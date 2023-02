Hola, ¿qué tal? Hola, hola.

¿Ha llegado Sam? No.

(SUSPIRA) ¡Ay!

¿Pantalones nuevos?

Pues sí.

¿De twipan.com?

Ahora venden pantalones de chico.

Deberías comprarte unos.

-Hola, Carly. Hola, Gibby, ¿me ayudas a...?

Gibby, te dije que hoy no salía el doctor Langosta.

-Creí que bromeabas.

No, el programa es largo y tuve que cortar cosas.

-¡Guau! Estoy enfadadísimo.

(RÍE) ¿Y se te va a ir la pinza?

Lo haremos la próxima semana o la siguiente.

Hola, ¿tenéis crema para el picor?

Y mirad quien vuelve a llegar tarde.

No empieces conmigo.

¡Uh! Alguien viene hoy muy peleona.

¡Ah! Mi madre me saca de mis casillas.

¿Por qué ha sido esta vez? Empezamos, chicas.

La mandé a por pollo y estuve esperando, esperando...

¡En cinco, cuatro, tres, dos...! Estuvo por el pollo una hora

y media y aparece con el pollo frío y un nuevo tatuaje.

¿Por qué no se tatuó y después a por el pollo?

El tatuaje se lo hizo un chico en la cola del pollo.

¡Ah! ¿Vale?

Hablaremos después. Empecemos el programa.

El programa empezó hace 15 segundos.

(AMBAS) Y esto es... "iCarly".

¡En cinco, cuatro, tres, dos y...!

iCARLY.

LA MADRE DE SAM

Dios, si está hecha una pesada.

(ENFADADA) ¡No te soporto! ¡No lo soporto!

Pelmaza. Es que no vuelvo,

te lo juro que no vuelvo, no te soporto, ¡no te soporto!

¡No te soporto, no te soporto! Pelmaza.

¡Ay! No aguanto más, es que no aguanto más.

¡Sam! No vuelvo... ¿Qué?

Son las cuatro de la mañana, ¿qué haces aquí?

Discutí con mi madre, hice las maletas

y me he venido para aquí.

¡Ooooh, espera! ¿Vienes a vivir aquí?

¿Adónde quieres que vaya? ¿Va todo bien?

¡He oído ruidos y la cadena de la puerta principal está rota!

¿Qué hace Sam aquí? Hazme un par de huevos, anda.

Llevo sin comer dos horas.

Ah... Vale.

Espera, espera. ¿Sí?

Creías que un ladrón había entrado en casa y estaba en mi habitación.

Ajá. ¿Y traes de arma

un aspirador de mano?

Pues claro. Estás chalado.

Pues sí. Sí, te falta un tornillo.

Voy a estarlo un poco más... ¡Me tiras del pelo!

Te aspiraré la cabeza. ¡Me haces daño! ¡Para!

¡Voy a aspirar tus pelos! Suéltame...

Ven aquí, pequeña. Vale...

Ya me hago yo los huevos. Dame los piececitos...

¡Me haces daño, para!

-¡Holaaa!

¿Ahora mismo me estás grabando? Sí, son gafas de espía.

Aquí llevan una mini videocámara y en este lado una memoria flash

que graba hasta seis horas de video.

-¿Salgo guapo?

Sales genial. -Gibby.

A lara lara la.

¡Eh! Acaban de surgir de la nada un par de bombones.

¿Qué me dices, tío, capturamos este momento en video?

-Digo... ¡Acción!

-Hola, ¿qué desean hoy estas pequeñas damiselas?

-¿Tenéis batidos? -Sí, ¿qué?

Gritos. (GRITA) -¡Paso, paso!

(TODOS GRITAN) ¡Fuera de mi camino!

-¿Qué pasa? -¡Venga!

Gritos.

-¡Ah!

Gritos. -Que se escapa.

-Claro que no. ¡Aaaaah! ¡A por él, Gibby!

-¡Aaaay! ¡Llama a mi madre!

Bullicio.

-Ese tío se ha llevado 300 dólares.

Idiota.

Llama a la policía.

Y tú comprueba el video, a ver si se le ve la cara.

-Vale.

¡Eh, Gibby! Ya se ha ido, puedes salir.

-Ah. Corría muy rápido.

(GRITA) -¡Aaaah!

-¿Estáis todos bien? (TODOS) Sí.

-T-Bo. -¿Qué?

-Los cables están cortados.

-¿No hemos grabado al ladrón?

Y, además, ¿tengo que comprar cables nuevos?

¡Eh...!

Si que hay una grabación. -¿Cómo?

Estas gafas llevan incorporada un mini cámara de video

que ha estado grabando todo el tiempo.

(RÍE) -¡Venga! En serio.

(CONTENTO) -¡Sí! Este es mi chico.

¿Sabes qué? Toma.

