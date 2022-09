A ver, bebé Spencer. ¿A ver qué?

¿Listo para la siguiente pregunta? Pues claro que sí.

Adelante, Sam.

Una quinta parte de los estadounidenses

no sabe señalar Wisconsin en un mapa, ¿por qué?

Bueno, personalmente creo

que los americanos estadounidenses

son incapaces de hacerlo pero, pero...

(Campana)

Rataman, rataman está aquí. ¿Una ratita fresca?

Un momento, bebé Spencer. Vale.

Interrumpimos el sketch de bebé Spencer

para comprar ratas.

Vamos a ver, que sean tres ratas. Sí, señora, tres ratas.

Una rata.

¡Una rata! ¡Está viva! ¡Socorro!

Dos ratas. Gracias.

Gibby, es asqueroso.

¡Socorro! ¡Sacadme de aquí a esta maldita rata!

Y tres.

Parece perversa. Lo es y odia las caras.

¡No, no, no! ¡Mi cara, mi cara!

¡Socorro!

¡Fuera de aquí! Rataman, se larga.

(Risas)

Bueno, se acabó el tiempo. Y nos vamos.

No os perdáis "iCarly"... Porque os enseñaremos...

(AMBAS) Cómo tratar las mordeduras de ratas.

Y estamos fuera.

¡Una rata intenta colarse en mi boca!

Pues cierra la boca.

¿Por qué no la cogéis!

(Risas)

¿Podrías ayudarle? Vale.

¿Pedimos pizza? No estaría nada mal.

¿Sam?

No, he quedado con una amiga del correccional.

¿Con quién? ¿Con Dana? Sí.

¡Guay! ¡Por fin voy a conocerla! No, no, no.

¿No, no, qué?

Que no te mezclaré con mis amigos de la cárcel.

¿Por qué no? Porque eres nata montada

y a ella le gusta comer nata montada.

(QUEJIDO)

Spencer, abre la boca. (GRITA)

(TOSE)

¡Qué asco! ¡Está empapada!

Perdona, por la saliva.

Te parezco rara y muy femenina

para salir con una de tus colegas.

¿Qué pone en tu collar? "Amor y risas".

(Risas) Y tú quieres conocer a Dana,

a quien arrestaron a los 2 años

por morder un pie a un profesor.

¿A qué profesor? A Peterson "nueve dedos".

Ahhhh.

(Risas) (QUEJIDO)

Aún así, no me da miedo conocer a tu amiga.

Está bien, vamos. Sí.

No puedes hablar así delante de Dana.

(VOZ GRAVE) Sí.

Vas a perder un dedo.

(Risas)

¡No, no, no, mi cara!

En cinco, cuatro, tres, dos...

"Rescatando a Carly"

Vale, esa es Dana. Guay, vamos a saludarla.

No, espera. Recuerda, no seas muy fina,

no discutas con ella

y no acerques los dedos del pie a su boca.

Tranquila.

Bukowski. Puckett.

¿Cómo te va? Te veo bien. Y yo a ti.

Gracias. Soy Shay.

Es mi amiga Carly.

Sí, eres con la que Puckett hace lo de Internet.

Esa misma.

Sí.

Dana, somos muy colegas. Sí.

Sí, hermanas de diferentes barrios.

Me sentaré en esta silla.

¿Qué? ¿Cuándo saliste? El domingo.

¿Puedes creer que me tiré allí tres años?

Ya les vale.

Sí, una vez me castigaron en el colegio dos horas.

(Risas)

Así que te entiendo.

¿Esta de qué va?

Va por unos batidos.

Claro, vuelvo enseguida.

Espera, ¿quieres dinero? Sí.

No tengo.

(Risas) Tendrías que alegrarte de verme.

Claro, ¿por qué? ¿Me has traído pastel de la cárcel?

No, lo siento.

Echo de menos ese pastel, con toda esa grasa.

(Risas)

Ahora que estoy fuera,

ya no tienes que perder el tiempo saliendo con la princesita.

