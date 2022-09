No quiero pelearme

"Hola, Carly y Sam. Mirad cómo me quito las gafas".

Guay. Le doy a la niña un ocho.

Yo le doy un nueve. Siete.

A Freddie un menos dos. ¿Por qué?

Solo por ser tú.

Dicen que cuando una chica se mete con un chico es porque le gusta.

Sí, pero no me meto con un chico. Me meto contigo.

¡Sam!

¿De verdad? Sí.

¿Queréis parar?

Debemos ver vídeos para el programa.

Vale. Tengo uno de un niño con un tortuga.

Ahí va.

"Hola, Carly".

"Esta es mi tortuga, Doctor Nav".

¿Doctor Nav?

Esa tortuga no estudió medicina.

"Date la vuelta. Vamos, chico, date la vuelta".

"¡Ta, ta!".

Cero. Malo.

Menos nueve.

Siguiente.

Vale. Uno de dos chavales que se llaman Chris.

"¿Qué tal?". -"¿Qué pasa, tías?".

-"Soy Chris". -"Y yo también".

-"Somos colegas". -"Los mejores".

Me gusta Chris. Pero tanto Chris me da cosa.

-"Los mejores colegas". -"Y los mejores...".

-"¡Baterías de carne!". ¿Baterías de carne?

Esto es genial. 10.

10. 10.

Los mejores baterías de carne, en "iCarly".

¡Sí, baterías de carne!

Hablando de amigos. ¿Sabéis qué día es?

¿25? Sí.

No puede ser. ¿Qué pasa?

Cinco años desde que Sam y yo nos conocimos.

Es como si solo hubieran pasado cinco años.

Hola, soy Sam.

Hola, soy Carly.

¿Me das el sándwich? No. Cómprate uno.

Tienes razón.

Guau.

Ya entonces eras insoportable y agresiva.

Sí.

Amigas por un sándwich de atún. Y ahora odias el atún.

No. Odio cómo esa inglesita dice atún.

Sí. Atún.

Atún.

Adoro el atún. Sí.

Atún.

Es nuestro juego.

Como es el aniversario, te tengo una cosita.

¿Me tienes un regalo? ¡Tachán!

Oh, no deberías. ¡Dámelo!

¡Una camiseta de "iCarly"!

Mira atrás.

¡Nuestras caras! En forma de camiseta.

Es de locos.

No importa.

Por favor. Me encanta. Eres la mejor.

Bueno, puede.

¿Sabes qué te regalaré? No...

Entradas para ver a los Cadelfish. Tú y yo.

Sería genial, pero están agotadas.

Deja que yo me ocupe de eso. Tengo recursos.

¿Y sabes qué más? ¿Granos en el culo?

Hace bien en correr.

En cinco, cuatro, tres, dos...

NO QUIERO PELEARME

¿Se ha ido Sam? Sí, se ha ido.

Bien. Entonces no necesito esto.

Música en televisión

Me gusta esta canción.

Muy romántica, ¿eh?

Es un momento mágico.

Cisterna

Sí, un momento mágico.

Estoy triste.

¿Por qué? Vengo de un funeral.

¿En el baño?

Sí. Por mi pez, Reggie.

Me gustaba ese pequeñajo.

Y he tirado su cuerpo sin vida por el retrete.

Olvidaste darle de comer.

No se me dan bien las mascotas que tienen la manía de comer.

Suerte que sabes usar el microondas. Lo sé. Si no, estaría despidiéndome.

Espera un momento.

Demostraré que puedo tener peces. No te vas a comprar otro pez.

Vale. A partir de ahora no me compraré otro pez.

Aparta. ¿Por qué?

¡Aparta! ¡Eso no vale!

Ya te has comprado otro pez.

Se llama Swimy.

Estornuda

¿Podrías apartarte un poco? -Sí.

Me lo piden mucho.

Hola. Necesito unas cosas.

-Claro, pero estoy ocupado. Espera.

Espabila.

Ah.

¿Qué tal estos?

-¡Guau! ¡Pañuelos laosianos!

-Con plumas de pavo real.

-¡Y con pavo real!

