia los oídos con la antena del móvil.

Ya, pero era la del tuyo. ¿Qué?

Oh.

No me extraña que no recibiera llamadas.

Además, ¿por qué una profesora de inglés nos obliga a ver un baile?

No me importaría ver...

...un buen baile.

Podría ser divertido para "iCarly".

Que nos manden vídeos con sus mejores bailes.

Me encanta. Bien.

Hagámoslo.

¿Dónde está mi pajita?

Aquí.

En cinco, cuatro,...

...tres, dos,...

Soy Carly. Soy Sam.

"Bonsoir". Hola.

"Shalom". "Dikensnof".

¿"Dikensnof"? Buenas noches en extranjero.

¿En qué idioma? "Extranjeroid".

No me lo creo, pero no tengo pruebas.

(AMBAS) "Dikensnof".

Y antes de empezar... Os pediremos algo.

A los amigos de "iCarly".

Queremos vídeos con movimientos de baile guays.

O no tan guays.

Valdrán movimientos como el del chachachá,...

El tango. El mambo.

El "chimichanga". El "gusijacuzzi".

El "frogstop". Todos.

"Lo grabáis y lo subís a 'iCarly'". "Si el baile es superincreíble..."

"O supermalo".

Lo pondríamos. Para que se viera.

Si lo ponemos... Podríamos pagar.

O no. Seguro que no.

Tú no. No.

Golpes

Hola.

¿Por qué?

Mi taquilla está rota. He marcado la combinación y no se abre.

Hola.

He estado mirando iCarly.com.

¿Tenemos vídeos?

Tenemos unos 3000.

Venga. Sí.

¿Cómo vamos a ver 3000 vídeos?

Viendo 500 por noche.

Oh, Dios mío.

Sam, ¿qué le has hecho a mi taquilla?

Es mi taquilla.

No.

Esa es tu taquilla.

Ah, sí.

Gracias, Gibby.

Vámonos.

Le doy un siete. Seis.

Siete. Qué raro que estéis de acuerdo.

Qué raro que hayas dicho eso.

Oh, ¿cuántos vídeos nos quedan para hoy?

Hemos visto... 472.

(TODOS) Oh.

Solo nos quedan 28.

(TODOS) Oh.

Hola.

¿Por qué hacéis "oh"? Contadme.

Buscamos buenos bailarines.

Ah, ¿pueden participar familiares?

(TODOS) Pues sí.

¡Sí!

Cuando estaba en décimo inventé un baile flipante, el petardo.

Lo habréis oído nombrar.

No. No.

Nunca. ¿Ah, no?

¿Por qué el petardo?

Muevo las piernas en un meneo explosivo de gran pasión.

¿Queréis verlo?

(TODOS) Sí.

Buscaré mi casco y espinilleras.

Vale.

Vídeo número 473.

(TODOS) Oh.

-"Soy Darby. Este baile se llama el ruiseñor cabriolero".

Cero. Cero.

Adiós, Darby. Siguiente.

¿Dónde habré puesto mi casco?

No.

Dos. Uno.

Adiós, Courtney. Siguiente.

Mira, la galleta de queso que había perdido.

Siguiente.

¡Guau! ¡Eh!

"Hola, Carly y Sam. Me encantáis. Ahí va mi baile".

No me gusta.

¿Estás loco?

Está buenísimo.

¡Oh, Dios mío! Ese chico sí que se mueve.

Vamos, es un completo idiota.

Si es un idiota, yo quiero ser Carly Idiota.

¿Dónde estará el casco?

La puntuación.

¿Cuál es el máximo? 10.

Cuatro billones. Cuatro billones tres.

Yo me voy a tomar un zumo.

¡Aparta, aparta! ¡Vamos!

500 vídeos de baile. Ya lo sé.

Estoy tan cansado. Mi cerebro está frito.

¿Y sabéis lo que es raro? No recuerdo haberme despertado.

Sí, yo tampoco.

Alarma

Música

¡Qué raro!

Vale, ¿me lo vais a explicar?

Esto es de locos. ¿Qué les pasa?

Hey, chicos,...