¿Con Carly? Sí.

(Risas)

Carly no tiene antecedentes penales como nosotras

pero es legal.

Tías, tías, corazones de gominolas.

(Risas) ¿Quieres gominolas?

¿Gominolas? Cogeré para todas.

(Risas)

A lo mejor, legal no es la palabra más exacta.

Venga, es una pringada, se carga tu reputación.

Si alguien quiere probar mi reputación

que hable con el calcetín.

(RÍE) Oh sí, la vieja Samy con su calcetín.

Como pesa. Ahora uso mantequilla dura.

¿En qué se diferencia de la normal? En que es más dura.

(Risas)

Tonto a la vista.

-Ahhhh. -(RÍE)

Mola.

¿Por qué has hecho eso? Era muy tonto.

Perdona chaval. Carls, invita a este a un batido.

(Risas)

Vale.

No mola.

Si no mola, ¿para qué llevas ese calcetín?

Para darle a quien se lo merece o para machacar mazorcas.

Aquí viene la pringada. No hables así de Carly.

Ya estoy aquí con los batidos y con las gominolas.

Gracias.

Bueno, Squidge, va a montarme una fiesta demoledora

por mi salida. ¿Una fiesta demoledora?

(Risas)

Entras en una casa vieja y lo destrozas todo.

¿Y eso es legal?

(RÍE) Esta tía me mola.

Gracias, tú a estas también.

(Risas)

Cómete las gominolas. Claro, no me lo digas dos veces.

¿Y qué? ¿Estoy invitada a esa fiesta demoledora?

Carls... Sí, tienes que venir,

encajarás muy bien. Fenomenal.

(Risas)

¿De qué sabor es esta gominola? No lo digas en alto.

¿Podría ser de...? Oh no.

Malvavisco de fresa...

¿Vamos a la tienda de comida natural,

a estar con las frutas, mirando a las chicas?

Sí, claro

Eh, ¿qué le ha pasado a la luz?

No lo sé. Se ha ido. Ya lo sé. Me pregunto...

No, para, para, no me hagas cosquillas.

Yo no te hago cosquillas.

(RÍE) Oh no, para, para, para de hacerme cosquillas.

Yo no te hago cosquillas.

(RÍEN)

Vale. ¿Pero qué está...?

Hola, chicos.

(Risas)

¿Qué ocurre? ¿Os hacían cosquillas o algo así?

¿Cómo lo sabes?

Porque era él. ¿Pero cómo?

Con estas gafas militares de visión nocturna.

Guau. ¿De dónde las has sacado?

Estaba echando un vistazo en el trastero de mi padre

y encontré este par de niños traviesos.

(Risas)

Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Gafas Omega de visión nocturna. Pruébalas.

Vale.

¿Listo? Sí.

¿Me ves? ¿Me ves, verdad?

Está oscuro pero puedes verme.

Esto es una pasada.

¿A que sí? Sí.

Gibby. Sí, ¿qué pasa?

¿Por qué te has quitado la camisa?

Para relajarme en la oscuridad.

(Risas)

Esta película está buenísima. Me encanta.

La mejor de todos los tiempos. Y espeluznante.

(GRITAN)

(RÍEN)

(GRITAN)

(RÍEN)

(GRITA)

No vuelvas a hacer eso. Pero tío.

¿Por qué llevas una toalla? ¿Por qué estás mojado?

Porque me estaba dando una ducha a oscuras

con mis alucinantes gafas de visión nocturna.

Porque...

Porque gracias a ellas dejo de ser un esclavo de la luz.

Spencer. Tío.

Déjame en paz.

Estamos viendo la peli.

Venga, ya está bien.

Se ha llevado las palomitas.

(Risas)

Vuelve a poner la película. Sí.

(Mensaje de móvil)

¿Qué pasa? La amiga de Sam, Dana.

Que empieza la fiesta.

¿Podemos ir? No.

