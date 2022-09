Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

No puedo creer que me haya suspendido, ¿por qué?

Has contestado a la mitad, le has dicho que el examen era estúpido,...

...has eructado y te has marchado. ¿Y eso no valdría un suspenso más?

Malas noticias. El médico no te arregla la cara.

Benji ríe

¿Qué pasa?

Benji se raja.

No me rajo.

¡Benji! Vamos,...

...los Plain White T's firman autógrafos.

¿En la ciudad? ¡Me encantan!

¿Te importa si no voy a "iCarly"? Claro.

Habías prometido venir esta noche. Lo siento, iré otro día.

¿Quién más se puede meter el pie en la boca?

Hola, Gibby.

¿Quieres venir a "iCarly"? Claro, ¿qué tengo que hacer?

Te lo enseño.

¡Mete el pie en la boca!

¡No puedo doblarme así! ¡Vamos!

¡Abre la boca, Gibby!

No es como las demás. Acabo de comer.

¡Mete el pie en la boca!

¡Voy a vomitar! ¡Mételo!

¡Gibby, vamos!

"En cinco, cuatro,...

...tres,...

...dos".

LAMENTARÁ EL DÍA

En cinco, cuatro,...

...tres, dos y...

Hola, "internautalonia".

Saludos, "webites".

Si queríais ver una autopsia,... Os habéis equivocado.

Tenemos un programa impresionante.

Empezamos con un vídeo rarito.

Enviado por un espectador. Un gato maullando el himno.

Dios salve a la "miaureina".

Freddie. Ahí va el gato cantarín.

"Himno estadounidense"

"Mando yo, caballo, ¡he dicho arre!".

"¡He dicho arre!".

¡Freddie! ¿Dónde está el gato?

Un momento.

Aquí.

Está al revés.

¡Ya lo veo! Espera.

Lo siento, espectadores, Freddie nos pondrá el vídeo en un segundo.

Estamos teniendo problemas técnicos.

Mientras lo solucionamos,...

Disfrutad de esta anciana mordiendo un ladrillo.

¿Qué ha pasado? No estoy seguro,...

...pero apuesto mi paga por mi equipo.

Oh, apuestas tus ocho pavos. ¡Chist!

¿Solo te da ocho pavos?

Teme que compre un billete de bus y la deje.

Qué tontería.

Bueno, no te creas.

¿Lo están poniendo? ¡Genial!

Gracias, Soko.

¡Poned el Canal 8!

¿Por qué? No hay tiempo para preguntas.

"En el centro Westbrook,...

...los Plain White T's, muy famosos,...

...firmaban autógrafos...

...cuando su cantante se escabulló para comprarse un café".

"Cuando el cantante salía del puesto,...

...casi es aplastado por un menú gigante".

¡Oh, no!

¡Chist, mirad, mirad!

"Por suerte,...

...un transeúnte empujó a la estrella al suelo salvándole"

Eres tú. Lo sé.

Eres como un héroe.

Como... ¿Has conseguido un autógrafo?

Mejor, no tenía papel...

...¡y me firmó en la espalda!

Léelo.

"Spencer, muchísimas gracias por el empujón,...

...ese menú me habría matado".

"A propósito, bonito lunar".

¡Mira!

Le ha dibujado una flecha señalando el lunar.

"Gracias, ya sabes que te debo una, hermano, tu colega Tom Higgenson".

¿Es su teléfono? Sí, ¿qué?

No importa, no debería pedirlo. Vale.

¿Les pides que actúen en "iCarly"? ¿Sacas una foto a mi espalda?

Sí. Genial.

Timbre

¡Ah, no puede ser!

¡Coronel Morgan! ¿Qué tal, taza de mantequilla?

Permiso de abrazo. Concedido.

¡Ahora yo!

Spencer.

¡Relájate! Lo siento, señor.

¿Qué haces aquí? Estabas con papá.

