¿Estás editando?

Yo digo "fredditando".

(RÍE)

¿De veras te parece gracioso? No.

¿En qué trabajáis ahora?

En un corto para "iCarly". Una parodia de pelis de vampiros

y programas de la tele. ¡Mira lo que tengo!

Qué es? Un lanzador de huevos.

Oh, Dios.

Coges un huevo crudo, lo metes por aquí...

Y bombeas unas 18 ó 20 veces.

Una...

18, 19... 20.

Y ahora, mira.

Ya miro.

¿Veis esa diana, eh?

¿Eh?

Pero... ¡Ah!

(GRITA)

¡Ah!

Ya está.

¡Oh! ¡Oh! ¿Otra vez?

(GRITA) ¿Qué le pasa?

(GRITA)

¡Ah, ah, ah!

¡Ah, ah!

¡Ah! ¡No! ¡Ah!

El regalo de navidad perfecto.

No entiendo qué ha pasado.

¡Hola! Freddie, sal del ordenador.

¿Lo habéis visto? Tenéis que verlo.

Tienes que esperar. ¡Allá voy! ¡Ah!

¡Ah!

¡Estaba renderizando!

¿Qué pasa? Nevel.

¿Papperman? No, Nevel van Hoover Smoothing.

¿El pianista?

Sólo hay un Nevel.

Y no es pianista.

Me iré en bici con Zoco.

¿Qué pasa con Nevel?

Mira, mirad esto.

(NEVEL) Pepinillos al eneldo, kosher, pepinillos dulces,

¡Ah! Pepinillos para pan con mantequilla.

El último tarro.

¡Oh!

(HISTÉRICO) ¡No!

(NIÑA) Lo siento. -¿Lo siento?

¿Que lo sientes? ¡Era el último tarro de pepinillos

para pan con mantequilla de esta tienda!

¿Dónde está tu estúpida madre?

¿Dónde está?

¿Iba a comprarte esta piruleta?

¡Pues ahora está rota!

(NIÑA LLORA)

-No es divertido, ¿verdad?

Tiene más de un millón de visitas. Y en los foros todos odian a Nevel.

Caramba. Esto no le favorece nada.

Le arruinará la vida.

(NEVEL) ¡Pequeña!

(LOS TRES) ¡Sí!

(GRITAN CONTENTOS)

En cinco, cuatro, tres, dos y...

iCARLY

POBRE NEVEL

¡Sigue, sigue, aguanta! Tú puedes, aguanta.

¡Vamos, tú puedes, machote! ¡Venga!

-No. No puedo.

Tengo mucho frío.

(GRITA)

(JADEA)

(GRITA)

Ya está, lo hemos demostrado.

El hielo es muy frío.

Lo suficiente como para congelar Gibbys.

(AMBAS) ¡Bueno! Y ahora en "iCarly"...

El momento del estreno de nuestro corto.

Que es como una peli larga... Pero corta.

Por favor, disfrutad... De una de vampiros.

Que nadie necesita ni quiere.

Se llama... (AMBAS) "Sangriento crepúsculo".

Aplausos.

Hola.

¿Eres un vampiro?

¿Por qué? No, señora.

Soy lo que llaman un vaquero.

Va...

Quero.

¿Quieres ser mi novio vampiro?

¡Oye, renacuaja tonta!

Ya te lo he dicho, no soy ningún vampiro.

Quiero que un vampiro...

Sea mi novio.

No.

Pues...

Ahí viene un vampiro.

A cámara lenta.

¡Uuuh!

¡Hola!

Mi amiga dice que eres un vampiro.

(RÍE)

Es cierto.

Qué guay.

Ven a mi casa.

(RESPIRA FUERTE)

Tu respiración me hace gracia.

(RÍE)

¡Qué!

¿Quieres ser mi novio vampiro?

¿Mi NV?

Eso es lo que quiero.

Nadie puede quererme.

Soy un monstruo.

¿Quieres besarme?

Si lo hago...