-20 dólares. -¿20?

-¿Te importa tu nariz o no?

-¿Juras que son laosianos?

-Garantizado.

-Me los llevo.

Mira. Pañuelos extranjeros.

Sí. Tus mocos tienen suerte. Adiós.

¡Uy, qué suaves!

-Bonita camiseta.

"ICarly". Mola bastante.

Gracias. ¿Las vendéis?

No, es única.

Escucha, necesito unas entradas.

Vienes al lugar adecuado. Tengo...

...Flay, Black Flesh,...

...Yellow Day.

Cadelfish. El viernes.

Está complicado. ¿Cuánto?

100 pavos. ¿100?

Cada una.

Ya sé por qué te llaman Rodney el timador.

Duele, pero me va bien.

Olvídalo. No tengo 200 pavos.

Espera.

Hago un cambio.

¿Qué quieres?

La camiseta. ¿Por qué?

"ICarly" es flipante. Cuanto más popular sea, más valdrá la camiseta.

¿Hay trato?

¿Has visto a Sam?

Ocho minutos para el show. No.

¿Dónde estará?

Ah. ¡Maldición!

¿Qué haces?

Como olvido darle de comer, he hecho un alimentador automático.

Quizá no tenga hambre.

No. En realidad tiene mucha hambre. ¡Esto está roto!

Llevas con él dos días.

Sus últimos dos días.

Por eso construyo esto, para evitar otro pez funeral.

Ya estoy aquí. El programa empieza...

Cuatro minutos. Voy a limpiar las lentes.

¿Dónde te has metido? ¿Por qué llevas esa camisa?

Llevo esta horrorosa camisa porque tengo esto.

¡Dios mío! Sí.

¡Entradas! Sí, disfrútalo.

Grita

¿Dónde las has conseguido?

De Rodney, el que está castigado. Te habrán costado una fortuna.

Cero. Las he cambiado por tu regalo.

¿Has cambiado la camiseta? ¡Sí! Choca nudillos.

No voy a chocar nudillos.

Están limpios. Me los lavé ayer.

¿Cómo puedes haber dado la camiseta a ese tipo?

Dos minutos, chicas.

Espera. Es que no se la di.

La cambié por algo que podíamos hacer juntas.

La camiseta era especial, la primera de "iCarly".

La hice en dos semanas. Dijiste que no era nada.

Siempre se dice cuando se hace un regalo. Siempre...

...es una gran cosa. ¡Ey!

Tenemos un "iCarly" pendiente. Es la hora.

No puedo creerlo.

Si quieres, haz otra camiseta tras el concierto.

No voy a ir. ¡No seas ridícula!

Mejor que ser una cambiarregalos.

No vayas. ¡No voy!

No me importa. Me importa más.

No sabes cuánto a mí. Piensa en otra cosa.

Una camiseta...

...de jamón. ¡No puedo creer que hablemos de esto!

¡No me hables! ¡No lo hago!

Es que me hables. ¡No lo es!

¡No me hables! ¡No lo hago!

¡Bien! ¡Como quieras!

No quiero. Creía que no me ibas a hablar.

Cuando dejes de hablarme.

No me des un ultimátum. No uses palabras que no sé.

No te importan mis sentimientos. No dejarás de hablarme.

Porque te metes en la conversación. 10.

Olvida la camiseta y el concierto. Sí.

Llevaré a Melanie.

Como eres tan amiga de Melanie.

Tienes razón. Es mi mejor amiga.

Lleva en el hospital desde Navidad.

¡Lo olvidé! ¡En el aire!

Hola señores. Y señoritas. Bienvenidos a "iCarly".

Me llamo Carly. Y yo me llamo Sam.

(AMBAS) ¡Arriba!

Vale. Antes de ir a lo nuestro...

Empezaremos con un vídeo de un espectador.

Esta niña le da a su madre una gran sorpresa.

"Vamos, abre el regalo".

-"Vaya, este es grande".

-"¡Feliz cumpleaños, mami!".

La pobre no sabía lo que le venía.

Caray con el regalo. Sí.

