Promociona tecno playeros

¡Oh, tengo tanta hambre! Ve a hacerte algo.

¡Oh, soy tan vaga!

¡En el último programa "iCarly" fue en el que tuvimos más espectadores!

¿De verdad? ¿Cuántos?

¡355 000!

¡Eh! ¡Cielo Santo!

¿Dónde has estado todo el día? En Canadá.

¿No ibas al Museo de Arte?

Allí iba. Me quedé dormido en el bus.

Y me desperté en Vancouver. Estoy harto del transporte público.

¡Ah, no está mal!

¿Sabes? Yo nací en un bus. ¿Qué?

Mi madre no es buena programando.

No culpes al bus de haberte quedado dormido.

No es solo eso. La semana pasada un vagabundo me tiró chile...

...y luego siguió comiéndolo, ¡y sin la cuchara!

¡No llegarías a Canadá!

¡No ha sido en vano!

¡Me he comprado beicon canadiense mientras estuve allí!

¿Quién quiere un desayuno nocturno? (AMBAS) ¡Yo!

Móvil

¿Un mensaje de texto? Un "email" del presidente de Daka.

¿Daka, la de los zapatos? Sí.

Léelo. Carly, somos fans de tu programa.

¡Guau! ¡Bien!

Podríamos vernos en Seattle...

...para hablar de negocios entre Daka e "iCarly".

¡No! ¡Es flipante!

Spencer gruñe enfadado

¡Esto es jamón en lonchas!

¿Cómo se atreven los canadienses...

...a hacer pasar esto por un selecto beicon?

¡En cinco, cuatro, tres, dos...!

ICARLY

PROMOCIONA TECNOPLAYEROS

Y nuestra sala de conferencias.

¡Mola! Bonita.

¡Me gusta!

¿De dónde has sacado el sándwich? De la mesa de uno.

Vale. Planeemos el juego.

¿Cómo? ¿Qué querrán de nosotros?

Como tenemos mucha audiencia, querrán que les promocionemos.

¡Genial! Sí, si nos pagan.

Pidamos 50 dólares o no hay trato. "iCarly"...

...tiene una gran audiencia. Pidámosles 100.

Pediremos 100. Espero que no crean que soy agresiva.

Sí, odio que crean que soy agresiva.

-¡Te juro que mi sándwich estaba en mi escritorio y ha desaparecido!

-Déjalo ya. -Soy un bobo.

-¡Carly!

Sam.

Freddie.

Soy Greg Horvath, presidente de zapatos Daka. Tomad asiento.

Tenemos mucho de qué discutir.

Hablan todos los ejecutivos a la vez

(SECRETARIA) Por aquí.

-Nuestro equipo de marketing...

...conoce bien vuestro programa web "iCarly".

Los ejecutivos asienten

300 000 espectadores a la semana.

Más. Impresionante.

A Daka le gustaría anunciar sus nuevos playeros...

...en vuestro programa.

Los ejecutivos asienten

-¡Magnífico! -¡Ahí vienen!

Comentan todos entusiasmados

-¡Daka presenta...

...los nuevos Tecnoplayeros!

-¡Maravillosos! -¡Fantásticos!

¡Increíble! ¡Qué playeros!

¡Alucinante!

-Este es nuestro zapato tecnológicamente más avanzado.

Tiene podómetro para saber cuántos pasos das al correr o caminar.

Con calentador para cuando se enfrían los pies.

E incluso ofrece una conexión WiFi.

-¡Es un "playeroFi"!

-¡Braxley! -¡Soy idiota!

¿Y qué quiere que...? -¡Luces! ¡Pantalla!

"Soy Carly". "Soy Sam".

"Nos encantan los nuevos...

...Tecnoplayeros". "Sí, los nuevos Tecnoplayeros".

(AMBAS) "¡Son fantásticos!".

-Eso es lo que queremos que hagáis.

¿Que hablen de los Tecnoplayeros mientras hacen "iCarly"?

Si vuestra audiencia sabe que os gustan,...

...saldrán a comprarlos.

¿Cuánto nos va a pagar? ¡Sam, no lo digas así!

(AMABLEMENTE) Bueno, ¿cuánto nos va a pagar?

¿Cuánto queréis?

Queremos 100. ¡Hecho!

