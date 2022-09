Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Esto prueba definitivamente... Que no tocamos la guitarra.

Vale. Momento para una nueva sección.

La llamamos: (AMBAS) La cámara bla-bla.

En realidad,...

...videoconferencia en alta velocidad.

Se llama cámara bla-bla.

Hablemos con alguien.

Vale. Tenemos mogollón de gente esperando.

Aquí tenemos a un chico de Polonia.

¿Qué tal? ¿Qué pasa?

Habla polaco

Finge hablar polaco

¡Chúpate esa, Polonia!

Espectadores de este país.

Vale.

Aquí tenemos a Valery, de Seattle.

Hola. "Hola, chicos".

"Soy Valery. Os veo siempre que puedo".

"Me encanta 'iCarly'".

Gracias. Tu cara me suena.

¿Nos vimos antes? "Sí".

"Voy a vuestro colegio, pero a otro curso".

"¿Está ahí Freddie? ¿Puedo verlo?".

¿Por qué alguien querría?

Estoy aquí, Valery.

"Me pareces un chico supermajo". ¿Sí?

¿Te importa comprobar tu cámara y tu cerebro?

Uno de los dos no te funciona.

¡Sam!

Como piensas que Freddie es majo, queda con él.

Sí. Es una nueva sección llamada Cita con el idiota.

¿Qué dices, Val?

"No es un idiota. Me encantaría quedar con él".

¿Te pondrás celosa?

Podré aguantarlo. ¡Sí!

De acuerdo.

Manda la dirección de tu psiquiátrico y te verá allí.

En cinco, cuatro, tres, dos...

QUIERO UNA CITA CON FREDDIE

¿Y qué, la vas a besar?

No sé si saldré con ella.

Sal, bésala y apártate antes de que vomite.

Puerta

Voy yo.

¡Freddie!

¿Quiere pasar?

Mamá, ¿qué estás...?

Estoy orgullosa de ti. Por fin ha ocurrido.

Tu primera cita. Mamá.

¡Y con una chica! ¡Mamá!

Estamos conmocionados.

¿Cómo lo supiste? Vi "iCarly" en internet.

¿Lo ves? Sí.

Siempre, porque me preocupa mucho tu postura.

Alguien ha olvidado nuestra regla.

¿Qué regla? ¿Cambiamos de tema?

Di la regla de cómo ponerse derecho.

Con la espalda erguida tendrás respeto enseguida.

Y mira.

Tengo la ropa perfecta para la cita.

Ni siquiera sé si voy a ir. Sí vas.

¿Y si...? Hay una chica...

...que vive que quiere quiere salir contigo.

Quizá no te vuelva a pasar. A menos...

...que Carly cambie de idea. Solo somos amigos.

Te entiendo. Gracias.

¿Por qué no quieres a mi hijo?

¡Mamá! Lo siento.

Bueno.

Ya te he planificado toda tu cita.

Prepararé una deliciosa comida sin grasas y veremos tus fotos de bebé.

Tenía un pompis tan rico.

Vale. Le doy mil dólares por una foto.

Señora, Freddie puede tener la cita aquí.

¿Por qué aquí?

Porque mi hermano es un gran cocinero.

Sí, y nos ha prometido hacer sus especiales...

Tacos de espagueti.

¿Qué?

¿La pasta y el maíz no se llevan bien?

Yo cocino. Yo cocino.

Y la gente todo comerá. Yo cocino. Yo cocino.

Y los dedos se chuparán.

¡Mamá, para ya! No. Tienes el pelo sin volumen.

¡Es suficiente!

¿Cuánto te he dicho que no tires de los cables?

No necesito...

Voy a enchufar esto. Eso va a quedar fantástico.

Rápido.

Por fin. Cuando llegue Valery...

¡No puedes tener una cita así! ¡No, mamá!

Hay que dar volumen...

...a ese pelo. ¡Freddie! ¡Adiós!

Vale. ¿De qué vas disfrazado?

