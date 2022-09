Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

En cinco,...

...cuatro, tres, dos,...

Bienvenidos a "iCarly". Ya nos conocéis.

¿Todavía no? Bueno, yo soy Carly. Yo soy Sam.

(AMBAS) Ahora ya nos conoces.

¿Sabéis qué? Hemos visto pelis de acción.

Nos encanta ver tíos luchando. Aunque sea de mentira.

Los actores no dan, es un efecto. Así.

¿A que parece que le he dado?

Oh, Dios mío, ¿estás bien?

Creo que sí.

Porque usan sangre de mentira.

(AMBAS) Es mentira.

Y ahora nos vamos a otra cosa.

La semana pasada una amiga nos mandó un vídeo increíble.

Es de Kery McCleck, de Rhode Island. Es cantante.

Sabe gritar. Adelante.

Ahí va. "Hola, Carly. Hola, Sam".

"Me encanta...

...el programa".

"Es una de las copas buenas de mi madre. Mirad".

Grita

¡Sí! ¡Bien!

¿Habéis visto?

Suelta esa nota a nuestro profe de mates.

Vale, para terminar el programa, mi hermano Spencer...

Un artista. Nos enseñará su última escultura.

La más brillante.

Aprieta el botón de los aplausos para recibirle.

Aplausos

¡Guau, guau, uh uh uh!

Háblales de tu última obra maestra.

Bueno, estaba viendo ese programa de cómo construir casas...

...y un tipo le preguntó a otro que qué prefería,...

...la pistola o el martillo. Dijo: "Soy fan del martillo".

Y al oír eso...

...a mí me inspiró esto.

¡Un ventilador de martillos!

Sam, aprieta ese botón.

Aplausos

Gracias. Comprendo vuestro entusiasmo.

Mirad esto. De verdad que funciona.

Muy bien.

Fantástico.

¿Tiene que hacer eso?

Bueno, no, no, qué va. Para nada.

¡Al suelo!

Necesita un ajuste.

"En cinco,..."

...cuatro, tres, dos...

QUIERO QUEDARME CON SPENCER

Voy. Si es la madre de Freddie, cierra.

Hey, mi madre no aparece sin más.

Bueno, sí.

¡Abuelo! ¡Spencer!

¡Abuelo! ¡Carly!

¿Cómo está mi pequeña gominola? Genial.

¿Viste mi programa?

Sí, estuviste adorable.

¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué no avisaste?

¿Un hombre no puede conducir 90 minutos para sorprender a sus nietos?

¿Cómo es que mi abuelo solo duerme y eructa?

¿Porque es pariente tuyo?

¿Te acuerdas de Freddie? Vive enfrente.

Y creo que conoces a Sam. Sí.

Me pidió dinero y se comió mi bocadillo.

Encantada de verle.

Oh, Carly, te he traído un regalo.

¿De verdad?

¡Un vale para Zumolandia!

Gracias. ¿Cuánto?

¡Sam!

30 pavos.

Buen tío. Vámonos a gastar esa pasta.

Acaba de llegar.

Id, me quedo unos días.

Vale.

¡Genial! Sí.

Traedme uno de moras y plátano.

Volvemos cuando sea. Adiós.

Solía tomar el de fresa, pero probé este y...

¿Estás mal de la cabeza?

¿Debía haber pedido el de fresa?

Te hablo de tu proeza en el programa de Carly.

Oh, el ventilador de martillos. Casi pierde la cabeza.

Has sido muy irresponsable.

Ha sido un accidente.

Y sí soy responsable. ¿Un tutor responsable...

...le dice a una niña que venga cuando sea?

Si solo tiene que cruzar la calle, va con dos amigos...

...y siempre lleva móvil.

Nunca me gustó que dejaras derecho. ¿De verdad?

Serías buen abogado.

No quería serlo. ¿Por qué?

Lo abogados no pueden hacer esto.

Tu futuro era brillante.

Lo siento, no te oigo. Me hielo.

Podrías haber sido un brillante abogado.

Empezaste con esas rarezas y ahora arriesgas a Carly.

¡Así que será mejor que Carly venga a vivir conmigo!

Carly necesita un adulto. Yo soy un adulto.

Y no creo que quiera irse a vivir contigo.

¿Por qué? Le gusta divertirse.

Oh, y yo no soy divertido.

Impresionante.

Estaré en el hotel Parker.

Te quiero, Spencer, pero Carly necesita una figura responsable.

Hasta mañana.

Hola, Spencer. Ya estoy aquí con tu batido de mora y plátano.

¿Dónde has estado?

En Zumolandia. Media hora.

Los zumos son muy espesos. No te excuses.

Estás fuera de control.

Tengo un problema. Iré a batidos anónimos mañana.

Si vives bajo mi techo, tienes que seguir mis reglas.

Así que haz lo que puedas y cómete las verduras.

¿Estás tomando alguna medicación?