(Risas)

¿Por qué no? Los idiotas no están invitados.

Estas idiotas sí, así que vamos.

Nosotras tampoco vamos a ir. ¿Por qué no?

Porque no creo que nos quiera de verdad allí.

Claro que sí. Es tu amiga de siempre y dijo que yo encajaba.

Sí, pero creo que dudo que tú...

¡Para de respirar por la boca!

¡Vayamos a la fiesta!

No, le prometí a mi madre que iría con ella

al doctor Fuera Tattoos.

¿Se va a quitar otro tatuaje? Sí.

¿De qué parte del cuerpo? ¿De verdad quiere saberlo?

No, para nada.

(Risas)

Gib, ¿te vienes a mi casa? No, no me encuentro bien.

Mi madre no está en casa. Vamos a tu casa.

Chau. Hasta luego.

Pásalo bien. Adiós.

Bueno, Carls, a lo mejor vuelvo por aquí más tarde.

No, no voy a estar.

¿A dónde vas? A la fiesta de Dana.

No, no irás. Claro que sí.

Oye, Dana no mola nada.

No es buena para ti y va con un montón de gamberros

que son peores. No vas a ir a esa fiesta.

Mira, ya soy mayorcita.

Sé hacer más cosas que comer pastelitos y comprar faldas.

A propósito, ¿me acompañas mañana a comprar una?

Claro que sí, mayorcita y mientras, te das un baño de burbujas,

te pintas las uñas y pensarás en conejitos, ¿vale?

Lo que tú digas.

(Risas)

No soy un bebé. Tengo tarjeta de débito.

Puedo ir a una fiesta si quiero ir a una fiesta.

Cree que soy una niña. Pues sí, soy una niña de fiesta.

No me da miedo una fiesta ni nada.

(GRITA)

No esperaba encontraros en el ascensor.

Me habéis dado un buen susto.

(Ruido, golpes)

Eh, eh, Carly.

(Sirena policía)

¿A dónde ibas? Acabas de llegar.

Ya, bonita fiesta.

¿Dónde está Puckett?

Tenía que ayudar a su madre con algo.

Pobre, Puckett. ¿Qué?

Sam era una bestia.

Hace cuatro años hubiera estado aquí

cargándose el techo de este basurero.

Bueno, sí.

¿Qué hay en la caja?

He traído pasteles para la fiesta. Mira.

Estos son de chocolate, estos son sin gluten,

no sé si te gustan los de gluten. Estos son de coco.

¡Ey, chicos! ¡Callaos!

(Risas)

La princesita ha traído pastelitos.

No, cuidado, ese no tiene gluten.

Vaya.

No he traído servilletas.

¿Tienes sed? Sí.

(Ruidos y golpes)

Gracias.

-¿Quién es? -Es Carly.

Él es Squidge.

Ah, Squidge. Estaba deseando conocerte.

¿Por qué? Tienes un nombre muy bonito.

¿Qué te han dicho de mí? Nada.

(Risas)

¿Sabes por qué me llaman Squidge? No.

¿Quieres que te lo enseñe? No.

(Ruidos y golpes)

Squidge se bebe mi ponchelate. Ahora te lo traigo.

¡Tío, Squidge! No, tranquila, no tienes que...

Eh, Carly. (GRITA)

Hola, Carly, ¿qué tal? Estoy asustada.

Sí, yo también.

Un momento. ¿Qué estás haciendo?

Le hago fotos al pie.

(Risas) ¿Por qué?

Porque ¿y si tengo un accidente y me aplastan el pie?

¿Cómo van a dejar bien el pie los médicos

sin ninguna foto antes?

Hay que tener fotos de todo el cuerpo.

(Risas)

Freddie.

Oh, sí. Perdona ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?

Estoy en la fiesta de Dana.

¿Has ido a la fiesta de Dana sola? Sí. No me chilles.

No te chillo. Mira, si tienes miedo sal de ahí.