Mi madre me llevó de compras al Chaleco Jurásico.

¿Tenéis la otra ropa?

Arriba. Ayúdame.

Hola, Spencer. ¿Puedo...

...hablar contigo? ¿Necesitas consejo de primera cita?

No puedo fallar.

Sé tú mismo. Háblale de lo que te gusta.

Y si no sé qué decir.

Entonces mírala fijamente y no digas nada.

Todo parecerá misterioso.

Quedará como hipnotizada.

Sí. No creo que eso funcione. Si no digo nada, pensará que soy...

¿No pensará...?

¿No pensará que...?

¿Qué decías que no funcionaba?

Ya tenemos tu ropa.

Me voy a cambiar...

Timbre

¡Es Valery!

Entretenla. Quítate esa ropa estúpida.

Vale.

Hola. ¿Cómo te va? Genial. ¿Está Freddie? Pensé...

Entretenla.

Lo he hecho. Le he cerrado la puerta.

Vale, de acuerdo. Estoy bien.

Estoy bien. Dame la chaqueta.

Bien. Muy bien. ¿Qué tal estoy?

Bueno... ¡Sam!

Estás genial. Solo...

Espera.

Así. Genial.

Vale. Mi pelo está bien.

¡Déjame! ¡Para, Carly!

Deja... ¡Gracias, Carly!

Venga, vamos arriba. Yo quería...

Hola.

No me cerrarás la puerta, ¿verdad?

Claro que no. Pasa.

Gracias.

Así que desde aquí hacéis "iCarly".

Sí, es aquí. Yo vivo enfrente.

Carraspeo

Señor Freddie,...

...señorita, yo les atenderé hoy. ¿Me da su chaqueta?

Claro.

¿Qué tal algo de música? Genial.

Estupendo.

Música a volumen alto

Para la música

Quizá otra selección a menos volumen.

Música

Ahora veamos si sé cómo va esto. ¿Qué intentas?

Este será el de las imágenes.

¿Cómo...? He dirigido una cámara a la mesa.

Eso es espiar. No podemos espiar a Freddie en su primera cita.

"Este taco está muy bueno". Somos malas personas.

"El rabino le dice a la enfermera:

¿Para qué tener una cámara de tres sensores si no sabes calibrarla?".

"Nunca conocí a nadie tan simpático y que sepa tanto de audio y video".

"Nadie sabe de audio y vídeo como Freddie AV".

¡Oh! ¡No!

¿Querrían ver el menú de postres?

¿Cómo no? Claro.

Creo que tomaremos pudin.

Lo siento, pero no nos queda pudin.

¿Y quién te ayuda con todo lo técnico?

Nadie. Estoy solo. Sorprendente.

"Se ve alucinante".

Ricas moras. Es la estación.

¿Sí? No lo sabía.

Sí. Hemos salido juntos toda la semana.

Casi somos oficialmente novio y novia.

¿Y cuál eres tú?

¿Ya la has besado? A lo mejor. Un poco.

¡Venga ya! ¿Vomitó?

Espera.

¿Fue un beso así? ¿O más bien fue...?

Estornudo

Hola, Jeremy.

Todavía con catarro.

Sí. ¿Vienes a la exposición? No puedo. Voy a patinar con Valery.

Vale. Puede...

Mecachis. Creo que me he fastidiado la garganta.

Encantado de verte. Adiós.

Nunca he visto a ese chaval sin que estornudara.

¿No había un idiota a mi lado?

Hola. Hola, cari.

Oye, Freddie. Dime, Val.

¿Recuerdas que me contaste cómo era hacer un programa?

Sí, claro. Quiero hacer uno.

¿De verdad? Bueno, entonces hazlo. Es divertido.

Sí, ya. Pero no sé nada de la cosa técnica.

Así que he pensado que puedes hacerlo conmigo.

¿Quieres decir tú y yo haciendo un programa juntos?

Uno a la semana desde mañana.