Sí, he vuelto para un reclutamiento, pero lo más importante.

Regalos de vuestro padre.

Sí. Guay.

Para Carly, un maletín hecho a mano en Suiza.

Oh, me encantan los maletines suizos.

Para Spencer, una barra de carne italiana de seis metros.

¿Esto tiene seis metros? Me los comí.

¿Te quedarás en Seattle?

Sí, antes de irme, quiero que vengáis a comer conmigo.

Claro.

Llegaremos antes.

Vale, me daré prisa.

Antes tienes que leerme la espalda.

¿Leer la espalda?

¡Léeme la espalda!

Si necesitas cualquier cosa, llámame.

Gracias, coronel Morgan. Tío Roger.

Tío Roger.

¿Lo está leyendo?

¿Habrá más problemas?

No deberíamos, he comprobado todo tres veces.

Vale, en directo en cinco, cuatro,...

...tres, dos y...

Hola, gente de la Tierra, Júpiter y Wisconsin.

Soy Carly, rima con Charly. Soy Sam.

Que rima con pan.

Ya sabréis que a Tom Higgenson... Cantante de los Plain.

Le ha salvado la vida un transeúnte.

Ese transeúnte es mi hermano Spencer.

Adivinad qué.

Tom Higgenson es tan guay que le hará un favor.

Spencer va a intentar que toquen en "iCarly".

Para más información, miradlo en "iCarly.com".

Pero ahora mismo... Sam enviará un mensaje con los pies.

Allá voy.

Vale, Carly, ponme el teléfono móvil en los dedos, así.

Oh, sí. Ajá, sí.

V-A-M-O-S. V-A-M...

Ruido mecánico

Freddie, ¿qué le pasa al "chroma"? No sé.

¿Y al monitor?

No lo sé.

"¡Baile aleatorio!".

¡Freddie, haz algo!

¡Lo estoy intentando! Es como si no pudiera controlar nada.

"¡Baile aleatorio!".

Vale, ¿y ahora qué? Estamos sin línea.

Nuestra página ha caído. ¿En la mitad del programa?

¿Qué le pasa al monitor?

Eh, que yo no he hecho eso. Bueno,...

-"Yo soy la fuente de los problemas técnicos de 'iCarly'".

Pues déjalo ya.

¿Quién eres?

"Mi identidad es secreta".

-"¡Nevel, cariño, ven a despedirte!".

-"Mamá, estoy ocupado". ¿Nevel?

"Hola, Carly, Sam, Freddie". ¿Te estás cargando nuestra web?

"Sí, he entrado en vuestra web,...

...te dije que me vengaría".

No, que lamentaría... "¡Es igual!".

"Las lamentaciones han llegado".

Nevel, será mejor que desparezcas o te reventaré un melón en la cabeza.

"No te tengo miedo".

Sabemos lo que te da miedo.

Sí, se lo diremos a tu madre y volverás a tener problemas.

"Incorrecto, mi madre se va dos meses a un crucero".

Alguien se quedará a tu cargo. "Correcto".

"Está mi abuela, pero ella está completamente ida".

"Es verdad,...

...soy intocable, controlo 'iCarly' y no podéis hacer nada para detenerme".

¿Nada?

"Que empiecen las lamentaciones, ¿lo sientes?".

"¿Lo sientes, lo sientes?".

-"Ven a darle un besito a mami".

-"¡Vale, mamá!".

"Busca un nuevo hobby, Carly,...

...tu programa queda oficialmente cancelado por mí".

Le odio. "Lo he oído".

Bueno, ¿cómo lo ha hecho?

No sé.

Ha entrado en mi ordenador y ha podido controlar todo el estudio.

Eso es terrible.

¿Sabes lo que es terrible? Que te quedan pocas nubes.

Sam,... Es una situación crítica.

¿Sí? Pues cogeré esta grande.

Puede estropear el programa cuando quiera.