No, tengo que quedarme y demostrarle a Sam

que no soy un bebé asustado que necesita ayuda.

Vale. ¿Me ayudarás?

Vale, mándame un mensaje con la dirección e iré con Gibby.

Vale, gracias.

(Ruidos y golpes)

Gibby, debemos irnos.

Quiero hacer más fotos a mi pie. Ya le has hecho demasiadas.

(Risas)

Está celoso de ti.

(Risas)

Vamos. Ya voy, tranquilo.

Toma tu osito de peluche. Gracias.

Y este es el mío. Guay.

¿Nunca te habías peleado con ositos? Fuí a la universidad.

(Risas)

Sí, ¿pero lo has hecho en la oscuridad?

No. Vale, gafas abajo

pero aún no las enciendas. ¿Por qué no?

Porque amplifica la luz.

Tienes que esperar a que esté todo oscuro

o te puedes quedar ciego. Eso no me gustaría.

No.

Ahora, encendemos las gafas y uno...

Dos... Tres.

(AMBOS) ¡Guerra de ositos!

(RÍEN)

Ahora verás. Toma.

(Risas)

-¡Sí! (TÍMIDA) Sí.

-Destrózalo.

Pero... sería perfecto para zumo, ¿no?

Destrózalo. Vale.

(Risas)

(Abucheos)

-¿Pero qué...? -¿Habéis visto? No lo ha roto.

Buen cristal.

Mira hacia la puerta.

-¿Esto es una fiesta o...?

(Risas)

¿Dónde estábais? ¿Qué clase de fiesta es esta?

Una peligrosa, llena de gente siniestra

no quiero estar aquí. Yo tampoco.

Pero bueno, tenemos a los de "iCarly" justo aquí.

-"iCarly"

(APLAUDEN) Sí, un gran programa.

Pero tenemos que irnos. Gracias por la invitación.

-Las bailarinas no se van. -No.

¿Cómo sabe que tomé clases de ballet?

(Risas)

Y toma, toma. Esa fue buena. Ya verás.

Esa sí que es buena.

(GRITAN)

Sam, no puedes encender la luz

si llevamos las gafas de visión nocturnas.

Casi me revientas el globo ocular.

¿Dónde está Carls?

No sé, se fue a una fiesta en el centro.

¿A la fiesta de Dana? Creo que sí.

Le mandé un mensaje hace un rato y aún no me ha contestado.

¿Pasa algo? Sácate el calcetín.

¿El calcetín? ¿Por qué? ¡Sácatelo!

(Risas)

¿Para qué quieres esa mantequilla dura?

Dame el calcetín. Ya va, toma.

¿Vas a devolvérmelo? No.

Pero... Cómprate uno.

(Risas)

¡Espera!

¡No venden un calcetín suelto!

(Risas)

Ahí, ahí va.

(RÍEN)

-Bien, tío.

Esto no tiene gracia. Yo creo que sí.

No tenéis por qué tirar....

-Tiras como una chica. -Soy una chica.

-Una chica muy guapa, por cierto.

-No, quietos.

-Le toca a Carly.

No, vas a lastimar a alguien. Yo creo que no.

(Aplausos)

Es Sam. Pukett, ha venido.

Soltadlos.

¿Por que? ¿Has venido a hacernos un baile aleatorio

con tus amigos de "iCarly"?

-Ey, esta tía ve "iCarly".

He dicho soltadlos.

A mami no le gusta repetir las cosas.

(Risas)

No le tengáis miedo. Pukett se ha vuelto una blanda.

Puede que sea blanda pero mi mantequilla no.

(Risas y aplausos)

¿Qué vas a hacer?

Estás sola y yo tengo aquí a 30 amigos.

Espero que tus 30 amigos puedan ver en la oscuridad.

-¿Qué pasa? -No veo nada.

-¿Dónde está?

A por ella, Sam. Vamos, Sam.

A por ellos.

A mí no, Sam. Perdona Gibby.

(Gritos)

¿Sam?

(Aplausos)