Pero mañana hago "iCarly".

Ah. Bueno, vale.

Te ayudaré otra noche.

No, gracias. Quiero hacerlo mañana por la noche.

Pero Carly y Sam son mis amigas.

Por lo que dices, Sam no es tu amiga.

Dices que siempre te insulta y te rebaja.

Pero no puede evitarlo. Es mala por naturaleza.

Te llama mono y te dice que no eres importante.

Sí, pero...

Como quieras. No te preocupes.

Puedo buscar a alguien.

Eh, espera.

Me imagino...

Podrán encontrar otro productor técnico.

Ese es mi osito Freddie.

-¿Te ha dado un beso? ¡Y eso que no es tu madre!

Impresionante.

Puerta

Hola.

He recibido tu... Freddie ha volado.

¿Se tiró por la ventana?

Ha dejado "iCarly". ¿Qué?

Por e-mail. ¿Qué le pasa?

No lo sé.

Vayamos a darle sentido. Gracias.

¡Freddie!

¡Abre la puerta!

¡Abre la puerta! ¡Sal!

(IMITA VOZ DE MUJER) Freddie no está aquí. Yo soy una señora.

¿Qué haces? Fuerzo la cerradura.

¿¿Cómo vas a forzar...? Ah, sí.

¡Ven aquí, Freddie!

¡Déjame en paz! Sam, ¿qué vas a...?

¡Oh!

Esto es una agresión.

¿Por qué dejas "iCarly"? ¿Por qué?

Bueno... porque quizá no me guste...

...cómo me trata Sam. ¡Vamos!

Sí. Siempre me está rebajando, e insultándome.

Y cuando me como un helado, ella lo chupa solo para fastidiarme.

Genial. ¿Y el motivo verdadero?

Vale. Valery hará un "show", y quiere que sea su productor.

¿Nos dejas por otro programa? Que competirá con nosotras.

Valery es mi novia. ¿Qué hago? Deshazte de ella. ¿Qué te parece?

Vosotras me convencisteis para salir con ella, y ahora yo soy el malo.

Será mejor que... Para.

Tiene razón.

¿Eh? ¿Eh?

Debería ayudar a su novia.

Gracias.

Y no os iba a dejar sin nadie.

Tengo un nuevo productor. Si lo queréis.

¿Quién? Es muy bueno en esto.

¿Quién?

En cinco...

...cuatro,...

Estornudo

...tres... En tres, dos, uno. Soy Carly.

Yo soy Sam.

Estornudos

Esto es "iCarly".

Queremos darle la bienvenida a un nuevo miembro del equipo.

Nuestro productor, Jeremy. O como lo llamamos, Germen.

He empapado la lente un poquito.

Límpiala, Jeremy. Sí.

Estornudo

Vale. Otra nueva sección, a la que queremos llamar...

Animales que se visten de animales.

Estornudo

Vale. Hoy tenemos un perro vestido de cerdo.

Voy a por él. Vete, Carly.

Gracias a Robin por prestarnos a su perro salchicha.

Va por ti, Robin.

Griterío

Gracias a mi hermano por dejarnos estas partes de cerdo.

Estornudo

Soy alérgico a los cerdos. ¡Es un perro!

¿Cómo puedes confundirlo con un cerdo?

Necesito un pañuelo.

Hoy acabaremos el show un poco antes.

Más la próxima semana. O no.

En iCarly.com.

Puede. Adiós. ¡Adiós!

Y... desconectamos.

Hola, Sam.

Hola.

Ayer estuve viendo "iCarly". ¡Epa!

No necesito tu crítica, ¿vale?

No la tomes conmigo.

Te llevaste a Freddie. Estamos tocadas.

Sam, tú no necesitas "iCarly".

¿Qué...? Vente a mi programa.

¿Qué? Vamos.

"ICarly" sin Freddie se va a estrellar. Es obvio.

Resulta que Carly es amiga mía.

¿Por qué el programa no se llama "Carly y Sam"?

