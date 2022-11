En la Pear Store

He pensado que en vez de acabar con baile aleatorio,

podríamos probar chirrido aleatorio...

(GRITA)

Ya he acabado.

He dicho ya he acabado.

Oh, vamos, preguntadme qué es.

Ya se ve que es un muñeco de nieve.

Es una muñeca de nieve.

¿No le veis el pecho de nieve?

Por eso se sabe que es una... ¡Maldita sea!

Ahora mismo lo arreglo.

Eh, ¿sabéis qué?

He empezado a usar desodorante.

Pero no sé que esencia me gusta más, por eso en la axila derecha

me he echado brisa marina y en la izquierda explosión veraniega.

Carly, ¿cuál te gusta más?

Huele, huele, huele.

Quita, quita.

Esta es la brisa marina, ¿a que huele bien?

Pararía esto pero me parto de risa.

Ahora la izquierda. ¡Ah!

Es explosión veraniega, huélela.

No quiero.

¿Cuál te gusta más?

Puede que brisa marina.

Lo sabía.

¿Es una muñeca de nieve?

Exactamente.

Creo que una de las...

Sí, ya lo sé.

Hola, buena gente y Sam.

¿Qué haces con ese frutero?

Pensé que os apetecían unas peras.

Pera para ti, pera para ti, pera para ti.

Uso desodorante.

¿Y estas peras?

Freddie acaba de conseguir él solito un trabajo en la “Pearl store”.

Qué guay. ¿Vas a vender ordenadores?

Sí, "Airpearls", "Pearlbooks",

"Pearlapps" y todos los productos y accesorios "Pearls".

Me encantan los accesorios.

¿Tenemos descuentos?

Yo sí, tú no.

Pregúntale a Freddie qué desodorante le gusta más.

¿Qué es eso del desodorante?

Oh, no. Huele, huele, huele.

Huele y dime cuál te gusta más.

Ya está.

Y mirad esto, la nariz tiene luz.

(Pitido de alarma)

Llamaré a los bomberos.

Y yo desconectaré el detector de humos.

En 5, 4, 3, 2 y...

"iCarly"

“En la Pearl Store”

Apagad esos rescoldos.

-Ya está controlado.

Jefe Donker.

Ni me hables.

Le aseguro que intenté apagar el fuego,

pero fue creciendo cada vez más y más.

¿Qué hace?

Me está empujando.

¿Qué pasa?

Ya veo, vale.

Jefe Donker, le agradecemos que haya venido otra vez.

Gracias, eres buena chica, te echaré de menos.

Sí, bueno, ¿por qué me va a echar de menos?

Porque todo el cuerpo de bomberos está harto de vosotros.

¿Harto? Tú no te muevas

¿Podría explicarme?

¿Sabes cuantas veces tu hermano ha provocado incendios accidentalmente?

No sé.

¿Muchas?

18.

17.

¿Has contado esta?

Bueno, sí, 18.

Aquí hemos acabado.

¿Pero? Para siempre.

El cuerpo de bomberos tiene que acudir si hay un incendio.

Aquí no nos verás nunca más.

No, pero, no tendría que, por favor, soy una estudiante sobresaliente.

Quédate ahí.

Este tiene pantalla de 15 pulgadas, procesador de doble núcleo

y un puerto para la transferencia de datos de última generación.

Lo quiero azul.

¿No quiere saber la velocidad y la memoria?

Eh, lo quiero azul.

Le traeré uno.

Te digo que no tiene sentido, las bicis de los niños no deberían

tener barra.

Mirad, ahí está Freddie.

Qué mono.

Es como un pequeño hombre con trabajo.

Sí.

Eh, mete la lengua dentro.

Bueno voy a bajar a reparar el portátil,

ayúdale a comprar una funda para el teléfono.

Pues ya puede coger su nuevo "Pearlbook" en aquel mostrador.

Quiero unos auriculares de botón.

Me dijo que quería un "Pearlbook" azul.

Quiero unos auriculares.

Están allí.

¿Los tenéis en azul? Sí, sí.

Hola, pequeño vendedor de ordenadores.

¿Qué tal el trabajo?

Estoy que me salgo.

Eres como el fanático que ha encontrado su hogar.

Esta es mi gente.

El portátil no me va bien.

¿Lo miras? Sí, claro.

Cuando dices que no te va bien, ¿te refieres a un problema

de software?, ¿se queda colgado?, ¿se congela?.

Espera, devuélvemelo.

Me lo va a arreglar... Espera.

Hola, ¿puedes ayudarme?

Todos están ocupados.

Claro.

Gracias.

Necesito una funda para mi móvil.

Para su anticuado y desastroso móvil.

Ese 2G todavía es de última generación,

confía en el viejo Buddy te conseguiré una funda muy chula.

Tira esa antigualla a la basura. No, no.

Por favor, me llevo dos dólares por cada funda y hoy no he vendido nada.