Os daremos 100 000 dólares.

¡Sam!

¡Sam!

¡Vamos!

¡Braxley!

100 000 dólares al año vienen a ser unos...

-8000 al mes.

-¿Hay trato?

(LOS TRES DUDANDO) Eh... Sí...

Sí. ¡Sí!

-¡Excelente!

Firmad los contratos y os daré un cheque.

¡Eh, espera! Lo queremos en efectivo.

¡No paren, denme más! Gracias. ¡Es bueno!

Es divertido, muy divertido.

Me he comprado unas cositas porque me pagaron el otro día.

¡Freddie, ya estoy aquí!

Y lo paso bien con Daka y su dinero.

Y lo paso bien con Daka y su dinero. ¡Soy rica!

Tararea

Te veo muy bien, Carly.

Te veo bien, Freddie. ¿Qué te has comprado?

¡Oh, solo esto!

¿Un nuevo portátil? No es solo un portátil.

Este es el DiVoglio.

El mejor y más flipante de los portátiles conocidos por el hombre.

Escucha el sonido al abrirlo.

Coros eclesiásticos

¡Qué agradable!

¿Qué te has comprado? Unas gafas de sol increíbles...

...de Mercedes Lens.

¡Guau, qué lujo!

Vale. Dime qué par te gusta más. Estas...

Estas.

Eh... O estas.

¿Cuántas has comprado?

No sé. Dejé de contar...

...al llegar a 30. ¡Chócalas!

Timbre

¿Qué, chicos, gastando el dinero de los Tecnoplayeros?

Sí, claro. Por supuesto.

¿Qué es eso?

Como no cogeré el bus más,...

...me he hecho esta bici con cosas del desguace.

¿Y tu bici?

No tengo bici. Sí que la tienes.

Está colgada de la cocina. Allí mismo.

Bueno, demasiado tarde.

¿Qué es...? Una bicicleta.

Hasta luego. ¡Hasta luego!

Toca el timbre

Hola, ¿trajeron los Tecnoplayeros?

Están en el estudio.

¡Bien!

Eh...

¡Oh, perdón!

Carly y Freddie, esta es Sonya, mi chef personal.

¿Qué? ¿Has contratado chef personal?

Mi madre no me da de comer.

Como ahora tengo dinero, ¿por qué no?

Sonya, un bocata de queso con tomate.

Sí, señorita Sam.

Me encantan los de queso con tomate. ¡Haz dos!

Sí, señorita Sam.

Me encantan los de queso con tomate. Hueso duro.

¡Sonya!

Ya he acabado este plato. ¿Postre?

No debería. ¿Hago un pastel?

¿Una tarta? ¡Una tarta!

Puede que me lo parezca, pero el Tecnoplayero...

...que vimos en Daka era mejor. Sí.

Creo que sí. ¿A quién le importa?

Tengo cocinera.

Las zapatillas chirrían

Eh, un poco chirriantes.

Sí, son nuevos. Quizás necesitan adaptarse.

Claro. Vale,...

..."iCarly" en 15 segundos. ¡A moverse!

Chirrían

¡En cinco, cuatro, tres, dos!

(AMBAS) "¡Hola, gente!".

"Estáis viendo 'iCarly'".

"Soy Sam". "Yo debo de ser Carly".

Así que, Carly,...

"Dime, Sam".

"Hablemos de los playeros que compramos el otro día".

"¡Buena idea!".

"Vale, estos se llaman Tecnoplayeros".

"De Daka".

No son solo monísimos.

"Tienen calientapiés".

"Podómetro digital, para cuando corres o haces 'footing'".

"Y conexión WiFi. ¿Quién no compraría un par de estos?".

"Un bobo".

Así que...

"...dejad de serlo y compraos Tecnoplayeros".

(AMBAS) "¡De Daka!".

"¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!".

Las zapatillas chirrían a cada paso

También chirrían

Hola.

¿Te duelen los pies?

Sí, me están matando.

A mí también.

¡Anoche intenté usar el WiFi y me cascó mi nuevo DiVoglio!

¡Y creo que estos chirrían mucho más!

Los míos también.

Doble chirrido

¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado?

Me metí en un charco y me dieron una descarga.

¿Sí? ¡No!

¡Y se deshicieron!

