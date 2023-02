Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Venga, tenemos que estudiar. Déjame comer la última albóndiga.

Dijiste lo mismo hace tres albóndigas.

Tengo un problema.

Toc, toc. ¡Albóndigas! Vale.

¿Qué tal, chicas? Sam tiene un problema con ellas.

¿No le habían puesto los parches?

Así es.

¿Son para controlar tus ganas de carne?

Pero no funcionan. Quiero comerte.

Deja eso. Vale.

Sí, un sitio ideal.

Alarma de chat. ¿Quién es?

Ah...

Bigbearch, pide un video chat.

¿Quién es Bigbearch? Le dije a mi madre

que podía darle tu Nick al hermano del vecino

de al lado de su primo.

Ah, si es el hermano del vecino de al lado del primo

de tu madre será mejor que me ponga con ello.

¿Quieres golfear un poco de carne?

Sí, jugaré al "Carnegolf".

-Hola. ¿Qué tal, Bigbearch?

-¡Oh, Dios mío, eres tú, Carly, estás ahí!

Sí, ya ves.

-Esta es la situación: quiero casarme.

Aún voy al instituto. (SE RÍE) -Qué graciosa,

graciosísima. No, a mi novia y a mí

nos encanta tu programa "iCarly", no nos lo perdemos.

Gracias. -Y he pensado que sería

algo muy especial si voy a "iCarly"

y se lo propongo en directo en el programa.

Oh, pues me parece divertido. -¿Sí? Lo tengo todo planeado

y le he escrito una canción especial.

¿Quieres que te la cante ahora? Eh... ¿Por qué no me la envías

por e-mail?

-Está hecho. Ah, oye, ¿quieres que te lleve

mostaza de Wisconsin?

Lo mejor para la carne.

No, gracias, no la quiero.

Adiós.

Ey, ¿me habéis guardado una albóndiga?

Claro, manos arriba.

Gracias.

(SE RÍE) En cinco, cuatro,

tres, dos, y...

iCARLY

SÍ QUIERO

Bueno. Es hora de una novedad

en "iCarly". Que vamos a llamar...

(AMBAS) -Charla aleatoria. ¡Uhhh!

¡Uh! (AMBAS) -Charla aleatoria,

charla aleatoria.

¡Uhhh! ¡Sí!

¡Sí!

Vamos, Freddie, escoge un fan aleatorio

que esté viendo "iCarly" ahora mismo.

Y pon su cara aleatoria en esa pantalla ahora mismo.

Ga, ga, ga, ga.

Vale, aquí tenemos un fan aleatorio, una chica

llamada Jodie Flooger. -¡Mamá, estoy en "iCarly"!

Ah... Jodie, se me ocurre preguntarte, ¿por casualidad

tienes novio?

-Oh, sí, lo tengo, se llama Gordon, está

en Oshkcosh comprando un tubo de escape.

Bueno, Jodie, tu novio Gordon es un gran mentiroso.

Porque mira, lo tenemos justo aquí.

¡Gordon!

-¡Chicos, sois reales!

¡Eh! -¿Gordon, qué estás

haciendo en "iCarly"?

-Algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo.

-¿Qué? ¡Carly!

¡Carly! No te lo vas a creer. Spencer, estamos en medio

del programa. Sí, sí, lo sé, lo sé,

pero a tus fanes les va a encantar.

Estaba comiendo patatas y mirad lo que he encontrado:

una patata de tortilla.

Es un error de fabricación.

Aquí pone: "Regalo una patata de tortilla en cada paquete".

-Hola, Spencer, creo que eres lo máximo.

Gracias, chica de la pantalla.

-Eres tan gracioso, deberías estar en "iCarly"

todo el tiempo.

Ya lo sé, pero Carly y Sam... Aire, fuera.

Chao, vamos.

Vale. A ver, Gordon,

¿no tienes algo que decirle a Jodie?

-Pues claro.

Uh... Jodie, llevamos saliendo juntos mucho tiempo y...

¡Dios! Te quiero con locura y espero que tú sientas

lo mismo. Corta el rollo.

-Vale.

Uf.

Música romántica.

-¿Qué hay?

¿Gibby? ¿Por qué vas vestido así?

-Me dijisteis que era el anilloso.

El del anillo amoroso. -¡Sí!

Ah, pídeselo ya.

-Jodie,

¿quieres casarte conmigo? -¡Oh, Gordon, sí,

puedes apostar a que sí! -¡Sí, ha dicho que sí!

