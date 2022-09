Ahora. Aquí en "iCarly".

Proponemos un pequeño acertijo.

Sam, ¿cuál es nuestro acertijo?

El acertijo es...

¿Cuál es la actividad más común

en las fiestas de cumpleaños de los niños de tres años?

¿La actividad más común

en los cumpleaños de los niños de tres años?

Es ponle la cola al burro. Colorear.

Morder a los otros niños.

Veamos imágenes de una fiesta de cumpleaños de niños de tres años.

Veamos cuál es la actividad más popular.

(Risas)

(AMBAS) Es chatear con mensajes antisociales.

Te felicito, tecnología.

Te has cargado a todos nuestros niños.

Aparte de la tecnología,

el azúcar está destruyendo el cerebro de nuestros niños,

¿verdad Gibby?

El azúcar es dulce.

Ahora os llevaremos a un viaje especial.

(Teléfono)

Un momento, espera.

¿Vas a leer el mensaje en mitad del programa?

Habíamos quedado en que la tecnología

se ha cargado nuestra generación. Un segundo.

Tía, han arrestado a mi madre en Las Vegas.

Tía... Freddie, pon el mapa.

Poniendo el mapa.

Echemos un vistazo a nuestro mapa digital.

Que muestra todas las ciudades donde han arrestado a mi madre.

(Risas)

Y ahora procedemos a añadir Las Vegas.

(Aplausos)

Vale, tengo que pensar cómo sacar a mi madre de la cárcel.

(Risas)

Yo soy Carly, adiós.

(Aplausos)

Estamos fuera. Iré a ayudar a Sam.

(EMITE QUEJIDOS)

Gib, ¿te has comido toda la bolsa de azúcar?

Sí. Sí, tío, estoy frenético.

Ya pasó, tranquilo. No sé, me asusto.

No, no, no. Vas a ponerte bien. Me late el corazón como a un conejo.

Estarás bien en una hora. ¿Lo juras?

Lo juro. Vale.

(ATAQUE DE PÁNICO) Me caigo. No.

(ATAQUE DE PÁNICO) Creo que me voy a caer.

En 5, 4, 3, 2...

"iCarly".

"Perdí mi cabeza en Las Vegas".

No, escucha. Ayra, eres su abogada.

Tienes que sacarla de la cárcel antes del lunes.

No vamos a dejarla allí el fin de semana.

La quiero fuera esta noche.

¿Has averiguado en qué cárcel está? Te traeré jamón.

Está bien, la sacaré yo misma. A ver, infórmame.

¿En qué cárcel está? Sí, sí, condado Clark en Las Vegas.

Sí, lo tengo.

Escucha, siento que seas como un salpullido en el culo.

(Risas)

¿Cómo está la cosa? No muy bien.

Ya veo. Es una cárcel de dura.

¿Por qué le arrestaron? Fue a un concierto de Céline Dion.

Eso no es típico de tu madre.

Creyó que Céline cantaba en playback,

subió al escenario y le arrancó las extensiones.

Eso sí que es típico de tu madre.

(Risas)

¿Cuánto costará sacarla? 2500.

¿Dólares? Sí.

Dios mío.

(Risas)

Hola, ¿sabéis cómo ha acabado esta peluca en mi baño?

Ahora no. Tenemos un problema.

Y una peluca en mi baño no es un problema.

(Risas)

La madre de Sam está en la cárcel de Las Vegas,

hay que sacarla.

Sí, ¿le pides la furgoneta a tu colega y nos acercas?

¿Esta noche? Claro...

(IRÓNICO) El viejo Spencer no tiene vida

y por eso nos llevará a Las Vegas

porque no tiene nada mejor que hacer.

(Risas)

¿Tienes algo mejor que hacer? No, os acerco.

Llama a Soco.

Sí, es el azúcar.

¿Qué hay de la madre de Sam?

Vamos a Vegas a sacarla de la cárcel.

¿Qué Vegas? ¿Las?

Las. Me apunto.

¿Cuánto cuesta sacarla de allí? 2500.

¿Dólares? Sí.

¿Tienes esa pasta?

No, tengo tres dólares y una tirita usada.

¿Me prestas 2497 pavos? Tía, puedo sacar del cajero 150.

¿Y tú, Freddo?