¿Por qué se llama "iCarly"?

Lo inventó Freddie, y a todos nos gustó.

Si fueras mi compañera, yo lo llamaría "Val y Sam".

Puede que incluso "Sam y Val".

Si lo prefieres.

¿Es una oferta seria? Oh, sí.

Tú, yo y Freddie. Sí.

Sacaremos a Carly de internet.

Luego, en dos años, tendremos el programa más popular.

Apuesto a que sí.

Si seguimos el plan.

Tienes una mente enrevesada. Me gusta.

Y más te gustará. Hablamos mañana.

Seguro.

Ah.

Y no digas nada. No queremos que Carly se entere.

Créeme, no lo haré.

Ella, ¿qué?

¡Ha intentado quedarse conmigo!

Quiere arruinar "iCarly".

Dios. Está utilizando a Freddie.

Y ahora a mí.

Esa... ¡Dilo!

No quiero. No es de señoritas.

¡Dilo! ¡Esa bruja asquerosa!

¿Te sientes mejor? ¡Mucho!

¡A por Freddie! ¡Claro!

¿Un batido antes?

No. No podemos.

Habláis de mi novia.

No es tu novia. Solo te utiliza.

Pues me encanta que me utilice.

Carly.

Al teléfono. ¿Quieres galletas? No, gracias.

No, gracias. ¿Eh?

Tienes que creernos. Ha intentado cogerme.

Mientes.

¡No miento!

Sam puede ser odiosa e irresponsable, pero no miente.

Sabes que te quiero.

Con 10 cajas descuenta 1 dólar. No quiero galletas.

De verdad que no quiere. ¿Eh?

Se lo preguntaré a Valery.

No te dirá la verdad. Ha dicho que no.

Te está utilizando. No.

Claro que sí. ¡No queremos tus galletas!

Créenos. Somos tus amigas desde antes.

¿Cuántas veces debo decir que no? ¿Y las de menta?

¿Cuánto tiempo tenemos? Siete minutos. ¿Y Germen?

En el baño. Se ha puesto tapones en la nariz para evitar soltar mocos.

Encantador.

Ahí viene. Dejemos que se prepare.

Aquí estoy.

Eh. Eh.

Me he puesto los tapones...

...para evitar que...

¿Dónde está mi tapón derecho?

¡No!

Lo siento mucho.

Me tengo que ir a casa.

Estornudos

Y ahora, ¿qué? No podemos hacer el "show".

Hola.

Teníais razón.

¿Admitió lo de engatusarme?

Sí. Incluso intentó que hablara contigo para que fueses con ella.

Teníais razón. Es una bruja apestosa.

Asquerosa. Asquerosa.

¿Qué vas a hacer? He roto con ella.

Lo siento.

Estoy bien.

Venga, hagamos un programa genial. Así la olvidarás.

Claro. No hemos ensayado... No he dicho que volviera.

Sí, pero... Valery ha admitido...

Tiene razón al decir que no me valoráis.

Siempre digo lo importante que eres. Sí, tú lo dices.

Dile que es tan importante como nosotras.

¿Por qué no me pides que beba del váter?

Díselo.

Freddie,...

...eres tan importante como nosotras.

¡Me ha levantado el calzoncillo!

No te enfades. Ahora, el "show".

Ey. (TODOS) Hola, Spencer.

Ayer os habéis salido. ¿Viste el "show"?

En casa de mi colega calcetín. ¿Se llama así?

Sí. Vende calcetines guays.

Creía que él dejó...

He vuelto a "iCarly". Como productor permanente.

¿Qué hará Valery con su programa?

Creo que sigue con él. Veamos su web.

Vale, tranquilas. Ya voy.

"Ahora, si miráis al monitor, veréis un viaje de mi familia a Idaho.

"El hogar de las patatas".

"¿Por qué no va?. No entiendo por qué no va".

¿Está bien?

Sí. Se está levantando.

"No sé qué hacer".