Un regalo que la madre no cambiaría por nada.

Viene de alguien que la quiere.

Sí, pero lo cambiaría por algo que pudieran hacer juntas.

Su hija estaría encantada y no fliparía como una psicópata.

Quizá quieras...

...hacer esto sin mí. ¡Hazlo tú!

¡No salgas corriendo! ¡Ya lo he hecho!

Lo que has hecho está mal. Sigue soñando.

¡Admítelo y discúlpate! ¡Para de cotorrear!

Nunca das marcha atrás, ¿no? No tengo ningún motivo.

Lo sentimos. "ICarly" tiene dificultades técnicas.

Imita interferencias

Hola, Sam.

Mola mi camiseta.

¿Queréis dejarlo y hacer las paces?

Claro. Tan pronto como Sam se disculpe.

No pienso disculparme por nada.

Y yo tampoco.

Vale. Vale.

¡Ya está bien!

Esto es ridículo. Sois las mejores amigas.

Lo éramos.

¡Ey!

¿Qué pasa con "iCarly"? Si os odiáis, ¿qué pasa con el programa?

Pensad en nuestros fans.

Y en mí.

Sin "iCarly" volveré a jugar con mi madre a PinyPon.

Quizá Freddie tenga razón.

Sí.

Se nos ha ido un poco de las manos.

Y todo por intentar hacer algo la una por la otra.

Así que... ¿Me crees si digo que lo siento?

Claro. Mira, Sam.

¡Gracias por llevarme al concierto! ¡Fue flipante!

¿Recuerdas cuando...

...encendimos los móviles para iluminar? ¡Debo irme! ¡Adiós!

¿Has ido al concierto y has llevado a Tarim?

Oh, no.

No iba a desperdiciar las entradas.

Pero eran para nosotras. Estábamos tan cerca.

Dijiste que no vendrías al llamarme cambiarregalos.

Y casi hago las paces. Lo mismo digo.

Ibais a abrazaros.

¿Por qué golpeabas?

Pero... no he sido yo. Ha sido... mire.

Ven conmigo. ¡Oh, no!

Puerta

Hola, Spencer.

Hola. Carly no está en casa.

Ya lo sé, pero ¿puedo pasar?

¿Necesitas dinero? No.

Entonces pasa.

¿Qué te pasa? Pareces depre.

Lo estoy. ¿Por qué?

¿Podemos dejar el depre? Claro.

Carly y Sam siguen enfadadas.

Sí. Me preocupé. Carly está depre...

...siva.

¿No han mejorado? Lo contrario de mejor.

Así que peor.

Sí.

Esta noche debemos hacer el programa.

Se gritarán, y haré el truco de las dificultades...

...técnicas.

Otra vez.

Mira, en mi vida he aprendido un par de cosas de las chicas.

¿Por ejemplo?

Pues cuando rompes con una,...

...no le gusta que salgas con su hermana.

Te clavará un tenedor en el brazo.

¿En qué me ayuda eso?

Si están así, quieren que les des la razón.

Ese es el gran problema. Las dos quieren tener razón.

¿Y no pueden?

No, claro. No pueden.

A ver. ¿Me puedes decir algo medianamente útil?

¿Útil? Sí.

No.

Pero ¿quieres ver mi alimentador de peces?

Lo complico más de lo necesario. ¿Por qué?

Es divertido. Aún no está terminado.

Vale. Este coche...

...da la vuelta, golpea esto, y el tanque dispara la comida allí.

Ahí vamos.

Alarma

¡Swimy!

¡Creía que era Brock! ¡Brock!

¡Oh!

Estuvo cerca.

Brock está de cine.

Vale. Pensaré cómo arreglar las cosas entre Carly y Sam.

Piénsalo bien.

Quiero empezar con lo del gato.

Dije que empezábamos con la cuerda.

Eso apesta.

Tu actitud apesta. Y yo soy la encargada.

Bueno. Haré lo del gato. Cuerda mexicana.

Os equivocáis las dos. ¿Qué?

Hoy comenzaré yo el show.

Vuelve a tu cámara. No nos digas...

O empezamos como yo diga o buscad productor.