Se pronuncia Freddie y todo lo que tengo son 70 pavos.

Yo tengo 30.

Vale, mis tres, más 150, más 70, más 30... Son... ¿Matemáticas?

(Risas)

253 dólares.

No nos llega ni para sacar las verrugas de tu madre.

Dos ya están curadas.

(Risas)

Perfecto, gracias tío. Tengo la furgoneta de Soco.

¿Tienes 2000 pavos?

Tengo la furgoneta.

(Risas)

Vale, no tiene ningún sentido viajar 18 horas

si no podemos pagar la fianza de la madre de Sam.

Pero tenemos que ayudarla.

En Las Vegas hay muchas casas de empeño.

¿Eso qué es? Te lo explico de camino.

Coged todo lo que creáis que vale mucho dinero.

Un reloj, cromos de béisbol, partes de un alienígena...

Cualquier cosa por la que paguen dinero.

Veré si hay partes de alienígenas en mi cuarto.

Yo miraré en mi apartamento. Voy contigo.

Yo iré a ver qué tengo en la recámara.

Yo miraré en la nevera.

(Risas)

¿Qué has dibujado? Es un oso.

Los osos no tienen aletas.

(Risas)

No son aletas, no tienes ni idea.

¿Cuánto falta para llegar a Las Vegas?

Debemos estar allí en unas 17 horas.

(GRITA) ¡Bebé en la carretera!

(GRITA)

Era una broma. No tiene gracia.

No deberías gastar esas bromas en la autopista.

Eh, ¿qué pasa? ¿Y ese volantazo?

Gibby, ¿por qué llevas esa toalla? Me estoy duchando.

¿La furgoneta tiene ducha?

Sí, la más guay del mundo. Spencer, ¿a cuánto vamos?

A unos 110. Me estoy duchando a 110 km/h.

(Risas)

No querrás decir a 110 por ducha.

(Risas)

Qué malo.

Sí, me gusta. Juego de palabras.

Spencer, tienes que probar esta ducha.

¿Por qué debería ducharme en una furgoneta?

No finjas que no te apetece.

(Risas)

¿Preocupada por tu madre?

Sí. Odio que esté encerrada en una celda de la cárcel

porque es mi madre.

Aunque sea un gran saco de basura arrugado.

Qué bonito.

(Risas)

¿Qué llevas ahí? No sé, es de Gibby.

(Risas)

Esta cabeza da repelús.

Dame mi cabeza. Tengo que ducharla.

¿Para qué? Para echarle champú.

(Risas)

¿Ha dicho le, verdad? Sí.

(Risas)

(Aplausos)

Eh, chicos. -¿Qué?

-Esto no corta las uñas del pie del viejo.

(Risas)

-Utiliza otra cosa. -Los dientes.

-Buena idea. -Era broma.

(Risas)

Por aquí. Nos separamos,

conseguimos todo el dinero que podamos

y nos vamos a la cárcel. (TODOS) Bien.

Venga ya, sois los de "iCarly". -Vaya, hombre.

-Qué pasote, me encanta "iCarly". Gracias.

Yo soy el hermano. Yo el gracioso.

¿Qué os trae por Las Vegas?

Hemos traído unas cosas para cambiar por dinero.

Echemos un vistazo.

¿Qué tenéis, chicas?

He traído una patata frita muy especial.

(Risas)

¿Una patata frita? Con la forma del estado de Texas.

(Risas)

Guau.

Oh, Carly, no deberías vender eso. Es muy valioso.

Tienes razón, Sam, no debería vender

esta patata frita única en su especie.

(Risas)

¿Habéis acabado con la pésima actuación?

Sí, señor. Es muy chula.

La tengo desde los ocho años. Es verdad.

¿Salió así de la bolsa? Una mutación genética.

Como Charlie.

(Risas)

-He oído mi nombre. -¿Qué te parece esto?

-Una patata frita.

(AMBAS) ¡No!

¿Qué?

-Era una patata frita única en su especie.

-Se la puedo devolver en unas tres horas.

-Ve a ayudar.

-Guau, esto es un iPad clásico.

Sí, el de 1986. Colecciono ordenadores antiguos.

Sí, tenéis pinta de eso.

(Risas)

Bonito ordenador. Apuesto a que esto vale mogollón de pasta.

Tal como está, si funciona bien, podría valer algún dinero.

