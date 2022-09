Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

¿Qué es eso? Parece una sábana grande.

Me gustaría saber lo que hay debajo.

Y a mí, lo que tienes entre las orejas.

Ayudadme.

Vale. Claro.

¡Uuuh! (LOS TRES) ¡Aaah!

¿Os he asustado?

Sí. Claro que sí.

Lo siento, pero es una sorpresa para recompensarte por tu cumpleaños.

Le regalaste una lámpara de lava. Pero explotó.

Venga ya, no explotó.

Tan solo ardió.

Y luego explotó.

Bueno, sí.

Me pediste que hiciera una escultura para el estudio de "iCarly".

Y tenéis un coche viejo ahí arriba. Claro.

Pues atrás.

Oh, Dios mío. ¿Has hecho tú esto?

Claro. Tengo cuenta en el desguace.

Encontré un viejo asiento de un Ford del 66.

Lo tapicé, le añadí apoyatazas y le instalé luces de Policía.

Es arte para sentarse.

¿Nos podemos sentar? Claro que podéis.

Sentémonos.

Eh, genial. Esperad, lo encenderé.

Sirenas

Guau. Eh.

Si aprietas ahí, escucharéis una bocina.

Vale.

Bocina

La electricidad no es lo tuyo. No, no lo es.

"En cinco, cuatro, tres, dos,...".

SOY TU MAYOR FAN

"Sam le corta el pelo a Carly". ¿Hablas en serio?

Lo pasarían bomba viéndolo.

No te me acerques con tijeras.

Vale. ¿Qué más tenemos?

Hola.

¿Qué hacéis?

Mirar las tarjetas de ideas. Necesitamos algo gracioso.

Eh. ¿Tienes un programa de distorsión de visión?

Creo que sí. Déjame ver.

Sí. Estamos en distorsión de visión.

Bien. ¡Uh!

Eh. Escuchad este comentario.

Si habla del grano que tuve, no quiero oírlo.

No se notaba.

Pero si era un volcán.

(LEE) "Me llamo Mandy. 'iCarly' es el mejor programa de la red".

"Me preguntaba si habíais pensado tener espectadores en directo".

"Me encantaría ir a veros. Por favor, contestadme".

Y luego le pone el emoticono "supersmiling".

En directo.

¿Qué opinas? No tenemos espacio.

Tenemos el asiento de Spencer.

Sí, podría sentarse ahí.

¿Solo uno? ¿Por qué no?

(AMBOS) Hagámoslo.

"Carly y Sam enrollan a Freddie en pan y lo cocinan".

¿Hasta quedar doradito?

Vale.

Tiempo para una nueva sección en "iCarly".

(AMBAS) Visión distorsionada.

Es "distorsionante".

Pero ¿cómo funciona?

Con la ayuda de Freddie,... Ese tonto de allí.

...podemos alterar la realidad.

(AMBAS) Alterar, alterar, alterar, alterar.

Freddie, empieza a alterar esta visión.

Distorsionando.

(AMBAS) ¡Oooh!

Soy Carly. Soy Sam.

Ella es Sam. Ella es Carly.

Somos chicas. Tenemos pelo.

Tenemos pelo.

(AMBAS) ¡Oooh!

¡Oooh!

Volvamos a la realidad.

Vuelta a la realidad.

Vale. Vale.

Vale.

Os vamos a proponer algo nuevo.

Revisando los comentarios...

Encontramos el de una niña que es nuestra mayor fan.

Y está en "iCarly".

Vamos, que salga.

(AMBAS) Mandy.

-Hola. Hola a todos.

Estoy en "iCarly". Hola.

Hola.

Hola, Mandy. Bienvenida al show.

Os he hecho unas galletas.

Qué amable. Guau.

Tienen nuestra cara. Acerca la cámara.

Hola, soy Carly. Soy Sam.

Mi cara es deliciosa. Yo tengo un chip de chocolate.

Mis galletas hablan. Qué divertido. Gracias.

Sí, bueno.