Podría morderte el cuello.

Ya sabes...

Matarte.

Qué estúpido.

No puedo amar a ninguna de las dos.

(SUJETADOR) Pero te lo pasarías estupendamente conmigo.

Soy genial con lo niños.

Eres mi novio vampiro.

(SONRÍE)

-¿Qué?

Me habías dicho que tu relación con ella era ocasional.

Y lo es.

Pero tampoco puedo amarte a ti.

-¿Por qué?

Eres un sujetador.

(LAMENTÁNDOSE) ¡Oh!

(JADEA)

(GIME)

Pareces hambriento.

Y estúpido.

(RÍE)

Sí.

¿No ha sido terrible?

Sí. Gracias por haber visto nuestro terrible corto.

Y hablando de terrible... Veamos un vídeo alucinante.

De Nevel, comportándose como un idiota.

Dentro vídeo.

-¡Oh!

Y ahora llora.

¡Claro! Nos ponemos a llorar.

¡Pues yo estoy llorando por dentro porque me he quedado

sin mis pepinillos para pan con mantequilla!

¡Estúpi...!

Y por eso el mundo odia a Nevel Papperman.

Nosotras siempre lo hemos odiado.

Siempre vamos por delante.

Bueno, nos vamos hasta otro episodio de "iCarly".

E intentaremos que Contoods sea una palabra.

¡Buenas noches! ¡Contoods!

Chao, adiós. Estamos fuera.

¡Uh! Adiós, enfermera.

Hola, Gib. ¿Te sientes mejor?

-Tengo los dedos dormidos.

Aún con los dedos dormidos,

te lo pasarás genial en la fiesta del karma.

-¿Qué fiesta?

¿Por qué no lo has invitado? No quería que viniera.

Estás invitado.

-Gracias. ¿Y qué es una fiesta del karma?

Es una fiesta especial en la que celebras

los errores y fracasos de tus enemigos.

Y como Nevel es ahora mismo el chico más odiado del mundo,

vamos a celebrarlo.

-¿Y qué se come en la fiesta del karma?

Karma-melos.

(RÍEN)

¡Muy bien! ¡Genial!

Eso ha sido un chiste. ¡Qué simpático!

Ya era hora. -No lo pillo.

(BARULLO DE FIESTA)

-¡Sí!

-¡Bien!

LO LAMENTARÁS

¡Eh! -Hola.

¿Qué tal el pollo karma-asado?

-Fantástico. -Muy rico.

-Hola, Freddie. -Hola.

¿Qué tal?

-Estuviste genial haciendo de vampiro en "iCarly".

Gracias. Edité toda la película con un software recién comprado:

"Corta y tira al suelo".

-¿Podrías repetir eso?

-Como lo dijiste en "Sangriento crepúsculo".

-Sí. -Dilo así.

-Sí.

¿Sabéis?

Edité toda la película con un software que acabo de comprar:

"Corta y tira al suelo".

-Sí. -Ajá.

-Eso es. -Qué pasada.

-Me encanta este karmaíz tostado.

(RÍE) Y parece que a la gente le gusta las karma-anzanas...

A la gente le gusta los juegos de palabras.

-Sí.

¡Por el sufrimiento de Nevel!

(GRITOS)

-Todos me odian.

Mi vida se ha acabado.

(CON DESPRECIO) -¡Ja!

Frenazo.

(HOMBRE GRITA) ¡Imbécil!

-¡Te lo mereces por haberle gritado a esa pobre niña!

¡Mójate!

Adiós, chicas. -Adiós.

Gracias por haber venido a la fiesta.

Karmastaluego.

Ha sido una fiesta divertidísima.

Sí. Un último brindis por la caída de Nevel Papperman.

(LOS TRES) ¡Uuuh!

Venga, sí.

Es genial, ¿eh? Ajá.

-¡Eh!

Me encanta el jabón líquido que tenéis en el baño.

Ya no usaré más las pastillas.

¿Un mensaje?