Gracias por aconsejárnoslos.

-¡Realmente increíbles! -Devolvednos el dinero.

Nosotros no os los hemos vendido.

-Pues dejaremos de ver "iCarly". -¡Sí, veremos otra cosa!

¡Odio estos Tecnoplayeros!

¡Tecnoplayeros!

¡Está mal!

No está tan mal. Mucha gente...

...los lleva por culpa de "iCarly". Les dijimos que eran fantásticos.

Está mal...

Portazo

Necesito un poco de leche.

¿Qué le ha pasado a tu bici casera?

La até a un bordillo unos minutos...

...y llegó un camión enorme de la basura y me la absorbió.

Quizá deberías volver a ir en bus. Eso no va a pasar.

Vuelvo a la antigua usanza.

¿Irás andando a todas partes? No.

Voy a patinar.

¿Qué vamos a hacer con estos "basuraplayeros"?

Algo antes de seguir perdiendo espectadores.

¿Magdalenas de "aran"?

¿Qué?

"Aran".

Arándanos.

Perdona, Sonya. Estamos disgustados.

¡Uf!

¿Qué tal esto?

Digamos a la gente de Daka lo que no funciona. Puede que lo solucionen.

Es muy inteligente. ¿Sam?

Oh, estaba perdida con esta magdalena.

¡Guay!

¡Ay!

Grita triunfal

Si me necesitáis, estaré en el gimnasio.

¡Ay!

¡Ay!

¿Podéis cerrar la puerta?

Sí, la promoción va muy bien.

-¡Vaya, el equipo de "iCarly"!

¿Qué tal estáis? No muy bien.

Hablemos de los Tecnoplayeros. Dan muchos problemas.

¿Problemas? ¿Cuáles?

Chirrían un montón. Y la WiFi cascó mi ordenador.

Nos dio una descarga.

Se deshacen cuando se mojan.

Y cuando los tiré, explotaron.

Bueno, ya sabéis. Los zapatos nuevos siempre dan pequeños problemas.

¿Pequeños? ¿Y cuál sería un gran problema?

¿Si revivieran y se comieran a su familia?

Vivo solo.

O hace que sus playeros sean como deberían ser...

O no hablamos de ellos en "iCarly". ¡Sí!

Firmasteis un contrato con Daka y cogisteis el dinero.

O habláis de los playeros en "iCarly" o tendréis un problema legal.

No nos da miedo.

Mi tío es abogado. Está detenido.

Aquí tenemos otro.

Pasaos por mi casa para ponerme los Tecnoplayeros...

...y saltar en vuestras caras.

Eso es tremendo.

¡Ya lo sé! La mitad de la audiencia...

...nos odia y no nos quedan magdalenas.

En el "iCarly" de hoy diréis...

...que los Tecnoplayeros son malos.

No, no quiero que me demanden por todo lo que tengo.

¿Qué tienes?

Ah, sí...

Gruñe

¡Spencer!

¿Qué ha pasado? ¡Un momento!

Iba patinando por Hill Street. Me sentía bien,...

...en la cima del mundo. Lo siguiente que recuerdo, ¡pum!

Mi cara en el contenedor.

¡Eso es todo!

A partir de ahora, Spencer va andando.

¡Ay!

¿Spencer no estudió Derecho como unos 20 minutos?

Tres días, ¡gracias!

¿Nos ayudas a rescindir el contrato? ¿El de los playeros?

(TODOS) ¡Sí!

Tendría que leerlo. Lo que sí aprendí...

...de mis 72 horas de Derecho es que todo contrato tiene lagunas.

Así que ¿nos ayudarás?

Claro, pero ahora no, ¿vale?

Después de caminar 12 km estoy cansado.

¡Y triste!

¡Oh!

¿Quieres una taza de sopa caliente? Por favor.

¡Sonya!

¡Sí!

¡En cinco, cuatro,...

...tres, dos y...!

(AMBAS) "¡Hola!".

"¡Esto es 'iCarly'!". "Antes de nada, esta noche...".

"Algo de los Tecnoplayeros de los que os hemos hablado".

"Demostraremos que los Tecnoplayeros son únicos".

¡Carly! ¿Sí, Sam?

"¿Se te calientan o te sudan los pies?".

"Casi siempre".