...deberíamos...

...deberíamos ir a...

...a dormir.

(SOÑANDO) "Vale, chicos, sentaos".

"Voy a empezar con los castigos".

-¡Ahora verás!

-¡Toma! -¡Toma, toma!

-¡Que os sentéis!

Vale.

Estáis todos castigados.

Y eso significa que cada uno de vosotros se ha portado mal.

¡Sí, uh! Y durante las dos...

...próximas horas solo oiréis sonar mi gaita.

Métanos las tijeras en las orejas.

Y me voy a asegurar de que la oigáis.

¿Estaban ahí esos amplificadores hace un segundo?

¡Hola, Richwell!

¡Soy la señorita Briggs!

Gaita

¡Oh, esto es una tortura!

Eh, ¿cuándo se ha cambiado de ropa?

¿Cuándo os habéis cambiado?

¿Y yo?

Vamos, chicos, ¿estáis locos?

Vale, ¿por qué estoy bailando? No está pasando.

Y no me hace ninguna gracia.

¿Cuándo he aprendido estos pasos?

Que alguien me diga qué está pasando.

¿Cómo estoy haciendo esto?

Eh, yo no soy flexible. ¿Qué...?

¡Parad, pies!

¿Por qué estoy punteando?

¿Qué pasa con la gaita?

¿Quién ha montado esto?

Ayudadme.

¿Por qué desfilamos?

¿Qué es esto? Vale.

¡La voltereta no!

Oh, no, el espagart.

¿Qué estáis haciendo?

¡Dejadme marchar, dejadme!

¿Llego tarde al examen?

¡Vete, es mi pesadilla!

"Es un idiota".

"Si es un idiota, yo quiero ser Carly Idiota".

"Ese chico sí que se mueve".

"Es un completo idiota".

"Completo idiota".

"Completo idiota".

Te veo luego.

-Vale, hasta luego.

-¿Sabes? No deberías llamar a tu programa "iCarly",...

...deberías llamarlo "Preciosa".

Pedorreta

Vamos, nena, no seas así.

Dale a Sid un besito.

Déjame en paz. Eh.

Sid no acepta un no.

Carraspeo

Te ha dicho que la dejes en paz.

-¿Qué, estás sordo o qué? -¿Sí?

¿Y qué harás...

...para que lo haga?

Voy a bailar.

-Sí. -Muy bien hecho.

-Venga, Freddie, contéstale.

-Eso.

-No te rajes, vamos. -Vamos.

-Venga.

¿Qué, qué?

Mirad esto. Atrás.

Atrás. ¿Qué? ¿Qué?

¿Qué?

Música

-Bien hecho, tío.

-Eso es.

Toca un reloj

¿Sam?

Sam.

Sam.

Freddie.

¿Dónde os habéis metido? ¿Dónde están los muebles?

Vale, aquí había un sofá enorme.

¿De dónde ha salido este vestido?

Necesito un zumo.

Espera, tú no eres un zumo.

El del zumo tiene un amigo.

Vuelvo en unos minutos.

Y tres más.

Vale, ¿cuántos chicos de estos hay en mi apartamento?

Muy bien, ¿por qué no os vais a vuestra casa...

...y yo me voy a otro sitio donde todo tenga sentido?

Bueno.

No sé lo que está pasando, pero...

...me gusta.

Música swing

"Carly".

"¡Carly!".

"Lo he encontrado".

"¡Carly!".

¡Vamos, despertad! ¿Qué, qué?

¡Mi casco de baile!

Vale, ¿preparados para ver mi baile, el petardo?

(TODOS) No.

Pero si es un meneo explosivo de pasión.

Ya hemos visto demasiado baile. Sí.

Y me voy antes de que a mi madre le dé un ataque.

¿Puedo quedarme? Claro.

Hasta luego. Chao.

Buenas noches. Bonito casco.

Pareces una mariquita.

Lo he buscado para nada.

Bueno.

Toca un reloj

Uh.

¡Ah!

No sé qué está pasando aquí,...

...pero creo que me gusta.

Música swing

¡Guau!

¡Ya!

¡No!