También le he hecho a Freddie una. Aquí tienes la tuya.

Gracias. Estás muy cerca de la lente.

Ups.

Como eres la primera espectadora en directo...

Acompáñame para que puedas ver el programa sentada en...

(CARLY Y SAM) El asiento de los asientos.

-Vale.

Debería deciros que este asiento lo ha hecho...

Spencer. Y es tu hermano.

Esta niña sí que sabe de "iCarly". Vaya si sabe.

Es verdad, sí que sé. Este asiento es cómodo.

Vamos, a lo vuestro.

Estas escaleras son increíbles.

¿Esta planta es vuestro apartamento? ¿Aquí coméis y os relacionáis?

Ajá.

Guay.

¿Quién toca la batería? Ni idea.

No sé para qué es. Uh. Un misterio.

Creo que ya es hora de irse.

Gracias por haber venido.

¿Gracias? ¿Estás de broma? Gracias a ti.

Hola. ¿Alguien ha visto mi loción?

¡Spencer!

¿Cómo estás? Genial.

Eh... Fantástico.

No nos vemos desde...

...¿el pasado?

Mandy. Ve mucho el programa...

...y la invitamos. No la conoces.

Hala, venga.

¿Para qué es la batería? Sí, ¿para qué?

Vale.

Había un folleto de una banda que necesitaba un batería.

Voy a arreglarla y a probar.

Increíble.

Mandy, ha sido un placer conocerte.

¿Qué haréis ahora? Vamos al "Cruzar la calle".

A tomar unos batidos. Vamos. Tengo dinero.

¿Quieres venir?

Freddie, habla con Mandy.

Hola. Me encanta tu cámara.

Buenos zums.

Intento hacerlo lo mejor que sé. Lo hago genial.

Ya me deprime bastante que venga Freddie.

¿Ahora también ella? ¿No sabes que odio a la gente?

Vamos, es nuestra mayor fan.

Vamos, Mandy, a Zumolandia. Guay.

Seremos como los tres mosqueteros. Somos cuatro.

"Touché".

¿Cuáles son vuestros favoritos?

Me gustan los de arándanos, moras, arándanos, zarzamoras,...

Ahí vamos.

Uh, vamos allá.

Qué fuerte estoy.

Podrían batirlo para no encontrar trozos de fresa en la pajita.

Buen nombre para un grupo. ¿Atascado en pajita?

Trocitos de fresa. Mejor.

Eh, ya la has montado.

Más o menos. ¿Y Freddie y la niña...?

Mandy. Freddie se fue.

Y nos deshicimos de Mandy. Alguien tenía que llevársela.

¿Vive en Seattle?

No, pero demasiado cerca. En Tacoma.

La trajo su tía para el programa.

¿Me puedo quedar? ¿No quieres irte?

Cuando mi madre compra biquini nuevo, lo lleva unos días por casa.

Si fueras mi amiga, lo entenderías. ¿Puede quedarse?

Claro.

Todo colocado.

Eso significa que soy un batería.

¡Aaah!

¿Cómo ha podido ocurrir?

Chachi.

(TV) "Monkey". -"¿Eh?".

-"Monkey". -"¿Monkey?".

-"Te estoy llamando". -"¿Qué pasa?".

-"Morroe me dijo que ibas a dar una fiesta".

"Y yo le he dicho que de fiesta nada".

Sam, nos hemos quedado dormidas.

¿Eh?

Ha empezado "La vaca Lolita". Me encanta.

¿Es nuevo? Creo que sí.

-"Dos toros me han pedido ir al baile y les he dicho...".

"Muge"

Mandy ríe

Lo siento. ¿Os he asustado?

Sí, un poco.

¿Cómo has entrado? Te fuiste hace cuatro horas.

Sois muy guay.

Mi tía se quedó en un hotel para que yo pase la noche aquí.

¿Recordáis cuando vestisteis a ese perro de cerdo?

Rompedor.

¿Cómo entraste? La puerta está cerrada.