Un vale de descuento.

Compra una docena de batidos

y en el décimo tercero ahorras el 10%.

-¡Sí!

¡Sí!

¡Eh!

¡Sam! ¡Sam!

Dime, Carls.

¿Me explicas por qué estaba este tamal empezado en mi cama?

¿Porque lo dejé yo? Dámelo.

Mi cama es el lugar donde duermo

no un lugar para que dejes tu comida mexicana.

Entiendo tu frustración... Y encontré en las escaleras

y no en la cesta unas braguitas en las que pone: amo Las Vegas.

¡Odio esa palabra! ¡Braguitas!

(GRITA) ¡Aaah!

¡Eh, chicas! ¿Por qué no discutís arriba?

Quiero ver "famosos bajo el agua".

No me gusta ese programa. ¿Por qué?

No es divertido ver a actores de segunda casi ahogándose.

¡Uh! No, no. ¿Por qué nos da el canal

de "famosos bajo el agua"?

Lo borré.

¿Por qué lo has borrado?

No me gustan los programas del paquete de canales

al que estás abonado. ¡Ah! Pero... ¿Cómo...?

Mira, si te quieres quedar aquí tendrás que dejar

de comer étnica en mi cama. ¡Sí!

(ENFADADO) ¡Y no borres mis famosos mojados!

Y no dejes braguitas en las escaleras.

No me gusta esa palabra.

¿Qué? ¡Escaleras, escaleras, escaleras!

Se refiere a braguitas.

(RÍE) Qué vergüenza.

¿Por qué no aceptas mi vale descuento?

-Mira la fecha. Caducado.

Pero, Tibbals, si me lo diste ayer.

-Pues tenías que haberlo usado ayer.

¡Ah!

-¡Eh! Dave Mersher.

Lo veo en las noticias, unas dos o tres veces al año.

-Gracias, gracias.

Oye, ¿qué pasa aquí?

-Noticias de la ocho contará mi historia.

-Hablaremos de Sombra de Martillo, el que atracó aquí.

-¡Yo soy la víctima! -Cier...

(SUSURRA) Graba, graba. ¿Por qué le llaman

el Sombra de Martillo? -Porque nunca lo han grabado

en video, antes de un atraco entra a hurtadillas

y desactiva las cámaras. -¡He tenido que comprar cables!

-Grabando. -Usted es el primero que tiene

un video de Sombra de Martillo, ¿No le preocupa que regrese

a vengarse con su violencia naturaleza?

-¡Oh! Yo no fui quien lo grabó.

-¿Y quién fue? -Él, ese chico, ¡Freddie Benson!

-Freddie Benson. Oh, no, no, no.

No tengo nada que ver con esto. -Claro que sí.

Freddie tiene cosas de espías que grabaron el video y así...

¿Quieres dejar de mencionar mi nombre?

No quiero que el martillo venga a por mí.

Yo no tengo nada que ver con esto, ni siquiera soy

Freddie Benson. -Claro que sí.

Freddie viven en mi mismo edificio. No.

-En el... ¡Chisssss!

-¿No vivís en el apartamento ocho D?

¡Estoy muerto!

-Freddie Benson.

Bienvenida a casa.

Te he hecho un sándwich.

Escucha, deberías volver a casa con tu...

¡Jamás! ¡Es tu madre!

Si no quieres que me quede,

Llaman a la puerta. vale, pero no volveré con mi...

Golpean fuerte la puerta.

Adelante.

¡Mamá! -Yo sé quien soy.

¿Le has pedido a mi...? Debéis hacer las paces.

¡No quiero nada de ella! -No mereces nada de mí.

¿Y por qué iba a querer algo de ti?

-Vale, echa un vistazo al futuro, esto es lo que te espera.

Mi futuro será mucho mejor. -¿Quién te lo ha dicho?

¿El de la condicional?

Por lo menos tengo a gente de la condicional.

-¿Por qué no te das un baño?

Porque no pagas la factura del agua.

¿Lo veis? Os estáis comunicando.

¡Eh, eh, eh!

Hola. ¿Qué ha pasado aquí?

Sam y su madre.

¿Ya han hecho las paces? Empezaron hablando...

Luego se pusieron a gritar...

Y después vi el sofá volando.

Tienes que averiguar la manera... He concertado una cita

con un terapeuta de familia, si consigo que vayan...

Ah, ¿puedo ayudar? (MURMURA)

¿Qué es pasa? ¿Habéis visto las noticias?

¿Quién ve las noticias?

Lo de Sombra de Martillo.

-Ahí fuera hay un peligroso delincuente

que quiere hacer daño a mi Freddie con su martillo.

¡Ah! Porque lo grabaste en video. Sí, y ahora sabe mi nombre

y mi dirección. Parece que has sacado más pecho.

Eh... He hecho ejercicio.