Hasta que sepamos pararlo, podría llevarnos meses.

Por ahora, paramos "iCarly". (SAM Y FREDDIE) ¿Qué?

¿De qué vale hacer el programa si Nevel nos lo puede hundir?

¡Impresionante, es increíble!

Increíble, se lo diré ahora mismo, adiós.

¡Oh, Dios mío!

Era Tom Higgenson, ¡ha dicho que sí!

Los Plain White T's vienen a "iCarly" la semana que viene.

Eh, chicos, relajaos.

¿La semana que viene?

Sí, después se van de gira, ¿cuál es el problema?

No habrá "iCarly". Nevel.

¿Ese enano maniaco que montó una cuando intentó besar a Carly?

Me odia y sabe cómo estropearnos el programa cuando quiera.

¿Sabéis lo que significaría tener a los Plain?

No lo cancelamos.

Dile a Tom que estaremos listos. ¡Sí!

¿Cómo? ¿Cómo detendremos a Nevel?

Se ha metido en "iCarly", nos meteremos en "Nevelocity.com".

¿Puedes sabotearle?

Hay que meterse en su casa para que yo entre.

Si ve que podemos cargarnos su web, nos dejará.

Bien.

Guau, me encanta tu determinación.

Es estilo Freddie.

Creía que era rosquilla con gelatina.

Ese es el desayuno estilo Freddie.

Sam, ¿dónde estás?

En la cocina.

¿Cómo has entrado ahí?

La puerta estaba abierta.

He encontrado unos fetuccini de atún.

Tenemos que sabotear el ordenador de Nevel, déjalos.

Podemos hacer las dos cosas.

Vale, ahí voy.

Hay que hacerlo antes de que vuelva.

Espera, me desengancho. Voy a inspeccionar.

Oh, Dios, se ha doblado el seguro.

¿Qué?

¿Te has...

...quedado atascado?

Sí.

Espera, deja que te ayude.

¡Eh, eh, párame!

¡Párame!

¡Párame!

¿Queréis dejar de jugar?

No puede abrir el seguro.

Oh, ¿no puede? Vale, entonces...

...dinos qué tenemos que hacer.

Buscad la base de operaciones.

Aquí está.

Guau, tenía a Freddie en la escala número uno de cretinos,...

...pero creo que Nevel ha roto esa escala.

¡Vaya!

Freddie, estamos en la caverna de Nevel, ¿qué hacemos?

Vale.

Conecta mi cable IEEE del puerto USB...

...a la entrada GSB de su PC.

(AMBAS) ¿Qué?

¡El cable azul!

Enchufad el final pequeño a mi portátil y el grueso a su ordenador.

(AMBAS) Gracias.

¡Oh, una araña!

"Mayday", tenemos un problema.

¿Qué pasa?

Viene la abuela de Nevel.

Tranquilo, dijo que estaba ida.

Ya hemos enchufado el cable, ¿y ahora?

"Hay un archivo en mi escritorio llamado "VL:EXE",...

...arrastradlo a su disco duro".

Antes, desenchufad...

Hola, ¿qué hay?

¡Araña!

Freddie se queja

¡Pare!

¿Quiénes sois? Sus... entrenadores.

¿Mis entrenadores?

Unas sentadillas. Sí.

¿Qué son sentadillas?

¿Lista?

Solo arriba y abajo.

(AMBAS) Uno, dos,...

¡Hágalo!

(AMBAS) Tres,...

...cuatro,...

Vamos, eso es, dos,...

Eso es, ahí abajo, sienta el tirón.

Vamos.

Buen trabajo, ahí, baje.

Hasta el fondo, eso es.

Muy bien, siga así, buen trabajo.

Tres, mostaza,...

Cuatro,...

...medias.

Cinco...

Y ahora,...

... sabotearemos la web de Nevel.

Ponla.

Copio eso.

¿Qué calcetines me pongo...

...cuando vengan los Plain, los verdes con piñas doradas...