De una de las chicas que acaban de irse.

(LEE) Freddie, eres tan, tan mono.

(RÍE)

¿Qué les pasa a las chicas?

Un tipo hace de vampiro estúpido en la tele y se vuelven locas.

Llaman a la puerta.

¿Quién será? Alguien habrá olvidado algo.

¿Nevel?

¿Qué hace éste aquí?

No lo sé.

-¿Tienes que hacer ese ruido para comerte ese pudin?

(COME RUIDOSAMENTE)

A ver, Nevel, ¿por qué estás aquí?

Sí, ¿por qué? Nos odias.

-Ya no volveré a odiar a nadie.

Excepto a mí mismo.

Hasta que no me vi en ese vídeo gritándole a una niña pequeña,

no me había dado cuenta de lo mala,

de lo horrible persona que soy.

-Este pudin mola.

Vale, Nevel. No te fíes de él.

Supongamos que te sientes fatal por lo que has hecho.

¿Por qué vamos a ayudarte?

-Sé que no merezco vuestra ayuda, pero...

¿A dónde podría ir?

¿Y qué esperas que hagamos nosotros?

-Primero, espero que seáis tan amables de desatarme,

porque ya no siento ni las manos ni los pies.

(FASTIDIADA) ¡Ah!

¿Y después de desatarte?

-Me gustaría que me ayudarais a demostrarle al mundo

que lamento mi comportamiento, que he cambiado.

¿Y cómo sabemos que has cambiado?

Sí. Éste podría ser otro de tus trucos.

-Me voy a la tienda de enfrente a comprar más pudin.

-¿Cómo puedo demostrároslo?

¿Quieres demostrarlo?

(SUSPIRA)

Esta deportiva...

Tiene el sudor de mi pié desde hace un año.

Y aquí...

Tenemos los restos de un refresco light.

¡Ah!

Bébetelo. -¡Oh, Dios mío!

¿Quieres demostrar que eres sincero?

Bebe de esa zapatilla.

-¿Es... Refresco light?

¿Es orgánico? Bébetelo.

(SUSPIRA)

-¡Ah!

¿Qué es esto?

Un grillo muerto.

(DA ARCADAS)

-Hola, Freddie.

Oh, hola.

¿Patrice? -Ajá.

Te vi en "iCarly" ayer.

Sí, en "Sangriento crepúsculo".

¿Ah, sí? ¿Te gustó?

(CARRASPEA)

¿Te gustó lo que viste?

(RÍE)

-Mucho.

Ya veo.

Bueno, deberías llamarme.

Ya veremos.

-Vale. Adiós.

Chicas, ¿podemos hacer más cosas de vampiros en "iCarly", por favor?

¿Podemos grabar esto?

Oh.

Eh... Sí, cuando estéis listas.

Con nosotras no funciona.

Grabando.

Hola a todos. Carly y Sam...

Desde Zumo light... Con el idiota mundial número uno.

Ex idiota mundial. Puede ser.

Nevel nos ha dicho que está fatal por lo que le hizo a aquella niñita.

Y para demostrar que lo siente...

Está repartiendo batidos gratis. Que pagará con su dinero y...

Pasta de maíz... Que ha hecho él mismo.

-Hola. Toma un batido y esta pasta de maíz.

Gracias por tu comprensión.

Hola, ¿un batido? -Claro.

-Estupendo.

Y toma una bolsa de pasta de maíz.

La receta es del gran abuelo Papperman.

Aquí tienes, tu batido y tu pasta de maíz.

Que aproveche. -Muy amable.

-Gracias.

Hola, compañero. Toma un batido y la pasta de maíz gratis.

Más de 800 000 visitas.

Pero el 96 por ciento de los comentarios son negativos.

(LEE) Vídeo estúpido. Nevel sigue siendo la peor persona viva.

-¡Oh!

Me gustaría atropellarlo con mi furgoneta.

-¡Oh!

(LEE) Oye, Nevel, ¿por qué no coges un palo de golf y te lo...?