"No es problema con los Tecnoplayeros".

"No lo sabía".

"Solo tienes que mojarlos un poco... "Como cuando llueve".

...y luego puedes enseñar los dedos por delante, así".

"¡Qué maravilla!".

"El productor técnico, Freddie, os enseñará otra cosa estupenda...

...de los Tecnoplayeros".

"Si el disco duro de vuestro PC está abarrotado de carpetas,...

...los Tecnoplayeros...

...hacen algo sorprendente con la tecnología WiFi".

"Mirad, sintonizad el podómetro con vuestro ordenador,...

...¡y os elimina el disco duro por completo!".

"¿No es genial?". ¡Salimos para allí!

Quejas y revuelo general

Y esperad a ver esto. Para los inviernos fríos.

"Los Tecnoplayeros traen un calentador".

"Si lo pones al máximo... "Así".

...y los golpeas contra la mesa...".

"¡Ah! ¡Se incendian por arte de magia!".

"¿No es práctico?". "Pondrá tus deditos calentitos".

"Y no solo eso". "También son perfectos para...".

(AMBAS) "¡Salchichas a la brasa!".

"¡Así que id ahora mismo a comprar un par de Tecnoplayeros!".

"Porque son los playeros más guays".

¡Os lo he advertido! ¿No?

(TODOS) ¡Sí!

-No solo decís barbaridades de los playeros,...

...sino que mancháis su nombre criticándolos.

¡Emprenderé acciones legales! ¿Creéis que no demandaré a unos niños?

¡Pues sí! Espero que tengáis un buen abogado.

Lo tenemos.

Pasos

¡Caballeros, soy su abogado!

¡Y esta es mi corbata!

Bonita corbata. ¿De dónde la has sacado?

Del hermano de Socko, Tyler.

Está irritando a mis clientes.

Violan un contrato firmado.

Este contrato solo dice que "iCarly"...

...debe hablar de sus zapatos de forma positiva.

Y no lo han hecho.

¡Incorrecto!

Revisé el programa en cuestión y solo se han dicho...

...cosas positivas sobre los Tecnoplayeros.

Prueba "A".

"Se mojan...

...y luego puedes enseñar los dedos por delante, así".

"¡Qué maravilla!".

Prueba "B".

"...como una goma mágica". "¿No es genial?".

Y prueba "C".

"También valen para...". (AMBAS) "¡Salchichas a la brasa!".

¡Qué maravilloso!

¿No es genial?

¡Salchichas a la brasa!

Me parecen comentarios positivos.

Un juez así lo vería, ¡uno al que le gustasen la salchichas!

Hablaremos de los Tecnoplayeros de forma positiva...

...como esta noche.

A 300 000 espectadores de "iCarly" cada semana.

¡Vamos! ¡Vamos!

¿Por qué hacemos un corrillo? Ellos lo hacen.

¡Vale! Si dejáis de hablar en "iCarly"...

...de los Tecnoplayeros por completo,...

...rompo el contrato y nos olvidamos de todo.

¿Por cuánto? ¡10 000!

20 000. ¡15 000!

30 000. ¿Qué?

Y devolveréis al dinero a quien comprara "Cacazapatos".

Tecnozapatos. Sé lo que he dicho.

¿Y si digo que no?

Entonces le demandaremos.

De acuerdo. Braxley, extiéndeles un cheque de 30 000 dólares.

No, en efectivo.

¡Eh!

¡Otra vez!

-¿Magdalenas de "aran"?

¡Sí! ¡Genial!

-¡Soy un estúpido!

¡No paren!

Es increíble. Es divertido.

¡Muy divertido!

¿Adónde vamos? ¿Podrías dejar de hablar tanto?

Dame una pista. ¡No paras de hablar!

¿Por qué tengo que llevar venda? ¡Eh! Calla y quítate la venda.

¿Qué es esto?

Una moto.

Así no tendrás que coger buses o bicis...

...o patinar hasta los contenedores.

¿Gastaste lo de Daka en mí? La compré para ti.

¡Tú...! ¡Tú...!

¡Ponte esto y súbete a la moto! ¡Vale!

¿Adónde vamos?

¡A Canadá!

Ya, te encanta su beicon. Pues sí.

Aunque solo sea jamón. Es buen jamón.