...o los azules con palmeras fucsias?

Lleva uno de cada.

Eso es brillante, fíjate que no lo había ni pensado.

Ríe

Vale, Sam, no apartes los ojos de la web y mira cómo ¡se cuelga!

Funciona.

¿Qué pasa? Se ha colgado el ordenador.

"¡Sorpresa!"

"Ha sido tan inocente...

...cómo habéis intentado sabotearme, pero ¿quién ha fracasado?".

"¡Vosotros!".

Vale, Nevel, ¿por qué nos torturas?

"Porque te negaste a besarme y me manchaste la cara".

¿Por qué no desapareces?

"No, ahora controlo la web de 'iCarly',...

...pero mirad el lado bueno". ¿Cuál?

"¡No lo hay, ja!".

"Vosotros habéis perdido y yo he ganado, adiós".

Bueno, le diremos a Spencer que cancele lo de los Plain.

Tío, eso duele.

No podemos hacer "iCarly" mientras Nevel controle la web.

"Sí". ¡Sal de ahí!

¿A quién llamas? Ya lo verás.

¿Pides pizza?

¡No!

¿Seguro que quieres hacerlo?

Ya sabes que... Hagámoslo.

Vale.

En cinco,...

...cuatro, tres,...

...dos.

Y bienvenidos... ¿A qué? A "iCarly".

"Sí". "Soy Sam".

"Y yo soy Carly".

Nevel otra vez.

¿Qué hace? Invalida nuestra señal.

Emite para nuestra audiencia.

Y ahora,...

...en "iCarly", cantaré una canción sobre mi página web.

Tengo una web...

"...que he hecho yo y que es muy mala".

¿Cómo no te enfurece eso? Sigue mirando.

Hace que la gente llore,...

...con un toque pesado...

¿Qué hacen aquí? Los demandaré. -¡Cállate!

¿Quién es ese? Un amigo de mi padre.

¿Has llamado al Ejército? No bromeo.

Nevel Papperman, tu sabotaje a ordenadores...

...es una violación directa al Acta de Seguridad de 1983.

-Se están llevando mi equipo, ¡no pueden!

-Sí puedo, y puedo arrestarte.

-No, por favor, solo soy un niño.

-¿Eh?

-Un niño, créame.

Por favor, no me arreste. -De acuerdo,...

...no estás arrestado.

-¿Qué va a hacer conmigo?

Nevel se queja

"¡Bajadme de aquí!".

Después de disculparte. -¡Lo siento, Carly!

-Ahora, di que eres un inútil.

"Soy un inútil".

Un inútil. Sí, un completo inútil.

-"Vale, Carly, no creo que te moleste más".

¡No!

-Despejen. -No.

Esperen, esperen.

¡No me pueden dejar aquí colgado!

-Claro que sí.

Vayamos por sushi.

-¡Esperen, no, no, por favor!

No pueden dejarme aquí colgado, no.

¡No!

"¡No pueden dejarme,...

...no me dejen aquí colgado!".

"iCarly" vuelve a estar bajo nuestro control.

Estamos en directo.

Hemos vuelto. Sentimos la interrupción.

No volverá a pasar.

Por primera vez en "iCarly"...

Un grupo va a tocar en directo, demos la bienvenida...

(AMBAS) ¡A los Plain White T's!

¡Sí!

Hola, soy Tom Higgenson.

Antes de tocar, me gustaría agradecer a Spencer que me salvara la vida.

Eres un pedazo de tío, y llevas unos calcetines que se salen.

Vale, esto es para "iCarly".

Tocan "Our time now"

Aplausos y gritos

Hola. ¿Seguís ahí?

¿Queréis más cosas exclusivas?

¿A que sí? Sí.

Conectad con "iCarly.com".

Sí, id a "iCarly.com". Usad el "ordenata".

Cuando os conectéis, podréis vernos a Carly y a mí.