Mi novia me ha dicho que si no empiezo a hacer pasta

me dejará y se largará con mi hermano, por favor,

cómpradme una funda.

Siempre me gana.

Vale, esto es patético.

¿Y?

¿Y?

¿Sí? ¿Qué haces mañana por la noche?

Hay un maratón de "Doctor Who" en la tele.

¿Y?

Que voy a verlo.

No me importaría ver ese doctor Fu.

Who.

¿Quién?

"Doctor Who".

Ya sé, lo dijiste antes.

No entiendo nada.

A lo mejor es que no tienes novia.

Espera, ¿por qué ese nuevo modelo mejor que el viejo modelo?

Porque este nuevo portátil tiene un procesador de doble núcleo

que le da mucha potencia para procesamiento, renderizar vídeo.

¿Usted qué hace?

¿Cuándo?

¿Trabaja?

Sí, espera no.

Cualquiera de estos hace más de lo que necesita.

Así que le recomendaría el "Pearl" clásico.

Espera, y si quiero... Venga, señora,...

Llévese el nuevo. Oye, Sam, no te metas.

¿Por qué me tengo que llevar el nuevo?

¿Y por qué no?

Vale, me llevo el nuevo.

Oiga, no...

¿Cómo sabes tanto de ordenadores?

No tiene ni idea.

Oye, no se permiten bebidas.

Es un batido. Es una bebida.

Es una bebida.

Sam, si me metes en algún lío... Perdona, ¿quién eres tú?

¿Quién lo pregunta? Es Natalie, mi jefa.

Mi jefa.

Es Sam, ya le dije que...

¿Podemos hablar, Sam?

Claro.

Se ha metido en una buena, se lo merece.

¿Qué es una bebida?

(Llaman a la puerta)

-Adelante.

Hola.

Vaya, vaya.

Mirad quién está aquí.

La persona a la que odiamos.

-¿Alguien ha pedido un idiota?

(RÍEN)

¿El idiota puede ofreceros Brownies?

¿Has traído Brownies?

Sí y una disculpa.

Te escuchamos.

Lo siento por todas esas veces que habéis ido a mi casa a apagar

incendios, fueron accidentes.

¿Las 18 veces?

Sí.

Os prometo que de ahora en adelante tendré más cuidado,

si mi hermana pequeña o yo pedimos ayuda necesitamos saber que podemos

contar con el cuerpo de bomberos.

(MURMURAN)

-¿Has dicho Brownies?

Sí, de nueces.

(MURMURAN)

-¿Quieres solucionar las cosas entre tú y este cuerpo

de bomberos? Sí.

¿Y quieres saber qué implica nuestro trabajo?

Esperaba que fuese suficiente si traía Brownies.

Largo de aquí. Vale, vale.

¿Qué queréis que haga?

Pasarás toda una semana trabajando aquí.

¿Trabajando? Y gratis.

No.

No.

Vale.

Si lo hago, ¿quedará todo arreglado?

Vale.

-Trato hecho.

Bien, acepto.

Y nos dejas eso aquí.

Claro.

Pero, ¿qué es esto?

Hubo un pequeño incendio y...

Esa, esa funda es una chulada.

Sabes el viejo Buddy te diría: "Cómprate esa funda".

-Sí, no sé.

-Ya te he enseñado 14 fundas.

-Oye, si estás muy ocupado seguiré mi camino.

-No, no.

No, tómate tu tiempo.

-Gracias.

Hola, ¿has encontrado funda?

Largo de aquí, este cliente es mío.

Oye,

¿Qué pasa? He estado hablando con ese vendedor

"freaky" 20 minutos y no se ha enterado que estoy

tonteando con él y no me ha hecho caso.

¿Y qué quieres que haga?

Tú también eres freaky, aconséjame.

No pienso ayudarte a tontear.

¿Qué?

¿Pero qué?

Mamá tiene trabajo.

¿Cómo...?

¿Has...? ¿Cómo has...?

¿Vas a acabar alguna frase o...?

Natalie, no le habrás dado trabajo aquí, ¿verdad?

¿A Sam? Sí. ¿Por qué?

No, mal.

Es muy buena con los clientes.

Conecta bien con la gente. No, no.

Odia a la gente.

¿Has comprobado sus antecedentes?

Tiene antecedentes penales. Freddie.

Natalie. Hola, Sam.

¿Ves a ese grandullón de ahí?

Venía a comprar un "pen drive" y le vendí dos portátiles

y un "Pearlphone".

Bien.

Y todo con extensión de garantía. Qué tonto.

¿Verdad?

¿Qué has vendido tú hoy?

Bueno, ya sabes, unos auriculares.

¿Eh? No.

¿Y qué?

¿Le ves algo raro?

Todavía no.

Vale, pues sigue buscando.

Necesito que me arregles el portátil.

Sobre todo, desde que no tengo novio.