No puedo hacerlo. ¿El qué?

Después de irte el abuelo me dijo que no era responsable.

Está loco. Que vivirás mejor con él.

¡Yo no voy a Yakima!

No puede hacer eso.

¿Puede hacerlo? No sé.

Eres responsable. El abuelo no lo cree.

Bueno, tenemos que hacer que cambie de opinión.

Vale.

Tú ahora no te preocupes y vete a hacer los deberes o algo así.

Vale.

Es decir, ¡te pones a hacer los deberes ahora mismo, jovencita!

¡Sí, señor!

¡Y no digas que no! Nunca jamás.

¡Y te quedas en el colegio! Quizá.

Alucinarías.

Tengo que convencerle de que es responsable.

Sí, buena suerte.

Hey.

¿Podrías dejar mi equipo?

Podría, pero no lo voy a hacer.

Me he puesto traje.

Precioso. ¿No es un poco pequeño?

Solo me lo puse en cuarto para una obra del cole.

¿De qué hacías? Del hombre del traje.

¡Lo odio!

No te tiene que gustar. Es para que te vea...

...como un adulto. ¿Puedo tomar helado cuando se vaya?

Timbre

Timbre. Huele a abuelo.

Hueles a basura. Y tú hueles a trasero.

Hey, no os peleéis esta noche.

Hazte el nudo, yo entretendré al abuelo.

Vale.

¿Qué hacemos?

Iros. Vale.

Por la puerta de atrás.

Abuelo. ¡Sorpresa!

Una camiseta. Me encanta Yakima. Para ti.

Sí.

¿Por qué me regalas esto?

Carly,...

...vamos, siéntate.

Ayer por la noche hablé con tu padre. Oh, Dios.

Le dije que me preocupaba que vivieras aquí.

¿Qué te dijo? Considera a Spencer responsable.

¿Lo ves? Él sí sabe de lo que habla. Espera.

Tu padre está de acuerdo en que como él no está aquí, decida yo por ti.

Bueno, ¿y el qué sabe?

Está en un submarino a tres millas bajo el agua. Estará mareado.

Carly, te vienes a vivir conmigo a Yakima.

No, quiero quedarme con Spencer.

Spencer debe aprender a cuidar de una niña.

No soy una niña, solo una joven bajita.

Cariño,...

Spencer es muy responsable y adulto.

Chicos, me preguntaba...

¿Quién quiere comer?

No me obligues a ir.

No la obligues. Yakima es una ciudad.

¿Qué ciudad se llamaría así?

Suena a vómito.

Es cierto.

Simula vomitar

Yakima.

Yakima.

Lo siento.

Viene a vivir conmigo.

¿Entonces me he puesto este traje de mono para nada?

¡Estúpida corbata!

Te equivocas con él. Adoro a Spencer.

Entonces déjame aquí. ¿Y si pasa algo?

No va a pasar nada. No lo sabes. ¿Y el martillo?

Me agaché. ¿Y si no?

Lo hice. Solo pienso en lo que es mejor.

No. ¿Y el colegio?

Irás a clase en Yakima.

Vomitivo.

Lo siento, pequeña, ya está decidido.

Tienes un día para despedirte de tus amigos.

Nos vamos mañana.

Pido ayuda.

No me puedo creer que te vayas.

Créetelo, está pasando. ¿Sabes?

Debería decirle un par de cosas. Si supieras ese par.

¿Me lo puedo quedar?

Me mudo, no me muero.

¿Y no quieres que me quede con algo para recordarte, como tu música?

Dámelo.

Solo intentaba animarte.

No me puedes animar, me voy a Yakima.

Voy a ser una yakimita o yakimiense.

"Yakimaníaca".

"Yakienfadada".

¿Y nuestro programa?

No sé cómo podríamos hacerlo.

Todo esto es tan estúpido.

Sé que Spencer es un poco atípico, pero puede cuidarme.

¿Y si tu abuelo ve que Spencer es un buen tutor?

Sí. ¿Cómo?

Puedo hacer algo terrible.

Sí, algo que a Spencer le moleste mucho.

Eso, me gritará ante el abuelo.

Y verá que Spencer es responsable. Me encanta.

Bueno ¿y qué maldad harás?

No sé, pensemos algo.

Este encargo me encanta.

Timbre

Está abierto.

No pensé que vendrías tan pronto.

Carly me invitó a comer. ¿Ah, sí?

Sí. Quizá se esté tomando esto con más madurez que tú.

(BURLÁNDOSE) Puede que sí.

¿Tienes que mirar mi wok?

Quiero saber qué haces. Pollo salteado.

¿Te parece o crees que el pollo debería irse contigo a Yakima?

Venga, ¿quieres dejarlo?

Estás furioso porque no fui abogado.

Os quiero a ti y a Carly.

Me hiciste tocar el pollo crudo. Hola.

(AMBOS) ¡Dios mío!