Pero las ventanas no.

¿Recordáis cuando metisteis espaguetis en una batidora?

Sois unos genios.

Gracias. Vale.

Ríe

Imita rugido

He recibido otra postal de nuestra mayor fan.

Vosotros también. No, esto es solo una carta.

Me envió cuatro temporadas de "La vaca Lolita".

Y un vale de 40 dólares de la República de Van Damme.

Y a mí una bufanda y una caja de filetes congelados.

¿Cuándo parará?

Lleva una semana. ¿Sabes cuántos mensajes me envía?

¿Me das los filetes? ¿Qué?

Hola, panda.

(LOS TRES) ¡Oooh!

-Estoy aquí, en el Richway.

No. Para nada.

Soy oficialmente un bulldog.

¿Por qué? Me he cambiado de cole.

¿Te has cambiado? Se ha cambiado. Se ha cambiado.

Ahora estamos juntos. Somos el cuarteto de "iCarly".

Las dos estrellas, el técnico y la mayor fan: yo.

Timbre

(LOS TRES) Ay.

Dame los filetes.

Timbre

¡Ya voy!

Hola.

Tú debes de ser Blake. Y tú, Ponci.

Spencer.

Esta es mi novia y la teclista, Suzey.

Suzie. -Suzey.

¿Suzey? -No es Suzie.

-Suzey. Suzey.

Bueno, pasad. -Claro.

-Gracias. Eh...

Aquí tenéis mi nueva batería.

Como la que Cato dejó en el desguace.

Qué rara coincidencia.

Gracias por venir. Supongo que querréis escucharme.

-No podemos meterte hasta haberte escuchado.

Voy a tocar un poquito.

O un muchito.

Voy a tocar ahora mismo.

Solo calentaba. Eres genial.

¿De verdad? Un superbatería.

Gracias. Entonces, ¿ya estoy en la banda?

Contéstame a una pregunta importante Si no es del "Trivial"...

No. Entonces podré contestarla.

¿Podemos usar tu apartamento para ensayar?

Sí. Felicidades, Alfonso.

Spencer. Estás en la banda.

¡Sí! ¡Gracias!

¡Ay!

Ya está. Estamos a salvo.

¿Qué pasa? Mandy.

¿No estaba en Tacoma? Está en nuestro colegio.

Mandy está chalada, tío. Está chalada.

Me preguntó si podía hacer su imitación del pato y me graznó.

Decidle que os deje en paz.

Lo hemos intentado. No escucha.

Le dije que necesitaba unos "fladoodles".

¿Qué son? No lo sé, me lo inventé.

¿Esa batería es nueva? No os lo había dicho.

Estoy en un grupo.

Genial. Gracias.

¿Queréis oírme?

Puerta

"¡Soy yo!".

Oh, Dios. ¿Cómo puede estar ya de vuelta?

He encontrado los "fladoodles".

Creía que no existían.

Pensábamos que te iba a costar encontrarlos.

Sí que lo fue. Lo intenté en siete tiendas...

...hasta que los encontré en ese mercado escandinavo.

Aquí tenéis.

Gracias. Genial.

Pero los necesitábamos bajos en grasa.

Bajos en grasa.

Y los hay a la barbacoa, al rancho y al jalapeño.

Música

Eh, ¿qué tal?

Fenomenal. -Uh.

Genial.

¿Alguien tiene hambre? He hecho unos pinchos especiales.

Vuelvo ahora mismo.

Mira, tío, este tipo toca como un vómito.

-¿Cuánto tiempo vamos a fingir?

-Vamos, está preparando pinchos.

-No vale la pena. -En serio. No sabe tocar.

-Echémosle ahora mismo.

-Genial. -Ya era hora.

¡Sí!

Espero que os gusten los huevos rellenos.

Buenas noticias. ¿Buenas noticias?

¿Qué me diríais si os dijera que nos contrataron para "Seattle Beat"?

-¿Qué? -No puede ser.

Mi colega conoce al de los contratos.