Es un farol. Nunca voy de farol.

Vale, en eso sí. Pero voy en serio con lo de irme.

Vale. ¿Qué hacemos? Poneos una coleta.

No pienso... ¡Coletas!

No veo para qué las quiere.

Para hacer de polis o algo así. Ya.

En cinco, cuatro,...

...tres, dos. Hola, gente de la Tierra y del más allá.

Este es un programa que llamamos "iCarly".

Yo soy Carly. Y yo soy Sam.

Y yo soy Freddie.

Suelo estar tras la cámara. Donde deberías estar.

Pero esta noche lo animaremos un poco.

Lo estoy deseando. Sí.

Carly y Sam están enfadadas. Ambas creen tener razón.

Tengo razón. No la tienes.

¡Eres odiosa! ¿Lo veis?

"Pero esto acabará hoy".

"Vosotros, seguidores, vais a decidir quién tiene razón...

...votando en iCarly.com".

¿Qué tiene que ver con la coleta? ¿Puedo seguir?

Las dos deben presentar sus motivos.

Pero si una de ellas interrumpe, insulta o algo así,...

...le tiraré de la coleta fuerte.

Es ridículo. No lo haré.

Gritan

Muy bien. La primera en hablar será Carly.

Abucheos

Ha pulsado el botón.

¡Ay!

Suelta el mando.

Puedes empezar.

Vale. Todo empezó cuando le regalé a Sam una camiseta que me costó hacer.

Era un regalo especial, y lo cambió por unas entradas.

Tú querías ir a... ¡Ay!

Es el turno de Carly. Si ella... ¡Ay!

Pero... ¡Ay!

¡Me callo!

Pensé mucho en ese regalo, y ella lo cambió.

Y después fue al concierto sin mí.

Pero yo... ¡Eh!

Y todavía no se ha disculpado por cambiar el regalo.

Muy bien. Ahora, Sam, puedes contar tu historia.

Por fin. Vale. Carly dijo que la camiseta no era gran cosa.

Las entradas eran para ver a Cadelfish. Carly quería ir.

Es su grupo favorito. A Carly le encanta Cadelfish.

Sí, cambié la camiseta.

Pero fue por algo que podíamos hacer las dos juntas.

Y Carly no quiso... Habría ido si te disculpas.

Me ha interrumpido. Tira. No. Se lo permitiré.

¿Por qué? Porque la quiero.

¡Dame esa cuerda!

¡No vigilas la cuerda!

¡Ay! ¡Ah!

¡Eh, chicas, parad!

¡Parad de tirar!

¡Sometéis a las coletas a un estrés innecesario!

¡Oh, tío!

Me siento como peinada con un aspirador.

Yo como si Freddie siguiese tirando.

¿Puedes darte prisa y contar los votos?

Vale.

Antes de decir nada, ¿prometéis aceptar la decisión?

¿La perdedora se disculpa? (AMBAS) Sí.

Ahí va.

Sam, los visitantes que creen que tiene razón son 693.

Tengo 693 votos.

¿Cuántos tengo yo? 705.

Parece que... Espera.

Podían votar otra opción. ¿Qué?

Primero: Carly tiene razón. Segundo: Sam tiene razón.

Y tercero:

Actúan como dos idiotas. Deberían hacer las paces.

¿Cuántos han votado eso?

253 799.

No le ha gustado que las amigas se peleen.

Y a mí tampoco.

Sam, estás llorando.

No.

Es que... Freddie es tan tonto que a veces me emociona.

Lo siento.

Lo siento.

Aplausos

¡Oh! ¡Estoy viendo un abrazo!

¿Volvemos a estar bien? Sí.

Bien. Se merece una cena de pescado. ¿Vas a cocinar pescado?

No. Vamos a darle la cena al pez.

A mi pez. Salgo pitando a la cocina.

Mirad. He terminado mi alimentador automático.

¿Estáis listos? Listos.

Aplausos

Muchas gracias.

Nunca más olvidaré dar de comer a mi pez.

Pero tendrás que acordarte de poner la bola ahí.

Me voy a la cama.