¿Cuánto crees que vale? Tres de los grandes.

Los grandes significa 1000.

(Risas)

Ya. Así que 3000 dólares.

Sí, ¿te importa si lo enciendo? Adelante.

Puedo darte cuatro pavos. Acepto.

¡Vendido!

Esto es una peluca.

-Una peluca alucinante de la cabeza de una dama.

-¿Por qué está mojada? -Ocurrió en el baño.

¿Cuánto vale? -Nada, cero.

-¿Efectivo?

(Risas)

¿Le pasa al cuarto cerebro?

Sí.

(Risas)

¿Y al tuyo? Sí.

(Risas)

Tío, ¿qué pantalones son esos?

No sé, mi abuelo me los lanzó y me los quedé.

-Son unos vaqueros antiguos. -¿Sí, antiguos?

-Sí, valen una pasta. -¿En serio?

-Sí, ven conmigo. -Claro.

-¿Qué es esto?

Una botella de Wahoo Punch. Firmada por la primera dama.

De los Estados Unidos.

De América.

Después de haberse bebido la mitad.

Mola, ¿y eso?

La primera dama estuvo en "iCarly".

Entonces, si bebo un sorbito...

Te tragarás el ADN de la primera dama.

(Risas)

Vaya. ¿Y cuánto pedís por esto?

Oh Dios, unos... Di... di...

Qui...qui...

Mi... mi...

Di tú el precio.

(Risas)

Mi madre está en la cárcel y necesito 2500 para la fianza.

¿Nos podrías dar los 2500 por eso?

La firma, sin duda, es auténtica. Os daré los 2500.

(GRITAN) ¡Bien! ¡Gracias!

Hay que preparar los papeles. Yo me encargo.

Nosotros tenemos cuatro dólares.

¿Cómo os ha ido a Sam y a ti?

(DUBITATIVA) Hemos conseguido... (FELIZ) Los 2500.

¿Qué? Alucinante.

Bueno, hola.

Como veis no llevo pantalones.

Si, ¿por qué?

Se los he vendido a Chumlee por 200 pavos

y me ha dado una piruleta con sabor a Chumlee.

Así se hace, Gibb.

Será mejor que me deis todo el dinero.

No, no, que siempre lo pierdes todo.

Coge fama... ¿y dónde está mi reloj?

Lo guardaré en el bolsillo de la bolsa de mi cabeza.

¿Para qué has traído la cabeza?

Nunca había estado en Las Vegas.

(Risas)

Bueno, bueno, mami ha pillado un buen fajo.

(TODOS) Uuuuuuu.

¿Y tus pantalones?

¿Has tenido otro accidente?

(Risas) No, desde hace un par de meses.

(Risas)

Ey, mi dinero.

Lo guardaré con el resto en la bolsa de la cabeza de Gibbie.

Pon mis cuatro dólares. Claro.

Son imprescindibles.

(Risas)

Antes de iros, iCarlys, ¿os hacéis unas fotos?

Sí. ¿Por qué no?

A ver, le prometí a mi madre que nunca más

me sacaría fotos sin pantalones.

(Risas)

Me daré otra ducha en la furgoneta, ¿vale?

Vale.

-Chaval. -¿Qué pasa?

-¿Quieres unos pantalones de moda?

-Me molan los pantalones de moda.

-Tenemos unos ahí detrás. -Guay.

-Vamos, rarito.

(Risas)

Una más.

(Suena mensaje móvil)

Un momento.

¡Qué faena!

¿Qué pasa? Es Ayra, la abogada.

O mi madre sale antes de medianoche o se queda hasta el lunes.

Mejor nos vamos.

Sí, gracias por comprar nuestras cosas.

Gracias. De nada.

-Encantado de conoceros.

-Ey. -¿Qué?

-¿Un traguito de ADN de la primera dama?

-Vale.

-Trae.

(Risas)

-Oye. ¡No chupes las paredes!

Repugnante, lame paredes.

(Risas)

Hola. Hola.

Quizás nos conozca de Internet.

¿Qué queréis? A mi madre. Pam Puckett.

¿Puckett?

Tenemos una Plimton. No quiero una Plimton.

Sí, no te culpo, es una descuartizadora.

Por favor, busque a Pam Puckett.