Y nada que hacer mañana por la noche.

Oye, ¿Sí?

¿Tienes extensión de garantía?

No lo sé.

Esa funda es muy buena.

Perfecta para un tío como tú.

Oh, por favor, llévatela.

¿Te la llevas?

-Pues, no sé, es chula.

-No sé qué significa eso.

-¿Estás bien? -No lo estoy.

¡Compra la funda!

A ver, escucha,

¿Qué pasa?

Creo que eres muy mono, pareces inteligente e inofensivo.

Me gustaría salir contigo a no ser que yo no te guste, claro.

No, no me enteré.

Soy muy tímido con las chicas.

Eso podemos arreglarlo.

Eh.

Ven a mi casa mañana por la noche y veremos lo que quieras.

Vale. Gracias.

Bueno, me gusta esta.

-Genial.

Estupendo.

22 con 95.

-Espera.

No he traído dinero.

-Ah.

(LLORA)

-¿Y nuestra comida?

¿No ibas a hacer el chili?

Oh, sí.

Estoy arreglando este pomo para que no se vuelva a despegar.

Tráenos el chili.

Sí, señor.

Y listo.

Oye, ¿qué has hecho con los extintores?

Me parecían aburridos así que los he pintado.

Ahora tienen rayas. ¿Y dónde están?

En el aparcamiento para que se seque la pintura.

Quieres traernos de una vez el maldito chili.

Claro.

Dame dos minutos.

(GRITA) Oh.

¿No os huele a quemado?

Oh.

¡Fuego!

Traed los extintores.

Todos fuera, vamos, vamos.

Todo el mundo fuera, vamos.

-La puerta no abre.

-Pero ¿no habías arreglado la puerta?

No soy bueno con los pomos.

No abre.

A ver, chicos, ¿queréis el chili o no?

Abridla.

-¿Aquí es donde hacéis iCarly?

Sí.

La tele ya está preparada para que veamos lo que te apetezca.

Muy bien.

Toma.

Voy por palomitas dulces.

Me encantan las palomitas dulces.

Vuelvo enseguida. Vale.

Vale.

Y, ¿qué tal en el parque de bomberos?

Me las he arreglado.

¿Has provocado fuego en el parque de bomberos?

Bueno, sí.

Palomitas dulces.

Sí, no las toques.

Tengo una monada de chico arriba, si me disculpas.

Ah.

Oh, sí.

Oh.

¿Qué ocurre?

¿Trey?

Hola, preciosa.

¿Qué es esto?

Tú, pequeña, tienes un pase completo al club de Trey.

Vale, monada.

Deberías coger el autobús erótico y volver a tu casa.

Después de besarte.

Va a ser que no.

Fresco.

¿De qué vas?

¿Dónde has metido al "freaky"?

Spencer, Spencer, un chico intenta besarme.

Spencer.

Spencer.

Sí, eh, ¿qué pasa?

Ha intentado poner sus labios en mi cara.

¿En la cara?

Ella, ella.

Carly, por favor, abre la puerta.

Gracias por haber venido como te llames.

Espero que no te duela mucho cuando te parteé trasero.

Se me ha caído el móvil ahí dentro.

Está aquí, claro.

Ahora te lo doy.

Sí, voy.

No te muevas.

Está aquí.

Vale, ya lo tenemos.

Mira qué chulo.

Creo que tienes que ponerle una funda.

¿Lo ves?

¿Y si quiero mandar un correo?

Le acabo de decir que puede mandar correo.

¿Puedo hablar con la vendedora rubia? Es mucho mejor que tú.

Ven aquí a ayudar a esta... Señora.

Lo siento, estoy escribiendo un informe laboral sobre ti.

No, no, no puedes hacer eso.

Son los supervisores los que hacen los informes.

Es que soy supervisora.

He ascendido a Sam.

¿Es mi jefa? Sí.

A trabajar.

No, es injusto. Sé mucho de ordenadores.

Salimos juntos un tiempo...

Es vaga, es una delincuente un incordio y no tiene modales

cuando está en la mesa.

Sigue loquito por mí.

Si crees que es una buena empleada y que merece ser mi jefa,

entonces, amiga, eres una pésima encargada

y no mereces que yo trabaje aquí.

Vale, despedido.

¿Cómo?

Vale, me voy.

Pero me llevo la camiseta.

Kevin, la camiseta.

Vamos, él es mi amigo.

No me quites la camiseta.

Una vez compartí mi butaca contigo.

Esto aún no ha acabado. ¿Por qué?

¿Te queda algo?

Nada, se ha acabado.

Tío,

¿No te has pasado un poco con él?

¿Y a quién le importa?

Sí.

Ahora vuelvo.

No volveré a verte, ¿verdad? No.

Seguramente os preguntais si los chicos o los hombres soplan

tan fuerte como para derribar una cámara.

Averigüémoslo.

(SOPLAN)