Deberían controlar estos comentarios.

Hola, chicos.

Hola.

¿Qué haces? Pues...

Contando tornillos.

¿Por qué? No tengo otra cosa que hacer.

Je, je... Así que estoy...

(CON ASCO) ¡Ah!

-Todos me siguen odiando.

Nuestro vídeo hace pensar a la gente

que Nevel intenta limpiar su imagen.

y que no siente nada lo que le hizo a aquella niña.

Oye, ¿queréis que os de un consejo o que haga algo?

No. Gracias.

Déjalo.

Qué bien.

Eso está muy bien.

¿Por qué te enfadas? No me enfado, es que...

Me siento un inútil.

Estoy aquí sentado...

Estás contando tornillos. Sí, genial.

Pero creo que valgo algo más que para esto.

Tengo más que ofrecer, que contar.

Olvidadlo.

-¡Oh!

¡Ay! Mi cabeza.

Oh.

Todo se arreglará.

-No. Claro que no.

Nadie creerá jamás que realmente me siento fatal por lo que hice.

La gente te creerá si se lo dices.

¡Eh, chicos, mirad!

¡Ja, ja, ja!

Unto mantequilla en mi cara.

(RÍE)

¿Eh? ¡Guau!

Mi cara no es una tostada, ¿eh?

(RÍE A CARCAJADAS)

¿Qué os parece esta payasada, eh?

(RÍE)

No necesito esto.

Y ahora, Gibby meterá el dedo en la pecera.

-Ok makey.

¡Ay!

¿Habéis visto? Es cierto.

Al pez africano le gusta la carne humana.

-Pensé que bromeaban.

-¡Ay! Eh...

¿Por qué no te pones algo ahí?

Sí, rápido. Antes de que te desangres.

-¡Uh!

Bueno, no solemos hacer cosas serias en "iCarly".

Pero hoy, sí.

¿Nevel?

-Buenas noches.

Me llamo Nevel Amadeus Papperman.

Me pongo delante de ustedes con mis más sinceras disculpas

por mi inexcusable...

(TITUBEA) Inexcu...

Odio haberle gritado a aquella pequeña.

No sé porqué actué así.

Pero sé que estuvo muy, muy mal.

Pido perdón.

Y...

Ojalá pudiera pedírselo a esa niña.

Nevel.

-¡Oh!

¿Quieres decirle algo a Molly?

-¡Molly!

Dulce, dulce Molly.

Lo siento, siento muchísimo haberte gritado.

-No importa.

(LLORA) -¡Oh!

-Te he traído una cosa.

Le ha traído una cosa.

-¡Oh!

Pepinillos para pan con mantequilla.

¡Oh!

Muchísimas gracias, Molly.

-De nada.

-Lo siento.

Pero...

Lo de los vampiros ya está pasado.

Ahora mismo se lleva lo del hombre lobo.

¿El hombre lobo?

Vamos, Patrice, si fueras a...

-Hola, Patrice.

¿Nos vamos?

-Adiós.

Gibby, oye, que tú tienes novia.

-No es celosa.

¿Qué?

¡Ah!

Oh.

-Hola, Freddie. Hola, Nevel.

-Mira cuantos comentarios positivos me han llegado

después de la disculpa. ¡Guau! Carly tenía razón.

-No sé cómo voy a poder pagaros, chicos.

Pues no vuelvas a intentar destruir "iCarly" nunca más, ¿vale?

-¡Ja!

Haré lo que pueda.

Hasta luego. -Adiós.

Estoy tan contento.

¡Oh! Mira qué suerte.

¡Ay! -Lo siento.

-No, no. Lo siento yo por no mirar por donde vas.

(GRITA) ¿Y si me has hecho un moratón en el trasero?

¡Idiota!

-¿Puedo invitarte a un batido? -No.

Jamás había visto a nadie tan torpe como tú.

¡Estúpido! -Oye, Nevel.

-Oh, Dios.