¡Carly!

-Pero ¿qué has hecho?

Como me voy a un colegio nuevo, es el momento...

...para reinventarme.

¿Os gusta? Estás genial.

¿Qué? ¿Qué?

¿De verdad que te gusta?

¡Sí!

El pelo es auténtico. Y llevas pírsines...

...en la cara.

Es como... bum.

¿Tú apruebas esto?

Un minuto. ¿Crees que le queda bien?

No lo pienso, pero es adolescente.

Hay que dejar que se expresen. Siempre la dejo expresarse.

Puedo... (AMBOS) ¡Ahora no!

Mira, es solo una etapa.

-¿Y cuál será la próxima, nadar con vagabundos?

¿A los vagabundos les gusta nadar?

Esto confirma que no puedes cuidar a mi nieta.

Es mi hermana y soy muy responsable, digas lo que digas.

Sé lo que está pasando.

Oh. Chicos.

(AMBOS) ¿Qué? ¡Oh!

¡Fuego!

-No grites, haz algo.

Tenemos fuego en la cocina. Envíen ayuda enseguida.

¡No puedo apagar esta escoba!

No os preocupéis.

¡Tranquila, voy a salvarte la vida!

¡Cuidado con ella!

¡Corre, abuelo, corre!

Hay demasiada gente en mi vestíbulo.

No piséis, acabo de fregar.

¡Espera en el coche, mamá!

Freddie me ha dicho que tenías fuego.

Bonitos pírsines.

Si los quieres, quédatelos.

Ya dije que eran falsos.

¿Por qué?

Porque a Spencer le gustó, el pollo ardió y me voy a Yakima.

Así que el fuego fue tu culpa.

Señora Benson, por favor.

Por tu culpa no le eché el antigarrapatas a Freddie.

Mamá, no tengo garrapatas.

En los pelos de las piernas. ¡No tengo!

Y eso me preocupa.

Lo siento. Estaba cocinando y empezó a arder.

Tienes suerte de que no hubiera heridos.

¿Antigarrapatas?

¡Es solo por precaución!

Contento, ¿verdad?

Soy un irresponsable. Carly puede irse.

Spencer. -Me alegra que lo veas como yo.

Puedes visitarnos cuando quieras.

-Vale, el fuego está apagado.

-¿Y los daños? -Ninguno.

-Un pollo salteado buenísimo.

Vale, mi última maleta.

Lista para arruinar mi vida.

Sé que estás disgustada, pero el aire de Yakima te reconfortará.

Sí, el dulce olor de Yakima.

Toma. ¿Qué es esto?

Lo que necesitas saber de Carly.

Lista de alergias, lista de control de intoxicaciones...

¿Tiene alergias? Sí.

Sopas, sopa de pescado...

¿No es lo mismo?

Son diferentes.

El horario...

...de los deberes con el teléfono de un profe particular,...

...las vitaminas que debe tomar, que tienen forma de dinosaurio,...

¿Por qué?

Porque le molan.

Ah, a ella le gusta el café, pero se lo doy descafeinado.

¿Qué? Nada.

Guárdala.

Gracias, Spencer.

Ha sido... impresionante.

Ah, gracias.

Bueno, llegó el momento.

Aquí está.

Sé fuerte, Freddie.

¿Y ahora...

...a quién culparé cuando ponga langostas en el coche de Briggs?

Prométeme no meterte en líos.

No.

Debemos irnos.

Un largo viaje. Mucho tráfico.

Bueno, supongo que... ¡No!

Freddie, sal de mis piernas. Ya lo cojo yo.

Lo siento, he perdido la compostura.

No se puede perder lo que no se tiene.

Vale, nos vamos.

Despídete de Spencer.

Ya nos despedimos antes.

De acuerdo.

¿Venís al vestíbulo? (AMBOS) Claro.

¡Tío!

¡Espera!

Teléfono

Diga.

No está aquí, señora Benson.

¡No sé cuándo me salió pelo en las piernas!

¡Espera!

¡Ay, más gente!

-Vale, el coche está ahí delante.

¡Carly, espera!

Te lo olvidabas.

-¿Qué es? Mi inhalador de asma.

No tengo ataques desde los siete.

Sí, vale, pero... nunca se sabe.

¿Lo has tenido todos estos años?

Por si acaso.

No voy a necesitarlo.

Llévatelo.

Por si acaso.

No, no lo voy a necesitar.

Oye, el asma engaña. No.

No voy a necesitarlo porque quiero que se quede contigo.

(TODOS) ¿En serio?

¡Gracias, muchísimas gracias!

-¿Podríais quitármelo de encima?

Me pasaré por aquí de vez en cuando.

Por favor. Claro.

Y creo que eres un chorlito. ¿Por qué?

¿Porque hago esto?

¡No hagas eso!

Se hace así.

Chicos, sois una pena.

Si lo hacéis, hacedlo bien.

-¡Ay!