Ya sabes; abdominales, leche...

Ah... ¿Sujetador deportivo?

-Es un chaleco antibalas, boba.

(RÍE) ¿Llevas un chaleco antibalas? Estoy en peligro.

-Tendremos que quedarnos una temporada.

(AMBOS) ¡¿Aquí?! Ah...

No creo que sea una buena idea. De hecho; es una idea malísima.

Ya tenemos aquí a Sam. Por favor,

no os quedéis en nuestra casa.

-¡Tengo que proteger a Freddie! No es el mejor momento...

¿Por qué nosotros? -Freddie, deshaz las maletas,

yo herviré la cubertería de plata.

Ya he comprobado que ninguna lleva nada afilado en los bolsillos.

Espero que pueda ayudarlas a encontrar la manera de dejar

de discutir y se lleven bien.

-Tiene mucha suerte de tener una amiga

que se preocupe tanto por ustedes.

-¿Está casado?

-¿Disculpe? -No veo anillo, ¿tiene mujer o qué?

Disculpe la desesperación de mi madre.

-Disculpe la personalidad de mi hija.

(AMBAS SE HACEN BURLA) ¡Ah!

¿Por qué no nos sentamos?

Hola, señora Benson, ¿qué está...? ¡Aaah!

-Dígame su nombre y oficio.

(ASUSTADA) Ah... Carly Shay, presentadora en Internet.

-Está bien, vive aquí. ¿Y tú quién eres?

-Gunsmow.

-Es un guardaespaldas, lo he contratado para proteger

a Freddie por si Sombra de Martillo se presenta aquí.

Gunsmow ha participado en tres guerras.

-Tiene razón.

Tengo un agujero en la pierna tan grande como el pulgar.

¿Le dispararon?

-No.

Entonces, ¿cómo se hizo...? ¡Freddie!

He encontrado mi máquina de hacer helados.

¡Aaah! Podemos hacer...

¡Oooh! ¡Aaah! ¿Por qué en la cara?

(SE QUEJA) ¡Oh, vamos!

Señora Benson, ¿puede decirle a Gunsmow

que no tiene que proteger a Freddie de mí?

-Llevaba un artilugio sospechoso.

Era una máquina de hacer helado.

-Por experiencia podría estar lleno de explosivos o gases letales.

¡Pues no!

-¿Me haces un helado?

¡No! Te la has cargado.

(GRITA) ¡Aaaah! ¡Ah, ah, ah!

(AMBAS GRITAN) ¡Aaah!

-No me refería a eso con expresar sus sentimientos.

(AMBAS GRITAN) ¡Aaah!

-Por favor, señoras, venga.

Así no conseguimos ningún progreso.

-Esos pantalones le quedan muy bien.

-¡Basta!

Ahora me gustaría probar algo nuevo.

¿Ir a un gimnasio?

-No, Sam, necesitáis pasar un tiempo en la caja de la terapia.

-¿Qué es eso? ¿Un solarium?

-No, Pam, es una nueva clase de terapia que no es muy ortodoxa.

Vale, no somos judías.

-Por favor, síganme.

Entren aquí.

¿Qué habitación es? -No hurgues en la nariz.

No hurgaba, me rascaba. -¿Por qué nos cierra la puerta?

-El objetivo de la caja de terapia es que estén en un espacio pequeño,

juntas, sin distracciones, obligadas a comunicarse

y a arreglar sus cosas. -¿Y si queremos ir al baño?

-Tiene un baño detrás de usted.

Oiga, ¿y la comida? -No hay comida, solo charla.

(GRITOS EN LA TELEVISIÓN)

-¿Quién se va a comer estas setitas?

Ah.

¿Por qué no puedo comer pizza como ellos?

Gritos. Guau.

¿Qué peli es esta? -"Sanguinario y cruel".

Ah...

¿No os parece un poco violenta?

¿Podemos ver otra cosa, por favor?

-Vale. Pon "padres forzosos". ¡Mola!

Sam no me ha enviado un mensaje. ¿Aún está en el terapeuta?

Sí. Iré hasta allí a ver qué pasa. Vale.

Voy a por un poco de limonada. -Eso lo beben las bailarinas.

(GRITA) ¡Nunca me escuchas! -Será porque no dices

nada interesante. Solo te preocupas por ti.

-¿Por qué no eres como Melanie? Deja de compararme con ella.

-¡Vomitaste en el coche! ¡Tenía seis años!

Hola. -Tus amigas están locas.

-No te aguanto más... ¡Siempre es culpa mía...!

¿Cuánto tiempo llevan así? -¡Nueve horas!

Gritos.

Déjame pasar. -Bien, tienes que ir a hablar

con esos dos monstruos. (PAM) -¡Cállate ya!