Puckett, Puckett, aquí está. Tiene una fianza de 2500.

No hay problema. Gibbie, acoquina.

(Risas)

¿Dónde está Gibbie?

(Risas)

-¡Cómo molan los pantalones! -A que sí.

-Son muy de moda.

-Guay, a ver cómo me queda el trasero.

(Risas)

-Y yo que pensaba que Chumlee era raro.

-Inténtalo girando hacia el otro lado.

Ahhhh.

(Risas)

Más rápido.

(Risas)

¡No puedes conducir más rápido, como haría un hombre!

¡Ya conduzco como un hombre!

(Risas)

Tienes que relajarte.

(GRITA)

Yo podría relajarme en el suelo.

(Risas)

Tranquilízate.

Si mi madre no sale antes de medianoche,

pasará todo el fin de semana en la cárcel.

No te preocupes.

Tenemos una hora para llegar a la casa de empeño,

coger a Gibbie y el dinero y volver a la cárcel.

Ey, ¿creéis que debería depilarme las cejas?

(Risas)

¡Písale!

-¿Necesitas algo?

-No, no sé dónde están mis amigos pero volverán.

Voy a contar el dinero. -Buena suerte.

-Ey, jefe, quiero empeñar el reloj de mi mujer.

-Cuando acabe con este cliente le atiendo.

(Risas)

-Chaval. -¿Qué, señor?

-¿Quieres comprar una roca lunar?

-¿Una roca lunar? ¿Una roca de la luna?

-¿De dónde va a ser una roca lunar? -No soy idiota.

-Está bien. Está bien, espera aquí.

Iré a por la roca lunar, está en el coche.

(Risas)

-¿Eh? -Guau.

-¿Chula, eh? -Súper Chula.

-Sí. ¿Puedo tocarla?

-Claro.

-Mola.

-¿Sabes? Si te la acercas a la oreja puedes oír el espacio.

-Venga ya. -Prueba.

-No, no oigo nada.

-Es que para oír el espacio tienes que doblarte,

acercarla a la oreja y escuchar con mucha calma.

(Risas)

-¡Creo que oigo el espacio!

(Risas)

¡Gibbie! Oh, estás aquí, tío.

Venimos de la cárcel. No estabas en la furgoneta.

Tenemos que sacar a mi madre. Spencer está en la furgoneta.

¿Tienes el dinero?

(Risas)

A ver, tengo buenas y malas noticias.

(Risas)

Y malas noticias añadidas.

Gibbie. ¿Dónde está el dinero?

Lo usé para comprar esta roca lunar.

¿Qué? ¿Todo?

No podía comprar un trozo.

No, ¿has usado todo el dinero? Sí.

Y he intentado vendérsela a estos tipos de aquí

pero dicen que no es de la luna.

(Risas)

¿Y de dónde es? Del aparcamiento.

(Todos) Ohhhhh.

Espera, espera, déjame la roca.

Es que te... (TODOS) Nooooo.

(Risas)

-Tío, tienen que odiar a este chico.

(Risas)

-Chum, es él. -Oh Señor, han matado a su gemelo.

(Risas)

-Perdone, caballero.

¿Cuantos dólares quiere por la cabeza cortada?

-¿Qué?

-Señor, lo siento, esta cabeza no es nuestra.

-Eso me enfada mucho.

(Risas)

Hola. ¿Le interesa comprar esa cabeza?

Sí, sí, muchísimo, mi hija la vio

y quiere llevársela a casa, a nuestro país.

-No, no vendo mi cabeza ni en broma.

(Risas)

-Me pregunta por qué no llevas pantalones.

-Qué más da, no le vendo la cabeza.

-Te ofrezco 10.000 dólares por ella.

Tío. Vamos.

Gibbie.

He dicho que no, no por 10.000, no por 20.000,

no por 100.000, no por 200.000...

(Risas)

¿Eran 10.000? Vendido.

Espera, sube, un poco más. Un poquito.

Un poco más.

Ojalá llevase pantalones.

(Risas)

Conseguido.

10.000 dolarios.

¿Qué? ¿Nos vamos a por mi madre?

Sí, mami. Tenemos media hora

para llegar a la cárcel. Sí.

Spencer, vamos, en marcha.

(Risas)

¿Dónde está?

(CANTA)

Aquí está el reloj.