-¡Mamá, me voy a casar! -Ya era hora.

(SE RÍE A CARCAJADAS)

-Carly, Sam, Freddie, quiero que vengáis a la boda

a Wisconsin.

¿En serio? Vaya...

Genial.

-Y que venga Spencer. -Sí, cariño, Carly y Sam

podrían ser tus damas de honor.

-Oh, sí. (AMBAS) -Uy...

Yo creo que estaréis guapísimas de damas de honor.

-Freddie, qué mejor padrino que tú.

Eh, eh...

Oh, la ironía. ¿Qué ironía?

Eres el mejor asignado y a penas eres hombre.

¿Y no querías cantarle una canción especial a alguien especial?

-Sí, claro.

Jodie, esta canción la he escrito para ti.

Música.

-Ah... Voy a hacer pis.

-Les habla el comandante Picke, en unos 20 minutos

aterrizaremos en Wisconsin.

Oh... Qué aburrido.

-Ya lo sé.

Parecemos bobas. Ya lo sé.

(GRITA) -¡Madre mía, "iCarly" en mi boda!

(SONRÍEN DESGANADOS)

-Spencer, estás tan... guapo y elegante.

Me he puesto elegante antes de salir del hotel.

(SE RÍE DE FORMA EXAGERADA)

Vaya manera de cacarear.

Y dime, ¿dónde está el novio?

-Creo que se está vistiendo.

Tienes unos buenos pectorales. ¿Qué?

Le gusta tu pecho.

Sí, a veces voy a nadar. Claro que no.

Fui una vez.

-Hola.

Hola. -Soy Jeb.

Hola, Jeb.

-Soy el hermano del novio, ¿y sabes? Mi hermano

no me ha elegido padrino,

te ha elegido a ti. Sí... a mí también

me sorprendió. -¡Me lo imagino!

Yo no he elegido ser padrino de boda, Gordon...

-Tú vigila tu espalda,

chico de Internet.

Chico de Internet.

-¿Por qué nos paramos?

-Hay algo en ese árbol. -Feliz cumpleaños.

-Tío.

¡Guau, un billete de cinco dólares!

Voy a cogerlo. Llama a mamá y dile

que llegaremos tarde.

-Pero, hermanos, si nos detenemos a pensarlo,

el matrimonio no es sólo una promesa de amor eterno

entre dos personas,

también lo es de respeto eterno, es una compañía eterna.

Esta ceremonia es eterna.

-Gracias.

Gordon. (NERVIOSO) -¿Sí?

-¿Quieres a esta mujer por esposa para amarla,

honrarla, respetarla y cuidarla todos los días

de tu vida?

-Por supuesto que sí, cuchi cuchi.

-Jodie, ¿quieres a este hombre por esposo para amarlo,

honrarlo, respetarlo y cuidarlo todos los días

de tu vida?

-Ah...

No puedo. (TODOS) -¡Oh!

-¿Qué has dicho?

-Estoy enamorada de otra persona. (SORPRENDIDOS) -¡Oh!

-Ohhh...

-¿De quién?

-De Spencer.

¿Qué?

-Así que tú eres el Spencer que le ha robado a Jodie

a mi nieto. Señora, le prometo

que yo no he hecho nada. ¡Ah!

¡Ah! Disculpe, eso ha estado

fuera de lugar. -¿Y tú quién eres?

Su hermana, y no tiene ningún motivo para... ¡Ay!

Sí, será mejor que se vaya.

Oh, me ha dado con ese viejo pie huesudo.

¿Quieres que te lo frote?

Mejor no.

-¿Por qué me has hecho esto?

Gordon... -Os invito a venir a mi boda,

os pago unos buenos billetes de avión y...

Me robas a mi caramelito.

Él no te ha robado a Jodie, Gordon.

Oye, ¿tenéis salsa tártara para estos palitos de pescado?

Vale, les echaré mostaza.

-Dios, Dios.

¿Cómo arreglaremos esto? No lo sé, pero no podemos

dejar así a ese pobre...

¿Está detrás? Ajá.

Hola, Jeb. -Yo tendría que haber sido padrino,

no tú. No lo elegí yo.

-¿Te gusta que te pellizquen el labio?

Pues no. -Lo sé.

-¡Ah!

-¡Ah! (SE RÍE)

-Vale, ya sé qué voy a hacer.

-¡Ah!