¿Por qué cierra la puerta? -Nadie saldrá de la caja de terapia

hasta que esas dos aprendan a quererse.

¡No puede dejarme aquí con ellas! Estamos aquí por ti.

-¡Eso...! (AMBAS GRITAN A LA VEZ)

Gritos.

-Mastica bien. (SUSPIRA)

Ah...

(TONO BURLÓN) ¿A Freddie no le gustan las setitas?

¿No quiere el pequeñín de Freddie comerse sus setitas especiales?

¿No quiere el pequeñín de Freddie comer la...?

-¡Ah!

¡Ah! Pero, hombre...

¿A qué viene esto?

-Me pagan para proteger a ese chico y nadie le pondrá

una mano encima mientras yo esté aquí.

¡Muy bien, señor Smoke!

Freddie, señora Benson...

Como están tan preocupados por si Sombra de Martillo

se deja ver por aquí me haré cargo de la situación.

Solo necesito un destornillador y...

Mirad esto.

Vamos a acabar con esta chorrada.

(RÍE) Un momento.

-Un hombre de verdad no bebe limonada.

A mí me gusta.

-Uh...

Ocho H, observad.

(RÍE)

¡Aaah! ¡Eh!

Ahora si Sombra de Martillo se acerca por aquí, seguro que no,

buscará el apartamento ocho D, que es aquel de allí.

Estás a salvo.

Brillante. Gracias.

¡Y ahora...! (AMBOS) ¡Ah!

Andando. Spencer, es verdad

que es una idea genial... Venga, adiós.

Pero es un poco... Tú, Gansmoke, te digo lo mismo.

-Aún ha acabado el episodio.

(TELEVISIÓN) -Gracias, Dora.

-Es para partirse.

¿Por qué te pintas los labios si estamos aquí?

Bienvenida a la paranoia, es mi madre.

-¿Recuerdas cuando tenías siete años

y te dije Flaffel se escapó? Sí.

-Lo vendí. ¡Dios mío!

¿Vendiste al conejito? -A unos extranjeros.

¡Aaah! ¿Sabes por qué aquel cirujano millonario

dejó de llamarte? -¿Steven?

Le dije que te atropelló un autobús.

-¡Aaah!

Bueno, todos hemos hecho cosas que no deberíamos como vender

la mascota de una niña o arruinar las oportunidades

de una madre de encontrar amor.

Pero si nos fijamos en el lado positivo...

¿Sabes que jamás ha dicho algo agradable de "iCarly"?

Seguro que no es cierto. -¿Qué es "iCarly"?

Yo me voy.

Esto no funciona. ¡Abra!

-No saldréis de ahí hasta que tu madre y tú os llevéis bien.

-¡Aah! ¡Aaah!

Jamás se llevarán bien. Las dos son horribles a su manera.

No te ofendas, eres mi mejor amiga y te quiero

pero eres una pesadilla. -Gracias.

¡Tú no eres mejor! Se supone que eres la adulta

y actúas como...

Ni.... Ni... Ni...

¿Qué te pasa? -¿Tienes dolores menstruales?

Ni... ¡No! ¡Me va a dar algo!

¿Por qué? ¿Recuerdas aquel diminuto

simulador espacial? No soporto estar encerrada

en espacios pequeños como este.

Ni... Ni... Ni...

Es un ataque de pánico, ¿qué hacemos?

-Yo que sé.

¿Qué qué hacéis? Las paces para salir

de esta caja de locos.

Admitir que sois un desastre pero que os queréis

y que queréis que todo vaya mejor. Pero es que...

¡Ni...! Ni...

Ni... Ah... Ni... Carly...

Ni... Carly, Carly, relájate...

Relájate, oye, escucha, mírame... Mírame, mírame.

Mírame. (SUSPIRA)

Te quiero... Madre.

¡Ni...! -¿Crees que yo no te quiero?

Nunca me lo has dicho. -No es fácil decirle te quiero

a una hija que cree que soy una... ¡Ni...!

-Una canalla.

Ni... Ah... No creo que seas canalla...

Siempre. -¿En serio?

Sí, en serio. Ni..

-Podría haber tenido una hija peor

¡Oh! ¿De verdad? Ni...

-Sí, siento no haber sido más comprensiva

cuando debería haberlo sido. Ni...

-Ya sabes; como cuando te arrestan.

Debería esforzarme para que no me arrestasen tanto.

¡Ni...!

No me gusta pelearme contigo.

-¿Por qué no compramos otro conejito?

¿Por qué no llamo al cirujano y... le digo que no te has muerto?

(DESESPERADA) Ah...

¿Vuelvo a casa? -Oh, dame un abrazo, cabeza loca.

(AMBAS RÍEN)

¡Ni...!

(ENFADADO) -Ocho D, ocho D...

No.

Ocho D. No.

Ocho D... Ocho D.

Ocho D...