Le mandé dos canciones y nos han llamado para el show del viernes.

Eso es genial. ¡Ah!

-Llevamos más de tres años intentando ir a "Seattle Beat".

-Chicos, ¿no queríais decirle algo?

-Ya nos hemos mentalizado de que seas el batería.

-Bienvenido al grupo.

¡Sí!

¡A tocar!

¡Yuju!

-Uno, dos, tres, cuatro.

Música

Vale. En cinco, cuatro, tres, dos,...

Y ahora... En directo, desde Seattle,...

Yo soy Carly. Y yo soy Sam.

Y yo me llamo Mandy.

¿Os acordáis de Mandy?

La espectadora de la semana pasada. Y que sigue aquí.

Y que tiene que estar sentadita en ese asiento de allí.

Lo siento. ¡Arriba "iCarly"!

Empezaremos con uno de nuestros favoritos.

(AMBAS) Las liadas del Lewbert.

Vamos a gastarle la mejor broma al horroroso portero.

Es el tipo más desagradable.

Mandy imita graznido

Así veo yo a los patos.

Lo hago otra vez.

Imita graznidos

Sí. "Cuá, cuá".

Hola. Hola.

¿Qué te pasa?

¿De quién es?

De mi grupo.

Léela en alto. (LEE) "Mi querido Splinter:".

Ni se aprendieron mi nombre.

"Gracias por el contrato de 'Seattle Beat'".

"Pero con la batería eres un desastre". Oh.

Yo también creo que lo soy.

"Apareceremos en 'Seattle Beat', pero sacándote de la banda".

"Nos llevamos los huevos y la batería".

"Cuídate, Blake".

Eso no ha estado bien.

No.

Lo siento. Gracias.

Me quedaré escuchando su música.

Son unos mezquinos.

Lo sé.

Pero su música es tan buena.

(LLORANDO) Se llevaron mi batería.

Puerta

Hola. Hola.

Nos vamos a buscar más ideas antes de que aparezca Mandy.

Vale. Me voy a dar una vuelta.

Lleva paraguas. No quiero.

¿Por qué está triste? Luego te lo cuento.

Vámonos arriba cuanto antes. De acuerdo.

¡Carly! ¿Aún no has llegado del cole?

¡Freddie!

Música

¡Uh!

Esta música es fantástica.

¡Sí! ¡A romper!

Y esta ha sido...

La axila de la semana.

Vale. Ahora... Para finalizar este programa...

Diremos unas frases de una comedia llamada "Salida de un escupitajo".

Eh, Carly. ¿Recuerdas que echaste kétchup en las patatas?

Era sangre de pollo.

Y a esto se le llama...

(AMBAS) Salida de un escupitajo.

Vednos la próxima semana. En iCarly.com.

Chao. Adiós.

(AMBAS) Seguid cliqueando. Estamos fuera.

(AMBAS) ¡Sí!

Un programa increíble. Es verdad.

Y ahora, un ponche para ti,...

...para ti y para mí.

Por Mandy. A saber lo que le ha pasado.

La sacaremos de nuestras vidas.

Increíble escupitajo.

Me ha salido bien.

¡Chicos! ¡Chicos!

¡Chicos! (LOS DEMÁS) ¿Qué?

Encended la tele. Canal siete.

¿Qué ponen?

La encendí para ver si el grupo estaba usando mi batería.

En la mitad del tema... La tengo.

(TV) "¡Sal del escenario!". Es Mandy.

Oh, Dios mío. Esto es genial.

-"Habitantes de Seattle, esta es la mejor banda del mundo".

"Y yo voy a ser vuestra mayor fan".

"Os he hecho unas galletas con vuestras caras".

"Blake, Dirk y Suzie".

-"Suzey".

-"Voy a pegarme a vosotros todo el tiempo".

-"Que alguien llame a la Policía".

"Mandy imita graznidos"

"Aquí estoy otra vez".

"Continúa imitando graznidos"

¡Uh! Vamos, Mandy.