-Feliz cumpleaños.

-¿Es tu frase favorita? (SE RÍE)

-Oiga, oiga, disculpe, señora.

-¿Sí? -En ese árbol hay un billete

de cinco dólares, ¿me ayuda a cogerlo?

-Pero no te conozco. -Bueno, después de coger

el dinero podríamos ir a tomar un café, o algo.

-Vale.

Jodie, tienes que casarte con Gordon.

-Pero no lo entiendes, cuando Spencer y yo iniciamos

el primer contacto visual se sentía la química

que hay entre nosotros, ¿verdad?

Oh... No.

-Oh, qué gracioso. (SE RÍE A CARCAJADAS)

Oh, no, más cacareo.

Venga, tú no quieres a Spencer. Soy un desastre.

Un desastre total. No tiene trabajo.

¿Quién me va a contratar?

No sale con gente de su edad. Nunca he sido popular.

Bebe leche en la ducha. Desnudo y mojado.

Ah, no ha tenido novia formal desde el instituto.

A lo mejor no una novia formada al cien por cien.

Y mira su trasero flácido. ¡Te has pasado!

-¡Ah!

-¿Llega usted? -Creo que no.

-Vamos, estírese, señora. -Me llamo Geisel.

-Estírese, Geisel.

-¡Ah!

-Eh, ¿a dónde vas? -¿A ti qué te importa?

-¡Ah!

-Guapa.

-¡Oh!

Vamos. -No, no, no, no, no.

Puedes hacerlo. -No puedo ponerme delante de todos

y cantarle mi canción a Jodie, ¡no!

¡No tengo el trasero flácido! Que sí.

¿Quieres perderla para siempre? -Dios, no, cuando intenté

cantarla en "iCarly" casi me explota la vejiga.

Porque sabías que te estaban viendo un millón de personas.

Pero aquí estás delante de amigos y familiares.

Y cuando Jodie te oiga cantar esa increíble canción

que le has escrito comprobará que sigue

enamorada de ti.

¿Esto es flácido?

Vamos, puedes cantar en ese escenario.

Canta la canción, Gordon. Aquí atrás hay dos manzanas

bien fresquitas.

-¡Ah!

-¡Cógelo! -Casi lo tengo.

-¡Aaah!

(SE RÍE)

-¡Ah, lo he conseguido, cinco pavitos, nena! ¡Uhhh!

¡Sí, sí! Gracias, Geisel, buen trabajo.

¿Geisel?

¿Geisel?

¿Geisel?

-¡Mucho, Gibby! -No has visto nada.

-¿Vamos a tomar ese café?

Eh... Ya sé que la mayoría esperaban una boda.

-Todos nosotros.

Gracias, señora que me lastimó antes.

Y ahora, al novio le gustaría cantar una canción

que ha escrito para la novia, Jodie.

Gordon.

-Gracias. Suerte.

Vamos, no, puedes hacerlo.

Pitido desafinado.

-Ah.

(NERVIOSO) Ah.

(NO LE SALE LA VOZ)

-Ah.

Ah.

Ah.

Oh, Dios.

(GORDON LLORA)

¿Qué pasa? -Me he hecho pis

en los pantalones.

Venga, vuelve ahí a cantar esa canción.

-Ni de broma, estoy empapado.

Me sigo haciendo pis. Oh, Dios.

-Oye, oye, oye, podrías cantar tú por mí.

¿Qué? No.

¿Por qué no? ¡Sam!

-Por favor, Carly, eres mi única esperanza.

Si no me sé la letra. -Me dijiste que la habías

escuchado cien veces.

¿Tú podrías cantar la canción, por favor?

Pero... -Tengo calados hasta los zapatos.

Por favor. Dame el micrófono.

Déjalos de piedra. Jamás volveremos a Wisconsin.

¿Me ayudas? Me veo ridícula.

-A ver, sacamos esto. Así. Muy bien, esto fuera.

-Y esto. Sí.

-La flor.

¿Ya?

Ah...

Hay un pequeño cambio de planes.

Gordon está un poco emocionado y empapado,

así que yo ahora cantaré la canción de Gordon

para Jodie.

Aplausos.

¡Uh!

Un aplauso para mi hermana Carly Shay, sí.

Aplausos. Gracias.

¿Quién quiere ver cómo se casan Gordon y Jodie?

¡Sí! ¡Uh, uh, uh!

¿Y quién cree que mi trasero no está flácido?